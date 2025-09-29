Γαλλία: Καταγγελία κατά του πρωθυπουργού Λεκορνί – Είπε ψέματα ότι έχει μεταπτυχιακό στη Νομική
Ο Λεκορνί δήλωνε ότι έχει ολοκληρώσει διετείς μεταπτυχιακές σπουδές, χωρίς να έχει την πιστοποίηση. Στην καταγγελία υποστηρίζεται ότι δηλώνοντας ψευδές δίπλωμα, πλήττει την αξιοπιστία της εκπαίδευσης.
- Gen X: Οι «αθόρυβοι» ηγέτες της κατανάλωσης – Η εικόνα στην Ελλάδα
- Φθηνό φάρμακο υπόσχεται θεαματικά αποτελέσματα κατά της βαριάς Covid
- Άγριο έγκλημα: Την σκότωσε ο σύζυγός της γιατί δεν είχε χάσει βάρος μετά τον τοκετό
- Πρώην επικεφαλής της MI5 λέει πως η Βρετανία μπορεί να είναι ήδη σε πόλεμο με την Ρωσία
Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας βρίσκεται αντιμέτωπος με καταγγελία ότι έχει πει ψέματα σχετικά με το επίπεδο των σπουδών του. Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί, που ήδη κινδυνεύει να πέσει λόγω της αδυναμίας του να καταθέσει προϋπολογισμό που θα δεχθεί η αντιπολίτευση, έχει δηλώσει ότι διαθέτει διετή μεταπτυχιακό τίτλο στο Δημόσιο Δίκαιο, χωρίς να έχει ολοκληρώσει το δεύτερο έτος σπουδών για την απόκτησή του.
Την καταγγελία στην Επιτροπή Αναφορών του Ανώτατου Δικαστηρίου της Γαλλίας έκανε η Εθνική Ένωση Δημόσιων Εκπαιδευτικών Υπαλλήλων (Snapen). Την προσφυγή ανακοίνωσε ο δικηγόρος της Ένωσης, Βενσάν Μπρενγκάρ.
Στα μέσα Σεπτεμβρίου, το ενημερωτικό δίκτυο Mediapart αποκάλυψε ότι ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί, δεν κατείχε μεταπτυχιακό δίπλωμα, το οποίο αποκτάται σε δύο χρόνια. Στα δημόσια προφίλ του από το 2016, τόσο στον ιστότοπο του υπουργείου Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας, στη σελίδα του στο LinkedIn ή στην παρουσίασή του σε πανεπιστημιακό συνέδριο, αναφερόταν ότι κατείχε τον διετή τίτλο.
«Ψευδής διαμάχη»
Μετά την καταγγελία, ο Σεμπαστιάν Λεκορνί υποστήριξε στην εφημερίδα Le Parisien ότι έχει «ολοκληρώσει το μονοετές μεταπτυχιακό του στη νομική», στο Πανεπιστήμιο Panthéon-Assas. Και επειδή υπήρξε μεταρρύθμιση των πανεπιστημιακών πτυχίων το 2000, και οι πενταετείς σπουδές αναγνωρίζονται πλέον ως κατοχή διετούς μεταπτυχιακού, θεωρεί ότι «η διαμάχη είναι ψευδής».
Οι καταγγέλλοντες, μέσω του δικηγόρου τους, Βενσάν Μπρενγκάρ, επισημαίνουν ότι «δεν απαιτείται πτυχίο για να είσαι μέλος μιας κυβέρνησης και το να μην έχεις αποκτήσει μεταπτυχιακό δεν αποτελεί ένδειξη ανικανότητας».
Ωστόσο, όπως επισήμανε, «η έλλειψη διαφάνειας σχετικά με το επίπεδο εκπαίδευσης που αποκτά ένας υπουργός είναι πιθανό να υπονομεύσει την αξιοπιστία της πιστοποίησης από τα γαλλικά δημόσια πανεπιστήμια, την ισότητα των πολιτών, την τιμή των εκπαιδευτικών-ερευνητών και, γενικότερα, την αποστολή δημόσιας υπηρεσίας που έχει ανατεθεί στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης».
Μετά την καταγγελία, πάντως, και παρά τις αντιρρήσεις του, ο Σεμπαστιάν Λεκορνί άλλαξε την επίσημη ιστοσελίδα του. Αναφέρει πλέον απλώς «νομικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Paris 2 Panthéon-Assas», χωρίς να παρέχει περαιτέρω λεπτομέρειες. Στο LinkedIn, όμως, στην ενότητα «Εκπαίδευση», αναφέρει «Μεταπτυχιακό δίπλωμα, Γενικό Δημόσιο Δίκαιο, 2005-2008», στο Πανεπιστήμιο Panthéon-Assas.
- Capital Link: Στις 30 Σεπτεμβρίου το 15ο ετήσιο συνέδριο για την επιχειρησιακή αριστεία στη ναυτιλία
- Βασίλης Μπισμπίκης: Νέες αποκαλύψεις για το τροχαίο που προκάλεσε – Κυκλοφορούσε χωρίς πινακίδα
- Η άγνωστη ιστορία του «Born to Run» μπουφάν του Μπρους Σπρίνγκστιν 50 χρόνια μετά
- Το ποσοστό ετοιμότητας του Παναθηναϊκού σύμφωνα με τον Εργκίν Αταμάν
- Γερμανία: Βρήκε στο μπουφάν του λότο και κέρδισε 15,3 εκατ. ευρώ
- Δένδιας: Το Πολεμικό Ναυτικό μπαίνει σε νέα εποχή – Ανοίγει ο δρόμος για 2+2 φρεγάτες FREMM
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις