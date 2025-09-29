Γαλλία: Καταγγελία κατά του πρωθυπουργού Λεκορνί – Είπε ψέματα ότι έχει μεταπτυχιακό στη Νομική

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας βρίσκεται αντιμέτωπος με καταγγελία ότι έχει πει ψέματα σχετικά με το επίπεδο των σπουδών του. Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί, που ήδη κινδυνεύει να πέσει λόγω της αδυναμίας του να καταθέσει προϋπολογισμό που θα δεχθεί η αντιπολίτευση, έχει δηλώσει ότι διαθέτει διετή μεταπτυχιακό τίτλο στο Δημόσιο Δίκαιο, χωρίς να έχει ολοκληρώσει το δεύτερο έτος σπουδών για την απόκτησή του.

Την καταγγελία στην Επιτροπή Αναφορών του Ανώτατου Δικαστηρίου της Γαλλίας έκανε η Εθνική Ένωση Δημόσιων Εκπαιδευτικών Υπαλλήλων (Snapen). Την προσφυγή ανακοίνωσε ο δικηγόρος της Ένωσης, Βενσάν Μπρενγκάρ.

Στα μέσα Σεπτεμβρίου, το ενημερωτικό δίκτυο Mediapart αποκάλυψε ότι ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί, δεν κατείχε μεταπτυχιακό δίπλωμα, το οποίο αποκτάται σε δύο χρόνια. Στα δημόσια προφίλ του από το 2016, τόσο στον ιστότοπο του υπουργείου Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας, στη σελίδα του στο LinkedIn ή στην παρουσίασή του σε πανεπιστημιακό συνέδριο, αναφερόταν ότι κατείχε τον διετή τίτλο.

«Ψευδής διαμάχη»

Μετά την καταγγελία, ο Σεμπαστιάν Λεκορνί υποστήριξε στην εφημερίδα Le Parisien ότι έχει «ολοκληρώσει το μονοετές μεταπτυχιακό του στη νομική», στο Πανεπιστήμιο Panthéon-Assas. Και επειδή υπήρξε μεταρρύθμιση των πανεπιστημιακών πτυχίων το 2000, και οι πενταετείς σπουδές αναγνωρίζονται πλέον ως κατοχή διετούς μεταπτυχιακού, θεωρεί ότι «η διαμάχη είναι ψευδής».

Οι καταγγέλλοντες, μέσω του δικηγόρου τους, Βενσάν Μπρενγκάρ, επισημαίνουν ότι «δεν απαιτείται πτυχίο για να είσαι μέλος μιας κυβέρνησης και το να μην έχεις αποκτήσει μεταπτυχιακό δεν αποτελεί ένδειξη ανικανότητας».

Ωστόσο, όπως επισήμανε, «η έλλειψη διαφάνειας σχετικά με το επίπεδο εκπαίδευσης που αποκτά ένας υπουργός είναι πιθανό να υπονομεύσει την αξιοπιστία της πιστοποίησης από τα γαλλικά δημόσια πανεπιστήμια, την ισότητα των πολιτών, την τιμή των εκπαιδευτικών-ερευνητών και, γενικότερα, την αποστολή δημόσιας υπηρεσίας που έχει ανατεθεί στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης».

Μετά την καταγγελία, πάντως, και παρά τις αντιρρήσεις του, ο Σεμπαστιάν Λεκορνί άλλαξε την επίσημη ιστοσελίδα του. Αναφέρει πλέον απλώς «νομικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Paris 2 Panthéon-Assas», χωρίς να παρέχει περαιτέρω λεπτομέρειες. Στο LinkedIn, όμως, στην ενότητα «Εκπαίδευση», αναφέρει «Μεταπτυχιακό δίπλωμα, Γενικό Δημόσιο Δίκαιο, 2005-2008», στο Πανεπιστήμιο Panthéon-Assas.