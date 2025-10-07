Με την πλάτη στον τοίχο κινείται τα τελευταία εικοσιτετράωρα ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν. Έχοντας δώσει προθεσμία ως το βράδυ της Τετάρτη (08/10) στον υπό παραίτηση πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί να διαπιστώσει αν εν τέλει πληρούνται οι προϋποθέσεις για να σχηματίσει βιώσιμη κυβέρνηση, καλείται να πάρει γενναίες αποφάσεις αναλαμβάνοντας τις ευθύνες του ως πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας.

Ο Εμανουέλ Μακρόν δέχεται πυρά από παντού, ενώ προσπαθεί να σώσει την κυβέρνηση και να διασωθεί ο ίδιος. Θα τα καταφέρει;

Με τη «βόμβα» έτοιμη να σκάσει στα χέρια του, αν δεν έχει σκάσει ήδη, ο πρόεδρος της Γαλλίας, τις τελευταίες ώρες, δέχεται έντονες πιέσεις να προκηρύξει πρόωρες βουλευτικές εκλογές ή να παραιτηθεί, σύμφωνα με τον Guardian.

Απομονωμένος καθώς πρώην σύμμαχοί του ενώνονται με τους αντιπάλους του απαιτώντας να δράσει για να τερματίσει την κλιμακούμενη πολιτική κρίση στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ΕΕ πρέπει άμεσα να επιλέξει τον δρόμο που θα ακολουθήσει.

Του γύρισαν την πλάτη Ατάλ και Φιλίπ

Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του πρώην πρωθυπουργού του, Γκαμπριέλ Ατάλ: «Δεν καταλαβαίνω πλέον τις αποφάσεις του προέδρου της Δημοκρατίας. Έγινε η διάλυση της Εθνοσυνέλευσης και από τότε λαμβάνονται αποφάσεις που δείχνουν μια μορφή εμμονής στο να κρατά τον έλεγχο».

Ο Ατάλ δεν ήταν ο μόνος μεταξύ των πρώην πρωθυπουργών του Μακρόν που πήρε αποστάσεις.

Ο Εντουάρ Φιλίπ, πρώτος πρωθυπουργός του Μακρόν, κάλεσε την Τρίτη (07/10) τον Γάλλο πρόεδρο να παραιτηθεί. Ο Φιλίπ, πρωθυπουργός από το 2017 έως το 2020 και πιστός σύμμαχός του μέχρι και σήμερα δήλωσε ότι θα πρέπει να ανακοινώσει πρόωρες προεδρικές εκλογές μόλις εγκριθεί ο προϋπολογισμός για το επόμενο έτος.

«Ο χρόνος είναι σημαντικός», είπε. «Δεν πρέπει να παρατείνουμε αυτό που βιώνουμε τους τελευταίους έξι μήνες. Άλλοι 18 μήνες είναι υπερβολικά πολλοί και βλάπτουν τη Γαλλία. Το πολιτικό παιχνίδι που παίζεται σήμερα είναι ανησυχητικό» τόνισε ο Φιλίπ, ο οποίος σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις είναι ο καταλληλότερος υποψήφιος για να ηγηθεί του πολιτικού κέντρου στις επόμενες προεδρικές εκλογές.

Τα σύννεφα της δημοσιονομικής λιτότητας

Το μείζον πρόβλημα για να αρθεί το αδιέξοδο παραμένει η επίτευξη πολιτικής συμφωνίας για τον κρατικό προϋπολογισμό του 2026 ο οποίος με βάση τις προτάσεις του πρώην πρωθυπουργού Μπαϊρού θα πρέπει να είναι προϋπολογισμός αυστηρής δημοσιονομικής λιτότητας με στόχο την εξοικονόμηση 44 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Το έλλειμμα της Γαλλίας έφτασε στο 5,8% του ΑΕΠ της το 2024 και το εθνικό της χρέος είναι στο 114% του ΑΕΠ. Πρόκειται για το τρίτο υψηλότερο δημόσιο χρέος στην ευρωζώνη μετά την Ελλάδα και την Ιταλία.

Η αντιπολίτευση καραδοκεί

Η ακροδεξιά Εθνική Συσπείρωση της Μαρίν Λεπέν θεωρεί ότι ο Γάλλος πρόεδρος θα πρέπει να προκηρύξει νέες βουλευτικές εκλογές και ενόψει του ενδεχόμενου να είναι το πρώτο σε βουλευτικές έδρες κόμμα, αλλά χωρίς να έχει την απόλυτη πλειοψηφία, τείνει ήδη χείρα συνεργασίας προς το Ρεπουμπλικανικό κόμμα το οποίο, ωστόσο, θεωρείται συμπολιτευόμενο στην παρούσα φάση.

Στην Αριστερά υπάρχει μια εμφανής δυστοκία καθώς δεν φαίνεται πραγματοποιήσιμη ούτε καν μία κοινή συνεδρίαση όλων των συνιστωσών της. Η Ανυπότακτη Γαλλία του Ζαν-Λικ Μελανσόν έχει ταχθεί σαφώς υπέρ της παραίτησης Μακρόν και της διενέργειας πρόωρων προεδρικών εκλογών. Σε άλλο μήκος κύματος κινούνται οι Σοσιαλιστές και ως ένα βαθμό οι Οικολόγοι και το Κομμουνιστικό Κόμμα, που κλίνουν προς την πολιτική συγκατοίκηση με τον Γάλλο πρόεδρο, υπό τον όρο ότι θα αποφασίσει να ορίσει αριστερό πρωθυπουργό.

Οι λιγοστές επιλογές του Μακρόν

Σε ένα καυστικό κύριο άρθρο της η Le Monde ανέφερε ότι η κρίση αποτελεί μια «τραγική φάρσα» στην ταραχώδη δεύτερη θητεία του Μακρόν. «Ο πρόεδρος βρίσκεται σε μια μεγάλη κρίση», ανέφερε.

Η Γαλλία βρίσκεται σε πολιτική κρίση για περισσότερο από ένα χρόνο από τότε που οι εκλογές του 2024 -που προκηρύχθηκαν ως απάντηση στις επιτυχίες της ακροδεξιάς στις ευρωεκλογές εκείνης της χρονιάς- έφεραν ένα κοινοβούλιο διαιρεμένο μεταξύ τριών, περίπου, ισότιμων μπλοκ: της αριστεράς, της ακροδεξιάς και της κεντροδεξιάς συμμαχίας του Μακρόν, χωρίς κανένα από τα μπλοκ να διαθέτει πλειοψηφία.

Μεταξύ άλλων επιλογών, ο Μακρόν θα μπορούσε να διορίσει εκ νέου τον Λεκορνί, να επιλέξει έναν άλλο νέο πρωθυπουργό – ενδεχομένως έναν μη κομματικό τεχνοκράτη – ο οποίος θα γίνει ο όγδοος στη θητεία του, ή να διαλύσει εκ νέου το κοινοβούλιο και να διεξάγει νέες βουλευτικές εκλογές.

Έχει δηλώσει εδώ και καιρό ότι είναι απρόθυμος να διεξάγει νέες βουλευτικές εκλογές, οι οποίες σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις θα επέστρεφαν πιθανότατα άλλο ένα διαιρεμένο κοινοβούλιο, αλλά τη Δευτέρα άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί να είναι έτοιμος να το πράξει, αν ο Λεκορνού αποτύχει στην αποστολή της τελευταίας ευκαιρίας.

Ο Μακρόν έχει επίσης επανειλημμένα επιμείνει ότι δεν θα παραιτηθεί πριν από το τέλος της θητείας του το 2027.

Ο πιστός… Λεκορνί

Ο Λεκορνί, από τους πιο στενούς συνεργάτες του Γάλλου προέδρου, γνωστός και ως «fixer», ο άνθρωπος δηλαδή που αναλάμβανε τα δύσκολα, συναντήθηκε την Τρίτη με τους ηγέτες της κεντρώας συμμαχίας του Μακρόν και των συντηρητικών Les Républicains (LR), με τα κόμματα να συμφωνούν, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι η εξεύρεση συμφωνίας για την επείγουσα ψήφιση του προγραμματισμένου προϋπολογισμού λιτότητας του επόμενου έτους πρέπει να είναι η πρώτη προτεραιότητα.

Ωστόσο, θα χρειαστεί την υποστήριξη και άλλων, συμπεριλαμβανομένου του κεντροαριστερού Σοσιαλιστικού Κόμματος (PS), για να ελπίζει σε πλειοψηφία στο κοινοβούλιο. Το PS έχει ζητήσει «αλλαγή πορείας» υπό μια νέα «αριστερή κυβέρνηση».