Καταρρέει η δημοτικότητα του Μακρόν – Επεσε στο 14%

Σαν ένα βαριετέ διόλου διασκεδαστικό περιγράφουν Γάλλοι αναλυτές την πολιτική σκηνή της χώρας τους, αναφερόμενοι κυρίως στους μοναχικούς περιπάτους που έκανε περίφροντις μετά την παραίτηση του πρωθυπουργού Λεκορνί στις όχθες του Σηκουάνα ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και κατέγραψαν «συμπτωματικά» οι κάμερες.

«Το βίντεο εντυπωσίασε τη γαλλική κοινή γνώμη, καθώς αποτύπωσε γλαφυρά στο πρόσωπο του προέδρου τη βαθιά πολιτική κρίση στην οποία έχει βυθιστεί η χώρα», γράφει η Ιζαμπέλ Φισέκ στη «Les Echos».

Έκανε θραύση το βίντεο, αλλά ουδόλως μετέστρεψε τη γνώμη που έχουν οι Γάλλοι πολίτες για τον πρόεδρό τους. Σύμφωνα με το πολιτικό βαρόμετρο της Elabe, την έρευνα της κοινής γνώμης δηλαδή για τη δημοτικότητα του προέδρου που διενεργεί κάθε μήνα για λογαριασμό της «Les Echos» η εταιρεία δημοσκοπήσεων, η εμπιστοσύνη των Γάλλων στις ικανότητες του Εμανουέλ Μακρόν να αντιμετωπίσει την κρίση υποχώρησε άλλες τρεις εκατοστιαίες μονάδες τον Οκτώβριο συγκριτικά με το Σεπτέμβριο, πέφτοντας στο ελαχιστότατο ποσοστό 14%.

Ελεύθερη πτώση

Είναι ιλιγγιώδης η πτώση της δημοτικότητας και της εμπιστοσύνης που απολαμβάνει ο Εμανουέλ Μακρόν από το γαλλικό λαό. Το ποσοστό υποχώρησε μεν 3 μονάδες τον τελευταίο μήνα, αλλά έχει πέσει 7 μονάδες το τελευταίο δίμηνο και 13 μονάδες από το Μάρτιο του 2025. Και εν πάση περιπτώσει, με το 14% της εμπιστοσύνης που συγκεντρώνει, κονιορτοποιεί το προηγούμενο προσωπικό του αρνητικό ρεκόρ του Σεπτεμβρίου.

«Η πραγματική ταπείνωση», κατά την ρεπόρτερ της «Les Echos», έγκειται στο γεγονός ότι η δημοτικότητα του σημερινού προέδρου της Δημοκρατίας ισοφαρίζει το αρνητικό ρεκόρ του προκατόχου του, σοσιαλιστή Φρανσουά Ολάντ, από το Νοέμβριο του 2016. Το 14% είναι το χαμηλότερο ποσοστό εμπιστοσύνης σε πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας που έχει καταγράψει ποτέ το βαρόμετρο της Elabe από τη δημουργία του.

«Δεν πρόκειται πλέον για κρίση αντιδημοτικότητας, είναι μια κρίση εχθρότητας», αποφαίνεται ο πρόεδρος της Elabe, Μπερνάρ Σανανές, αναλύοντας τα ευρήματα της έρευνας για τη δημοτικότητα του Μακρόν. Διότι «το 82% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι δεν τον εμπιστεύεται και ειδικότερα το 59% ότι δεν τον εμπιστεύεται καθόλου».

Χειρότερα από το 2018

Αυτό το ποσοστό έχει αυξηθεί κατά 11 μονάδες μέσα σε ένα μόλις μήνα, κάτι το πρωτοφανές. Το προηγούμενο αρνητικό ρεκόρ του Εμανουέλ Μακρόν είχε καταγραφεί τον Νοέμβριο του 2018, ενώ μαίνονταν οι κινητοποιήσεις των «κίτρινων γιλέκων». Τότε το 51% των Γάλλων δήλωνε ότι δεν τον εμπιστεύεται «καθόλου».

Ένας εξαιρετικά ανησυχητικός παράγοντας για τον Μακρόν είναι ότι συνεχίζει να χάνει την εκτίμηση και όσων των ψήφισαν στις τελευταίες προεδρικές εκλογές από τον πρώτο γύρο. Μόνο το 38% των ψηφοφόρων του στον πρώτο γύρο των εκλογών του 2022 εξακολουθούν να τον εμπιστεύονται, ένα ποσοστό που μειώθηκε κατά 7 μονάδες συγκριτικά με την αντίστοιχη έρευνα του Σεπτεμβρίου.

Εδώ ο Μακρόν τα πάει καλύτερα από τα… χειρότερα του Ολάντ, αφού ο πρώην πρόεδρος είχε «καταφέρει» κάποια στιγμή της προεδρίας του να τον εμπιστεύεται μόνο το 35% από όσους τον είχαν ψηφίσει στον πρώτο γύρο των εκλογών του 2012. Σε ό,τι αφορά τους ψηφοφόρους που τον επέλεξαν κατά το δεύτερο γύρο των εκλογών του 2022 για να κόψουν τον δρόμο της Μαρίν Λεπέν προς την προεδρία, τον Μακρόν δηλώνει ότι εξακολουθεί να εμπιστεύεται το 28%.

Τι του καταλογίζουν

Μεταξύ των καταγεγραμμένων σχολίων των ερωτηθέντων από τους δημοσκόπους, τρεις είναι οι βασικές επικρίσεις που διατυπώθηκαν το μήνα αυτό, εκτός από τις πάγιες που καταγράφονται κάθε μήνα («είναι ένας πρόεδρος που ευνοεί τους πλούσιους», για παράδειγμα).

«Πολλοί μιλούν για έναν πρόεδρο απομονωμένο κοινωνικά, ο οποίος αποσυνδέθηκε συναισθηματικά από τους πολίτες καθώς δεν αφουγκράζεται τις ανησυχίες τους», σημειώνει ο επικεφαλής της Elabe, Μπερνάρ Σανανές. Ο Γάλλος δημοσκόπος σημειώνει επίσης ότι «επιστρέφει και το αίσθημα της περιφρόνησης απέναντι στο πρόσωπο του προέδρου».

Σε ό,τι αφορά τον τρόπο άσκησης της πολιτικής, οι Γάλλοι επικρίνουν την προτεραιότητα που δίνει ο Εμανουέλ Μακρόν στις εξωτερικές υποθέσεις της χώρας. «Προτιμά να ασχολείται με τα διεθνή θέματα και να απουσιάζει από τα ζητήματα διακυβέρνησης της χώρας», σημειώνει ο Σανανές.

Τέλος, πολλοί από όσους συμμετείχαν στην τελευταία δημοσκόπηση κατηγορούν τον Μακρόν ως υπεύθυνο για την αστάθεια και τις εμπλοκές της πολιτικής ζωής της χώρας. Είναι αλήθεια ότι η πολιτική κρίση στη Γαλλία ξεκίνησε με την αιφνιδιαστική διάλυση της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης από τον πρόεδρο και την προκήρυξη πρόωρων εκλογών (διενεργήθηκαν τέλη Ιουνίου και αρχές Ιουλίου) μετά την κακή επίδοση της παράταξής του στις Ευρωεκλογές της άνοιξης του 2024.

Το φαινόμενο Λεκορνί

Ένα εντυπωσιακό εύρημα της τελευταίας έρευνας της Elabe – που εμφανίζεται θα έλεγε κανείς σε αντιδιαστολή με τη δημοσκοπική καταβύθιση του Γάλλου προέδρου – είναι η εκτίναξη της δημοτικότητας του πλέον βραχύβιου πρωθυπουργού στα 67 χρόνια της Πέμπτης Γαλλικής Δημοκρατίας, του Σεμπαστιάν Λεκορνί.

Σχεδόν άγνωστος για τους περισσότερους Γάλλους πολίτες, ο Λεκορνί εκτινάχθηκε στην 7η θέση στην κατάταξη δημοτικότητας των πολιτικών από την 18η θέση που βρισκόταν προτού διοριστεί πρωθυπουργός από τον Μακρόν στις 9 Σεπτεμβρίου. Βάσει της έρευνας, το 28% των Γάλλων έχουν θετική γνώμη για τον Λεκορνί. Το ποσοστό εκτινάχθηκε κατά 11 ποσοστιαίες μονάδες.

Πηγή: ΟΤ