Γαλλία: Ο Μακρόν θα ανακοινώσει τον νέο πρωθυπουργό τις επόμενες ώρες

Μετά το τέλος της έκτακτης συνάντησης στο Μέγαρο των Ηλυσίων υπό τον Εμανουέλ Μακρόν, ο ηγέτης της κεντρώας κοινοβουλευτικής ομάδας LIOT, Λοράν Πανιφού, δήλωσε ότι ο πρόεδρος της Γαλλίας θα ανακοινώσει τον επόμενο πρωθυπουργό.

Αυτό θα γίνει, όπως είπε, «τις επόμενες ώρες» και η Εθνοσυνέλευση δεν πρόκειται να διαλυθεί.

Σύμφωνα με τον Λοράν Πανιφού, ο καθένας από τους ηγέτες των κομμάτων «μπόρεσε να παρέμβει ενώπιον του προέδρου της Δημοκρατίας που άκουγε». Και ο Εμανουέλ Μακρόν τους «ανακοίνωσε ότι θα διορίσει πρωθυπουργό τις επόμενες ώρες με βάση όσα του είχαν ειπωθεί», υπονοώντας ότι «δεν θα υπήρχε ζήτημα διάλυσης» της εθνοσυνέλευσης.

Ο Εμανουέλ Μακρόν «κατάλαβε πολύ καλά ότι η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος είναι ο δείκτης ισορροπίας», πρόσθεσε ο επικεφαλής του LIOT.

Ωστόσο, η πληροφορία μένει να επιβεβαιωθεί, καθώς οι ηγέτες των κεντροδεξιών κομμάτων, Λοράν Βοκιέ και Μπρουνό Ρεταγιέ έφυγαν από το Ελιζέ χωρίς να κάνουν δηλώσεις.

«Δεν θα προέρχεται από τη Αριστερά»

Από την πλευρά της, η επικεφαλής των Πρασίνων, Μαρίν Τοντελιέ, δήλωσε κατά την αναχώρησή της από το προεδρικό μέγαρο: «Φύγαμε από αυτή τη συνάντηση άναυδοι. Δεν λάβαμε καμία απάντηση, εκτός από το ότι ο πρωθυπουργός που θα διοριστεί τις επόμενες ώρες δεν θα προέρχεται από το πολιτικό μας στρατόπεδο».

Τα κόμματα της Αριστεράς είχαν θέσει δύο όρους για να συμμετάσχουν σε κυβέρνηση. Ο ένας ήταν ο πρωθυπουργός να προέρχεται από τις τάξεις της και να ανακληθεί η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος.

Σύμφωνα με τη Μαρίν Τοντελιέ, έφυγαν από τη συνάντηση «πολύ ανήσυχοι». Επίσης, η Σιριέλ, Σατλέν, πρόεδρος της ομάδας των Πρασίνων στην Εθνοσυνέλευση, δήλωσε: «Η συνάντηση που μόλις είχαμε ενέτεινε τις ανησυχίες μας. Ήταν μια συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να προσπαθεί να αναγκάσει τα μέλη του κοινού πυρήνα να είναι ενωμένα, χωρίς να βλέπει ότι αυτό είναι αδύνατο».

Η Μαρίν Τοντελιέ είπε ότι συζητήθηκε το θέμα της μεταρρύθμισης των συντάξεων, αλλά όχι όπως θα ήθελε η Αριστερά. Το ζήτημα τέθηκε «για να μας πουν ότι ίσως θα μπορούσαμε να το αναβάλουμε, να το επεκτείνουμε περαιτέρω με την πάροδο του χρόνου. Ότι μπορεί να αφορά μόνο το ηλικιακό όριο και όχι τους χρόνους συνταξιοδότησης. Όλα αυτά θα έχουν πολύ άσχημο τέλος», είπε.