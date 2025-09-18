Γαλλία: Απεργία «χαστούκι» σε Μακρόν και Λεκορνί – Μαζικές διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα – Το in στο Παρίσι
Οι εργατικές συνομοσπονδίες στη Γαλλία καλούν σε γενική απεργία διαμηνύοντας ότι δεν θα δεχτούν προϋπολογισμό λιτότητας - Live ανταπόκριση από τη μεγάλη συγκέντρωση στο Παρίσι
- «Θα σταθώ δίπλα σου» - Πατέρας ξεκινά απεργία πείνας σε ένδειξη στήριξης στον Πάνο Ρούτσι
- Οι σύγχρονοι «Δελφοί» που θα προβλέπουν παθήσεις και θανατηφόρες αρρώστιες
- Ελεύθεροι οι δύο νεαροί που είχαν προφυλακιστεί για την φωτιά στο Γηροκομείο της Πάτρας
- Η ασπιρίνη μπορεί να μειώσει στο μισό τον κίνδυνο επανεμφάνισης καρκίνου του παχέος εντέρου
Σύσσωμες οι εργατικές συνομοσπονδίες στη Γαλλία καλούν σε γενική απεργία και συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα, μετά την πτώση του Φρανσουά Μπαϊρού, στέλνοντας μήνυμα σε Μακρόν και Λεκορνί ότι δεν θα δεχτούν μέτρα λιτότητας.
Οι εκτιμήσεις του υπουργείου Εσωτερικών αλλά και των συνδικάτων είναι ότι οι συγκεντρώσεις θα ξεπεράσουν κατά πολύ σε μέγεθος τις μεγάλες κινητοποιήσεις που οργανώθηκαν στις 10 Σεπτεμβρίου και θα συγκρίνονται σε μέγεθος με τις ιστορικές κινητοποιήσεις του 2023 ενάντια στην ασφαλιστική μεταρρύθμιση.
Η κυβέρνηση έχει κινητοποιήσει 80.000 αστυνομικούς, drones και αύρες για να αντιμετωπίσει τυχόν επεισόδια.
Το in βρίσκεται στο Παρίσι για να καλύψει τη μεγάλη απεργιακή συγκέντρωση
Δείτε live τις εξελίξεις
- Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη σε οδηγό νταλίκας για θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 29χρονο δικυκλιστή
- Γαλλία: Η Μπριζίτ Μακρόν θα αποδείξει ότι είναι γυναίκα με επιστημονικά στοιχεία – Τι λέει ο δικηγόρος της
- Το μήνυμα του Ολυμπιακού μετά την πρεμιέρα στο Champions League: «Συνεχίζουμε ενωμένοι το ταξίδι μας στα αστέρια!» (pic)
- Cookies και κυβερνοασφάλεια: Γιατί οι χάκερ τα λατρεύουν
- Θα πέσουν τα τσιμέντα – Και με τη βούλα οι Iron Maiden στο ΟΑΚΑ το 2026
- Ανδρουλάκης σφάζει με το βαμβάκι Λοβέρδο για την προσχώρηση σε ΝΔ – Η φαρμακερή ατάκα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις