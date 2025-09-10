newspaper
Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Γαλλία: Ταραχές, οδοφράγματα και περισσότερες από 300 συλλήψεις διαδηλωτών
Κόσμος 10 Σεπτεμβρίου 2025 | 22:41

Γαλλία: Ταραχές, οδοφράγματα και περισσότερες από 300 συλλήψεις διαδηλωτών

Μετά την ορκωμοσία του Σεμπάστιαν Λεκορνού, ο οποίος θεωρείται πως στερείται νομιμοποίησης όπως και ο Μακρόν, ταραχές ξέσπασαν στη Γαλλία όσο τα οδοφράγματα ξεφύτρωναν σαν τα μανιτάρια.

Σύνταξη
Σχεδόν 300 άτομα συνελήφθησαν στη Γαλλία την Τετάρτη, καθώς διαδηλώσεις με σύνθημα «Block Everything» (Αποκλείστε τα πάντα) διακόψαν τις μεταφορές και τις δημόσιες υπηρεσίες σε πόλεις σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με τις αρχές. Οι αναταραχές συνέπεσαν -όχι κατά τύχη- με την ορκωμοσία του Σεμπαστιάν Λεκορνού, του πέμπτου πρωθυπουργού της χώρας σε λιγότερο από δύο χρόνια.

Συγκρούσεις ξέσπασαν σε αρκετές πόλεις, καθώς η αστυνομία επενέβη για να απομακρύνει τα οδοφράγματα και να εκκενώσει τους χώρους που είχαν καταλάβει οι διαδηλωτές, σύμφωνα με το Radio France International. Η γαλλική αστυνομία είναι πάνοπλη και στρατιωτικοποιημένη (συχνά φορώντας μπαλακλάβα), όπως συμβαίνει στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.

H Figaro, έχει φτιάξει έναν χάρτη της Γαλλίας όπου με κόκκινο είναι τα οδοφράγματα, με κίτρινο οι συγκεντρώσεις, σε πετρόλ οι απεργίες, με μαύρο τα σαμποτάζ και με μωβ η βία.

Ο υπουργός Εσωτερικών Μπρούνο Ρεταγιό δήλωσε ότι 80.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες είχαν αναπτυχθεί σε ολόκληρη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένων 6.000 στο Παρίσι, με εντολή μηδενικής ανοχής. Μέχρι το μεσημέρι, το υπουργείο Εσωτερικών ανέφερε σχεδόν 300 συλλήψεις σε ολόκληρη τη χώρα, εκ των οποίων 183 στην περιοχή του Παρισιού.

Αργότερα την ίδια μέρα, η αστυνομία του Παρισιού διέταξε το κλείσιμο του συγκροτήματος Châtelet-Les Halles, μετά από εκκλήσεις για λεηλασίες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι υπηρεσίες του μετρό και άλλων δημοσίων συγκοινωνιών στην περιοχή αναστάλησαν.

Ο Μελανσόν της Ανυπόταχτης Γαλλίας συνάντησε τους διαδηλωτές της Αριστεράς

Χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην Place du Châtelet και στην Place de la République, όπου τους συνάντησε ο ηγέτης της άκρας αριστεράς Ζαν Λουκ Μελανσόν και αρκετοί από τους βουλευτές του. Οι αρχές ανέφεραν ότι καταγράφηκαν 430 διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη Γαλλία, από οδοφράγματα και διαδηλώσεις μέχρι απόπειρες κατάληψης σχολείων και συγκοινωνιακών κόμβων.

Οδοφράγματα και στα σχολεία. Περίπου εκατό νέοι, μερικοί από τους οποίους φορούσαν κουκούλες, συγκεντρώθηκαν μπροστά από το Lavoisier (σ.σ. Μάλλον αναφέρεται στο ξενοδοχείο) με πλακάτ που έγραφαν «Αποκλείουμε γιατί νοιαζόμαστε για την ψυχική μας υγεία» και «Για να γεμίσει τα ταμεία του, ο Μπαϊρού μας κλέβει».

«Είμαστε αγανακτισμένοι γιατί νιώθουμε ότι είμαστε η θυσιασμένη γενιά», δήλωσε ο Γιόνα, 17 ετών, τελειόφοιτος φοιτητής, στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων AFP. Πλην των αριστερών διαδηλωτών σε διαφορετικά μέρη υπήρξαν και οργανωμένα μπλοκ νεοφασιστών και νεοναζί οι περισσότεροι με μπαλακλάβες, ομοιόμορφο ντύσιμο και σημαίες με κέλτικους σταυρούς.

Τα μέτρα λιτότητας αφορούν περικοπές 45 δισ. ως επί το πλείστον από το κοινωνικό κράτος. Είναι ένας αντίστοιχος κοινωνικός ξεσηκωμός με το Μεσοπρόσθεσμο Πρόγραμμα στην Ελλάδα το 2012.

Οι συγκοινωνίες στη Γαλλία επανήλθαν για την ώρα

Οι τερματικοί σταθμοί λεωφορείων και τμήματα του περιφερειακού δρόμου καταλήφθηκαν για λίγο, πριν εκκενωθούν από την αστυνομία με τη χρήση δακρυγόνων. Μια απόπειρα εισβολής στο Gare du Nord σταμάτησε επίσης από την αστυνομία.

Η RATP δήλωσε ότι η κυκλοφορία του μετρό και των λεωφορείων λειτουργούσε σχεδόν κανονικά, αν και οι περιφερειακές αμαξοστοιχίες και οι υπηρεσίες RER είχαν σοβαρές διαταραχές.

Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025
