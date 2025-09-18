Για πρώτη φορά μετά τις 6 Ιουνίου του 2023 τα συνδικάτα στη Γαλλία προκήρυξαν από κοινού γενική απεργία ενάντια στα σχέδια λιτότητας που ο Εμανουέλ Μακρόν επιμένει να προωθεί, ακόμα κι αν έχει αναγκαστεί να αλλάζει πρωθυπουργούς σαν τα πουκάμισα.

Πριν από δύο χρόνια η Γαλλία είχε παραλύσει στις 6 Ιουνίου καθώς τα συνδικάτα αντιδρούσαν στην ασφαλιστική μεταρρύθμιση του Μακρόν που ήθελε να ανεβάσει τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης στα 64 χρόνια.

Από τότε οι κρίσεις δεν έχουν σταματήσει για τον γάλλο πρόεδρο που δεν μπορεί να σχηματίσει κυβερνητική πλειοψηφία μετά την ήττα του κόμματός του στις βουλευτικές εκλογές του 2024, αλλά επιμένει να προωθεί την ατζέντα των νεοφιλελεύθερων μεταρρυθμίσεων την ώρα που οι αγορές έχουν αρχίσει να δείχνουν τα δόντια τους για το υψηλό έλλειμα και την αξιοπιστία της γαλλικής οικονομίας.

Παρά την πτώση του Φρανσουά Μπαϊρού που δεν κατάφερε να συγκεντρώσει την απαραίτητη κοινοβουλευτική πλειοψηφία για να περάσει έναν προϋπολογισμό περικοπών στις δημόσιες δαπάνες κατά 44 δισ. ευρώ, τα συνδικάτα επέμειναν στο κάλεσμα για γενική απεργία σήμερα 18 Σεπτεμβρίου.

Η γενική γραμματέας της αριστερής ομοσπονδίας CGT, Σοφί Μπινέ, εκτίμησε ότι τα συνδικάτα βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε θέση ισχύος και ότι η διοίκηση Μακρόν είναι πιο εύθραυστη παρά ποτέ

Είχε προηγηθεί η μεγαλειώδης κινητοποίηση στις 10 Σεπτεμβρίου που ξεκίνησε λίγο πολύ από ένα αυθόρμητο κάλεσμα στο διαδίκτυο και έφτασε να συγκεντρώνει 600.000 ανθρώπους στους δρόμους της Γαλλίας με σωματεία να προκηρύσσουν απεργίες και φοιτητές να καταλαμβάνουν πλατείες ενώ οι δράσεις στηρίχτηκαν από οργανώσεις της αριστεράς.

Ήταν το πρώτο καλωσόρισμα του νέου πρωθυπουργού και στενού συνεργάτη του Μακρόν, Σεμπαστιάν Λεκορνί, που βρίσκεται σε διαβουλεύσεις με την αντιπολίτευση για να βρει πεδίο συναίνεσης σε ένα σχέδιο προϋπολογισμού το οποίο όμως δεν έχει ακόμα περιγράψει.

Το υπουργείο Εσωτερικών προβλέπει ότι η συμμετοχή στις διαδηλώσεις σήμερα θα είναι σημαντικά υψηλότερη από ό, τι στις 10 Σεπτεμβρίου με τις εκτιμήσεις των αρχών ασφαλείας να αναφέρουν ότι θα μπορούσαν να κινητοποιηθούν μέχρι και 900.000 άνθρωποι σε όλη τη χώρα.

Να νιώσουν την οργή μας

Οι έξι ομοσπονδίες συνδικάτων καλούν τους ανθρώπους να βγουν στους δρόμους ενάντια σε «οποιοδήποτε προϋπολογισμό λιτότητας».

Ο Λεκορνί πρέπει να αντιμετωπίσει την οργή που νιώθει η Γαλλία, δήλωσε η Περιν Μορ του μετριοπαθούς συνδικάτου CFDT στην βόρεια περιοχή Hauts-de-France, μιλώντας στο τοπικό δημόσιο ραδιόφωνο Ici. Είπε ότι από τότε που ο Μακρόν ανέλαβε την εξουσία το 2017, «είχαμε μια κυβέρνηση που είναι φιλοεπιχειρηματική, με φορολογικές ελαφρύνσεις και άνευ όρων βοήθεια στις επιχειρήσεις. Αυτό που ζητάμε είναι η μελλοντική κυβέρνηση να είναι περισσότερο φιλοεργατική», ανέφερε.

Σε συνάντηση που είχε με τα συνδικάτα τη Δευτέρα, ο Σεμπαστιάν Λεκορνί δεσμεύτηκε ότι θα αποσύρει την κατάργηση των δύο αργιών που είχε προτείνει ο Μπαίρού, αλλά οι συνδικαλιστικές ενώσεις ζητούν τον ενταφιασμό του συνολικού σχεδίου προϋπολογισμού του προκατόχου του, την κατάργηση της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης που πέρασε χωρίς την έγκριση του κοινοβουλίου ο Μακρόν πριν από δύο χρόνια και να αυξηθεί η φορολογία στους πλούσιους.

Ο Λεκορνί απάντησε ότι τέτοια μέτρα θα έστελναν ένα κακό μήνυμα στους οίκους αξιολόγησης, οι οποίοι βέβαια έχουν υποβαθμίσει ήδη την πιστοληπτική αξιοπιστία της Γαλλίας σε μεγάλο βαθμό εξαιτίας της πολιτικής αστάθειας.

Τα συνδικάτα σε θέση ισχύος

Μιλώντας στην εφημερίδα Libertion, η γενική γραμματέας της αριστερής ομοσπονδίας CGT, Σοφί Μπινέ, εκτίμησε ότι τα συνδικάτα βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε θέση ισχύος και ότι η διοίκηση Μακρόν είναι πιο εύθραυστη παρά ποτέ.

Βλέπουμε τους καρπούς του κινήματος ενάντια στην ασφαλιστική μεταρρύθμιση, δήλωσε και προέβλεψε ότι η σημερινή κινητοποίηση μπορεί να είναι ακόμα πιο μαζική από αυτή του Ιουνίου του 2023 καθώς τα καλέσματα συμμετοχής στην απεργία βρίσκουν ανταπόκριση και σε νέους τομείς όπως το λιανικό εμπόριο.

Οι ενώσεις των εργοδοτών προειδοποιούν με «κινητοποιήσεις» εάν προχωρήσει το αίτημα της φορολόγησης των πλούσιων που έχει αρχίσει να γίνεται ιδιαίτερα δημοφιλές στη γαλλική κοινωνία.

Η Σοφί Μπινέ απαντά ότι αυτή η αντίδραση δείχνει ότι οι «εργοδότες είναι νευρικοί επειδή χάνουν τη μάχη των ιδεών, παρόλο που είναι οι μόνοι που καρπώνονται τα οφέλη των πολιτικών του Εμανουέλ Μακρόν». «Πρέπει να σταματήσουμε το αφήγημα ότι οι εργοδότες τα πάνε άσχημα», σημείωσε και υποστήριξε ότι όλα τα μέχρι τώρα μέτρα ευνοούν τους υπερπλούσιους.

Αναζητώντας το «μαξιλαράκι» των Σοσιαλιστών

Δεδομένης της κατάστασης ο Λεκορνί έχει ξεκινήσει γύρο επαφών με τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Συγκεντρώνοντας το χαμηλότερο ποσοστό δημοφιλίας από οποιονδήποτε άλλον νέο πρωθυπουργό, ο νέος εκλεκτός του Μακρόν είναι σε εξαιρετικά δύσκολη θέση.

Η «Ανυπότακτη Γαλλία» του Ζαν Λικ Μελανσόν, που συμμετέχει και στηρίζει τις απεργιακές κινητοποιήσεις, έχει δηλώσει ήδη ότι θα υποβάλλει πρόταση δυσπιστίας στο πρόσωπό του. Ο Λεκορνί φαίνεται αναγκασμένος να βρει κοινό βηματισμό με τους Σοσιαλιστές που έχουν αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να μη στηρίξουν μια πρόταση μομφής εάν ο νέος πρωθυπουργός έκανε κάποιες παραχωρήσεις.

Στη συνάντησή τους την Τετάρτη, οι Σοσιαλιστές είπαν ότι ζήτησαν από τον Λεκορνί «ένα τέλος στις σκληρές περικοπές στον προϋπολογισμό» και «δίκαιες συνεισφορές από τους πλουσιότερους».

Οι ίδιοι είχαν προτείνει στον Μπαϊρού ένα σχέδιο προϋπολογισμού περικοπών των δημόσιων δαπανών στα 22 δισ.

Ο Λεκορνί δεν αποκάλυψε τις προθέσεις του στη συνάντηση, είπε ο πρόεδρος των Σοσιαλιστών, Ολιβιέ Φορ. «Θα δούμε τι θα πει τις επόμενες ημέρες», σημείωσε και πρόσθεσε ότι εάν ο Λεκορνί «δεν είναι πρόθυμος να μας ακούσει» οι Σοσιαλιστές θα μπορούσαν να υπερψηφίσουν μία πρόταση μομφής και άρα να καταρρεύσει πριν καν ξεκινήσει.

Η Μαρίν Λεπέν του ακροδεξιού κόμματος Εθνικός Συναγερμός αφού συναντήθηκε με τον Λεκορνί αρκέστηκε στην διαπίστωση: «Αν συνεχίσει την ίδια πολιτική, θα πέσει».