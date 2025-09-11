newspaper
Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΔΕΘ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Από τους «Μπλοκάρουμε τα πάντα», έως τον «Νικολά που πληρώνει» – Η Γαλλία σε κρίση, η κοινωνία σε αναβρασμό
Κόσμος 11 Σεπτεμβρίου 2025 | 06:00

Από τους «Μπλοκάρουμε τα πάντα», έως τον «Νικολά που πληρώνει» – Η Γαλλία σε κρίση, η κοινωνία σε αναβρασμό

Εν μέσω πολιτικού αδιεξόδου, δημοσιονομικής κρίσης και αυξανόμενης λαϊκής δυσαρέσκειας στη Γαλλία, η μάχη για το μέλλον της μεταφέρεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στους δρόμους

Μαργαρίτα Βεργολιά
ΡεπορτάζΜαργαρίτα Βεργολιά
A
A
Vita.gr
Συναισθηματική εξάρτηση: Γιατί είναι τοξική και πώς θα ξεφύγετε;

Συναισθηματική εξάρτηση: Γιατί είναι τοξική και πώς θα ξεφύγετε;

Spotlight

Με την κατάρρευση άλλης μια κυβέρνησης μειοψηφίας στη Γαλλία, αυτή τη φορά υπό τον κεντρώο Φρανσουά Μπαϊρού –τον τρίτο (σε σύνολο τεσσάρων πια) προεδρικού διορισμού πρωθυπουργό στους 14 μήνες που έχουν μεσολαβήσει από τις περσινές πρόωρες βουλευτικές εκλογές- καθίσταται πλέον σαφές ότι, στη δεύτερη προεδρική θητεία του Εμανουέλ Μακρόν, το Παρίσι βρίσκεται εγκλωβισμένο σε ένα φαύλο κύκλο πολιτικής και δημοσιονομικής κρίσης.

Ζητούμενο ήταν και παραμένει η έγκριση ενός προϋπολογισμού λιτότητας και η αποφυγή νέων πρόωρων εκλογών, από την οποία μεγάλη κερδισμένη αναμένεται να βγει η ακροδεξιά «Εθνική Συσπείρωση» της Μαρίν Λεπέν.

Με τη γαλλική Εθνοσυνέλευση ωστόσο πρακτικά τριχοτομημένη ανάμεσα στα πολιτικά στρατόπεδα της Ακροδεξιάς, του Κέντρου-Κεντροδεξιάς και του μπλοκ των κομμάτων της ευρύτερης Αριστεράς, ελλείψει κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, η αναγκαία πολιτική συναίνεση «συνθλίβεται» από την πολιτική ατζέντα του Μακρόν και υπό το βάρος των κομματικών διαφωνιών για τις δύσκολες, επώδυνες αποφάσεις που θα πρέπει να ληφθούν άμεσα για τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης.

Εν αναμονή μιας χρυσής τομής, τα προβλήματα στοιβάζονται, οι αγορές κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου και η λαϊκή οργή «κοχλάζει».

Το ρήγμα μεταξύ της γαλλικής κοινωνίας και της πολιτικής τάξης γίνεται όλο και πιο βαθύ.

Όχι τυχαία, δύο ιδεολογικά αντίθετα κινήματα διαμαρτυρίας των Γάλλων ψηφοφόρων οργανώθηκαν χωρίς εμφανές κομματικό πρόσημο, αλλά και με αφανείς ιδρυτές, μέσω των social media και του διαδικτύου.

Γιγαντώθηκαν μέσα στο καλοκαίρι, μετά την ανακοίνωση του νέου σχεδίου προϋπολογισμού σκληρής λιτότητας.

Το ένα, υπό το σύνθημα «Bloquons tout» («Ας μπλοκάρουμε τα πάντα») πήρε «σάρκα και οστά» με τις μεγάλες κινητοποιήσεις της 10ης Σεπτεμβρίου κατά της λιτότητας και των ανισοτήτων, αυξάνοντας την πίεση στους δρόμους.

Το άλλο, υπό το σύνθημα «Ο Νικολά που πληρώνει», τη σνομπάρει, επιδιώκοντας κοινωνικοπολιτική παρέμβαση και άσκηση επιρροής με νεοφιλελεύθερη ρητορική, εμπλουτισμένη με εθνικιστικές και ρατσιστικές «κορώνες».

Πανό με το σύνθημα «Κάτω ο καπιταλισμός, στις 10/9 Ας Μπλοκάρουμε τα πάντα» στο Παρίσι REUTERS/Stephane Mahe

Ζητείται κοινωνική δικαιοσύνη

Το κάλεσμα «Bloquons tout» για παράλυση της Γαλλίας στις 10 Σεπτεμβρίου κυκλοφόρησε από ανώνυμο χρήστη ενός κλειστού καναλιού στην πλατφόρμα Telegram τον περασμένο Μάιο.

Εξαπλώθηκε μαζικά μέσω διαδικτύου με καταλύτη την ανακοίνωση του σχεδίου λιτότητας του Φρανσουά Μπαϊρού, στα μέσα Ιουλίου.

Λίγες ημέρες μετά τις σοκαριστικές εξαγγελίες, μια μικρή αντιευρωπαϊκή συλλογικότητα στον γαλλικό Βορρά, ονόματι «Les Essentiels» (Οι Απαραίτητοι) δημοσίευσε στο λογαριασμό της στο TikTok βίντεο με το σύνθημα: «Στις 10 Σεπτεμβρίου η Γαλλία μπαίνει σε lockdown. Ούτε δουλειά, ούτε σχολείο, ούτε ψώνια. Μόνο η σιωπή ενός λαού που παίρνει πίσω την εξουσία του».

Το μήνυμα διαδόθηκε τάχιστα στο X, στο Facebook, στο Telegram και σε άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπό το hashtag #bloquonstout.

Χαιρετίζεται ως το νέο κίνημα τύπου «Κίτρινα γιλέκα», που -τότε με θρυαλλίδα τις αυξήσεις στα καύσιμα- σάρωσε με κύματα δημοφιλών, πλην όμως όλο και πιο βίαιων διαμαρτυριών τη Γαλλία, κατά την πρώτη προεδρική θητεία του Μακρόν, το 2018.

Οι τωρινές εκκλήσεις για δράση πράγματι πολλαπλασιάστηκαν.

Το κίνημα «Bloquons tout» έγινε viral, παίρνοντας μεγάλες διαστάσεις.

Στο Telegram, το κανάλι «Indignons-nous» (Ας αγανακτήσουμε) αναδείχθηκε ως ένας από τους κύριους φορείς οργάνωσης, συγκεντρώνοντας αρκετές χιλιάδες ακολούθους.

Έως τα μέσα Αυγούστου, η μεγάλη απήχηση του κινήματος άρχισε να αντικατοπτρίζεται σε ένα «μωσαϊκό» ιδεολογικών ομάδων και αιτημάτων.

Ετερογενές και χωρίς δομή το χαρακτηρίζουν οι γαλλικές υπηρεσίες πληροφοριών, κάνοντας με αφοριστική διάθεση λόγο για «μια μάλλον ακροδεξιά παρέκκλιση, άλλες πιο ακροαριστερές, πρώην Κίτρινα Γιλέκα και άτομα χωρίς καμία ιδεολογία».

Ωστόσο κάλεσμα για συμμετοχή απηύθυναν τα συνδικάτα CGT και Solidaires (SUD), ενώ την πολιτική της στήριξη εξέφρασε ανοιχτά η ριζοσπαστική Αριστερά της «Ανυπότακτης Γαλλλίας».

Ο ηγέτης της, Ζαν-Λικ Μελανσόν, διακηρύττει ότι οι κινητοποιήσεις της 10ης Σεπτεμβρίου ώθησαν στην εσπευσμένη έξοδο τον Φρανσουά Μπαϊρού.

Τώρα ζητά την προκήρυξη πρόωρων εκλογών, όχι μόνο βουλευτικών, αλλά και προεδρικών.

Ο νεοφιλελεύθερος «Νικολά που πληρώνει»

Στον αντίποδα των «Bloquons tout» βρίσκεται το επίσης ομιχλώδους αφετηρίας κίνημα «C’est Nicolas qui paie», ελληνιστί «Είναι ο Νικολά που πληρώνει».

Νεαρός, λευκός, νεοφιλελεύθερος, με μπλε κοστούμι και γραβάτα, υπάλληλος γραφείου, είναι ένας φανταστικός χαρακτήρας που «γεννήθηκε» το 2020 ως διαδικτυακό meme και οιονεί καταγγελία ενός σπάταλου κράτους και ενός φορολογικού συστήματος που επιβαρύνει κυρίως τη μεσαία τάξη.

Ο λογαριασμός @NicolasQuiPaie στο X έχει σήμερα πάνω από 76 χιλιάδες ακολούθους, που επικροτούν τα παράπονα του Νικολά.

Ενός millennial, που διαμαρτύρεται ότι πληρώνει από την τσέπη του για τα πάντα.

Από την υποτιθέμενη «κρουαζιέρα ενός ζεύγους συνταξιούχων» της γενιάς των baby boomers, μέχρι τα επιδόματα του «25χρονου Καρίμ», ως ρατσιστική αναφορά κατά των μεταναστών.

«Δεν περίμενα τον πρωθυπουργό για να καταγγείλω το βάρος των συντάξεων για τους ενεργούς και τους νέους. Αυτή είναι η βάση του σκεπτικού του Νικολά», ανέφερε μια ανάρτηση στο Χ την 1η Σεπτεμβρίου, ενόσω ο Φρανσουά Μπαϊρού μετρούσε πια αντίστροφα για την κατάρρευση της κυβέρνησής του.

Από τον περασμένο Ιούνιο, πριν καν ανακοινωθεί το σχέδιο προϋπολογισμού λιτότητας -με δραστική περικοπή των κοινωνικών δαπανών- ο «Νικολά που πληρώνει» έγινε κυρίαρχη εικόνα ενός κλιμακούμενου αντιφορολογικού κινήματος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Συνέπεσε με την κατοχύρωση της δημοφιλούς πλέον φράσης ως εμπορικό σήμα από τον διευθυντή και εκδότη του ακροδεξιού περιοδικού «Frontières», Ερίκ Τενιέ.

Ακροδεξιοί πολιτικοί, ακόμη και μέλη της μακρονικής κυβέρνησης έχουν έκτοτε «υιοθετήσει» τη μορφή του «Νικολά» σε δημόσιες τοποθετήσεις τους.

«Είναι η Γαλλία των έντιμων ανθρώπων, που πληρώνουν τους φόρους τους, που εργάζονται… που δεν κάνουν φασαρία, όχι επειδή δεν έχουν τίποτα να πουν, αλλά επειδή οι πολιτικοί συχνά δεν νοιάζονται», δήλωσε τον περασμένο μήνα ο σκληροπυρηνικός υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Μπρουνό Ρεταγιό.

«Είναι αυτό που αποκαλώ σιωπηλή πλειοψηφία. Νιώθουν αδικία, επειδή ο Νικολά είναι αυτός που πληρώνει για τα πάντα».

«Αντίο Μπαϊρού», «Εμανουέλ Μακρόν βλάκα» αναγράφονται στα πλακάτ διαδηλωτών, σε υπαίθριους πανηγυρισμούς για την κατάρρευση της κυβέρνησης Μπαϊρού, στις 8 Σεπτεμβρίου (REUTERS/Stephane Mahe)

Σε κρίσιμο σταυροδρόμι

Από πολιτική και δημοσιονομική, η κρίση στη Γαλλία γίνεται με ταχείς ρυθμούς βαθιά πολωτική και διχαστική για την κοινωνία, με ιδεολογικές και ταξικές διαχωριστικές γραμμές, εν μέρει και ηλικιακές.

Πριν φύγει από την εξουσία, ο κεντρώος Φρανσουά Μπαϊρού -ένας 74χρονος boomer- κατηγόρησε τη γενιά του ως σπάταλα κρατικοδίαιτη, που «πιστεύει ότι όλα βαίνουν καλώς».

Ο Ρεταγιό υποστήριξε ότι «θα γίνει εξέγερση», αν εργαζόμενοι όπως ο «Νικολά που πληρώνει» είναι οι μοναδικοί που θα κληθούν να συνεισφέρουν στη μείωση του ελλείμματος.

Ο Ζαν-Λικ Μελανσόν υποστηρίζει ότι «δεν υπάρχει οικονομική κρίση στον ορίζοντα», αλλά μια λυσσαλέα μάχη μεταξύ της οικονομίας της ελεύθερης αγοράς και του κεφαλαίου έναντι του μοντέλου κρατικού παρεμβατισμού.

Οι Σοσιαλιστές ζητούν αυξήσεις φόρων -κυρίως επί του προσωπικού πλούτου άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ- και απορρίπτουν τη λιτότητα, τονίζοντας ότι «ένας άλλος δρόμος είναι εφικτός».

Όμως η αντιπρότασή τους για τον νέο προϋπολογισμό μειώνει το έλλειμμα μόνον κατά ήμισυ, συγκριτικά με τα 43,8 δισεκατομμυρίων ευρώ που πρότεινε ο Μπαϊρού.

Η ακροδεξιά Μαρίν Λεπέν τον κατηγόρησε γενικόλογα ότι «προτιμά να επιτίθεται στον γαλλικό λαό, τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους, παρά να κυνηγάει τη σπατάλη», μένοντας σταθερά σε ψηφοθηρικούς τόνους.

Αυτά, ενώ είναι διάχυτη η αίσθηση ότι η Γαλλία βρίσκεται ενώπιον πολιτικού αδιεξόδου, με διαστάσεις πια και θεσμικής κρίσης.

Η συντριπτική πλειονότητα των πολιτών δηλώνει πλέον ότι δεν εμπιστεύεται τον πρόεδρο της χώρας για τη διαχείριση της κατάστασης.

Κινητοποιούμενη πλέον ακόμη και πέραν των κομματικών γραμμών, η κοινωνία «βράζει», αξιώνοντας να εισακουστούν από όλες τις παρατάξεις τα μηνύματά της.

Μέχρι τη γενική απεργία των συνδικάτων, στις 18 του μήνα, εν τω μεταξύ, τα προειδοποιητικά καμπανάκια για τη γαλλική οικονομία αναμένεται να ηχούν εκκωφαντικά, καθώς ουδείς είναι σε θέση να γνωρίζει εάν η νέα -πέμπτη σε δύο χρόνια- κυβέρνηση του Παρισιού θα μακροημερεύσει.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Κομισιόν: Παρεμβάσεις σε 4 άξονες για το κόστος ζωής

Κομισιόν: Παρεμβάσεις σε 4 άξονες για το κόστος ζωής

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Συναισθηματική εξάρτηση: Γιατί είναι τοξική και πώς θα ξεφύγετε;

Συναισθηματική εξάρτηση: Γιατί είναι τοξική και πώς θα ξεφύγετε;

Ενέργεια
Υδρογονάνθρακες: Chevron και HELLENiQ ENERGY υπέβαλαν προσφορά για τα μπλοκ σε Κρήτη και Πελοπόννησο

Υδρογονάνθρακες: Chevron και HELLENiQ ENERGY υπέβαλαν προσφορά για τα μπλοκ σε Κρήτη και Πελοπόννησο

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Κίνα: Πως τα κρίσιμα ορυκτά της δίνουν στρατιωτικό πλεονέκτημα έναντι των ΗΠΑ – Το γάλλιο
Το γάλλιο 11.09.25

Πως τα κρίσιμα ορυκτά δίνουν στρατιωτικό πλεονέκτημα στην Κίνα έναντι των ΗΠΑ

Η Κίνα ασκεί πίεση και υπονομεύει το πλεονέκτημα του αμερικανικού στρατού στις σπάνιες γαίες και τα κρίσιμα ορυκτά όπως το γάλλιο, σύντομα θα έχει το πάνω χέρι

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Επιτέθηκε η Ρωσία με drones στην Πολωνία;
Κόσμος 11.09.25

Επιτέθηκε η Ρωσία με drones στην Πολωνία;

Η Πολωνία κατηγόρησε τη Ρωσία για επίθεση με drones στην επικράτειά της και ανακοίνωσε ότι ζήτησε διαβούλευση με τα υπόλοιπα μέλη του ΝΑΤΟ, επικαλούμενη το Αρθρο 4 του Καταστατικού Χάρτη του.

Σύνταξη
Ιράν: Ο ΟΗΕ χαιρετίζει τη συμφωνία με τον ΔΟΑΕ για την έναρξη των επιθεωρήσεων
Πυρηνικό πρόγραμμα 11.09.25

Ο ΟΗΕ χαιρετίζει τη συμφωνία Ιράν - ΔΟΑΕ για την έναρξη των επιθεωρήσεων

Ως ένα θετικό βήμα προς την αποκατάσταση της πλήρους συνεργασίας, χαρακτήρισε ο ΟΗΕ τη συμφωνία μεταξύ του Ιράν και του ΔΟΑΕ για τις «πρακτικές ρυθμίσεις επανέναρξης των επιθεωρήσεων».

Σύνταξη
Πρωθυπουργός του Κατάρ: Αν κάποιος πρέπει να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη αυτός είναι ο Νετανιάχου
Πρωθυπουργός Κατάρ 11.09.25

«Ο Νετανιάχου είναι αυτός που πρέπει να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη»

Αν κάποιος πρέπει να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη αυτός είναι ο Νετανιάχου, τονίζει ο πρωθυπουργός του Κατάρ, απαντώντας στον ισραηλινό ομόλογό του για τα περί εθνών «που φιλοξενούν τρομοκράτες».

Σύνταξη
ΗΠΑ: Νέο πλάνο από τη δολοφονία Κερκ δείχνει ύποπτο στην απέναντι ταράτσα [Βίντεο]
Κόσμος 11.09.25

ΗΠΑ: Νέο πλάνο από τη δολοφονία Κερκ δείχνει ύποπτο στην απέναντι ταράτσα [Βίντεο]

Ένα πλάνο που δείχνει κίνηση από μια φιγούρα στην απέναντι ταράτσα, παρουσιάζεται τις τελευταίες στιγμές ως αυτό που δείχνει το επικρατέστερο μέρος του ατόμου που δολοφόνησε τον Τσάρλι Κερκ.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ποιος ήταν ο ακροδεξιός υπέρμαχος της οπλοκατοχής Τσάρλι Κερκ που κατέληξε μετά από πυροβολισμό [Βίντεο]
Κόσμος 11.09.25

Ποιος ήταν ο ακροδεξιός υπέρμαχος της οπλοκατοχής Τσάρλι Κερκ που κατέληξε μετά από πυροβολισμό

Ο Τσάρλι Κερκ «ακτιβιστής» υπέρ της ακροδεξιάς, του ρατσισμού, του μισογυνισμού και υπ πέθανε μετά από σύντομη μάχη στην εντατική και αλλεπάλληλες μεταγγίσεις αίματος.

Σύνταξη
Στεγαστική κρίση: Πέρασε μια δεκαετία για να μπει σε «κίνηση» η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Κομισιόν 10.09.25

Τι θα περιλαμβάνει το ευρωπαϊκό σχέδιο για τη στέγαση - Πέρασε μια δεκαετία για να μπει σε «κίνηση» η Ε.Ε.

Η επιδεινούμενη στεγαστική κρίση φέρνει στο προσκήνιο την αναθεώρηση των πολιτικών κοινωνικής συνοχής με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να υπόσχεται να αντιμετωπίσει ένα φλέγον ζήτημα πριν αυτό μετατραπεί σε «βόμβα» στα θεμέλια του μπλοκ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Γαλλία: Ταραχές, οδοφράγματα και περισσότερες από 300 συλλήψεις διαδηλωτών
Κόσμος 10.09.25

Ταραχές, οδοφράγματα και τουλάχιστον 300 συλλήψεις διαδηλωτών σε όλη τη Γαλλία

Μετά την ορκωμοσία του Σεμπάστιαν Λεκορνού, ο οποίος θεωρείται πως στερείται νομιμοποίησης όπως και ο Μακρόν, ταραχές ξέσπασαν στη Γαλλία όσο τα οδοφράγματα ξεφύτρωναν σαν τα μανιτάρια.

Σύνταξη
Νέες απειλές Νετανιάχου προς το Καταρ: «Οδηγήστε τους τρομοκράτες στη δικαιοσύνη, αλλιώς θα το κάνουμε εμείς»
Το Κατάρ απαντά 10.09.25

Νέες απειλές Νετανιάχου προς το Καταρ: «Οδηγήστε τους τρομοκράτες στη δικαιοσύνη, αλλιώς θα το κάνουμε εμείς»

Με αφορμή τη συμπλήρωση 24 ετών από την επίθεση στους Δίδυμους Πύργους, ο Νετανιάχου συνέκρινε τις επιθέσεις του Ισραήλ με τις επιχειρήσεις που διεξήγαγαν οι ΗΠΑ μετά την 11η Σεπτεμβρίου 2001

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Έχουν τα κινητά θέση στο σχολείο;
Ελλάδα 11.09.25

Έχουν τα κινητά θέση στο σχολείο;

Η παιδοψυχολόγος Ευαγγελίνα Τζήμα και ο εκπαιδευτικός Νικηφόρος Κωνσταντίνου μιλούν για το κρίσιμο ζήτημα εν όψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, με δεδομένο μάλιστα ότι πέρυσι καταγράφηκαν 14.806 αποβολές από τα σχολεία

Όλγα Αντωνίου
Λιγότεροι φόροι για 477.000 φορολογουμένους
Οικονομία 11.09.25

Λιγότεροι φόροι για 477.000 φορολογουμένους

Με τη μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης για κατοικίες, αυτοκίνητα και σκάφη αναψυχής θα μειωθεί ο αριθμός των φορολογουμένων που πιάνονται στην απόχη της Εφορίας

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
«Ορφανά ακίνητα» στο στόχαστρο επιτηδείων
Οικονομία 11.09.25

«Ορφανά ακίνητα» στο στόχαστρο επιτηδείων

Διάφορες μεθοδεύσεις αποκαλύπτονται με τους δικαιούχους να βρίσκονται αντιμέτωποι με χρονοβόρες δίκες για να αποδείξουν ότι η περιουσία τους δεν είναι «αγνώστου ιδιοκτήτη»

Προκόπης Γιόγιακας
Κίνα: Πως τα κρίσιμα ορυκτά της δίνουν στρατιωτικό πλεονέκτημα έναντι των ΗΠΑ – Το γάλλιο
Το γάλλιο 11.09.25

Πως τα κρίσιμα ορυκτά δίνουν στρατιωτικό πλεονέκτημα στην Κίνα έναντι των ΗΠΑ

Η Κίνα ασκεί πίεση και υπονομεύει το πλεονέκτημα του αμερικανικού στρατού στις σπάνιες γαίες και τα κρίσιμα ορυκτά όπως το γάλλιο, σύντομα θα έχει το πάνω χέρι

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Φοροελαφρύνσεις στα ενοίκια: Όφελος για (λίγους) ιδιοκτήτες, μηδέν εις το πηλίκο για τους ενοικιαστές
Στεγαστική κρίση 11.09.25

Φοροελαφρύνσεις στα ενοίκια: Όφελος για (λίγους) ιδιοκτήτες, μηδέν εις το πηλίκο για τους ενοικιαστές

Θετικές είναι οι αντιδράσεις των ιδιοκτητών ακινήτων στις φοροελαφρύνσεις στα ενοίκια που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ. Με άδεια χέρια οι ενοικιαστές. Τι δηλώνουν στο in εκπρόσωποι των δύο πλευρών.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Επιτέθηκε η Ρωσία με drones στην Πολωνία;
Κόσμος 11.09.25

Επιτέθηκε η Ρωσία με drones στην Πολωνία;

Η Πολωνία κατηγόρησε τη Ρωσία για επίθεση με drones στην επικράτειά της και ανακοίνωσε ότι ζήτησε διαβούλευση με τα υπόλοιπα μέλη του ΝΑΤΟ, επικαλούμενη το Αρθρο 4 του Καταστατικού Χάρτη του.

Σύνταξη
Ιράν: Ο ΟΗΕ χαιρετίζει τη συμφωνία με τον ΔΟΑΕ για την έναρξη των επιθεωρήσεων
Πυρηνικό πρόγραμμα 11.09.25

Ο ΟΗΕ χαιρετίζει τη συμφωνία Ιράν - ΔΟΑΕ για την έναρξη των επιθεωρήσεων

Ως ένα θετικό βήμα προς την αποκατάσταση της πλήρους συνεργασίας, χαρακτήρισε ο ΟΗΕ τη συμφωνία μεταξύ του Ιράν και του ΔΟΑΕ για τις «πρακτικές ρυθμίσεις επανέναρξης των επιθεωρήσεων».

Σύνταξη
Μπορούν οι ΗΠΑ να προστατεύσουν τους φίλους τους στον Κόλπο;
uncategorized 11.09.25

Μπορούν οι ΗΠΑ να προστατεύσουν τους φίλους τους στον Κόλπο;

Όπως φαίνεται, η Αμερική δεν μπορεί ή δεν θέλει να προστατεύσει τους φίλους της στον Κόλπο, με την επίθεση του Ισραήλ κατά του Κατάρ έφερε σε δύσκολη θέση τον Ντόναλντ Τραμπ και εξόργισε την περιοχή

Σύνταξη
Πρωθυπουργός του Κατάρ: Αν κάποιος πρέπει να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη αυτός είναι ο Νετανιάχου
Πρωθυπουργός Κατάρ 11.09.25

«Ο Νετανιάχου είναι αυτός που πρέπει να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη»

Αν κάποιος πρέπει να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη αυτός είναι ο Νετανιάχου, τονίζει ο πρωθυπουργός του Κατάρ, απαντώντας στον ισραηλινό ομόλογό του για τα περί εθνών «που φιλοξενούν τρομοκράτες».

Σύνταξη
ΗΠΑ: Νέο πλάνο από τη δολοφονία Κερκ δείχνει ύποπτο στην απέναντι ταράτσα [Βίντεο]
Κόσμος 11.09.25

ΗΠΑ: Νέο πλάνο από τη δολοφονία Κερκ δείχνει ύποπτο στην απέναντι ταράτσα [Βίντεο]

Ένα πλάνο που δείχνει κίνηση από μια φιγούρα στην απέναντι ταράτσα, παρουσιάζεται τις τελευταίες στιγμές ως αυτό που δείχνει το επικρατέστερο μέρος του ατόμου που δολοφόνησε τον Τσάρλι Κερκ.

Σύνταξη
Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Πέντε αλήθειες
Media 11.09.25

Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Πέντε αλήθειες

Συνταξιούχοι - Θα πληρώνουν κανονικά την Εισφορά Αλληλεγγύης (ΕΑΣ) • Στο 7,5% ο πληθωρισμός στο κρέας, στο 11,6% στα φρούτα και στο 10,9% στα ενοίκια

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ποιος ήταν ο ακροδεξιός υπέρμαχος της οπλοκατοχής Τσάρλι Κερκ που κατέληξε μετά από πυροβολισμό [Βίντεο]
Κόσμος 11.09.25

Ποιος ήταν ο ακροδεξιός υπέρμαχος της οπλοκατοχής Τσάρλι Κερκ που κατέληξε μετά από πυροβολισμό

Ο Τσάρλι Κερκ «ακτιβιστής» υπέρ της ακροδεξιάς, του ρατσισμού, του μισογυνισμού και υπ πέθανε μετά από σύντομη μάχη στην εντατική και αλλεπάλληλες μεταγγίσεις αίματος.

Σύνταξη
«Καμπανάκια» κατά της FIFA λόγω Ντεμπελέ και Ντουέ από την Ενωση Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών Γαλλίας
Ποδόσφαιρο 10.09.25

«Καμπανάκια» κατά της FIFA λόγω Ντεμπελέ και Ντουέ από την Ενωση Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών Γαλλίας

Ζητούν την παρέμβαση του κράτους για να συνετιστεί η FIFA και να χαλαρώσει το ποδοσφαιρικό καλεντάρι, με αφορμή τους τραυματισμούς των Ντεμπελέ και Ντουέ στην Εθνική Γαλλίας

Βάιος Μπαλάφας
«Το μεγαλύτερο άνοιγμα ταινίας τρόμου όλων των εποχών!» Ρεκόρ στα ταμεία για το Κάλεσμα 4
Σφαγή στο box-office 10.09.25

«Το μεγαλύτερο άνοιγμα ταινίας τρόμου όλων των εποχών!» Ρεκόρ στα ταμεία για το Κάλεσμα 4

Ο κόσμος του κινηματογραφικού franchise τρόμου Το Κάλεσμα (The Conjuring) μόλις κυκλοφόρησε την πιο δυναμική του ταινία φέρνοντας τρομακτικά έσοδα στα ταμεία

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Στεγαστική κρίση: Πέρασε μια δεκαετία για να μπει σε «κίνηση» η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Κομισιόν 10.09.25

Τι θα περιλαμβάνει το ευρωπαϊκό σχέδιο για τη στέγαση - Πέρασε μια δεκαετία για να μπει σε «κίνηση» η Ε.Ε.

Η επιδεινούμενη στεγαστική κρίση φέρνει στο προσκήνιο την αναθεώρηση των πολιτικών κοινωνικής συνοχής με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να υπόσχεται να αντιμετωπίσει ένα φλέγον ζήτημα πριν αυτό μετατραπεί σε «βόμβα» στα θεμέλια του μπλοκ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο