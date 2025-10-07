Γαλλία: Η τελευταία αποστολή του Σεμπαστιάν Λεκορνί και ο απομονωμένος Εμανουέλ Μακρόν

Στο χάος βυθίζεται η Γαλλία μετά την αιφνιδιαστική παραίτηση του Σεμπαστιάν Λεκορνί το πρωί της Δευτέρας, μόλις 27 ημέρες μετά τον διορισμό του. Την ώρα που η χώρα ζει τη μεγαλύτερη ίσως κρίση της στα χρόνια της 5ης Γαλλικής Δημοκρατίας, ο πρόεδρός της, Εμανουέλ Μακρόν δείχνει περισσότερο απομονωμένος από ποτέ. Και, επίσης, ουσιαστικά ανήμπορος να δώσει λύσεις που θα βγάλουν τη χώρα από το οικονομικό αδιέξοδο.

O «fixer» του Μακρόν, Σεμπαστιάν Λεκορνί, ανέλαβε μια τελευταία, απέλπιδα αποστολή

Το έλλειμμα της Γαλλίας έφτασε στο 5,8% του ΑΕΠ της το 2024 και το εθνικό της χρέος είναι 114% του ΑΕΠ της. Πρόκειται για το τρίτο υψηλότερο δημόσιο χρέος στην ευρωζώνη μετά την Ελλάδα και την Ιταλία. Και αντιστοιχεί σε σχεδόν 50.000 ευρώ ανά Γάλλο πολίτη.

Ο Γάλλος πρόεδρος κλήθηκε, άλλοτε ευγενικά άλλοτε επιτακτικά, να βγει και να πάρει θέση στις εξελίξεις. Ωστόσο το περιβάλλον του ξεκαθάριζε ότι ο πρόεδρος «για την ώρα δεν έχει να κάνει δηλώσεις».

Τελική αποστολή – 48 ώρες

Ώρες μετά την παραίτηση του Σεμπαστιάν Λεκορνί, του τρίτου πρωθυπουργού που δεν άντεξε την πίεση για την κατάρτιση προϋπολογισμού μέσα σε έναν χρόνο, ο Εμανουέλ Μακρόν απευθύνθηκε και πάλι σε αυτόν.

Ο Λεκορνί, από τους πιο στενούς συνεργάτες του Γάλλου προέδρου, γνωστός και ως «fixer», ο άνθρωπος δηλαδή που αναλάμβανε τα δύσκολα, έλαβε μια διορία 48 ωρών. Έως το βράδυ της Τετάρτης θα πρέπει να διαπραγματευθεί με τα κόμματα και να παρουσιάσει στον Γάλλο πρόεδρο μια «πλατφόρμα δράσης και σταθερότητας». Στην ουσία, τον καλεί να διερευνήσει τις πιθανότητες σχηματισμού κυβέρνησης. Ο Λεκορνί, πιστός στον ρόλο του, δέχθηκε, αλλά σύμφωνα με διαρροές δεν προτίθεται να είναι αυτός ξανά ο πρωθυπουργός.

Το ερώτημα που τέθηκε από δημοσιογράφους σε συνεργάτες του Γάλλου προέδρου ήταν ένα: Τι θα συμβεί αν ο Σεμπαστιάν Λεκορνί αποτύχει; Η απάντηση ήρθε πάλι μέσω διαρροών: Ο πρόεδρος «θα αναλάβει τις ευθύνες του». Δήλωση που παραπέμπει σε διάλυση της Εθνοσυνέλευσης και πρόωρες εκλογές.

Εξέλιξη που δεν μπορεί να αποκλειστεί, καθώς τα ακροδεξιά κόμματα έχουν δηλώσει ότι θα καταψηφίσουν όποια κυβέρνηση και αν σχηματιστεί. Οι Σοσιαλιστές και οι Πράσινοι δεν αρνούνται τον διάλογο, αλλά θέτουν όρους που ήδη έχουν απορρίψει οι πρωθυπουργοί του Μακρόν. Και η Ανυπότακτη Γαλλία υπέβαλε πρόταση καθαίρεσης του προέδρου Μακρόν στο Κοινοβούλιο. Ακόμη και τα κόμματα της Δεξιάς, που δέχθηκαν να συναντήσουν τον Λεκορνί, πηγαίνουν πολύ επιφυλακτικά στη συνάντηση μαζί του.

Κρίσεις και επικρίσεις

Ο Εμανουέλ Μακρόν δέχεται από το πρωί της Δευτέρας όλα τα βέλη για τις εξελίξεις, ακόμη και από στενούς συμμάχους ή συνεργάτες του.

Χαρακτηριστική είναι αυτή του Γκαμπριέλ Ατάλ, πρώην πρωθυπουργού διορισμένου από τον Μακρόν. Ο επικεφαλής της Αναγέννησης, κόμματος του στήριζε τον Γάλλο πρόεδρο, δήλωσε ευθέως ότι πιστεύει ότι όλες οι ενέργειες του προέδρου έχουν έναν μόνο στόχο. Να διατηρήσει τον έλεγχο και την εξουσία.

Σκληρή κριτική του άσκησε και ο Ντομινίκ ντε Βιλπέν, πρώην πρωθυπουργός, λέγοντας ότι «η εμπιστοσύνη των Γάλλων έχει καταρρεύσει». Κάλεσε τον Εμανουέλ Μακρόν να δράσει «χωρίς αντιπερισπασμούς. Χωρίς αυταπάτες. Χωρίς καθυστέρηση. Ακόμα κι αν τώρα αντιμετωπίζει μόνο κακές επιλογές. Περισσότερο από ποτέ, οι συμπολίτες μας απαιτούν περισσότερη δημοκρατική τάξη και περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη. Περισσότερο από ποτέ, ήρθε η ώρα να θέσουμε τον γαλλικό λαό και τη Γαλλία πρώτα».

Αλλά και πίσω από τα φώτα, άνθρωποι του περιβάλλοντος του Γάλλου προέδρου φέρονται να έχουν κουραστεί. Τον κατηγορούν για τακτικισμούς και πως όλα αυτά συμβαίνουν εξαιτίας του. Σύμφωνα με το Politico, πολύ πιστεύουν ότι ο Μακρόν θέλει «να σπείρει χάος» τώρα στη Γαλλία, ώστε να το εκμεταλλευθεί στο μέλλον και να διεκδικήσει ξανά την προεδρία το 2032.

Ενάμισης χρόνος κρίσης

Η πολιτική αστάθεια στη Γαλλία είναι ορατή από τον Ιούλιο του 2024, όταν ο Μακρόν ζήτησε πρόωρες βουλευτικές εκλογές. Στόχος του ήταν να επιτύχει σαφή πλειοψηφία στην Εθνοσυνέλευση, έπειτα από τη συντριπτική ήττα του κόμματός του στις ευρωεκλογές.

Αλλά οι εκλογές οδήγησαν σε ένα κοινοβούλιο απολύτως τριχοτομημένο, διχασμένο σε ιδεολογικά αντίθετες παρατάξεις και απρόθυμες να συνεργαστούν.

Το ενδεχόμενο εκλογών μπορεί να επιδεινώσει την κατάσταση. Και οι επιλογές του Μακρόν είναι τρεις – και όλες δύσκολες: Μπορεί να διορίσει έναν άλλο πρωθυπουργό. Μπορεί για άλλη μια φορά να διαλύσει την Εθνοσυνέλευση. Ή μπορεί να παραιτηθεί ο ίδιος.

Έχει διορίσει τρεις συνολικά πρωθυπουργούς –και οι τρεις απέτυχαν. Με πιο παταγώδη τρόπο ο Λεκορνί που θεωρούνταν το πιο ισχυρό χαρτί του. Θα μπορούσε να διορίσει έναν Σοσιαλιστή, με το σκεπτικό ότι η Αριστερά αξίζει να προσπαθήσει να κυβερνήσει – αλλά μια σοσιαλιστική κυβέρνηση δεν θα αργούσε να πέσει.

Έτσι, λογικά στρέφεται στην επιλογή των εκλογών – διότι θεωρείται ότι αποκλείεται να παραιτηθεί.

Γιατί η Λεπέν τρίβει τα χέρια της

Αλλά αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μια εξέλιξη που δεν θέλει σχεδόν κανείς. Διότι, εξαιτίας των πολιτικών του Γάλλου προέδρου και των πρωθυπουργών του, το αποτέλεσμα πιθανότατα θα ήταν μια ήττα για το μακρονικό κέντρο. Και μια μεγάλη νίκη για την ακροδεξιά της Μαρίν Λεπέν. Η οποία, μαζί με κόμματα συμμάχους της και τους βουλευτές της, ζητούν από το πρωί της Δευτέρας εκλογές.

«Είμαστε έτοιμοι να κυβερνήσουμε», δήλωσε ο πρόεδρος του Εθνικού Συναγερμού, Ζορντάν Μπαρντελά. «Καλώ τον Μακρόν να διαλύσει την Εθνοσυνέλευση. Είμαστε στο τέλος του δρόμου», σχολίασε η Λεπέν. «Τα αστεία τελείωσαν, η φάρσα κράτησε πολύ… Καταπολεμώντας παράλογα τους θεσμούς, ο Εμανουέλ Μακρόν βάζει τη χώρα σε μια τρομερά περίπλοκη κατάσταση», πρόσθεσε.

«Περιμένουμε τώρα τη διάλυση της Εθνοσυνέλευσης», δήλωσε ένας από τους κορυφαίους συμβούλους της Λεπέν.

Τι λέει η Αριστερά

Από την πλευρά τους, τα κόμματα της Αριστεράς έχουν διασπαστεί από το Νέο Λαϊκό Μέτωπο που ήρθε πρώτο στις εκλογές του 2024. Σοσιαλιστές και Πράσινοι, αλλά και το Κομμουνιστικό Κόμμα διεκδικούν αυτό που από πέρυσι το καλοκαίρι θεωρούσαν δίκαιο: έναν πρωθυπουργό από τις τάξεις τους. Δέχονται να συναντηθούν με τον Σεμπαστιάν Λεκορνί για να συζητήσουν.

Αλλά οι Σοσιαλιστές έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν θέλουν μαζί τους την Ανυπότακτη Γαλλία του Ζαν-Λικ Μελανσόν.

Ο γενικός γραμματέας του Σοσιαλιστικού Κόμματος, Ολιβιέ Φορ, επισήμανε για μια ακόμη φορά ότι ο γαλλικός λαός «έχει δηλώσει ότι δίνει προτεραιότητα στην αριστερά, ακόμη και αν δεν έχουμε απόλυτη πλειοψηφία» κατά τις βουλευτικές εκλογές του Ιουνίου 2024. Και κάλεσε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να «αποδεχτεί τη σύνθεση του Κοινοβουλίου όπως την ήθελε ο γαλλικός λαός πριν από ένα χρόνο».

«Αν μας καλέσουν στο Ματινιόν, θα πρέπει να απαντήσουμε θετικά», είπε. «Θα έρθουμε στην Εθνοσυνέλευση και θα προωθήσουμε τις μεταρρυθμίσεις στις οποίες πιστεύουμε, (…) υπάρχουν ζητήματα στα οποία πιθανότατα θα ηττηθούμε, άλλα στα οποία θα έχουμε πλειοψηφία, και μερικά στα οποία στη συζήτηση θα πρέπει να βρούμε συμβιβασμούς».