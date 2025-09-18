Σύσσωμες οι εργατικές συνομοσπονδίες στη Γαλλία καλούν σε γενική απεργία και συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα, μετά την πτώση του Φρανσουά Μπαϊρού, στέλνοντας μήνυμα σε Μακρόν και Λεκορνί ότι δεν θα δεχτούν μέτρα λιτότητας.

Οι εκτιμήσεις του υπουργείου Εσωτερικών αλλά και των συνδικάτων είναι ότι οι συγκεντρώσεις θα ξεπεράσουν κατά πολύ σε μέγεθος τις μεγάλες κινητοποιήσεις που οργανώθηκαν στις 10 Σεπτεμβρίου και θα συγκρίνονται σε μέγεθος με τις ιστορικές κινητοποιήσεις του 2023 ενάντια στην ασφαλιστική μεταρρύθμιση.

Η κυβέρνηση έχει κινητοποιήσει 80.000 αστυνομικούς, drones και αύρες για να αντιμετωπίσει τυχόν επεισόδια.

Το in βρίσκεται στο Παρίσι για να καλύψει τη μεγάλη απεργιακή συγκέντρωση

Δείτε live τις εξελίξεις