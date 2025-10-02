Νέες απεργίες στη Γαλλία εν μέσω συνεχιζόμενου πολιτικού χάους

Τα γαλλικά συνδικάτα οργανώνουν ακόμα μια ημέρα απεργιών, προσπαθώντας να ασκήσουν πίεση στον νέο πρωθυπουργό, Σεμπαστιάν Λεκορνί, να επανεξετάσει τις περικοπές στον προϋπολογισμό και να εξετάσει τη δυνατότητα επιβολής ενός είδους φόρου περιουσίας στους πλούσιους.

Χωρίς κυβέρνηση παραμένει η Γαλλία

Ο Λεκορνί δεν έχει ακόμη σχηματίσει νέα κυβέρνηση μετά τον διορισμό του στις 9 Σεπτεμβρίου, εν μέσω πολιτικής κρίσης, όταν ο προκάτοχός του, Φρανσουά Μπαϊρού, απομακρύνθηκε δραματικά λόγω των προτεινόμενων περικοπών στον προϋπολογισμό. Η άνευ προηγουμένου καθυστέρηση του Λεκορνί στην ανακοίνωση του νέου υπουργικού συμβουλίου έχει εξοργίσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης και τα συνδικάτα, τα οποία έχουν εκφράσει ανησυχίες για τις περικοπές στον προϋπολογισμό και την προστασία των δημόσιων υπηρεσιών.

Σύμφωνα με στοιχεία της αστυνομίας και των συνδικάτων, μεταξύ 500.000 και 1 εκατομμυρίου διαδηλωτών συμμετείχαν σε μια πανεθνική απεργία στις 18 Σεπτεμβρίου, σε διαμαρτυρίες που οργανώθηκαν από τα συνδικάτα για τους φόρους και την κοινωνική δικαιοσύνη. Ωστόσο, η απεργία της Πέμπτης, στην οποία θα συμμετάσχουν περίπου 240 πορείες σε πόλεις και κωμοπόλεις, αναμένεται να είναι ελαφρώς μικρότερη, με λιγότερες διαταραχές στις μεταφορές και τα σχολεία. Περίπου 70.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες έχουν κινητοποιηθεί σε όλη τη Γαλλία, αναφέρει δημοσίευμα του Guardian.

Η Ορέλι Γκανιέρ, συν-γενική γραμματέας του συνδικάτου εκπαίδευσης FSU-SNUipp, δήλωσε στο France Info ότι η «έλλειψη πολιτικής σαφήνειας» στη Γαλλία σημαίνει ότι λιγότεροι εργαζόμενοι στον τομέα της εκπαίδευσης θα συμμετάσχουν στην απεργία της Πέμπτης. «Ωστόσο, οι εργαζόμενοι που συναντάμε υποστηρίζουν την ανάγκη για μεγαλύτερη φορολογική και κοινωνική δικαιοσύνη και αναγνωρίζουν την ανάγκη για έναν προϋπολογισμό που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των σχολείων», είπε.

Τα προβλήματα συνεχίζονται ακόμα και μετά την ανάληψη των καθηκόντων από τον Λεκορνί

Ο Λεκορνί, στενός σύμμαχος του κεντρώου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, αναμένεται να πραγματοποιήσει την πρώτη του ομιλία στο κοινοβούλιο την επόμενη εβδομάδα και να ανακοινώσει τη νέα κυβέρνηση τις επόμενες ημέρες.

Το άμεσο καθήκον του είναι να καταρτίσει τον προϋπολογισμό της Γαλλίας για το 2026. Ωστόσο, υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με τη μορφή που θα λάβει ο προϋπολογισμός και τον τρόπο με τον οποίο θα τον περάσει από το κοινοβούλιο. Η κεντρώα παράταξη του Μακρόν δεν διαθέτει κοινοβουλευτική πλειοψηφία και πιθανότατα θα χρειαστεί κάποια μορφή υποστήριξης από το δεξιό κόμμα Les Républicains και τους Σοσιαλιστές για να περάσει τον προϋπολογισμό.

Στην πρώτη του συνέντευξη στην εφημερίδα Le Parisien την περασμένη εβδομάδα, ο Λεκορνί απέκλεισε τη δημιουργία μιας νέας μορφής φόρου περιουσίας ή την αναστολή της αντιδημοφιλούς αύξησης της ηλικίας συνταξιοδότησης που προώθησε ο Μακρόν – βασικά αιτήματα των Σοσιαλιστών.

Ο Λεκορνί δήλωσε ότι στόχος του είναι ένα δημοσιονομικό έλλειμμα περίπου 4,7% του ΑΕΠ το 2026, χωρίς μεγάλη διαφορά από τον στόχο του Μπαϊρού για 4,6%, τον οποίο επεδίωξε να μειώσει από το προβλεπόμενο 5,4% για φέτος.

Ο Λεκορνί απέρριψε την πρόταση του οικονομολόγου Γκαμπριέλ Ζουκμάν, η οποία υποστηρίζεται από τους Σοσιαλιστές, για την επιβολή φόρου περιουσίας 2% στο 0,01% των πλουσιότερων της Γαλλίας στον προϋπολογισμό του 2026, αναφέρει ο Guardian. Οι Σοσιαλιστές, οι οποίοι επιθυμούν την επιβολή φόρου περιουσίας ως αντάλλαγμα για την έγκριση του προϋπολογισμού, θα συναντηθούν με τον Λεκορνί την Παρασκευή για περαιτέρω συζητήσεις.

Ο Λεκορνί δήλωσε την περασμένη εβδομάδα στην εφημερίδα Le Parisien: «Υπάρχει πολιτική και κοινωνική ζήτηση για μεγαλύτερη φορολογική δικαιοσύνη, ιδίως προκειμένου να αποκατασταθούν τα δημόσια οικονομικά μας. Δεν μπορούμε να απορρίψουμε αμέσως αυτή τη συζήτηση. Αλλά είναι ο φόρος Ζουκμάν η σωστή απάντηση; Η μόνη απάντηση; Προσωπικά, δεν το πιστεύω».

Αυτή την εβδομάδα, ο Λεκορνί έγραψε στα συνδικάτα υποσχόμενος να βελτιώσει τις συνταξιοδοτικές παροχές για τις γυναίκες. Τα συνδικάτα δήλωσαν ότι αντίθετα επιθυμούν την αναστολή των αλλαγών του Μακρόν στο συνταξιοδοτικό σύστημα, που προωθήθηκαν χωρίς ψηφοφορία στο κοινοβούλιο το 2023, και μια πλήρη επανεξέταση.