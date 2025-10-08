Σε έκτακτες δηλώσεις του ο απερχόμενος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί ενημέρωσε για την πορεία των διαπραγματεύσεων με κομματικούς σχηματισμούς στη Γαλλία το πρώτο 24ωρο μετά την εντολή που του έδωσε ο Μακρόν να εξετάσει εάν υπάρχει περιθώριο συμβιβασμών προκειμένου να σχηματιστεί μία σταθερή κυβέρνηση που θα μπορέσει να περάσει έναν προϋπολογισμό με στόχο τον περιορισμό του δημόσιου ελλείμματος.

Ο Λεκορνί από το Ματινιόν, λίγο πριν συναντηθεί με τους Σοσιαλιστές (σ.σ. έχει προσκαλέσει σε συνάντηση τους Πράσινους και το Κομουνιστικό Κόμμα) χαιρέτησε την πολιτική «σύγκλιση» για «να έχουμε έναν προϋπολογισμό» πριν από το τέλος του 2025, κάτι που «απομακρύνει», όπως είπε «την προοπτική διάλυσης».

Αυτή η σύγκλιση κινείται προς έναν στόχο για το δημόσιο έλλειμμα «κάτω» από το 5%, αντί για 4,7%. Ωστόσο, δεν είπε τίποτα για την κατάργηση της αμφιλεγόμενης μεταρρύθμισης για το συνταξιοδοτικό που είναι ο όρος που θέτουν οι Σοσιαλιστές για να στηρίξουν την κυβέρνηση εάν επιλεγεί πρωθυπουργός από τις τάξεις της κεντροαριστεράς.

Ο Λεκορνί ανέφερε ότι υπάρχει η «θέληση» να περάσουμε έναν προϋπολογισμό μετά από συζητήσεις που είχε με μία σειρά από δεξιά και κεντρώα κόμματα και πρόσθεσε ότι θα ενημερώσει τον Εμανουέλ Μακρόν για τις λύσεις, εάν βρεθούν, το βράδυ.

Κρίσιμες οι συζητήσεις με του Σοσιαλιστές

Σε δηλώσεις του ο Ολιβέρ Φορ, γραμματέας του Σοσιαλιστικού Κόμματος, είπε ότι στις διαπραγματεύσεις με τον Λεκορνί θα φροντίσει να πάρει μία πραγματική δέσμευση για κατάργηση της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης και όχι κούφια λόγια.

Η αριστερά της Ανυπότακτης Γαλλίας επιμένει να αρνείται να δώσει τη στήριξή της σε μία κυβέρνηση με τη συμμετοχή κομματιών του Νέου Λαϊκού Μετώπου λέγοντας ότι αυτή η σύμπραξη που επιχειρείται με τον Λεκρονί απλώς δίνει χείρα βοηθείας στον Μακρόν που τον εγκαταλείπουν ακόμα και οι σύμμαχοί του.

Ειδικότερα, αναφερόμενος στις υπεύθυνες συζητήσεις που είχε με μία σειρά κομμάτων μέχρι τώρα, ο Λεκορνί σημείωσε ότι απομακρύνεται η προοπτική της διάλυσης της Εθνοσυνέλευσης αλλά ότι αυτό δεν είναι αρκετό.

Τι είπε ο Λεκρονί – Κίνδυνοι για οικονομία και διεθνή αξιοπιστία της Γαλλίας

«Αυτός ο προϋπολογισμός πρέπει προφανώς να περιλαμβάνει έναν ορισμένο αριθμό παραμέτρων που θα επιτρέψουν στη Γαλλία να προχωρήσει. Νομίζω ότι μπορώ επίσης να πω ότι τα πολιτικά κόμματα είναι σε εγρήγορση όταν λένε: «Να είστε προσεκτικοί, η πολιτική κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε μπορεί να έχει οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες, που μπορούν να πλήξουν και την απασχόληση». Αυτή, φυσικά, είναι μια απολύτως βασική παράμετρος, στην οποία πρέπει επίσης να συμφωνήσουμε», ανέφερε και πρόσθεσε:

Στόχος είναι φυσικά «η μείωση του ελλείμματός μας, η οποία είναι καθοριστική, και αφορά την αξιοπιστία της υπογραφής της Γαλλίας στο εξωτερικό, της ικανότητάς μας να δανειζόμαστε και, ως εκ τούτου, του αντίκτυπου στα επιτόκια, κάτι που ισχύει για το κράτος και, προφανώς, ισχύει ιδιαίτερα για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Και όλοι συμφωνούν, τουλάχιστον στις συναντήσεις που είχα χθες, ότι ο στόχος για το δημόσιο έλλειμμα πρέπει να διατηρηθεί κάτω από το 5%, εν ολίγοις, μεταξύ 4,7 και 5%, μόνιμα».

Ο Λεκορνί έκανε επίσης αναφορά στις διεθνείς εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία υπονοώντας ότι τα ζητήματα ασφάλειας και η εικόνα της Γαλλίας στο εξωτερικό τίθενται σε αμφισβήτηση τις τελευταίες ημέρες.

Αναφορά και στη Νέα Καληδονία

«Ευτυχώς, η Πέμπτη Δημοκρατία στηρίζεται στην σταθερότητα του προεδρικού αξιώματος και στην εκπροσώπησή του στο εξωτερικό και στην Ευρώπη. Σε κάθε περίπτωση, είναι σαφές ότι πρέπει να βγούμε από αυτήν την κατάσταση. Αυτό σημαίνει επίσης ότι αυτή η επιθυμία να έχουμε έναν προϋπολογισμό πριν από τις 31 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους απαιτεί από όλους να έχουν την ικανότητα να προχωρήσουν και επίσης να επιτρέψουν στον γαλλικό λαό να διεξαγάγει δημοτικές εκλογές με τον καλύτερο δυνατό τρόπο», δήλωσε.

Ακόμα έκανε μία αναφορά στη Νέα Καληδονία (υπερπόντια κτήση της Γαλλίας και πρώην αποικία της) για την οποία όπως είπε πρέπει να εγκριθεί σημαντική νομοθεσία τις επόμενες ημέρες αλλά «η πολιτική κατάσταση μας εμποδίζει να ξεκινήσουμε τις συζητήσεις και την πιθανή έγκριση αυτών των νομοθεσιών από την Εθνοσυνέλευση και τη Γερουσία, γεγονός που μας ανησυχεί».