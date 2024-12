Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης συμφώνησαν για την πλήρη ένταξη της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας στην ζώνη ελεύθερης κυκλοφορίας Σένγκεν από την 1η Ιανουαρίου του 2025.

Η άρση των συνοριακών ελέγχων στα χερσαία σύνορα των χωρών αυτών αποτελεί ένα ιστορική σημείο, δήλωσε ο Σαντόρ Πίντερ, υπουργός Εσωτερικών της Ουγγαρίας που ασκεί την εναλλασσόμενη προεδρία της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

#BREAKING Romania and Bulgaria have become fully fledged members of the Schengen Area, closing a chapter that began in 2011 when the European Commission first declared their readiness to join. But the political deal comes with a key caveat.

— euronews (@euronews) December 12, 2024