newspaper
Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Ευρώπη: Οι εξελίξεις στη Γαλλία ξυπνούν τους χειρότερους εφιάλτες της – Και μπορεί να γίνουν πραγματικότητα
Κόσμος 09 Οκτωβρίου 2025 | 20:00

Ευρώπη: Οι εξελίξεις στη Γαλλία ξυπνούν τους χειρότερους εφιάλτες της – Και μπορεί να γίνουν πραγματικότητα

Αυτό που φοβούνται στην Ευρώπη είναι το ενδεχόμενο να διαδεχθεί τον Μακρόν η Λεπέν στα Ευρωπαϊκά Συμβούλια. Και η Γαλλία να συμμαχήσει με άλλες λαϊκιστικές δυνάμεις, θέτοντας βόμβα στα θεμέλια της ΕΕ.

Αρχοντία Κάτσουρα
ΕπιμέλειαΑρχοντία Κάτσουρα
A
A
Vita.gr
Pumpkin spice lethargy: Γιατί το φθινόπωρο μας εξαντλεί και πώς να το αντιμετωπίσουμε;

Pumpkin spice lethargy: Γιατί το φθινόπωρο μας εξαντλεί και πώς να το αντιμετωπίσουμε;

Spotlight

Το πολιτικό χάος στη Γαλλία και το σοβαρό ενδεχόμενο ο Εμανουέλ Μακρόν να προκηρύξει πρόωρες εκλογές σε λιγότερο από ενάμιση χρόνο, έχουν προκαλέσει αναταραχή στις Βρυξέλλες. Αυτό που φοβούνται είναι η επίσης σοβαρή πιθανότητα, στη δεύτερη μεγαλύτερη χώρα της ΕΕ, να κερδίσει τις εκλογές η ακροδεξιά.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, αναμένεται να διορίσει νέο πρωθυπουργό μέσα στα επόμενα δύο 24ωρα. Τον τέταρτο σε ένα χρόνο και τον έκτο της προεδρικής θητείας του. Οι διαπραγματεύσεις με τα κόμματα είναι δύσκολες, παρά τη δεδηλωμένη αισιοδοξία του παραιτηθέντος πρωθυπουργού και «διαπραγματευτή» του Γάλλου προέδρου, που βλέπει πλειοψηφία ικανή να ψηφίσει προϋπολογισμό.

Πρόεδρος υπό πίεση

Ο Εμανουέλ Μακρόν βρίσκεται υπό ασφυκτική πίεση, καθώς ακόμη και κάποτε στενοί σύμμαχοί του τον καλούν να παραιτηθεί. Ο ίδιος, μέσω διαρροών, έχει αφήσει να εννοηθεί ότι αν δεν βρεθεί και τώρα λύση, «θα αναλάβει τις ευθύνες του». Οι περισσότεροι πίσω από αυτή τη δήλωση βλέπουν βουλευτικές εκλογές, όχι προεδρικές.

Αλλά ό,τι εκλογές και να γίνουν, ο Εθνικός Συναγερμός της Μαρίν Λεπέν φαίνεται ότι θα είναι ο νικητής. Στην περίπτωση που ο Μακρόν παραιτηθεί, είτε η ίδια η Λεπέν, αν μπορέσει να θέσει υποψηφιότητα, είτε ο Ζορντάν Μπαρντελά θα διαδεχθεί τον Εμανουέλ Μακρόν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Πράγμα που σημαίνει ότι στον χορό των ακροδεξιών, ευρωσκεπτικιστών ηγετών της ΕΕ θα προστεθεί ακόμη ένας. Και μάλιστα προερχόμενος από τη δεύτερη μεγαλύτερη χώρα του μπλοκ.

Η Μαρίν Λεπέν / REUTERS/Gonzalo Fuentes

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας στο Politico, περιέγραψαν την ανησυχία στους θεσμούς των Βρυξελλών. «Έχουμε μια ήπειρο που έχει βιώσει πόλεμο, lockdown, ένα είδος ελαφριάς δικτατορίας στη Βουδαπέστη, έχουμε συνηθίσει να συνεχίζουμε να λειτουργούμε με πολλά σοκ», δήλωσε αξιωματούχος της Κομισιόν. Ωστόσο, σημείωσε,  η Λεπέν «είναι διαφορετική», διότι μια ριζική αλλαγή στη γαλλική πολιτική σκηνή θα έχει εκτεταμένες συνέπειες για όλη την ΕΕ.

Ο ακροδεξιός πονοκέφαλος

Ήδη ο πονοκέφαλος εξαιτίας λαϊκιστών και ακροδεξιών στην ΕΕ είναι μεγάλος. Βίκτος Όρμπαν από την Ουγγαρία, Ρόμπερτ Φίτσο από τη Σλοβακία, και πιθανότατα Αντρέι Μπάμπις από την Τσεχία, θέτουν εμπόδια σε κρίσιμες πολιτικές της ΕΕ. Μεταξύ αυτών η στάση έναντι της Ρωσίας και η αμυντική πολιτική. Αλλά και η Πράσινη Συμφωνία, που στόχο έχει την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Αυτά είναι θέματα στα οποία οι λαϊκιστές ηγέτες θα έχουν τη στήριξη της Μαρίν Λεπέν.

Συνέπειες για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Η Μαρίν Λεπέν τάσσεται ξεκάθαρα ενάντια στην αύξηση της αύξησης της βοήθειας προς το Κίεβο. Χαρακτήρισε τον Εμανουέλ Μακρόν «πολεμοχαρή», όταν πρότεινε την αποστολή στρατιωτών στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με ανώτερο Ευρωπαίο αξιωματούχο, αν φύγει ο Εμανουέλ Μακρόν θα τεθεί σε κίνδυνο η βοήθεια που στέλνεται στο Κίεβο. Διότι η Γαλλία του Μακρόν ήταν σημαντικός μοχλός στήριξης για την Ουκρανία και ένθερμη υποστηρίκτρια της κοινής ευρωπαϊκής άμυνας.

Ο Εθνικός Συναγερμός αντιτάσσεται επίσης στην από κοινού χρήση με Ευρωπαίους της γαλλική πυρηνικής ομπρέλας. Η Μαρίν Λεπέν υπόσχεται να αποχωρήσει η Γαλλία από τη στρατιωτική διοίκηση του ΝΑΤΟ. Δεσμεύεται ωστόσο να συνεχίσει να συνεργάζεται με συμμάχους, όπως οι ΗΠΑ, σε βασικές στρατιωτικές αποστολές.

Τι λένε οι αριθμοί

Όλα τα παραπάνω περιγράφουν αυτό που φοβούνται περισσότερο οι Βρυξέλλες. Αν θα υλοποιηθεί εξαρτάται από τα αποτελέσματα των εκλογών, όταν και αν πραγματοποιηθούν. Οι λόγοι είναι δύο: τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων και το γαλλικό εκλογικό σύστημα.

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν

Στη Γαλλία, αν δεν επιτευχθεί ποσοστό άνω του 50% στον πρώτο γύρο, οι επικρατέστεροι υποψήφιοι πάνε στον δεύτερο γύρο. Και εκεί εκλέγεται μόνο όποιος λάβει άνω του 50%. Αυτό η Μαρίν Λεπέν δεν το πέτυχε ποτέ –κυρίως γιατί οι ψηφοφόροι όλων των άλλων κομμάτων συσπειρώνονται και ψηφίζουν εναντίον της.

Όσον αφορά την Εθνοσυνέλευση, ο Εθνικός Συναγερμός έχει σημειώσει εξαιρετικά κέρδη. Μαζί με τους συμμάχους ελέγχει περίπου το ένα τέταρτο των εδρών. Εάν το κόμμα της Λεπέν κερδίσει την απόλυτη πλειοψηφία σε πρόωρες κοινοβουλευτικές εκλογές ή πλησιάσει, ο προστατευόμενός της, Ζορντάν Μπαρντελά, θα είναι σε θέση να διεκδικήσει την πρωθυπουργία και να διορίσει ακροδεξιά κυβέρνηση.

Ωστόσο, σύμφωνα με τους εκλογολόγους, είναι υπερβολικό ότι το κόμμα της Λεπέν θα μπορούσε να κερδίσει απόλυτη πλειοψηφία. Προς το παρόν, ο Εθνικός Συναγερμός συγκεντρώνει περίπου 33% στις δημοσκοπήσεις, ότι έλαβε δηλαδή στις εκλογές του 2024, σύμφωνα με την εταιρεία Opinionway. Το μετριοπαθές αριστερό μπλοκ να εκτιμάται μεταξύ 18% και 24%. Το κεντροδεξιό στρατόπεδο του Μακρόν ακολουθεί τρίτο με 14% έως 16%.

Τι φοβούνται στις Βρυξέλλες

Αξιωματούχος της ΕΕ που μίλησε στο Politico επισήμανε ότι ο κόσμος «υποτιμά εντελώς πώς θα έμοιαζε μια γενική αντιπαράθεση» στο Συμβούλιο, με τη Γαλλία να εργάζεται για να εμποδίσει τη νομοθεσία που προέρχεται από την Επιτροπή σε ένα ευρύ φάσμα τομέων. Ακόμη και προς το παρόν θα αποτελούσε μειοψηφία.

«Στα αυτοκίνητα, για παράδειγμα, θα έχουν μόνο τους Ούγγρους με το μέρος τους. Θα χάσουν. Στη Mercosur, θα χάσουν», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Ο φόβος είναι βαθύτερος και έχει προοπτική στο μέλλον. Τι θα γινόταν δηλαδή στην Ευρώπη, αν οι διάφοροι ακροδεξιοί λαϊκιστές συμπήξουν μέτωπο. Μια κρίσιμη μειοψηφία, η οποία θα μπορεί να μπλοκάρει τους μηχανισμούς της ΕΕ.

Σύμφωνα με τον Ματιέ Γκαγιάρ, του Ipsos, αυτό το σενάριο είναι απίθανο βραχυπρόθεσμα, παρά το γεγονός ότι τα ακροδεξιά κόμματα ανεβαίνουν στις δημοσκοπήσει εν όψει εκλογών. Ως παράδειγμα έφερε την Ολλανδία. «Με την πρώτη ματιά, το Κόμμα για την Ελευθερία του Χερτ Βίλντερς, προηγείται στις δημοσκοπήσεις, αλλά πιθανότατα θα είναι σημαντικά χαμηλότερα από ό,τι στις τελευταίες εκλογές», είπε.

Σε άλλες χώρες, κάποια ακροδεξιά κόμματα φαίνεται ότι θα χάσουν, όπως στη Σουηδία και την Ουγγαρία. Ενώ στη Γερμανία η ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) είναι το δεύτερο σε δύναμη κόμμα με 21%.

Ο Γκρεγκουάρ Ρους, διευθυντής προγράμματος για την Ευρώπη και τη Ρωσία στη δεξαμενή σκέψης Chatham House στο Λονδίνο, περιγράφει αυτή την εικόνα ως εξής:

«Ο πιο στρατηγικός τρόπος για να το δούμε είναι να κατανοήσουμε ότι κάθε χώρα θα έχει λίγο πολύ τη στιγμή του “λαϊκιστικού κεφαλαίου” της. Το μόνο πράγμα που μπορούμε να ελπίζουμε είναι ότι αυτά τα κεφάλαια δεν θα συμβούν όλα ταυτόχρονα».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ταμείο Ανάκαμψης
Ταμείο Ανάκαμψης: Συστάσεις από Κομισιόν στην Ελλάδα για τα ορόσημα

Ταμείο Ανάκαμψης: Συστάσεις από Κομισιόν στην Ελλάδα για τα ορόσημα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Pumpkin spice lethargy: Γιατί το φθινόπωρο μας εξαντλεί και πώς να το αντιμετωπίσουμε;

Pumpkin spice lethargy: Γιατί το φθινόπωρο μας εξαντλεί και πώς να το αντιμετωπίσουμε;

Επικαιρότητα
Τραμπ: Ιστορική πρόοδο για τη Μέση Ανατολή – Τελειώσαμε τον πόλεμο στη Γάζα

Τραμπ: Ιστορική πρόοδο για τη Μέση Ανατολή – Τελειώσαμε τον πόλεμο στη Γάζα

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ιταλία: 25χρονη δολοφόνησε τα δίδυμα νεογέννητα μωρά της και τα έκρυψε στη ντουλάπα
Παιδοκτονία 09.10.25

Ιταλία: 25χρονη δολοφόνησε τα δίδυμα νεογέννητα μωρά της και τα έκρυψε στη ντουλάπα

Μια 25χρονη συνελήφθη στην Ρέτζιο Καλάμπρια στην Ιταλία, με την κατηγορία ότι δολοφόνησε τα δυο δίδυμα παιδιά της, μόλις τα γέννησ τον Ιούλιο του 2024. Tο 2022 φέρεται να σκότωσε άλλο ένα βρέφος

Σύνταξη
Σκάνδαλο κατασκοπίας στις Βρυξέλλες – Η Ουγγαρία παρακολουθούσε θεσμούς για να εξασφαλίζει τα συμφέροντά της
Μεταξύ 2012-2018 09.10.25

Σκάνδαλο κατασκοπίας στις Βρυξέλλες – Η Ουγγαρία παρακολουθούσε θεσμούς για να εξασφαλίζει τα συμφέροντά της

Δημοσιογραφική έρευνα αποκάλυψε ότι η Ουγγαρία επιχείρησε να κατασκοπεύσει τους θεσμούς της ΕΕ. Η κυβέρνηση Όρμπαν ήθελε να ενημερώνεται για πολιτικές που θα μπορούσαν να θίγουν τα συμφέροντά της.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Εξωπραγματικό μποτιλιάρισμα στην Κίνα: Χιλιάδες αυτοκίνητα κολλημένα στην κίνηση για… πάνω από 24 ώρες
Κόσμος 09.10.25

Εξωπραγματικό μποτιλιάρισμα στην Κίνα: Χιλιάδες αυτοκίνητα κολλημένα στην κίνηση για… πάνω από 24 ώρες

Η κοσμοσυρροή αυτή στην Κίνα, μόνο τυχαία δεν ήταν, μιας και η κυβέρνηση επέτρεψε δωρεάν διέλευση όλων των επιβατικών οχημάτων έως 7 θέσεων από το εθνικό οδικό δίκτυο!

Σύνταξη
Χάρτες του σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα: Η «κίτρινη γραμμή» και οι φάσεις αποχώρησης των ισραηλινών δυνάμεων
Θα επιτευχθεί η ειρήνη;  09.10.25

Χάρτες του σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα: Η «κίτρινη γραμμή» και οι φάσεις αποχώρησης των ισραηλινών δυνάμεων

Στην πρώτη φάση του σχεδίου κατάπαυσης του πυρός, σχεδόν το 60% της Γάζας θα παραμείνει υπό τον έλεγχό του Ισραήλ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Αναβιώνει η Κου Κλουξ Κλαν στις ΗΠΑ;
Βρήκαν έδαφος 09.10.25

Αναβιώνει η Κου Κλουξ Κλαν στις ΗΠΑ;

Νέα παραρτήματα και οργανώσεις της Κου Κλουξ Κλαν ξεφυτρώνουν στις ΗΠΑ ενώ ρατσισμός και ευαγγελικός χριστιανισμός έχουν συμμαχίσει.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Φιλορωσική στροφή; – Το μπλόκο των κρατών της ΕΕ που παρεκκλίνει
Νέες κυρώσεις 09.10.25

Φιλορωσική στροφή; – Το μπλόκο των κρατών της ΕΕ που παρεκκλίνει

Ουγγαρία, Αυστρία, Σλοβακία, αλλά και Ισπανία εκφράζουν με τον έναν ή άλλον τρόπο κάποιες διαφορετικές προσεγγίσεις στο πλαίσιο της ΕΕ έναντι του νέου πακέτου κυρώσεων στη Ρωσία

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Τραμπ: Τελειώσαμε τον πόλεμο στη Γάζα – Οι όμηροι θα απελευθερωθούν τη Δευτέρα ή την Τρίτη
Κόσμος 09.10.25 Upd: 19:45

Τραμπ: Τελειώσαμε τον πόλεμο στη Γάζα – Οι όμηροι θα απελευθερωθούν τη Δευτέρα ή την Τρίτη

Σε συμφωνία για εκεχειρία στη Γάζα κατέληξαν Ισραήλ και Χαμάς τα ξημερώματα της Πέμπτης - Ο Τραμπ δηλώνει ότι οι Ισραηλινοί όμηροι θα απελευθερωθούν από τη Γάζα τη «Δευτέρα ή Τρίτη» μετά τη συμφωνία.

Βασιλική Δρίβα - Αλεξάνδρα Τάνκα
Τουρκία: Στο στόχαστρο ηθοποιοί και τραγουδιστές για ναρκωτικά – Ανάμεσά τους και η Χαντισέ του Düm Tek Tek
19 προσαγωγές 09.10.25

Σάλος στην Τουρκία: Στο στόχαστρο ηθοποιοί και τραγουδιστές για ναρκωτικά - Ανάμεσά τους και η Χαντισέ του Düm Tek Tek

Στην προσαγωγή 19 ηθοποιών, influencer και τραγουδιστών προχώρησαν οι αρχές στην Τουρκία για χρήση ναρκωτικών - Κλήθηκαν για εξετάσεις αίματος

Σύνταξη
Τα ρωσικά χτυπήματα στην Ουκρανία θα επηρεάσουν και τους Ευρωπαίους ενόψει χειμώνα
Κόσμος 09.10.25

Τα ρωσικά χτυπήματα στην Ουκρανία θα επηρεάσουν και τους Ευρωπαίους ενόψει χειμώνα

Η εντατικοποίηση των ρωσικών επιθέσεων κατά των ουκρανικών υποδομών αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας εγκυμονεί πραγματικούς κινδύνους, άμεσους για την Ουκρανία και έμμεσους για την Ευρώπη

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Γάζα: Τι γνωρίζουμε για την καταρχήν συμφωνία Ισραήλ – Χαμάς – Τα θολά σημεία και τι ακολουθεί
Ισραήλ - Χαμάς 09.10.25

«Ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες»: Τι γνωρίζουμε για τη συμφωνία για τη Γάζα - Τα θολά σημεία και τι ακολουθεί

Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ και η Χαμάς συμφώνησαν στο πρώτο βήμα του σχεδίου του για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα - Τι προβλέπει

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Πέντε ομάδες προκαλούν «πονοκέφαλο» στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και αβεβαιότητα για την πολιτική της επιβίωση
Κόσμος 09.10.25

Πέντε ομάδες προκαλούν «πονοκέφαλο» στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και αβεβαιότητα για την πολιτική της επιβίωση

Έλλειψη εμπιστοσύνης φαίνεται ότι δείχνουν αρκετές ομάδες προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία είναι ξανά αντιμέτωπη με προτάσεις μομφής

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ιταλία: 25χρονη δολοφόνησε τα δίδυμα νεογέννητα μωρά της και τα έκρυψε στη ντουλάπα
Παιδοκτονία 09.10.25

Ιταλία: 25χρονη δολοφόνησε τα δίδυμα νεογέννητα μωρά της και τα έκρυψε στη ντουλάπα

Μια 25χρονη συνελήφθη στην Ρέτζιο Καλάμπρια στην Ιταλία, με την κατηγορία ότι δολοφόνησε τα δυο δίδυμα παιδιά της, μόλις τα γέννησ τον Ιούλιο του 2024. Tο 2022 φέρεται να σκότωσε άλλο ένα βρέφος

Σύνταξη
Σκάνδαλο κατασκοπίας στις Βρυξέλλες – Η Ουγγαρία παρακολουθούσε θεσμούς για να εξασφαλίζει τα συμφέροντά της
Μεταξύ 2012-2018 09.10.25

Σκάνδαλο κατασκοπίας στις Βρυξέλλες – Η Ουγγαρία παρακολουθούσε θεσμούς για να εξασφαλίζει τα συμφέροντά της

Δημοσιογραφική έρευνα αποκάλυψε ότι η Ουγγαρία επιχείρησε να κατασκοπεύσει τους θεσμούς της ΕΕ. Η κυβέρνηση Όρμπαν ήθελε να ενημερώνεται για πολιτικές που θα μπορούσαν να θίγουν τα συμφέροντά της.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Φάμελλος για Τσίπρα: Χρειαζόμαστε πρόσθεση δυνάμεων να έχουμε απάντηση στον Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 09.10.25

Φάμελλος για Τσίπρα: Χρειαζόμαστε πρόσθεση δυνάμεων να έχουμε απάντηση στον Μητσοτάκη

Την ανάγκη να είμαστε μαζί σε έναν αγώνα για να φύγει το συντομότερο η κυβέρνηση της Δεξιάς επανέλαβε ο Σωκράτης Φάμελλος σε ερώτηση για ενδεχόμενο κόμμα Τσίπρα. Στον ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζουμε δεν κατεβάζουμε τα μολύβια, τονίζει

Σύνταξη
Η στιγμή της σύλληψης του 43χρονου που επιτέθηκε με πιρούνι στην έγκυο σύντροφό του – Βίντεο ντοκουμέντο
Ελλάδα 09.10.25

Η στιγμή της σύλληψης του 43χρονου που επιτέθηκε με πιρούνι στην έγκυο σύντροφό του – Βίντεο ντοκουμέντο

Σοκαρίστηκαν ακόμη και οι γιατροί στο «Αττικόν» με τα τραύματα που είχε στο πρόσωπο της και στα μάτια της η έγκυος γυναίκα που έπεσε θύμα ενδοοικογενειακής βίας από τον σύζυγο της

Σύνταξη
Πηγές ΠΑΣΟΚ για κατάθεση Ρέππα: Οι απαντήσεις επιβεβαίωσαν το βάθος του σκανδάλου του Εθνικού Αποθέματος
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 09.10.25

Πηγές ΠΑΣΟΚ για κατάθεση Ρέππα: Οι απαντήσεις επιβεβαίωσαν το βάθος του σκανδάλου του Εθνικού Αποθέματος

«Η κυρία Ρέππα ομολόγησε ότι εισηγήθηκε η μεγάλη απόσταση κατοικίας - εκτάσεων να μην θεωρείται κριτήριο κινδύνου», τονίζουν πηγές του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
Εξωπραγματικό μποτιλιάρισμα στην Κίνα: Χιλιάδες αυτοκίνητα κολλημένα στην κίνηση για… πάνω από 24 ώρες
Κόσμος 09.10.25

Εξωπραγματικό μποτιλιάρισμα στην Κίνα: Χιλιάδες αυτοκίνητα κολλημένα στην κίνηση για… πάνω από 24 ώρες

Η κοσμοσυρροή αυτή στην Κίνα, μόνο τυχαία δεν ήταν, μιας και η κυβέρνηση επέτρεψε δωρεάν διέλευση όλων των επιβατικών οχημάτων έως 7 θέσεων από το εθνικό οδικό δίκτυο!

Σύνταξη
Χάρτες του σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα: Η «κίτρινη γραμμή» και οι φάσεις αποχώρησης των ισραηλινών δυνάμεων
Θα επιτευχθεί η ειρήνη;  09.10.25

Χάρτες του σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα: Η «κίτρινη γραμμή» και οι φάσεις αποχώρησης των ισραηλινών δυνάμεων

Στην πρώτη φάση του σχεδίου κατάπαυσης του πυρός, σχεδόν το 60% της Γάζας θα παραμείνει υπό τον έλεγχό του Ισραήλ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Οι κινηματογραφικές ιλαροτραγωδίες των Μπέλα Ταρ και Λάσλο Κρασναχορκάι για έναν κόσμο που αποσυντίθεται
Αδιάκοπο ή στοχαστικό; 09.10.25

Οι κινηματογραφικές ιλαροτραγωδίες των Μπέλα Ταρ και Λάσλο Κρασναχορκάι για έναν κόσμο που αποσυντίθεται

Η μακρά συνεργασία μεταξύ του σκηνοθέτη Μπέλα Ταρ και του μυθιστοριογράφου Λάζλο Κρασναχόρκαι, με πέντε ταινίες μεγάλου μήκους σε διάστημα δύο δεκαετιών, γέννησε κινηματογραφικούς μύθους.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Σε απολογία «για φαινόμενο βίας» κάλεσε η ΔΕΑΒ τον Ηλιόπουλο
Ποδόσφαιρο 09.10.25

Σε απολογία «για φαινόμενο βίας» κάλεσε η ΔΕΑΒ τον Ηλιόπουλο

Ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ, Μ. Ηλιόπουλος θα λογοδοτήσει επειδή φέρεται να έσπασε τζάμι στα δημοσιογραφικά θεωρεία στον αγώνα με την Κηφισιά, με βάση το νόμο για διοικητικές κυρώσεις σε περίπτωση παρότρυνσης, υποκίνησης βίας

Βάιος Μπαλάφας
Μεσσηνία: Εντοπίστηκε στην Ηλεία το σκούτερ του δράστη της διπλής δολοφονίας – Νέο βίντεο από τη διαδρομή του
Ελλάδα 09.10.25

Μεσσηνία: Εντοπίστηκε στην Ηλεία το σκούτερ του δράστη της διπλής δολοφονίας – Νέο βίντεο από τη διαδρομή του

Νέα στοιχεία έρχεται να δώσει μάρτυρας κλειδί στην υπόθεση, ο οποίος δίνει σημαντικές πληροφορίες για την διαθήκη του 68χρονου και τις αλλαγές που έκανε σε αυτή το τελευταίο διάστημα.

Σύνταξη
Ο CEO της Serie A κατά του Ραμπιό: «Να σέβεται τα λεφτά που παίρνει» – Τί συνέβη
Ποδόσφαιρο 09.10.25

Ο CEO της Serie A κατά του Ραμπιό: «Να σέβεται τα λεφτά που παίρνει» – Τί συνέβη

Ο Αντριάν Ραμπιό της Μίλαν δεν είδε με καλό μάτι τον ορισμό του αγώνα με την Κόμο στο Περθ της Αυστραλίας με συνέπεια να τα... ακούσει για τα καλά από τον CEO του ιταλικού πρωταθλήματος!

Σύνταξη
«Μόνιμα» μεθυσμένος και βίαιος ο 43χρονος που κάρφωσε με πιρούνι τη σύζυγό του – Έχει 12 συλλήψεις σε 13 χρόνια
Ελλάδα 09.10.25

«Μόνιμα» μεθυσμένος και βίαιος ο 43χρονος που κάρφωσε με πιρούνι τη σύζυγό του – Έχει 12 συλλήψεις σε 13 χρόνια

Σοκάρει το ποινικό παρελθόν του δράστη της άγριας επίθεσης στη γυναίκα του που συνέχιζε να κυκλοφορεί ελεύθερος παρά την συνεχόμενη παραβατική και βίαιη συμπεριφορά του τα τελευταία χρόνια

Σύνταξη
Νίκος Γκάλης: «Συγκινούμαι όταν βλέπω το γήπεδο γεμάτο – Ο Σιάο δείχνει σεβασμό στην ιστορία του Άρη» (vid)
Μπάσκετ 09.10.25

Νίκος Γκάλης: «Συγκινούμαι όταν βλέπω το γήπεδο γεμάτο – Ο Σιάο δείχνει σεβασμό στην ιστορία του Άρη» (vid)

Ο Νίκος Γκάλης μίλησε για τη μεγάλη βραδιά του Άρη με το Αμβούργο και τη γνωριμία του με τον ισχυρό άνδρα των κιτρινόμαυρων Ρίτσαρντ Σιάο.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Στο κρεβάτι με τον Μικ Τζάγκερ και την Ανίτα Πάλενμπεργκ – Στο πλατό της ταινίας Performance
Swinging London 09.10.25

Στο κρεβάτι με τον Μικ Τζάγκερ και την Ανίτα Πάλενμπεργκ - Στο πλατό της ταινίας Performance

Ο Άγγλος φωτογράφος Άντριου Μακλίαρ θυμάται άγνωστες ιστορίες από τα γυρίσματα της ποπ ταινίας Performance του 1970, των Ντόναλντ Κάμελ και Νίκολας Ρεγκ, στο Λονδίνο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ραγκούσης: Ο ΣΥΡΙΖΑ να ευχαριστήσει τον Τσίπρα και να αναδείξει τον υψηλό συμβολισμό της παραίτησής του
Παρέμβαση 09.10.25

Ραγκούσης: Ο ΣΥΡΙΖΑ να ευχαριστήσει τον Τσίπρα και να αναδείξει τον υψηλό συμβολισμό της παραίτησής του

Ο Γιάννης Ραγκούσης καλεί ουσιαστικά την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ να αναθεωρήσει αν ισχύουν μετά την εξέλιξη της παραίτησης Τσίπρα και τα όσα αποφασίστηκαν στο τελευταίο Συνέδριο

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Must Read
Ήρθε η αναβάθμιση από τον FTSE Russell, τι θα κάνουν οι front runners, το «βάρος» των τραπεζών, το «καρφί» και τα «βέλη» του Θεοδωρόπουλου, τα ελληνικά του Νάγκελ, το πρωινό του Alkhorayef με Έλληνες επιχειρηματίες

Ήρθε η αναβάθμιση από τον FTSE Russell, τι θα κάνουν οι front runners, το «βάρος» των τραπεζών, το «καρφί» και τα «βέλη» του Θεοδωρόπουλου, τα ελληνικά του Νάγκελ, το πρωινό του Alkhorayef με Έλληνες επιχειρηματίες

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο