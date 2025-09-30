Όλο και πιο μόνος ο Σεμπαστιάν Λεκορνί

Με ταχείς ρυθμούς δείχνει να σπαταλά το πολιτικό κεφάλαιο με το οποίο πιστώθηκε ταυτόχρονα με το διορισμό του ο πρωθυπουργός της Γαλλίας Σεμπαστιάν Λεκορνί, καθώς με σταθερά βήματα απομακρύνεται τόσο από τους πολιτικούς όσο και από τους κοινωνικούς του εταίρους, φέρνοντας έτσι πιο κοντά την προοπτική διάλυσης του Κοινοβουλίου και προσφυγής σε πρόωρες εκλογές.

Με τις τελευταίες δηλώσεις του περί «μείωσης κατά προτεραιότητα των δημοσίων δαπανών» σε συνδυασμό με τη ρητή απόρριψη κάθε ιδέας για φορολόγηση των «υπερπλουσίων» (φόρος Ζικμάν) ο πρώην Ρεπουμπλικανός και νυν «μακρονιστής» Λεκορνί κλείνει την πόρτα σε κυβερνητικές συνεργασίες ακόμα και με τη μετριοπαθή Αριστερά (Σοσιαλιστές), ενώ ενώνει σε νέες κινητοποιήσεις τα εργατικά συνδικάτα.

Ο νέος πρωθυπουργός δεν έχει κερδίσει ούτε την υποστήριξη της εργοδοσίας (Medef), η οποία θεωρεί ότι πέρα από τις γενικές αρχές και κατευθύνσεις σε ό,τι αφορά την ακολουθητέα πολιτική πρέπει να αποσαφηνιστούν και λεπτομέρειες που παραμένουν αδιευκρίνιστες. Ο Λεκορνί γνωρίζει καλά, βέβαια, ότι η υποστήριξη της Medef δεν εξασφαλίζει σε καμιά κυβέρνηση ψήφο εμπιστοσύνης στην Εθνοσυνέλευση.

«Δεν βγαίνουν οι αριθμοί»

Την περασμένη Παρασκευή ο Σεμπαστιάν Λεκορνί σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Le Parisien» τάχθηκε κατά της αναστολής της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος (αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης από τα 62 στα 64 έτη) που εφαρμόστηκε επί πρωθυπουργίας Ελιζαμπέτ Μπορν. Ο πρωθυπουργός απέκλεισε επίσης οποιαδήποτε επιστροφή στη φορολόγηση της περιουσίας, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πιστεύει ότι ο φόρος Ζικμάν «είναι η σωστή απάντηση».

«Οι τελευταίες δηλώσεις του Σεμπαστιάν Λεκορνί σχετικά με τον προϋπολογισμό έχουν αφήσει τόσο τα συνδικάτα όσο και τους εργοδότες επιφυλακτικούς», γράφει ο Ζαν Κεντρόφ στη «Le Figaro». Ο αναπληρωτής επικεφαλής του μεγαλύτερου συνδικάτου της Γαλλίας CFDT, Ιβάν Ρικορντό, σχολίασε το βράδυ της Παρασκευής τη συνέντευξη Λεκορνί λέγοντας ότι μετά την άρνηση του πρωθυπουργού να αναστείλει τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος και επίσης την απουσία προτάσεων εκ μέρους του Λεκορνί για τη φορολογική δικαιοσύνη, «οι αριθμοί δεν βγαίνουν».

Μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο Ρικορντό σημείωσε ότι «αυτό που αντιλαμβανόμαστε είναι ότι, προς το παρόν, ο πρωθυπουργός σκέπτεται να επαναφέρει την αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης για τις μητέρες». Αναφερόμενος στη φορολογική δικαιοσύνη, ο Γάλλος συνδικαλιστής είπε ότι «αυτό που περιμένουμε από τα πολιτικά κόμματα είναι προτάσεις που να εξηγούν πώς θα φορολογούμε τους πλούσιους, τους πλουσιότερους και τους κληρονόμους τους, αλλά για την ώρα δεν έχουμε λάβει κάποια απάντηση».

Επί ποδός πολέμου

Άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις σχολίασαν τη συνέντευξη Λεκορνί με πιο σκληρά λόγια. Ο επικεφαλής της οργάνωσης Force Ouvrière Φρεντερίκ Σουγιό είπε ότι «όταν λέει ο πρωθυπουργός ότι η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού έφερε πρόοδο, απλώς ψεύδεται», ενώ ο συνομοσπονδιακός γραμματέας της οργάνωσης CGT Ντενί Γκραβούιγ εκτίμησε ότι «ο πρωθυπουργός δεν δίνει απάντηση σε κανένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι Γάλλοι εργαζόμενοι».

Αναφερόμενος στην επιλογή του Λεκορνί να εξοικονομήσει κονδύλια περικόπτοντας τις δημόσιες δαπάνες, ο Γκραβούιγ σημειώνει ότι «πρέπει να μας πουν πόσους νοσηλευτές, πόσους δασκάλους, πόσες θέσεις εργασίας θα περικόψουμε και επίσης αν θα συνεχίσουμε να συρρικνώνουμε τους προϋπολογισμούς για τον πολιτισμό».

Τέλος η Καρολίν Σεβέ της συνδικαλιστικής οργάνωσης FSU είπε ότι «χρειάζεται ο πρωθυπουργός να μας ενημερώσει τι σκέπτεται για τους μισθούς και τις σταδιοδρομίες των δημοσίων υπαλλήλων».

Επιφυλακτικοί και οι εργοδότες

Οι πολιτικές θέσεις που έχει υποστηρίξει μέχρι στιγμής ο Σεμπαστιάν Λεκορνί έχουν γίνει δεκτές με συγκρατημένη ικανοποίηση από τον πρόεδρο της μεγαλύτερης εργοδοτικής ένωσης της Γαλλίας Medef, Πατρίκ Μαρτέν. Ο Μαρτέν χαιρέτισε την «προτεραιότητα που φαίνεται να δίνει ο πρωθυπουργός στη μείωση των δημοσίων δαπανών».

Τόνισε, ωστόσο, ο Μαρτέν τα «σκοτεινά σημεία του σχεδίου προϋπολογισμού» που απομένουν ακόμα να αποσαφηνιστούν και κάλεσε τον πρωθυπουργό και το Κοινοβούλιο «να λάβουν υπόψη τους την οικονομική κατάσταση της χώρας όταν θα κληθούν να λάβουν αποφάσεις για το μέλλον». Κατά τον ρεπόρτερ του «Figaro», ο Μαρτέν φοβάται μήπως αποφασιστεί αύξηση της εταιρικής φορολογίας.

Η Ένωση Αυτοαπασχολούμενων και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (SDI), εξέφρασε επίσης την κατ’ αρχήν ικανοποίησή της από τα πρώτα δείγματα πολιτικής γραφής που έδωσε ο νέος πρωθυπουργός, αλλά εμφανίστηκε κι αυτή επιφυλακτική.

«Χαιρετίζουμε τη δηλωμένη επιθυμία για μείωση των δημόσιων δαπανών και για διατήρηση της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, χαιρετίζουμε επίσης τη δέσμευση να μην αυξηθεί το συνολικό βάρος στους φορολογούμενους, φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις», σημειώνει σε δελτίο τύπου η SDI, εκφράζοντας ταυτόχρονα την ανησυχία της για ενδεχόμενη «αύξηση των φόρων στις μικρές επιχειρήσεις».

«Ο φόρος Ζικμάν απορρίφθηκε στην πιο βάναυση μορφή του, αλλά η συζήτηση παραμένει ανοιχτή: η φορολόγηση των εργαλείων εργασίας (διπλώματα ευρεσιτεχνίας, μηχανολογικός εξοπλισμός, επαγγελματικοί χώροι) θα ήταν καταστροφή για τις επενδύσεις και την απασχόληση στη χώρα», προειδοποιεί η Ένωση των αυτοαπασχολούμενων και των ΠΜΕ.

Πηγή: ΟΤ