# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Γαλλία: Η τελευταία αποστολή του Σεμπαστιάν Λεκορνί και ο απομονωμένος Εμανουέλ Μακρόν
Κόσμος 07 Οκτωβρίου 2025 | 06:00

Γαλλία: Η τελευταία αποστολή του Σεμπαστιάν Λεκορνί και ο απομονωμένος Εμανουέλ Μακρόν

Θεατρικό δράμα θυμίζει η κατάσταση στη Γαλλία, μετά την παραίτηση του πρωθυπουργού Λεκορνί. Ο Εμανουέλ Μακρόν δέχεται πυρά από παντού, ενώ προσπαθεί να σώσει την κυβέρνηση και να διασωθεί ο ίδιος.

Αρχοντία Κάτσουρα
ΕπιμέλειαΑρχοντία Κάτσουρα
A
A
Vita.gr
Γιατί ονειρευόμαστε; Η επιστήμη απαντά

Γιατί ονειρευόμαστε; Η επιστήμη απαντά

Spotlight

Στο χάος βυθίζεται η Γαλλία μετά την αιφνιδιαστική παραίτηση του Σεμπαστιάν Λεκορνί το πρωί της Δευτέρας, μόλις 27 ημέρες μετά τον διορισμό του. Την ώρα που η χώρα ζει τη μεγαλύτερη ίσως κρίση της στα χρόνια της 5ης Γαλλικής Δημοκρατίας, ο πρόεδρός της, Εμανουέλ Μακρόν δείχνει περισσότερο απομονωμένος από ποτέ. Και, επίσης, ουσιαστικά ανήμπορος να δώσει λύσεις που θα βγάλουν τη χώρα από το οικονομικό αδιέξοδο.

O «fixer» του Μακρόν, Σεμπαστιάν Λεκορνί, ανέλαβε μια τελευταία, απέλπιδα αποστολή

Το έλλειμμα της Γαλλίας έφτασε στο 5,8% του ΑΕΠ της το 2024 και το εθνικό της χρέος είναι 114% του ΑΕΠ της. Πρόκειται για το τρίτο υψηλότερο δημόσιο χρέος στην ευρωζώνη μετά την Ελλάδα και την Ιταλία. Και αντιστοιχεί σε σχεδόν 50.000 ευρώ ανά Γάλλο πολίτη.

Ο Γάλλος πρόεδρος κλήθηκε, άλλοτε ευγενικά άλλοτε επιτακτικά, να βγει και να πάρει θέση στις εξελίξεις. Ωστόσο το περιβάλλον του ξεκαθάριζε ότι ο πρόεδρος «για την ώρα δεν έχει να κάνει δηλώσεις».

Τελική αποστολή – 48 ώρες

Ώρες μετά την παραίτηση του Σεμπαστιάν Λεκορνί, του τρίτου πρωθυπουργού που δεν άντεξε την πίεση για την κατάρτιση προϋπολογισμού μέσα σε έναν χρόνο, ο Εμανουέλ Μακρόν απευθύνθηκε και πάλι σε αυτόν.

Εμανουέλ Μακρόν / REUTERS/Leonhard Foeger

Ο Λεκορνί, από τους πιο στενούς συνεργάτες του Γάλλου προέδρου, γνωστός και ως «fixer», ο άνθρωπος δηλαδή που αναλάμβανε τα δύσκολα, έλαβε μια διορία 48 ωρών. Έως το βράδυ της Τετάρτης θα πρέπει να διαπραγματευθεί με τα κόμματα και να παρουσιάσει στον Γάλλο πρόεδρο μια «πλατφόρμα δράσης και σταθερότητας». Στην ουσία, τον καλεί να διερευνήσει τις πιθανότητες σχηματισμού κυβέρνησης. Ο Λεκορνί, πιστός στον ρόλο του, δέχθηκε, αλλά σύμφωνα με διαρροές δεν προτίθεται να είναι αυτός ξανά ο πρωθυπουργός.

Το ερώτημα που τέθηκε από δημοσιογράφους σε συνεργάτες του Γάλλου προέδρου ήταν ένα: Τι θα συμβεί αν ο Σεμπαστιάν Λεκορνί αποτύχει; Η απάντηση ήρθε πάλι μέσω διαρροών: Ο πρόεδρος «θα αναλάβει τις ευθύνες του». Δήλωση που παραπέμπει σε διάλυση της Εθνοσυνέλευσης και πρόωρες εκλογές.

Εξέλιξη που δεν μπορεί να αποκλειστεί, καθώς τα ακροδεξιά κόμματα έχουν δηλώσει ότι θα καταψηφίσουν όποια κυβέρνηση και αν σχηματιστεί. Οι Σοσιαλιστές και οι Πράσινοι δεν αρνούνται τον διάλογο, αλλά θέτουν όρους που ήδη έχουν απορρίψει οι πρωθυπουργοί του Μακρόν. Και η Ανυπότακτη Γαλλία υπέβαλε πρόταση καθαίρεσης του προέδρου Μακρόν στο Κοινοβούλιο. Ακόμη και τα κόμματα της Δεξιάς, που δέχθηκαν να συναντήσουν τον Λεκορνί, πηγαίνουν πολύ επιφυλακτικά στη συνάντηση μαζί του.

REUTERS/Gonzalo Fuentes

Κρίσεις και επικρίσεις

Ο Εμανουέλ Μακρόν δέχεται από το πρωί της Δευτέρας όλα τα βέλη για τις εξελίξεις, ακόμη και από στενούς συμμάχους ή συνεργάτες του.

Χαρακτηριστική είναι αυτή του Γκαμπριέλ Ατάλ, πρώην πρωθυπουργού διορισμένου από τον Μακρόν. Ο επικεφαλής της Αναγέννησης, κόμματος του στήριζε τον Γάλλο πρόεδρο, δήλωσε ευθέως ότι πιστεύει ότι όλες οι ενέργειες του προέδρου έχουν έναν μόνο στόχο. Να διατηρήσει τον έλεγχο και την εξουσία.

Σκληρή κριτική του άσκησε και ο Ντομινίκ ντε Βιλπέν, πρώην πρωθυπουργός, λέγοντας ότι «η εμπιστοσύνη των Γάλλων έχει καταρρεύσει». Κάλεσε τον Εμανουέλ Μακρόν να δράσει «χωρίς αντιπερισπασμούς. Χωρίς αυταπάτες. Χωρίς καθυστέρηση. Ακόμα κι αν τώρα αντιμετωπίζει μόνο κακές επιλογές. Περισσότερο από ποτέ, οι συμπολίτες μας απαιτούν περισσότερη δημοκρατική τάξη και περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη. Περισσότερο από ποτέ, ήρθε η ώρα να θέσουμε τον γαλλικό λαό και τη Γαλλία πρώτα».

Αλλά και πίσω από τα φώτα, άνθρωποι του περιβάλλοντος του Γάλλου προέδρου φέρονται να έχουν κουραστεί. Τον κατηγορούν για τακτικισμούς και πως όλα αυτά συμβαίνουν εξαιτίας του. Σύμφωνα με το Politico, πολύ πιστεύουν ότι ο Μακρόν θέλει «να σπείρει χάος» τώρα στη Γαλλία, ώστε να το εκμεταλλευθεί στο μέλλον και να διεκδικήσει ξανά την προεδρία το 2032.

Ενάμισης χρόνος κρίσης

Η πολιτική αστάθεια στη Γαλλία είναι ορατή από τον Ιούλιο του 2024, όταν ο Μακρόν ζήτησε πρόωρες βουλευτικές εκλογές. Στόχος του ήταν να επιτύχει σαφή πλειοψηφία στην Εθνοσυνέλευση, έπειτα από τη συντριπτική ήττα του κόμματός του στις ευρωεκλογές.

Αλλά οι εκλογές οδήγησαν σε ένα κοινοβούλιο απολύτως τριχοτομημένο, διχασμένο σε ιδεολογικά αντίθετες παρατάξεις και απρόθυμες να συνεργαστούν.

Το ενδεχόμενο εκλογών μπορεί να επιδεινώσει την κατάσταση. Και οι επιλογές του Μακρόν είναι τρεις – και όλες δύσκολες: Μπορεί να διορίσει έναν άλλο πρωθυπουργό. Μπορεί για άλλη μια φορά να διαλύσει την Εθνοσυνέλευση. Ή μπορεί να παραιτηθεί ο ίδιος.

Έχει διορίσει τρεις συνολικά πρωθυπουργούς –και οι τρεις απέτυχαν. Με πιο παταγώδη τρόπο ο Λεκορνί που θεωρούνταν το πιο ισχυρό χαρτί του. Θα μπορούσε να διορίσει έναν Σοσιαλιστή, με το σκεπτικό ότι η Αριστερά αξίζει να προσπαθήσει να κυβερνήσει – αλλά μια σοσιαλιστική κυβέρνηση δεν θα αργούσε να πέσει.

Έτσι, λογικά στρέφεται στην επιλογή των εκλογών – διότι θεωρείται ότι αποκλείεται να παραιτηθεί.

Γιατί η Λεπέν τρίβει τα χέρια της

Αλλά αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μια εξέλιξη που δεν θέλει σχεδόν κανείς. Διότι, εξαιτίας των πολιτικών του Γάλλου προέδρου και των πρωθυπουργών του, το αποτέλεσμα πιθανότατα θα ήταν μια ήττα για το μακρονικό κέντρο. Και μια μεγάλη νίκη για την ακροδεξιά της Μαρίν Λεπέν. Η οποία, μαζί με κόμματα συμμάχους της και τους βουλευτές της, ζητούν από το πρωί της Δευτέρας εκλογές.

«Είμαστε έτοιμοι να κυβερνήσουμε», δήλωσε ο πρόεδρος του Εθνικού Συναγερμού, Ζορντάν Μπαρντελά. «Καλώ τον Μακρόν να διαλύσει την Εθνοσυνέλευση. Είμαστε στο τέλος του δρόμου», σχολίασε η Λεπέν. «Τα αστεία τελείωσαν, η φάρσα κράτησε πολύ… Καταπολεμώντας παράλογα τους θεσμούς, ο Εμανουέλ Μακρόν βάζει τη χώρα σε μια τρομερά περίπλοκη κατάσταση», πρόσθεσε.

«Περιμένουμε τώρα τη διάλυση της Εθνοσυνέλευσης», δήλωσε ένας από τους κορυφαίους συμβούλους της Λεπέν.

Μαρίν Λεπέν / REUTERS/Gonzalo Fuentes

Τι λέει η Αριστερά

Από την πλευρά τους, τα κόμματα της Αριστεράς έχουν διασπαστεί από το Νέο Λαϊκό Μέτωπο που ήρθε πρώτο στις εκλογές του 2024. Σοσιαλιστές και Πράσινοι, αλλά και το Κομμουνιστικό Κόμμα διεκδικούν αυτό που από πέρυσι το καλοκαίρι θεωρούσαν δίκαιο: έναν πρωθυπουργό από τις τάξεις τους. Δέχονται να συναντηθούν με τον Σεμπαστιάν Λεκορνί για να συζητήσουν.

Αλλά οι Σοσιαλιστές έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν θέλουν μαζί τους την Ανυπότακτη Γαλλία του Ζαν-Λικ Μελανσόν.

Ο γενικός γραμματέας του Σοσιαλιστικού Κόμματος, Ολιβιέ Φορ, επισήμανε για μια ακόμη φορά ότι ο γαλλικός λαός «έχει δηλώσει ότι δίνει προτεραιότητα στην αριστερά, ακόμη και αν δεν έχουμε απόλυτη πλειοψηφία» κατά τις βουλευτικές εκλογές του Ιουνίου 2024. Και κάλεσε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να «αποδεχτεί τη σύνθεση του Κοινοβουλίου όπως την ήθελε ο γαλλικός λαός πριν από ένα χρόνο».

«Αν μας καλέσουν στο Ματινιόν, θα πρέπει να απαντήσουμε θετικά», είπε. «Θα έρθουμε στην Εθνοσυνέλευση και θα προωθήσουμε τις μεταρρυθμίσεις στις οποίες πιστεύουμε, (…) υπάρχουν ζητήματα στα οποία πιθανότατα θα ηττηθούμε, άλλα στα οποία θα έχουμε πλειοψηφία, και μερικά στα οποία στη συζήτηση θα πρέπει να βρούμε συμβιβασμούς».

Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Προϋπολογισμός: Πού θα κυμανθούν οι αυξήσεις μισθών και συντάξεων

Προϋπολογισμός: Πού θα κυμανθούν οι αυξήσεις μισθών και συντάξεων

World
Γαλλία: Νέες προειδοποιήσεις από τους οίκους αξιολόγησης

Γαλλία: Νέες προειδοποιήσεις από τους οίκους αξιολόγησης

H Google, o Τύπος και τα δικαιώματα
Με την Google ή με τον Τύπο;
Media 05.10.25

Με την Google ή με τον Τύπο;

Σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι για τον Τύπο, η αντιπαράθεση ανάμεσα σε εκδοτικούς οργανισμούς και τεχνολογικούς κολοσσούς κλιμακώνεται, με αιχμή τα δικαιώματα χρήσης του δημοσιογραφικού περιεχομένου

Κατερίνα Τζαβάρα
Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία
Media 05.10.25

Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία

Καθώς επίκειται ο ειδικότερος προσδιορισμός των κριτηρίων για τον καθορισμό της αναλογούσας αμοιβής των εκδοτών από τους παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ο υπό έκδοση κανονισμός από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, οφείλει να μην εξαντληθεί στα logistics του ζητήματος

Κατερίνα Παπανικολάου
Τι μας λέει η επιδρομή της υπηρεσίας μετανάστευσης στο Σικάγο για τον Τραμπισμό
Δημιουργία περιεχομένου 07.10.25

Τι μας λέει η επιδρομή της υπηρεσίας μετανάστευσης στο Σικάγο για τον Τραμπισμό

O Economist κάνει έναν τρομακτικό υπαινιγμό: Πως οι χειρότερες υπερβολές βίας της κυβέρνησης Τραμπ - ειδικά στο Σικάγο - φαίνεται να έχουν σχεδιαστεί για να παράγουν περιεχόμενο στα κοινωνικά δίκτυα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Περού: Η Λίμα παραλύει εξαιτίας κινητοποίησης οδηγών λεωφορείων κατά των εκβιασμών
Κόσμος 07.10.25

Περού: Η Λίμα παραλύει εξαιτίας κινητοποίησης οδηγών λεωφορείων κατά των εκβιασμών

Συμμορίες στη Λίμα του Περού ζητούν από τις εταιρείες λεωφορείων 14.000$ τον μήνα, εναλλακτικά σκοτώνουν τους οδηγούς. Η πρωτεύουσα παρέλυσε ξανά, καθώς οι οδηγοί τράβηξαν χειρόφρενο.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο δεν παραιτείται, ο Τραμπ κλείνει την πόρτα της διπλωματίας
Κόσμος 07.10.25

Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο δεν παραιτείται, ο Τραμπ κλείνει την πόρτα της διπλωματίας

Ένα απολύτως κυνικό δημοσίευμα των ΝΥΤ αναφέρει πως οι ΗΠΑ κλείνουν κάθε περιθώριο διπλωματίας με τη Βενεζουέλα, με τον Τραμπ να νιώθει απογοήτευση που ο Μαδούρο δεν παραιτείται

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Το Νόμο περί Εξέγερσης είναι έτοιμος να επικαλεστεί ο Τραμπ για να αναπτύξει την εθνοφρουρά [βίντεο]
Κόσμος 07.10.25

Το Νόμο περί Εξέγερσης είναι έτοιμος να επικαλεστεί ο Τραμπ για να αναπτύξει την εθνοφρουρά

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, πως μπορεί να επικαλεστεί το νόμο Περί Εξέγερσης, ώστε να νομιμοποιείται να στείλει την Εθνοφρουρά σε εχθρικές πολιτείες.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
O ΟΗΕ ασκεί κριτική στην υποκρισία του σε ό,τι αφορά τις δεσμεύσεις για τις γυναίκες και το αποτέλεσμα
Κόσμος 07.10.25

O ΟΗΕ ασκεί κριτική στην υποκρισία του σε ό,τι αφορά τις δεσμεύσεις για τις γυναίκες και το αποτέλεσμα

Η ελληνική διπλωματία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ επιβεβαίωσε την υποστήριξή της χώρα μας στην προώθηση της Ατζέντας για τις Γυναίκες, την Ειρήνη και την Ασφάλεια

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Προειδοποίησε τις ΗΠΑ για ενδεχόμενη επίθεση ακροδεξιών στην πρεσβεία τους
Κόσμος 07.10.25

Η Βενεζουέλα προειδοποίησε τις ΗΠΑ για ενδεχόμενη επίθεση ακροδεξιών στην πρεσβεία τους

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Βουλής της χώρας, οι αρχές στη Βενεζουέλα τέθηκαν σε συναγερμό έπειτα από σχέδιο επίθεσης ακροδεξιών στην αμερικανική πρεσβεία στο Καράκας.

Σύνταξη
Γαλλία: Ο Χαλίντ Ελ Ενάνι θα είναι ο γενικός διευθυντής της UNESCO
Τετραετής θητεία 07.10.25

Γαλλία: Ο Χαλίντ Ελ Ενάνι θα είναι ο γενικός διευθυντής της UNESCO

Ο Ενάνι, πρώην υπουργός Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου επελέγη να είναι ο νέος διευθυντής της UNESCO. Θα γίνει ο πρώτος επικεφαλής της UNESCO από αραβική χώρα και μόλις ο δεύτερος Αφρικανός.

Σύνταξη
Κριστίν Λαγκάρντ: Η ΕΕ οφείλει να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο για τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία
Κόσμος 06.10.25

Μήνυμα Λαγκάρντ: Η ΕΕ οφείλει να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο για τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

Οποιαδήποτε απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την αξιοποίηση δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων πρέπει να είναι σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο, δήλωσε η Κριστίν Λαγκάρντ.

Σύνταξη
Αυστραλία: Ο ομογενής Αρτέμιος Μίντζας που αιματοκύλισε το Κρόιντον Παρκ – Πυροβολούσε αδιακρίτως για δύο ώρες
Κόσμος 06.10.25

Αυστραλία: Ο ομογενής Αρτέμιος Μίντζας που αιματοκύλισε το Κρόιντον Παρκ – Πυροβολούσε αδιακρίτως για δύο ώρες

Μετά τη σύλληψή του ο Αρτέμιος Μίντζας συνεργάζεται πλήρως με τους ανακριτές, οι οποίοι χαρακτήρισαν «απίστευτο» το γεγονός ότι κανείς δεν έχασε τη ζωή του από το περιστατικό.

Σύνταξη
Κίνα: To υπερ-ραντάρ που είναι ικανό να εντοπίζει 1000 πυραύλους ταυτόχρονα
Αεράμυνα 06.10.25

To υπερ-ραντάρ της Κίνας που είναι ικανό να εντοπίζει 1000 πυραύλους ταυτόχρονα

Μια ερευνητική ομάδα από την Κίνα ισχυρίζεται ότι έχει αναπτύξει ένα πλήρως λειτουργικό, πρωτότυπο, σύστημα επεξεργασίας δεδομένων που θα μπορούσε να επιτρέψει στη χώρα να ανιχνεύει και να ανταποκρίνεται σε εναέριες απειλές.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Γάζα: Τα εμπόδια που μπορούν να εκτροχιάσουν τις διαπραγματεύσεις – Σε εξέλιξη το μεγάλο παζάρι στο Κάιρο
Τα μεγαλύτερα «αγκάθια» 06.10.25

Σε εξέλιξη το μεγάλο παζάρι στο Κάιρο: Τα εμπόδια που μπορούν να εκτροχιάσουν τις διαπραγματεύσεις για τη Γάζα

Ο Τραμπ απειλεί με ακόμη μεγαλύτερη αιματοχυσία σε περίπτωση αποτυχίας σύναψης συμφωνίας, ενώ το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στη Γάζα - Το μέλλον της Χαμάς ένα από τα κομβικά ζητήματα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν – Νετανιάχου για την Γάζα
Κόσμος 06.10.25

Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν – Νετανιάχου για την Γάζα

Η τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα  Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Μπενιαμίν Νετανιάχου πραγματοποιήθηκε σε φιλικό και εποικοδομητικό κλίμα, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Σύνταξη
H Ρωσία είναι η μεγαλύτερη απειλή για την Ευρώπη προειδοποιεί ο Μακρόν – «Η Γερμανία θα πρέπει να ετοιμάζεται για το χειρότερο σενάριο» λέει ο Πιστόριους
Deutsche Welle 06.10.25

H Ρωσία είναι η μεγαλύτερη απειλή για την Ευρώπη προειδοποιεί ο Μακρόν – «Η Γερμανία θα πρέπει να ετοιμάζεται για το χειρότερο σενάριο» λέει ο Πιστόριους

Με τρεις συνεντεύξεις τους οι Εμμανουέλ Μακρόν στην FAZ, η Άνγκελα Μέρκελ στην Bild και ο Μπόρις Πιστόριους στην Handelsblatt, τα ΜΜΕ της Γερμανία θέτουν την Ρωσία ως Νο1 εχθρό

Σύνταξη
Σε ρυθμούς FTSE Russell το ΧΑ, η πρωτιά της CrediaBank, τα μεγάλα κεφάλαια στην Intralot, ποντάρει στη ΔΕΗ το Μαξίμου, δεύτερη φάση για Ακτή Βουλιαγμένης, οι παραδοχές του προϋπολογισμού

Σε ρυθμούς FTSE Russell το ΧΑ, η πρωτιά της CrediaBank, τα μεγάλα κεφάλαια στην Intralot, ποντάρει στη ΔΕΗ το Μαξίμου, δεύτερη φάση για Ακτή Βουλιαγμένης, οι παραδοχές του προϋπολογισμού

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

