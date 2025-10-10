newspaper
Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025
09.10.2025 | 22:49
Τραμπ: Θα έπρεπε να εξεταστεί το ενδεχόμενο αποβολής της Ισπανίας από το ΝΑΤΟ
Καταρρέει η δημοτικότητα του Μακρόν – Επεσε στο 14%
Κόσμος 10 Οκτωβρίου 2025 | 06:00

Καταρρέει η δημοτικότητα του Μακρόν – Επεσε στο 14%

Είναι ιλιγγιώδης η πτώση της δημοτικότητας και της εμπιστοσύνης που απολαμβάνει ο Εμανουέλ Μακρόν από τον γαλλικό λαό

Αλέξανδρος Καψύλης
ΡεπορτάζΑλέξανδρος Καψύλης
A
A
Σαν ένα βαριετέ διόλου διασκεδαστικό περιγράφουν Γάλλοι αναλυτές την πολιτική σκηνή της χώρας τους, αναφερόμενοι κυρίως στους μοναχικούς περιπάτους που έκανε περίφροντις μετά την παραίτηση του πρωθυπουργού Λεκορνί στις όχθες του Σηκουάνα ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και κατέγραψαν «συμπτωματικά» οι κάμερες.

«Το βίντεο εντυπωσίασε τη γαλλική κοινή γνώμη, καθώς αποτύπωσε γλαφυρά στο πρόσωπο του προέδρου τη βαθιά πολιτική κρίση στην οποία έχει βυθιστεί η χώρα», γράφει η Ιζαμπέλ Φισέκ στη «Les Echos».

Έκανε θραύση το βίντεο, αλλά ουδόλως μετέστρεψε τη γνώμη που έχουν οι Γάλλοι πολίτες για τον πρόεδρό τους. Σύμφωνα με το πολιτικό βαρόμετρο της Elabe, την έρευνα της κοινής γνώμης δηλαδή για τη δημοτικότητα του προέδρου που διενεργεί κάθε μήνα για λογαριασμό της «Les Echos» η εταιρεία δημοσκοπήσεων, η εμπιστοσύνη των Γάλλων στις ικανότητες του Εμανουέλ Μακρόν να αντιμετωπίσει την κρίση υποχώρησε άλλες τρεις εκατοστιαίες μονάδες τον Οκτώβριο συγκριτικά με το Σεπτέμβριο, πέφτοντας στο ελαχιστότατο ποσοστό 14%.

Ελεύθερη πτώση

Είναι ιλιγγιώδης η πτώση της δημοτικότητας και της εμπιστοσύνης που απολαμβάνει ο Εμανουέλ Μακρόν από το γαλλικό λαό. Το ποσοστό υποχώρησε μεν 3 μονάδες τον τελευταίο μήνα, αλλά έχει πέσει 7 μονάδες το τελευταίο δίμηνο και 13 μονάδες από το Μάρτιο του 2025. Και εν πάση περιπτώσει, με το 14% της εμπιστοσύνης που συγκεντρώνει, κονιορτοποιεί το προηγούμενο προσωπικό του αρνητικό ρεκόρ του Σεπτεμβρίου.

«Η πραγματική ταπείνωση», κατά την ρεπόρτερ της «Les Echos», έγκειται στο γεγονός ότι η δημοτικότητα του σημερινού προέδρου της Δημοκρατίας ισοφαρίζει το αρνητικό ρεκόρ του προκατόχου του, σοσιαλιστή Φρανσουά Ολάντ, από το Νοέμβριο του 2016. Το 14% είναι το χαμηλότερο ποσοστό εμπιστοσύνης σε πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας που έχει καταγράψει ποτέ το βαρόμετρο της Elabe από τη δημουργία του.

«Δεν πρόκειται πλέον για κρίση αντιδημοτικότητας, είναι μια κρίση εχθρότητας», αποφαίνεται ο πρόεδρος της Elabe, Μπερνάρ Σανανές, αναλύοντας τα ευρήματα της έρευνας για τη δημοτικότητα του Μακρόν. Διότι «το 82% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι δεν τον εμπιστεύεται και ειδικότερα το 59% ότι δεν τον εμπιστεύεται καθόλου».

Χειρότερα από το 2018

Αυτό το ποσοστό έχει αυξηθεί κατά 11 μονάδες μέσα σε ένα μόλις μήνα, κάτι το πρωτοφανές. Το προηγούμενο αρνητικό ρεκόρ του Εμανουέλ Μακρόν είχε καταγραφεί τον Νοέμβριο του 2018, ενώ μαίνονταν οι κινητοποιήσεις  των «κίτρινων γιλέκων». Τότε το 51% των Γάλλων δήλωνε ότι δεν τον εμπιστεύεται «καθόλου».

Ένας εξαιρετικά ανησυχητικός παράγοντας για τον Μακρόν είναι ότι συνεχίζει να χάνει την εκτίμηση και όσων των ψήφισαν στις τελευταίες προεδρικές εκλογές από τον πρώτο γύρο. Μόνο το 38% των ψηφοφόρων του στον πρώτο γύρο των εκλογών του 2022 εξακολουθούν να τον εμπιστεύονται, ένα ποσοστό που μειώθηκε κατά 7 μονάδες συγκριτικά με την αντίστοιχη έρευνα του Σεπτεμβρίου.

Εδώ ο Μακρόν τα πάει καλύτερα από τα… χειρότερα του Ολάντ, αφού ο πρώην πρόεδρος είχε «καταφέρει» κάποια στιγμή της προεδρίας του να τον εμπιστεύεται μόνο το 35% από όσους τον είχαν ψηφίσει στον πρώτο γύρο των εκλογών του 2012. Σε ό,τι αφορά τους ψηφοφόρους που τον επέλεξαν κατά το δεύτερο γύρο των εκλογών του 2022 για να κόψουν τον δρόμο της Μαρίν Λεπέν προς την προεδρία, τον Μακρόν δηλώνει ότι εξακολουθεί να εμπιστεύεται το 28%.

Τι του καταλογίζουν

Μεταξύ των καταγεγραμμένων σχολίων των ερωτηθέντων από τους δημοσκόπους, τρεις είναι οι βασικές επικρίσεις που διατυπώθηκαν το μήνα αυτό, εκτός από τις πάγιες που καταγράφονται κάθε μήνα («είναι ένας πρόεδρος που ευνοεί τους πλούσιους», για παράδειγμα).

«Πολλοί μιλούν για έναν πρόεδρο απομονωμένο κοινωνικά, ο οποίος αποσυνδέθηκε συναισθηματικά από τους πολίτες καθώς δεν αφουγκράζεται τις ανησυχίες τους», σημειώνει ο επικεφαλής της Elabe, Μπερνάρ Σανανές. Ο Γάλλος δημοσκόπος σημειώνει επίσης ότι «επιστρέφει και το αίσθημα της περιφρόνησης απέναντι στο πρόσωπο του προέδρου».

Σε ό,τι αφορά τον τρόπο άσκησης της πολιτικής, οι Γάλλοι επικρίνουν την προτεραιότητα που δίνει ο Εμανουέλ Μακρόν στις εξωτερικές υποθέσεις της χώρας. «Προτιμά να ασχολείται με τα διεθνή θέματα και να απουσιάζει από τα ζητήματα διακυβέρνησης της χώρας», σημειώνει ο Σανανές.

Τέλος, πολλοί από όσους συμμετείχαν στην τελευταία δημοσκόπηση κατηγορούν τον Μακρόν ως υπεύθυνο για την αστάθεια και τις εμπλοκές της πολιτικής ζωής της χώρας. Είναι αλήθεια ότι η πολιτική κρίση στη Γαλλία ξεκίνησε με την αιφνιδιαστική διάλυση της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης από τον πρόεδρο και την προκήρυξη πρόωρων εκλογών (διενεργήθηκαν τέλη Ιουνίου και αρχές Ιουλίου) μετά την κακή επίδοση της παράταξής του στις Ευρωεκλογές της άνοιξης του 2024.

Το φαινόμενο Λεκορνί

Ένα εντυπωσιακό εύρημα της τελευταίας έρευνας της Elabe – που εμφανίζεται θα έλεγε κανείς σε αντιδιαστολή με τη δημοσκοπική καταβύθιση του Γάλλου προέδρου – είναι η εκτίναξη της δημοτικότητας του πλέον βραχύβιου πρωθυπουργού στα 67 χρόνια της Πέμπτης Γαλλικής Δημοκρατίας, του Σεμπαστιάν Λεκορνί.

Σχεδόν άγνωστος για τους περισσότερους Γάλλους πολίτες, ο Λεκορνί εκτινάχθηκε στην 7η θέση στην κατάταξη δημοτικότητας των πολιτικών από την 18η θέση που βρισκόταν προτού διοριστεί πρωθυπουργός από τον Μακρόν στις 9 Σεπτεμβρίου. Βάσει της έρευνας, το 28% των Γάλλων έχουν θετική γνώμη για τον Λεκορνί. Το ποσοστό εκτινάχθηκε κατά 11 ποσοστιαίες μονάδες.

Πηγή: ΟΤ

Ταμείο Ανάκαμψης
Ταμείο Ανάκαμψης: Συστάσεις από Κομισιόν στην Ελλάδα για τα ορόσημα

Ταμείο Ανάκαμψης: Συστάσεις από Κομισιόν στην Ελλάδα για τα ορόσημα

Ευρώπη: Ο κόσμος του χθες έχει χαθεί – Οι συμμαχίες αποδυναμώνονται και η δημοκρατία διαβρώνεται
Social Europe 10.10.25

Ευρώπη: Ο κόσμος του χθες έχει χαθεί – Οι συμμαχίες αποδυναμώνονται και η δημοκρατία διαβρώνεται

Αντιστοιχίες ανάμεσα στο τώρα και τα χρόνια εποχή του Β’ Παγκ. Πολέμου ερευνά ο Γιόσκα Φίσερ. Ο Γερμανός πολιτικός εκτιμά ότι Τραμπ και Πούτιν αλλάζουν τον κόσμο πλήττοντας δημοκρατία και ελευθερία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η εκεχειρία στη Γάζα και η ειρήνη αλά Τραμπ
Pax Trumpiana 10.10.25

Η εκεχειρία στη Γάζα και η ειρήνη αλά Τραμπ

Υπό όψιμη αμερικανική πίεση, η συμφωνία Ισραήλ-Χαμάς για την πρώτη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα αποτελεί ιστορική καμπή, όμως η συνέχεια παραμένει αβέβαιη και η ειρήνη αργεί

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ο «χακεράς των Ισπανών» ζητά αποφυλάκιση
Εχει το 90% των Ισπανών! 10.10.25

Ο «χακεράς των Ισπανών» ζητά αποφυλάκιση

Ο 21χρονος Ισπανός χάκερ, Alcasec, που είχε χαρακτηριστεί ως «ο πιο ισχυρός και αόρατος» της χώρας, υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος διαφυγής του

Γεώργιος Μαζιάς
Πως η «διπλωματία του Τρελού» απέδωσε με την δεύτερη στην περίπτωση του Τραμπ
Madman Theory 2.0 10.10.25

Πως η «διπλωματία του Τρελού» απέδωσε με την δεύτερη στην περίπτωση του Τραμπ

Όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωνε πως εκλαμβάνει την απάντηση της Χαμάς ως «θετική», όταν ήταν σαφές σε όλο τον κόσμο πως οι παλαιστινιακές οργανώσεις δεν είχαν συμφωνήσει όλοι απόρησαν.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σεισμός μεγέθους 7,4 βαθμών έπληξε το Μιντανάο στις Φιλιππίνες, εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι
Κόσμος 10.10.25

Σεισμός μεγέθους 7,4 βαθμών έπληξε το Μιντανάο στις Φιλιππίνες, εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι

Μετά από σεισμό 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε τις Φιλιππίνες, εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι σε νησιά του Ειρηνικού και ακτές των ΗΠΑ και του Καναδά.

Σύνταξη
Ουκρανία: Αλλεπάλληλα χτυπήματα στο Κίεβο από τη Ρωσία και εκτεταμένες διακοπές ρεύματος
Στοχευμένα πλήγματα 10.10.25

Ουκρανία: Αλλεπάλληλα χτυπήματα στο Κίεβο από τη Ρωσία και εκτεταμένες διακοπές ρεύματος

Οι «πύραυλοι έπεσαν ο ένας μετά τον άλλο» με τουλάχιστον 9 τραυματίες και διακοπές ρεύματος στο Κίεβο εν μέσω μαζικής ρωσικής επίθεσης σε ενεργειακές υποδομές

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου του Ισραήλ Ζαμίρ τονίζει πως «ο εχθρός δεν εξαφανίστηκε»
Κόσμος 10.10.25

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου του Ισραήλ Ζαμίρ τονίζει πως «ο εχθρός δεν εξαφανίστηκε»

Ο Εγιάλ Ζαμίρ κάλεσε τους στρατιώτες του Ισραήλ να παραμείνουν σε επαγρύπνηση, λέγοντας πως ο εχθρός δεν εξαφανίστηκε. Το Τελ Αβίβ φέρεται να έχει επιτεθεί στη Γάζα μετά τη συμφωνία

Σύνταξη
Αϊτή: Μάχες συμμοριών-αστυνομίας κοντά στον χώρο όπου συνεδρίαζε το υπουργικό συμβούλιο
Κόσμος 10.10.25

Αϊτή: Μάχες συμμοριών-αστυνομίας κοντά στον χώρο όπου συνεδρίαζε το υπουργικό συμβούλιο

Ανταλλαγές πυροβολισμών σημειώθηκαν ανάμεσα στην αστυνομία και συμμορίες, έξω από την έδρα της κυβέρνησης στην Αϊτή λίγο πριν συνεδριάσει το υπουργικό συμβούλιο της χώρας.

Σύνταξη
Ποια είναι τα επόμενα βήματα για τις παλαιστινιακές οργανώσεις και το Ισραήλ
Κόσμος 10.10.25

Ποια είναι τα επόμενα βήματα για τις παλαιστινιακές οργανώσεις και το Ισραήλ

Την ώρα που η κυβέρνηση του Ισραήλ ενέκρινε επίσημα, υπό το βλέμμα των Γουίτκοφ και Κούσνερ, την εφαρμογή της πρώτης φάσης του σχεδίου Τραμπ, αυτά είναι τα σχετικά μέρη της συμφωνίας που ακολουθούν

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γιατί ο Τραμπ επιστρατεύει την Εθνοφρουρά σε πόλεις των ΗΠΑ;
Στα πρόθυρα εμφυλίου; 09.10.25

Γιατί ο Τραμπ επιστρατεύει την Εθνοφρουρά σε πόλεις των ΗΠΑ;

Η αποστολή της Εθνοφρουράς σε διάφορες πόλεις των ΗΠΑ από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ έχει προκαλέσει μια σειρά νομικών αμφισβητήσεων από κρατικούς και τοπικούς αξιωματούχους

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο θάνατος παραμονεύει ακόμα στη Συρία: Η μάχη με τις νάρκες και τα εκρηκτικά απομεινάρια του πολέμου
Κόσμος 09.10.25

Ο θάνατος παραμονεύει ακόμα στη Συρία: Η μάχη με τις νάρκες και τα εκρηκτικά απομεινάρια του πολέμου

Παρά τη λήξη του εμφυλίου πολέμου, η Συρία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει έναν σιωπηλό αλλά φονικό εχθρό: τα εκρηκτικά απομεινάρια που απειλούν την ασφάλεια και την ανοικοδόμηση της χώρας.

Σύνταξη
Ντόναλντ Τραμπ: Η Ισπανία θα έπρεπε να εκδιωχθεί από το ΝΑΤΟ
Για το 5% 09.10.25

Ντόναλντ Τραμπ: Η Ισπανία θα έπρεπε να εκδιωχθεί από το ΝΑΤΟ

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η Ισπανία θα έπρεπε εκδιωχθεί από το ΝΑΤΟ. Ως αιτία ανέφερε το γεγονός ότι η Ισπανία έχει αρνηθεί να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ.

Σύνταξη
Οι Μπεν-Γκβιρ και Σμότριτς απειλούν να ρίξουν την κυβέρνηση Νετανιάχου – Μπορούν;
Κόσμος 09.10.25

Οι Μπεν-Γκβιρ και Σμότριτς απειλούν να ρίξουν την κυβέρνηση Νετανιάχου – Μπορούν;

Εάν οι Μπεν Γβίρ και Σμοτρίτς αποχωρήσουν από την κυβέρνηση Νετανιάχου των 60 εδρών, το κόμμα του οποίου δεν έχει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, θα απομείνουν μόνο 47 έδρες στην Βουλή των 120 εδρών.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ισχυρές εκρήξεις στην Καμπούλ
Αφγανιστάν 09.10.25 Upd: 22:43

Ισχυρές εκρήξεις στην Καμπούλ

Δύο δυνατές εκρήξεις ακούστηκαν στο κέντρο της Καμπούλ, πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, γύρω στις 9:50 μ.μ. τοπική ώρα την Πέμπτη.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Μπορεί στ’ αλήθεια να κερδίσει ο Τραμπ το Νόμπελ Ειρήνης;
Πολέμαρχος ειρηνοποιός 09.10.25

Μπορεί στ’ αλήθεια να κερδίσει ο Τραμπ το Νόμπελ Ειρήνης;

Με τη συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα, ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι έχει συμβάλει στην επίτευξη ειρήνης σε οκτώ πολέμους. Ισχύουν οι ισχυρισμοί του; Το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης θα ανακοινωθεί στις 10 Οκτωβρίου

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
