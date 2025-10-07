Γαλλία: Οι θεσμοί παρακολουθούν τις πολιτικές εξελίξεις, λέει η Λαγκάρντ – Οι μακρονιστές αδειάζουν τον πρόεδρο τους

Όλοι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί «παρακολουθούν προσεκτικά τις εξελίξεις» στην πολιτική κατάσταση στη Γαλλία, δήλωσε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ, μία ημέρα μετά την αιφνιδιαστική παραίτηση του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνού, όπως μεταφέρει το ΑΠΕ.

«Πιστεύω ότι όλοι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί παρακολουθούν προσεκτικά τις εξελίξεις και ελπίζουν θερμά ότι θα βρεθεί ο δρόμος για να τηρηθούν οι διεθνείς δεσμεύσεις, κυρίως σε ό,τι αφορά την κατάθεση των προϋπολογισμών» είπε η Λαγκάρντ όταν ρωτήθηκε για το θέμα σε μια εκδήλωση που οργάνωσε η Business France στο Παρίσι.

Ο υπό παραίτηση πρωθυπουργός συναντήθηκε σήμερα με στελέχη πολιτικών κομμάτων για «ύστατες διαπραγματεύσεις» για τον προϋπολογισμό του 2026, όπως του ζήτησε ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν. Η αποχώρηση του Λεκορνού θέτει σε κίνδυνο την έγκαιρη έγκριση του προϋπολογισμού ο οποίος θα πρέπει να κατατεθεί στην Εθνοσυνέλευση το αργότερο μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνού είχε δηλώσει ότι στοχεύει να μειώσει το δημοσιονομικό έλλειμμα στο 4,7% του ΑΕΠ μέχρι το 2026 και στο 3% μέχρι το 2029. Εάν αποτύχουν αυτές οι διαπραγματεύσεις ο πρόεδρος θα αναλάβει τις ευθύνες του, ανέφερε το περιβάλλον του Εμανουέλ Μακρόν ο οποίος συναντήθηκε απόψε με την πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης και τον πρόεδρο της Γερουσίας.

Ο Μακρόν πιο απομονωμένος από ποτέ στη Γαλλία

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν δέχεται πλέον πίεση μόνο από την αντιπολίτευση, αλλά έχει εγκαταλειφθεί από τους ηγέτες του ίδιου του στρατοπέδου, μεταξύ των οποίων και δύο από τους προηγούμενους πρωθυπουργούς του. Ο Γκαμπριέλ Ατάλ ήταν ο πρώτος που έβγαλε το σπαθί του, αποστασιοποιούμενος από τον Μακρόν, του οποίου τις αποφάσεις δηλώνει ότι δεν καταλαβαίνει πλέον, σύμφωνα με το Radio France Internationale.

Την Τρίτη το πρωί, μιλώντας στο ραδιόφωνο France Inter, είπε: «Τις περισσότερες φορές, οι αποφάσεις έδωσαν την εντύπωση ότι, αντίθετα, δεν υπάρχει καμία επιθυμία για κατανομή της εξουσίας. Ενώ όλα τα αποτελέσματα της διάλυσης του 2024 υποδηλώνουν ότι η εξουσία πρέπει να μοιραστεί».

Ο Έντουαρντ Φιλίπ προχώρησε ακόμη περισσότερο. Ο άνθρωπος που ο Μακρόν διόρισε ως πρώτο πρωθυπουργό του το 2017 ζήτησε την πρόωρη αποχώρηση του προέδρου από το Μέγαρο των Ηλυσίων, λέγοντας: «Μου φαίνεται ότι θα έκανε καλό στον εαυτό του αν… ανακοίνωνε ότι οργανώνει πρόωρες προεδρικές εκλογές».

Τόσο ο Ατάλ όσο και ο Φιλίπ έχουν στοχεύσει τις προεδρικές εκλογές του 2027 και φαίνεται ότι πιστεύουν ότι, για να επιβιώσουν πολιτικά, πρέπει να επιτεθούν στον Μακρόν τώρα.