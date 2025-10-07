«Οι ανίκανοι»: Το καυστικό πρωτοσέλιδο της Libération για την πολιτική κρίση στη Γαλλία
Σε πολιτικό τέλμα η Γαλλία για ακόμη μια φορά. Ο Εμανουέλ Μακρόν δεν μπορεί να βγει από την κινούμενη άμμο των επιλογών του με τη γαλλική Libération να… μην «χαρίζει κάστανα».
Στο χάος βυθίζεται η Γαλλία μετά την αιφνιδιαστική παραίτηση του Σεμπαστιάν Λεκορνί το πρωί της Δευτέρας, μόλις 27 ημέρες μετά τον διορισμό του. Με τη χώρα να ζει τη μεγαλύτερη ίσως κρίση της στα χρόνια της 5ης Γαλλικής Δημοκρατίας, η γαλλική Libération, αιχμηρή όπως πάντα, άφησε τη σφραγίδα της με το σημερινό της πρωτοσέλιδο.
Το καυστικό πρωτοσέλιδο της Libération για τη γαλλική πολιτική κρίση
Με πρωτοσέλιδο τίτλο: «Οι ανίκανοι» («Les Incapables»), στηλιτεύει τη συνεχιζόμενη πολιτική κρίση που σαρώνει τη Γαλλία και δείχνει ξεκάθαρα τους υπεύθυνους.
Η πηγή του… κακού στο εξώφυλλο της Libération
Στο εξώφυλλο φιγουράρουν τρία πρόσωπα που η γαλλική εφημερίδα θεωρεί συνώνυμο της κρίσης: ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν (στο κέντρο), ο απερχόμενος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί (δεξιά), και ο Μπρουνό Ρεταγιό (αριστερά), συντηρητικός πολιτικός, του οποίου η δημόσια διαφωνία με τη σύνθεση του νέου υπουργικού συμβουλίου φέρεται να ήταν καθοριστική.
Η Γαλλία βιώνει μια πολύμηνη κρίση που δεν έχει προηγούμενο. Μετά από ώρες αφωνίας ο γάλλος πρόεδρος ανακοίνωσε ότι καλεί εκ νέου τον Λεκορνί και του αναθέτει το καθήκον να διερευνήσει την πιθανότητα συμβιβασμών με άλλα κόμματα εντός 48 ωρών. «Αλλιώς» είπε «θα αναλάβει τις ευθύνες του». Ο Λεκορνί πάντως αφού δέχτηκε το νέο καθήκον διέρρευσε ότι δεν προτίθεται να αναλάβει ξανά την πρωθυπουργία ακόμα κι αν καταφέρει έναν συμβιβασμό.
