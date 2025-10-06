Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί γίνεται ο πέμπτος πρωθυπουργός που παραιτείται σε διάστημα δύο ετών στη Γαλλία. Μόλις 12 ώρες μετά την ανακοίνωση της σύνθεσης της κυβέρνησής του, ο Λεκορνί υπέβαλε την παραίτησή του στον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

Ο γάλλος πρόεδρος έκανε δεκτή την παραίτησή του μετά από συνάντηση μίας ώρας που είχε με τον Λεκορνί στο Μέγαρο των Ηλυσίων και το ζήτημα τώρα είναι εάν θα συνεχίσει να ψάχνει υποψήφιους για τη θέση του πρωθυπουργού την ώρα που είναι σαφές ότι οι κυβερνήσεις μειοψηφίας που επιμένει να σχηματίζει δεν μπορούν να κυβερνήσουν.

Ο Λεκορνί, που διαδέχτηκε τον Φρανσουά Μπαϊρού, υποσχέθηκε αλλαγές και συναίνεση με την αντιπολίτευση την ώρα που η κοινωνία της Γαλλίας «βράζει» ενάντια στον προϋπολογισμό λιτότητας που επιχειρεί να επιβάλει η προεδρία Μακρόν.

Ωστόσο η ανακοίνωση της σύνθεσης της νέας κυβέρνησης εξόργισε την αντιπολίτευση και δεν ικανοποίησε ούτε τη δεξιά των Les Républicains που συγκυβερνά με το κόμμα του Μακρόν μετά την ήττα του γάλλου προέδρου στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές.

Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας της Αριστεράς «Ανυπότακτη Γαλλία» δήλωσε στο X ότι «η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει» για την παραίτηση του Προέδρου της Δημοκρατίας

Η αντιπολίτευση έκανε λόγο για μία από τα ίδια ενώ η συμμαχική Δεξιά εμφανίστηκε δυσαρεστημένη με τις λίγες υπουργικές θέσεις στο νέο κυβερνητικό σχήμα.

Ο Λεκορνί έγινε με την παραίτησή του ο πλέον βραχύβιος πρωθυπουργός της πέμπτης γαλλικής δημοκρατίας.

Την παραίτηση Μακρόν ζητά η Αριστερά

Λίγα λεπτά μετά την παραίτηση του Λεκορνί, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας της Αριστεράς «Ανυπότακτη Γαλλία» δήλωσε στο X ότι «η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει» για την παραίτηση του Προέδρου της Δημοκρατίας. «Ο Μακρόν πρέπει να φύγει», έγραψε η Ματίλντε Πανό, υπογραμμίζοντας ότι τρεις πρωθυπουργοί του «ηττήθηκαν σε λιγότερο από ένα χρόνο».

Η «Ανυπότακτη Γαλλία» του Ζαλ Λικ Μελανσόν ζητά εδώ και καιρό την παραίτηση του Εμανουέλ Μακρόν και δεν είχε δώσει ψήφο εμπιστοσύνης ούτε στους προηγούμενους πρωθυπουργούς που είχε διορίσει ο γάλλος πρόεδρος ο οποίος παραμένει στην εξουσία δοκιμάζοντας τα όρια της εξουσίας που του δίνει το Σύνταγμα της χώρας.

Οι Σοσιαλιστές που έχουν διαφοροποιηθεί από την εκλογική συμμαχία του «Νέου Λαϊκού Μετώπου» – συνεργασία με την Ανυπότακτη Γαλλία, τους Πράσινους και το κομουνιστικό κόμμα- μετά την πρωτιά που κατέγραψε ο συνδυασμός στις τελευταίες εκλογές, είχαν δηλώσει ότι θα ήταν ανοιχτοί στο να στηρίξουν την κυβέρνηση εάν έκανε κάποιες παραχωρήσεις.

Ωστόσο χθες ο γ.γ. του κόμματος, Ολιβιέρ Φορ, εξέφρασε την απογοήτευσή του για το νέο κυβερνητικό σχήμα. Ο ίδιος ζήτησε νέα κοινοβουλευτική συζήτηση για την εξαιρετικά αμφισβητούμενη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος του 2023 «για να έχουμε την ευκαιρία να την καταργήσουμε μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου», και σε αντίθετη περίπτωση, το Σοσιαλιστικό Κόμμα θα ψήφιζε υπέρ της πρότασης μομφής στην κυβέρνηση.

Η στάση της ακροδεξιάς και η εγκατάλειψη του Μακρόν και από τη δεξιά

Ο Ζορντάν Μπαρντελά, ηγέτης του ακροδεξιού «Εθνικού Συναγερμού» κάλεσε τον Εμανουέλ Μακρόν να διαλύσει την Εθνοσυνέλευση μετά την παραίτηση του Λεκορνί. «Δεν μπορεί να υπάρξει αποκατάσταση της σταθερότητας χωρίς επιστροφή στις κάλπες και χωρίς τη διάλυση της Εθνοσυνέλευσης»,ανέφερε μόλις έφτασε στα κεντρικά γραφεία του κόμματός του.

Ο αντιπρόεδρος της δεξιάς των Ρεμπουμπλικανών, Φρανσουά-Ξαβιέ Μπελαμί, δήλωσε τη Δευτέρα ότι το κόμμα του δεν είχε τίποτα «να φοβηθεί […] από μια διάλυση (σ.σ της Εθνοσυνέλευσης)»

«Δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε εμείς από μια διάλυση (σ.σ. της Εθνοσυνέλευσης)», δήλωσε ο ευρωβουλευτής σημειώνοντας ότι το κόμμα του δεν μπορούσε να «προσφέρει ένα τελευταίο ζήτω» στο κόμμα του Μακρόν.

Με την Εθνοσυνέλευση να είναι μοιρασμένη στα τρία χωρίς κανένα κόμμα να μπορεί να εξασφαλίσει την απαραίτητη κοινοβουλευτική πλειοψηφία και τη γαλλική οικονομία να είναι αντιμέτωπη με υψηλό χρέος και μεγάλο δημοσιονομικό έλλειμμα ο Εμανουέλ Μακρόν έχει επιχειρήσει μέχρι τώρα να διατηρήσει την εξουσία ακόμα και αν στην πραγματικότητα η χώρα στην ουσία δεν κυβερνάται εδώ και δύο χρόνια.

Η κοινωνική έκρηξη ενάντια στα μέτρα λιτότητας με την ιστορική απεργία στις 18 Σεπτεμβρίου και οι συνεχείς μαζικές κινητοποιήσεις που ζητούν την παραίτηση του Μακρόν έχουν στριμώξει τον γάλλο πρόεδρο και έχουν αχρηστεύσει τις προσπάθειες συνεργασιών για το σχηματισμό βιώσιμης κυβέρνησης.

Πιο απομονωμένος από ποτέ, τόσο σε κοινωνικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο, ο Εμανουέλ Μακρόν θα πρέπει τώρα να αποφασίσει εάν θα κάνει τη μεγάλη έξοδο ή εάν θα συνεχίζει να διορίζει πρωθυπουργούς χωρίς καμία νομιμοποίηση ρισκάροντας η πτώση του να είναι εκκωφαντική.