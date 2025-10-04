newspaper
Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Γαλλία: Το αδιέξοδο του Λεκορνί και τα σενάρια για τέταρτο πρωθυπουργό
Κόσμος 04 Οκτωβρίου 2025 | 07:20

Γαλλία: Το αδιέξοδο του Λεκορνί και τα σενάρια για τέταρτο πρωθυπουργό

Σε νέο γύρο διαβουλεύσεων με την αντιπολίτευση ο Σεμπαστιάν Λεκορνί - Ύστατη προσπάθεια να αποφύγει την προκήρυξη νέων πρόωρων κοινοβουλευτικών εκλογών

Κίττυ Ξενάκη
Κίττυ Ξενάκη
Έναν ακόμα γύρο διαβουλεύσεων με τα κόμματα της αντιπολίτευσης (πλην της Ανυπότακτης Γαλλίας, που έχει ούτως ή άλλως αρνηθεί να συμμετάσχει) θα έχει σήμερα ο γάλλος πρωθυπουργός, Σεμπαστιάν Λεκορνί, σε μια ύστατη προσπάθεια να αποφύγει αυτό που κάθε μέρα φαίνεται όλο και πιθανότερο: την προκήρυξη νέων πρόωρων κοινοβουλευτικών εκλογών.

Ο Λεκορνί εξετάζει διάφορες επιλογές για τη μείωση των εισφορών υπέρ των εργαζομένων

Θέλοντας να εντείνουν την πίεση, τα συνδικάτα διοργάνωσαν την Πέμπτη από την πλευρά τους έναν ακόμα γύρο κινητοποιήσεων – η συμμετοχή όμως δεν ήταν τόσο μαζική όσο σε εκείνον της 18ης Σεπτεμβρίου, είναι χαρακτηριστικό πως το συνδικάτο CGT εκτίμησε πως συνολικά, βγήκαν στους δρόμους σχεδόν 600.000 άνθρωποι, ενώ τη 18η Σεπτεμβρίου το ίδιο είχε κάνει λόγο για 1 εκατομμύριο διαδηλωτές.

Ειδικά στο Παρίσι, οι διαδηλωτές έφτασαν σύμφωνα με τις Αρχές τις 24.000, έναντι 55.000 την προηγούμενη φορά. Αλλά αυτό δεν εμπόδισε το CGT να θριαμβολογήσει πως μαζί με τους 175.000-250.000 ανθρώπους που είχε βγάλει στους δρόμους στις 10 Σεπτεμβρίου εκείνο το νεφελώδες κίνημα «Μπλοκάρουμε τα Πάντα», οι κινητοποιήσεις «συσπείρωσαν περισσότερους από 2 εκατομμύρια διαδηλωτές για μια ιστορική φθινοπωρινή επάνοδο».

Ο χρόνος τον πιέζει ασφυκτικά

Οι πληροφορίες θέλουν τον Σεμπαστιάν Λεκορνί, ο οποίος εξακολουθεί, 24 ημέρες μετά τον διορισμό του από τον Εμανουέλ Μακρόν, να μην έχει συγκροτήσει κυβέρνηση, να έχει ήδη υποβάλει για γνωμοδότηση μια πρώτη βερσιόν του σχεδίου νόμου για τον προϋπολογισμό του 2026 στο Ανώτατο Συμβούλιο Δημοσίων Οικονομικών (HCFP). Ο χρόνος τον πιέζει πια ούτως ή άλλως ασφυκτικά: το κείμενο πρέπει κανονικά να κατατεθεί στην Εθνοσυνέλευση το αργότερο ως τις 13 Οκτωβρίου, ώστε να έχει το Σώμα το περιθώριο των 70 ημερών που προβλέπει το σύνταγμα για να το συζητήσει.

Το πρωθυπουργικό Μέγαρο ωστόσο έσπευσε να διευκρινίσει πως το προσχέδιο μπορούσε πάντα να τροποποιηθεί, με βάση τις σημερινές διαβουλεύσεις. Συνεργάτες του διαβεβαίωσαν παράλληλα το Γαλλικό Πρακτορείο πως ο Λεκορνί εξετάζει διάφορες επιλογές για τη μείωση των εισφορών υπέρ των εργαζομένων. Ολα αυτά τα μηνύματα απευθύνονταν ουσιαστικά στους Σοσιαλιστές, την ανοχή των οποίων χρειάζεται ο γάλλος πρωθυπουργός για να μην έχει την τύχη των δύο προκατόχων του, του Φρανσουά Μπαϊρού και, νωρίτερα, του Μισέλ Μπαρνιέ.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε εντούτοις στην εφημερίδα «Le Parisien» στις 26 Σεπτεμβρίου, ο Λεκορνί έκλεισε την πόρτα σε όλες τις βασικές διεκδικήσεις των Σοσιαλιστών: και στην υιοθέτηση του επονομαζόμενου φόρου Ζουκμάν (2% επί του πλούτου των φορολογούμενων νοικοκυριών των οποίων η περιουσία υπερβαίνει τα 100 εκατ. ευρώ), και στο πάγωμα της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης του 2023, και στην επιστροφή του ISF (φόρου αλληλεγγύης επί του πλούτου).

«Αν δεν αλλάξει τίποτα, το αποτέλεσμα είναι ήδη γνωστό» προειδοποίησε ο πρώτος γραμματέας του κόμματος, Ολιβιέ Φορ. Στην πραγματικότητα, η μεγάλη πλειονότητα των 68 σοσιαλιστών βουλευτών είπε στη «Le Monde» πως, παρότι δεν επιθυμεί νέα διάλυση της Εθνοσυνέλευσης, προετοιμάζεται για αυτή, θεωρώντας τη λίγο-πολύ αναπόφευκτη.

Η ίδια εφημερίδα, βέβαια, σημειώνει πως η διάλυση της Εθνοσυνέλευσης δεν πρέπει να θεωρείται αυτόματη σε περίπτωση αποτυχίας (και) του Λεκορνί: ο Εμανουέλ Μακρόν, εκτιμά, θα προτιμήσει να διορίσει έναν τέταρτο πρωθυπουργό, ίσως αυτή τη φορά προερχόμενο από την Αριστερά, παρά να διακινδυνεύσει μια συγκατοίκηση με την Ακροδεξιά – ένα σενάριο που θα μπορούσε να επιφέρει ακόμα και την παραίτησή του.

Golden Visa: Το top 10 των χωρών που επενδύουν σε ακίνητα υψηλής αξίας (Γραφήματα)
Έκρηξη ενδιαφέροντος 04.10.25

Το top 10 των χωρών που επενδύουν σε ακίνητα υψηλής αξίας μέσω της Golden Visa (Γραφήματα)

Κορυφαίος προορισμός η Ελλάδα για για επενδυτές που αναζητούν διαβατήριο προς την Ευρώπη - Στοιχεία του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου για την Golden Visa

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Ευλογιά προβάτων: Μία ανάσα πριν το lockdown – «Κανείς δεν ξέρει να μας πει πότε θα σταματήσει όλο αυτό και με ποιον τρόπο»
Ελλάδα 04.10.25

Ευλογιά προβάτων: Μία ανάσα πριν το lockdown – «Κανείς δεν ξέρει να μας πει πότε θα σταματήσει όλο αυτό και με ποιον τρόπο»

3.000 θανατώσεις προβάτων στις Σέρρες μέσα σε λίγες μέρες- Οι αλχημείες με τα ψευδώς δηλωμένα ζώα στον ΟΠΕΚΕΠΕ- Μιλούν στο in κτηνοτρόφοι που έχασαν όλα τους τα ζώα και αντιπεριφερειάρχες

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Αμαλιάδα: Άγνωστοι «άδειασαν» κοσμηματοπωλείο σε ένα λεπτό και έφυγαν με λεία 150.000 ευρώ
Στην Αμαλιάδα 04.10.25

Άγνωστοι «άδειασαν» κοσμηματοπωλείο σε ένα λεπτό και έφυγαν με λεία 150.000 ευρώ (βίντεο)

Στο στόχαστρο έβαλαν τέσσερις ληστές κοσμηματοπωλείο στο κέντρο της Αμαλιάδας, στο οποίο εισέβαλαν σπάζοντας το ρολό ασφαλείας και πήραν κοσμήματα και πολύτιμους λίθους

Σύνταξη
Παραβατικότητα ανηλίκων: Και οι γονείς στη φυλακή
Τα στοιχεία 04.10.25

Και οι γονείς στη φυλακή για την παραβατικότητα των ανηλίκων

Κάθε ημέρα συλλαμβάνονται έξι για παραμέληση των παιδιών τους - Επτά έχουν οδηγηθεί στη φυλακή το 2025 - Το πρώτο οκτάμηνο του 2025 η αναλογία στις συλλήψεις ανηλίκων και γονιών ανήλθε στο 23%

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Σε χαμηλό 17ετίας η ανεργία, αλλά με πολλούς αστερίσκους – Αυξήθηκε η ανεργία των νέων
ΕΛΣΤΑΤ 04.10.25

Σε χαμηλό 17ετίας η ανεργία, αλλά με πολλούς αστερίσκους – Αυξήθηκε η ανεργία των νέων

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ η ανεργία τον Αύγουστο μειώθηκε στο 8,1%, το χαμηλότερο επίπεδο από το 2008. Όμως από τότε οι απασχολούμενοι έχουν μειωθεί σχεδόν κατά 257.000.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
AI+Kαιρός = Love
Νέα εποχή 04.10.25

AI+Kαιρός = Love

Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει το παιχνίδι στις μετεωρολογικές προβλέψεις και τα alerts για τις αλλαγές του καιρού

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Μέχρι 40% των αναγκών των ασθενών μπορεί να καλύψει το ΕΣΥ;
Ενιαία πλατφόρμα 04.10.25

Μέχρι 40% των αναγκών των ασθενών μπορεί να καλύψει το ΕΣΥ;

Πανηγυρίζει  ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης που η πρωτοβάθμια υγεία δεν καλύπτει τους ασθενείς και στέλνει τον πληθυσμό στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Βουλή: Κατατέθηκε το εργασιακό νομοσχέδιο – Ποιες τροποποιήσεις περιέχει
Δήλωση Κεραμέως 04.10.25

Βουλή: Κατατέθηκε το εργασιακό νομοσχέδιο – Ποιες τροποποιήσεις περιέχει

Το εργασιακό νομοσχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει την πρόβλεψη για 13ωρη εργασία, κατατέθηκε για επεξεργασία στη Βουλή. Ποιες προτάσεις των κοινωνικών εταίρων συμπεριλαμβάνει.

Σύνταξη
