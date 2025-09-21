newspaper
Ποια προνόμια των πρώην υπουργών θέλει να καταργήσει ο Λεκορνί
Κόσμος 21 Σεπτεμβρίου 2025

Ποια προνόμια των πρώην υπουργών θέλει να καταργήσει ο Λεκορνί

Διαφιλονικούμενες αποφάσεις πολιτικού εντυπωσιασμού με μηδαμινά οικονομικά οφέλη (και) από το νέο πρωθυπουργό της Γαλλίας

Αλέξανδρος Καψύλης
Αλέξανδρος Καψύλης
A
A
«Πολιτική είναι η διαχείριση των συμβόλων», έλεγε ο Φρανσουά Μιτεράν και φαίνεται ότι η άποψη του πρώτου σοσιαλιστή προέδρου στη μεταπολεμική Γαλλία θέλουν να υιοθετήσουν επιφανή στελέχη και της αντίπαλης πολιτικής παράταξης (μιλάμε για τις συστημικές). Με τη διαφορά ότι οι επίγονοι του «τοντόν» υποβιβάζουν την επικοινωνιακή τέχνη σε κινήσεις πολιτικού εντυπωσιασμού επί θεμάτων μάλιστα εύκολα παρεξηγήσιμων, όπως είναι αυτά που επηρεάζουν την τσέπη των φορολογουμένων.

Ο Φρανσουά Μπαϊρού προσπάθησε να «περάσει» περικοπές 44 δισ. ευρώ στον προϋπολογισμό του 2026 και για να δώσει το καλό παράδειγμα ανακοίνωσε ότι το οκτάμηνο της διακυβέρνησής του μείωσε τις δαπάνες του πρωθυπουργικού γραφείου κατά 30%. Η κατάληξη της προσπάθειας είναι γνωστή: τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου η κυβέρνησή του δεν κατάφερε να κερδίσει την ψήφο εμπιστοσύνης της Εθνοσυνέλευσης και έπεσε.

Ο νεοδιορισθείς πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί πήρε πίσω διάφορα αντιδημοφιλή μέτρα του προκατόχου του. Δεν θα καταργήσει τις δύο εθνικές αργίες, ας πούμε, που ήθελε να καταργήσει ο Μπαϊρού. Επίσης λέγεται ότι οι περικοπές στον προϋπολογισμό (διότι εκεί θα κριθεί και η δική του κυβέρνηση) θα είναι πολύ μικρότερες από τα 44 δισ. του Μπαϊρού. Αλλά φαίνεται πως και ο Λεκορνί έχει την τάση να «παίζει» με συμβολικές κινήσεις άνευ ουσίας.

Το καλό παράδειγμα

«Θα βάλω τέλος στα τελευταία προνόμια που εξακολουθούν να χορηγούνται ισοβίως σε ορισμένα πρώην μέλη της κυβέρνησης», διακήρυξε ο νέος πρωθυπουργός, ακολουθώντας μια απλή λογική: αν πρέπει να ζητήσει από τον γαλλικό λαό να καταβάλει προσπάθεια για να βγει η χώρα από τη δεινή οικονομική και κυρίως δημοσιονομική θέση στην οποία περιήλθε, όσοι βρίσκονται στην «αρχηγία του κράτους» – και όσοι υπήρξαν στο παρελθόν – πρέπει επίσης να συνεισφέρουν.

Ως πρώην στέλεχος της γκωλικής Δεξιάς ο Λεκορνί θέλει να προβάλει το προφίλ του καλού νοικοκύρη. Υπόσχεται να «καθαρίσει το σπίτι». Προανήγγειλε εξάλλου «ρήξεις» και «χρηστή διαχείριση». Και για να δώσει το καλό παράδειγμα αποφάσισε να περικόψει προνόμια που καρπώνονται όσοι διαχειρίζονται ή διαχειρίστηκαν στο παρελθόν δημόσια εξουσία.

Αστυνομική προστασία

«Αυτά τα υλικά οφέλη και τα προνόμια που αποκτήθηκαν εφ’ όρου ζωής για πρώην υπουργούς θα τερματιστούν από την 1η Ιανουαρίου 2026», έγραψε τη Δευτέρα στο λογαριασμό του στο Χ. Και το πρώτο προνόμιο που θα καταργηθεί θα είναι η δια βίου αστυνομική προστασία. «Ενώ είναι φυσιολογικό για τη Δημοκρατία να προστατεύει τα άτομα που απειλούνται, είναι αδιανόητο να επωφελούνται δια βίου κάποια δημόσια πρόσωπα», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Λεκορνί

Ο Λεκορνί διευκρίνισε ότι «η αστυνομική προστασία θα χορηγείται σε πρώην πρωθυπουργούς και υπουργούς Εσωτερικών μόνο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και θα ανανεώνεται ανάλογα με το αν υπάρχει πραγματικός κίνδυνος ή όχι για τη ζωή και τη σωματική τους ακεραιότητα». Επιπλέον, «όλα τα μέσα και οι διευκολύνσεις που διατίθενται στους πρώην πρωθυπουργούς θα ισχύουν πλέον για περιορισμένο χρονικό διάστημα».

«Παραφιλολογίες»

«Κινήματα όπως αυτά των κίτρινων γιλέκων και πολύ πιο πρόσφατα της 10ης Σεπτεμβρίου, αλλά και κινητοποιήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως η καμπάνια ‘Ο Νικολά πληρώνει’, στοχοποιούν τον τρόπο ζωής των στελεχών του κράτους και τα προνόμια πρώην μελών της κυβέρνησης ή βουλευτών», παρατηρεί ο Γκρεγκουάρ Πουσιέλγκ στη «Les Echos».

«Πρόκειται για παραφιλολογία. Μερικοί Γάλλοι πιστεύουν ότι όλοι οι βουλευτές διαθέτουν αυτοκίνητο με οδηγό», επισημαίνει στην εφημερίδα ένας συνεργάτης του προέδρου Μακρόν. «Στην πράξη όλα είναι πολύ ρυθμισμένα. Ένας πρώην υπουργός δικαιούται μετά την αποχώρησή του μισθούς τριών μηνών όχι περισσότερο. Και αν επανέλθει νωρίτερα στην αμειβόμενη εργασία, η αποζημίωση αυτή διακόπτεται», γράφει ο Πουσιέλγκ.

Οι πρωθυπουργοί

Διάταγμα του Σεπτεμβρίου 2019 ορίζει λεπτομερώς τα προνόμια των πρώην πρωθυπουργών, οι οποίοι είναι αλήθεια ότι επί προεδρίας Μακρόν αυξήθηκαν αρκετά. Οι πρώην πρωθυπουργοί λοιπόν μπορούν να ζητήσουν έναν εκπρόσωπο για την ιδιωτική τους γραμματεία για μέγιστη χρονική περίοδο δέκα ετών μετά τη λήξη της θητείας τους και μέχρι να φθάσουν στην ηλικία των 67 ετών.

Εξαιρούνται του προνομίου εάν είναι εκλεγμένοι βουλευτές, εάν κατέχουν τοπικό αιρετό αξίωμα ή άλλο δημόσιο αξίωμα. Έτσι οι Εντουάρ Φιλίπ, Φρανσουά Μπαϊρού, Ελιζαμπέτ Μπορν και Γκαμπριέλ Ατάλ δεν έχουν προσωπικό γραμματέα πρώην πρωθυπουργού, καθώς οι δύο πρώτοι είναι δήμαρχοι και οι δύο τελευταίοι βουλευτές.

Οι διατελέσαντες πρωθυπουργοί έχουν επίσης τη δυνατότητα να ζητήσουν από την κυβέρνηση να τους παράσχει οδηγό και κυβερνητικό αυτοκίνητο, προνόμια που εντάσσονται στο πλαίσιο της ατομικής προστασίας που παρέχει το υπουργείο Εσωτερικών. Αν ο πρώην πρωθυπουργός κατέχει δημόσιο αξίωμα που του παρέχει το δικαίωμα αυτοκινήτου με οδηγό, παύει το προνόμιο από την κεντρική κυβέρνηση – δεν έχει δηλαδή δύο αυτοκίνητα και δύο οδηγούς.

Συνολικά το κόστος της παροχής αυτοκινήτων με οδηγούς σε πρώην πρωθυπουργούς ήταν για το κράτος 1,58 εκατ. ευρώ το 2024. Αν σε αυτό το ποσό προστεθεί και το κόστος της αστυνομικής προστασίας, ο λογαριασμός φτάνει περίπου στα 4 εκατ. ευρώ ετησίως. Προφανώς η εξοικονόμηση για τον κρατικό προϋπολογισμό είναι μηδαμινή, «συμβολική».

Προσωπικοί φρουροί

Μόνο οι πρώην πρόεδροι της Δημοκρατίας, οι πρωθυπουργοί και οι υπουργοί Εσωτερικών (στη Γαλλία εκτελούν χρέη υπουργών Δημοσίας Τάξεως) δικαιούνται ισόβια προστασία, το μέγεθος της οποίας εξαρτάται από το μέγεθος της εναντίον τους απειλής, όπως αυτό αξιολογείται από το υπουργείο Εσωτερικών. «Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί σκοπεύει να αξιοποιήσει την αξιολόγηση αυτή για να άρει την αστυνομική προστασία στους πρώην πρωθυπουργούς και υπουργούς Εσωτερικών», σύμφωνα με το ρεπορτάζ της «Les Echos».

«Σκεπτόμαστε να εφαρμόσουμε προστασία με βάση την απειλή και όχι εφ’ όρου ζωής», εξηγεί στέλεχος του υπουργείου Εσωτερικών. Σύμφωνα με την εφημερίδα «Le Parisien», τα προεδρικά διατάγματα που θα σηματοδοτήσουν το τέλος των παροχών και της αστυνομικής προστασίας για τους πρώην αρχηγούς κυβερνήσεων και τους πρώην υπουργούς Εσωτερικών, «θα υπογραφούν τις επόμενες ημέρες».

«Δεν πείθουμε κανέναν»

Η «Les Echos» αναφέρει ότι ο νέος πρωθυπουργός αντιμετωπίζει ένα ζήτημα με συμβολική σημασία, καθώς γίνεται τακτικά πρωτοσέλιδο και δίνει αφορμή για πολλαπλές «ψευδείς ειδήσεις» στα κοινωνικά δίκτυα περί δήθεν σπατάλης εκ μέρους πολιτικών προσώπων, είτε αυτοί είναι εν ενεργεία είτε έχουν αφυπηρετήσει.

«Το πρωθυπουργικό γραφείο προσπαθεί να ανταποκριθεί στις προσδοκίες του γαλλικού λαού. Για να διαπραγματευθεί καλύτερα τον προϋπολογισμό ο πρωθυπουργός πρέπει να κάνει καλή εντύπωση προτάσσοντας μια ρήξη με τα κακώς κείμενα», δήλωσε στην εφημερίδα ένας σύμβουλος του Λεκορνί.

Μια ανάλογη συμβολική κίνηση είχε κάνει και ο ίδιος ο Εμανουέλ Μακρόν το 2019, όταν εν μέσω κοινωνικής αναταραχής και διαμαρτυριών για τη μεταρρύθμιση των συντάξεων είχε ανακοινώσει ότι παραιτείται από τη σύνταξη που δικαιούται να λάβει όταν θα λήξει η θητεία του.

Δεν ήταν όμως πειστική η διαβεβαίωση του Μακρόν, παρατηρεί ο Γκρεγκουάρ Πουσιέλγκ της «Les Echos». «Παρά τις πρωτοβουλίες που παίρνουμε, δεν μπορούμε να πείσουμε κανέναν», παραδέχτηκε εξάλλου ένας πρώην υπουργός που δεν κατονομάζει ο ρεπόρτερ.

Όταν αλήθεια υπάρχει καταθειμένη πρόταση από το κόμμα του… Μιτεράν (και από την υπολοιπη αριστερή αντιπολίτευση) για τη φορολόγηση με 2% μόλις 1.800 Γάλλων «υπερπλουσίων» με περιουσία άνω των 100 εκατ. ευρώ που θα αποδίδει 15 έως 25 δισ. ευρώ ετησίως, ποιος θα πειστεί για τις καλές προθέσεις της κυβέρνησης με συμβολικές κινήσεις που θα αποδίδουν μόλις 4 εκατ. ευρώ ετησίως;

Το σύμβολο της διεύρυνσης των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων στη Γαλλία (και παντού) είναι ο υπερβολικός πλούτος που παραμένει προκλητικά αφορολόγητος. Μπορεί ο Λεκορνί να διαχειριστεί το σύμβολο αυτό;

Πηγή: OT

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Βρετανία: Ο Στάρμερ αναμένεται σήμερα Κυριακή να αναγνωρίσει κράτος της Παλαιστίνης
Κόσμος 21.09.25

Ο Στάρμερ αναμένεται να αναγνωρίσει κράτος της Παλαιστίνης - Γιατί αποφάσισε ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας δήλωσε τον Ιούλιο ότι η κυβέρνησή του θα προβεί στην κίνηση αυτή εάν το Ισραήλ δεν εκπληρώσει μια σειρά από όρους.

Σύνταξη
Γάζα: Πάνω από 87 νεκροί από τις επιθέσεις του Ισραήλ- Θάνατος ή εκτοπισμός οι επιλογές για τους Παλαιστίνιους
Θάνατος ή εκτοπισμός 21.09.25

«Ο θάνατος είναι πιο ελεήμων»: Το Ισραήλ συνεχίζει τη σφαγή στη Γάζα - 87 νεκροί σε μία μέρα

«Τα εγκλήματα του Ισραήλ συνεχίζονται», δήλωσε ο διευθυντής του νοσοκομείου Σίφα στην Γάζα, που στη βάρδια του διακομίστηκαν τα πτώματα του αδελφού του και της νύφης του

Σύνταξη
Παγκόσμιο το αίτημα πολιτικής αλλαγής, αλλά… – Οι Έλληνες θέλουν αλλά νιώθουν ότι πέφτουν σε τοίχο
Έρευνα 21.09.25

Παγκόσμιο το αίτημα πολιτικής αλλαγής, αλλά… – Οι Έλληνες θέλουν αλλά νιώθουν ότι πέφτουν σε τοίχο

Μεγάλα ποσοστά δίνουν στους πολιτικούς χαμηλές βαθμολογίες όσον αφορά στην ειλικρίνεια και την κατανόηση των αναγκών των πολιτών - Ξεχωρίζουν οι Έλληνες στις αρνητικές εκτιμήσεις για τους αιρετούς

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ο Τραμπ νευρίασε με μια ανάρτηση, αντικατέστησε έναν εισαγγελέα και διέταξε τη δίωξη αυτού που τον νευρίασε
Κυνήγι εχθρών 21.09.25

Ο Τραμπ νευρίασε με μια ανάρτηση, αντικατέστησε έναν εισαγγελέα και διέταξε τη δίωξη αυτού που τον νευρίασε

Τελικά η πολιτική των ΗΠΑ είναι πολύ πιο απλή από όσο δείχνει. Ένας δημοκρατικός γερουσιαστής εκνεύρισε τον Τραμπ και ο Τραμπ απέλυσε τον εισαγγελέα που είχε επιφορτιστεί την δίωξή του και έβαλε άλλη.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Εκουαδόρ: Τρεις ποδοσφαιριστές δολοφονήθηκαν μέσα σ’ έναν μήνα
Κόσμος 21.09.25

Εκουαδόρ: Τρεις ποδοσφαιριστές δολοφονήθηκαν μέσα σ’ έναν μήνα

Σε ένα πολύ ατυχές στατιστικό, τρεις ποδοσφαιριστές δολοφονήθηκαν από ενόπλους στο Εκουαδόρ ως «παράπλευρες απώλειες» χωρίς φαινομενικά να σχετίζονται με τα συμβάντα ή τις συμμορίες της χώρας.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Σκάνδαλο με τον «τσάρο των συνόρων» που φέρεται να δωροδοκήθηκε από πράκτορες του FBI
Κόσμος 21.09.25

Σκάνδαλο με τον «τσάρο των συνόρων» των ΗΠΑ που φέρεται να δωροδοκήθηκε από πράκτορες του FBI

O Τομ Χόμαν, ο «τσάρος των συνόρων» της κυβέρνησης Τραμπ φέρεται σύμφωνα με δημοσιεύματα να δέχθηκε δωροδοκία 50.000 δολαρίων από μυστικούς πράκτορες του FBI και η υπόθεση να έκλεισε μυστηριωδώς.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Συρία: Επτά άμαχοι νεκροί σε βομβαρδισμό δυνάμεων της de facto κυβέρνησης εναντίον των Κούρδων
Κόσμος 21.09.25

Συρία: Επτά άμαχοι νεκροί σε βομβαρδισμό δυνάμεων της de facto κυβέρνησης εναντίον των Κούρδων

Οι επιθέσεις εναντίον των Κούρδων στη Συρία συνεχίζονται, την ώρα που δεν διαφαίνεται λύση γύρω από το ζήτημα της μερικής αυτονομίας και αποκέντρωσης, ένα πάγιο αίτημα των Κούρδων της χώρας.

Σύνταξη
Ισημερινός: Αναστέλλεται το δημοψήφισμα Νομπόα για τη συγκρότηση συντακτικής συνέλευσης
Διάκριση των εξουσιών 21.09.25

Ισημερινός: Αναστέλλεται το δημοψήφισμα Νομπόα για τη συγκρότηση συντακτικής συνέλευσης

Το δημοψήφισμα που προωθούσε ο δισεκατομμυριούχος πρόεδρος του Ισημερινού Ντανιέλ Νομπόα, για να αυξήσει τις εξουσίες του, αναβλήθηκε μέχρι να εξεταστούν οι προσφυγές.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Η χρέωση για τη βίζα εργασίας H-1B θα ισχύει μόνο για τις νέες αιτήσεις, διευκρινίζει ο Λευκός Οίκος
Πανικός 21.09.25

ΗΠΑ: Η χρέωση για τη βίζα εργασίας H-1B θα ισχύει μόνο για τις νέες αιτήσεις, διευκρινίζει ο Λευκός Οίκος

H χρέωση για τη βίζα εργασίας για τις ΗΠΑ Η-1Β η οποία θα κοστολογούνταν στις εταιρείες 100.000 δολάρια ανά εργαζόμενο, δεν θα ισχύσει για όσες αιτήσεις έχουν ήδη εγκριθεί

Σύνταξη
EE: Προτίθεται να αποδεσμεύσει 550 εκατ. ευρώ στην Ουγγαρία αν δεχθεί τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας
Δούναι και λαβείν 21.09.25

Η ΕΕ προτίθεται να αποδεσμεύσει 550 εκατ. ευρώ στην Ουγγαρία αν δεχθεί τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Η ΕΕ σχεδιάζει να αποδεσμεύσει 550 εκατ. ευρώ για την Ουγγαρία, από αυτά που είχε παγώσει για παραβιάσεις του Κράτους Δικαίου, αν εξασφαλίσει συμφωνία για τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ιράν: Η Τεχεράνη θα αναστείλει τη συνεργασία με τον ΔΟΑΕ σε περίπτωση επαναφοράς των κυρώσεων του ΟΗΕ
Πυρηνικά 20.09.25

Ιράν: Η Τεχεράνη θα αναστείλει τη συνεργασία με τον ΔΟΑΕ σε περίπτωση επαναφοράς των κυρώσεων του ΟΗΕ

Τρεις προϋποθέσεις έθεσαν οι Ευρωπαίοι για να μην επιβληθούν κυρώσεις στο Ιράν, καθώς η σχετική απόφαση του ΟΗΕ μπορεί να είναι αναστρέψιμη για μια εβδομάδα

Σύνταξη
ΗΠΑ: Το Πεντάγωνο απαιτεί από τους δημοσιογράφους να στέλνουν τα άρθρα τους για «έγκριση»
Κόσμος 20.09.25

Το Πεντάγωνο απαιτεί από τους δημοσιογράφους να στέλνουν τα άρθρα τους για «έγκριση»

Το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ απαίτησε από τους δημοσιογράφους που καλύπτουν το σχετικό ρεπορτάζ, να υποβάλουν τα θέματά τους στο Πεντάγωνο προς έγκριση, σε μια σκοτεινή στιγμή για την δημοσιογραφία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (21/9): Ντέρμπι «αιωνίων», ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και στίβος στο μενού
Σπορ 21.09.25

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (21/9): Ντέρμπι «αιωνίων», ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και στίβος στο μενού

Ντέρμπι Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός και Super League, ευρωπαϊκή δράση, φιλικά στο μπάσκετ και Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου, στις τηλεοπτικές μεταδόσεις της Κυριακής (21/9).

Σύνταξη
Πολιτική αντιπαράθεση με φόντο την ακρίβεια και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 21.09.25

Πολιτική αντιπαράθεση με φόντο την ακρίβεια και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση με φόντο την ακρίβεια και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ - Κώστας Καραγκούνης, Παύλος Χρηστίδης και Κώστας Μπάρκας, διασταύρωσαν τα ξίφη τους

Σύνταξη
Βρετανία: Ο Στάρμερ αναμένεται σήμερα Κυριακή να αναγνωρίσει κράτος της Παλαιστίνης
Κόσμος 21.09.25

Ο Στάρμερ αναμένεται να αναγνωρίσει κράτος της Παλαιστίνης - Γιατί αποφάσισε ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας δήλωσε τον Ιούλιο ότι η κυβέρνησή του θα προβεί στην κίνηση αυτή εάν το Ισραήλ δεν εκπληρώσει μια σειρά από όρους.

Σύνταξη
Γάζα: Πάνω από 87 νεκροί από τις επιθέσεις του Ισραήλ- Θάνατος ή εκτοπισμός οι επιλογές για τους Παλαιστίνιους
Θάνατος ή εκτοπισμός 21.09.25

«Ο θάνατος είναι πιο ελεήμων»: Το Ισραήλ συνεχίζει τη σφαγή στη Γάζα - 87 νεκροί σε μία μέρα

«Τα εγκλήματα του Ισραήλ συνεχίζονται», δήλωσε ο διευθυντής του νοσοκομείου Σίφα στην Γάζα, που στη βάρδια του διακομίστηκαν τα πτώματα του αδελφού του και της νύφης του

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Το χρονικό της άγριας δολοφονίας της 59χρονης – Σήμερα στον εισαγγελέα ο αδελφοκτόνος
Σε εξέλιξη οι έρευνες 21.09.25

Το χρονικό του άγριου εγκλήματος στη Θεσσαλονίκη - Σήμερα στον εισαγγελέα ο αδελφοκτόνος

Ο 50χρονος βρισκόταν μαζί με την ετεροθαλή αδελφή του στο διαμέρισμά της στη Θεσσαλονίκη - Της προκάλεσε ασφυξία χρησιμοποιώντας σακούλα ως σχοινί που τύλιξε με δύναμη γύρω από τον λαιμό της

Σύνταξη
Γιατί άγρια ζώα κατεβαίνουν στις πόλεις, τι δεν πρέπει να κάνουμε – Βίντεο με αρκούδα να κάνει βόλτες στο Νεστόριο
Ελλάδα 21.09.25

Γιατί άγρια ζώα κατεβαίνουν στις πόλεις, τι δεν πρέπει να κάνουμε – Βίντεο με αρκούδα να κάνει βόλτες στο Νεστόριο

Όλο και πιο συχνά άγρια ζώα κάνουν την εμφάνισή τους σε κατοικημένες περιοχές. Ο κύριος λόγος σύμφωνα με τους ειδικούς είναι η έλλειψη τροφής στο φυσικό τους περιβάλλον

Σύνταξη
Ντέρμπι «αιωνίων» στη Λεωφόρο: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός στην πρώτη μεγάλη μάχη της σεζόν στη Super League
Ποδόσφαιρο 21.09.25

Ντέρμπι «αιωνίων» στη Λεωφόρο: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός στην πρώτη μεγάλη μάχη της σεζόν στη Super League

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο στις 21:00, στο πρώτο μεγάλο ντέρμπι της σεζόν για το ελληνικό πρωτάθλημα. - Όλο το πρόγραμμα της ημέρας.

Σύνταξη
Η «διαφορετική» συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη
Πολιτική Γραμματεία 21.09.25

Η «διαφορετική» συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη

Όπως αναφέρουν πληροφορίες του in θα επιχειρηθεί αυτή τη φορά η ατζέντα να ξεφύγει από την απλή επιβεβαίωση του καλού κλίματος, με στόχο να τεθούν στο τραπέζι σειρά ζητημάτων

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Σεισμός στο βουλγαρικό ποδόσφαιρο: Μαζικές κυρώσεις για παράνομο στοιχηματισμό
Ποδόσφαιρο 21.09.25

Σεισμός στο βουλγαρικό ποδόσφαιρο: Μαζικές κυρώσεις για παράνομο στοιχηματισμό

Η υπόθεση ξεκίνησε μετά από σήμα της «Εθνικής Αστυνομίας» της Βουλγαρίας, η οποία, σε συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία Εσόδων, πραγματοποίησε εκτενή έλεγχο για τη σεζόν 2024/25.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Καιρός: Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας την Κυριακή – Πότε αναμένονται βροχές και καταιγίδες
Καιρός 21.09.25

Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας την Κυριακή - Πότε αναμένονται βροχές και καταιγίδες

Η υδράργυρος θα ανέβει κυρίως στα δυτικά και τα νοτιοανατολικά έως τους 32 βαθμούς Κελσίου - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός έως και την Πέμπτη σύμφωνα με την πρόβλεψη της ΕΜΥ

Σύνταξη
In Whose Name?: Το ντοκιμαντέρ που δείχνει πώς η πτώση του Κάνιε Γουέστ προανήγγειλε την διανοητική σήψη της εποχής μας
Culture Live 21.09.25

In Whose Name?: Το ντοκιμαντέρ που δείχνει πώς η πτώση του Κάνιε Γουέστ προανήγγειλε την διανοητική σήψη της εποχής μας

Το «In Whose Name?» του Νίκο Μπαλλεστέρος καταγράφει έξι χρόνια από τη ζωή του Κάνιε Γουέστ, φωτίζοντας τις αντιφάσεις ενός καλλιτέχνη που ισορροπεί ανάμεσα στη δημιουργική ιδιοφυΐα και την αυτοκαταστροφή

Σύνταξη
Κίνα χωρίς… σκουπίδια:
Eνεργειακή «δίψα» 21.09.25

Κίνα χωρίς… σκουπίδια:

Οι μονάδες καύσης απορριμμάτων στην Κίνα κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς καύσιμη ύλη, την ώρα που η χώρα διαθέτει τη μισή παγκόσμια δυναμικότητα στην παραγωγή ενέργειας από σκουπίδια

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Παγκόσμιο το αίτημα πολιτικής αλλαγής, αλλά… – Οι Έλληνες θέλουν αλλά νιώθουν ότι πέφτουν σε τοίχο
Έρευνα 21.09.25

Παγκόσμιο το αίτημα πολιτικής αλλαγής, αλλά… – Οι Έλληνες θέλουν αλλά νιώθουν ότι πέφτουν σε τοίχο

Μεγάλα ποσοστά δίνουν στους πολιτικούς χαμηλές βαθμολογίες όσον αφορά στην ειλικρίνεια και την κατανόηση των αναγκών των πολιτών - Ξεχωρίζουν οι Έλληνες στις αρνητικές εκτιμήσεις για τους αιρετούς

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Αποκορύφωμα νεποτισμού; Ο Τζέιντεν Σμιθ έγινε δημιουργικός διευθυντής του Christian Louboutin
Αυτοί είστε! 21.09.25

Αποκορύφωμα νεποτισμού; Ο Τζέιντεν Σμιθ έγινε δημιουργικός διευθυντής του Christian Louboutin

Ο Τζέιντεν Σμιθ, γιος του Γουίλ Σμιθ και της Τζάντα Πίνκετ Σμιθ, ορίστηκε ως δημιουργικός διευθυντής του Christian Louboutin, σε μια νέα θέση που μόλις δημιουργήθηκε για τον οίκο πολυτελείας. Και το διαδίκτυο είναι μπερδεμένο - για να το θέσουμε ευγενικά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τα αυτοκίνητα που έσπασαν το… box office
Αυτοκίνητο 21.09.25

Τα αυτοκίνητα που έσπασαν το… box office

Κάποια αυτοκίνητα έμειναν στην ιστορία, όχι επειδή έσπασαν ρεκόρ, ή κέρδισαν κούρσες, αλλά επειδή τα αγάπησε το κοινό που τα έβλεπε στην οθόνη

Σύνταξη
Είναι η μετανάστευση αντίδοτο για το δημογραφικό;
Ελλάδα 21.09.25

Είναι η μετανάστευση αντίδοτο για το δημογραφικό;

Με τον αριθμό των γεννήσεων να μειώνεται δραματικά και τη χώρα να βρίσκεται αντιμέτωπη με τη γήρανση και τη συρρίκνωση του πληθυσμού, μοιάζει να κερδίζει έδαφος το ότι οι μετανάστες μπορούν να δώσουν τη λύση

Ναταλία Διονυσιώτη
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

