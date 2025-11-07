newspaper
07.11.2025 | 09:00
Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Αττική Οδός, Κηφισίας, Κατεχάκη
Μακρόν: Ο «χειρότερος» πρόεδρος της Γαλλίας – Τόσο νάρκισσος, που ενίσχυσε την ακροδεξιά
Κόσμος 07 Νοεμβρίου 2025 | 09:00

Μακρόν: Ο «χειρότερος» πρόεδρος της Γαλλίας – Τόσο νάρκισσος, που ενίσχυσε την ακροδεξιά

Μόνο καλά λόγια δεν έχει για τον Γάλλο πρόεδρο ο παλιός του μέντορας, Αλέν Μινκ. Πιστεύει ότι ο Μακρόν αφήνει τη χώρα σε χειρότερη κατάσταση από όταν ανέλαβε την εξουσία, οδηγώντας την στην καταστροφή

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Vita.gr
Καρκίνος του εντέρου: Ελπίδα για νέες θεραπείες που θα σώσουν εκατομμύρια ζωές

Καρκίνος του εντέρου: Ελπίδα για νέες θεραπείες που θα σώσουν εκατομμύρια ζωές

Spotlight

Ένας ναρκισσιστής, τζογαδόρος, που αρνείται την πραγματικότητα. Το «πραγματικό πρόβλημα» για τη Γαλλία. Όλα αυτά τα γλαφυρά είναι ο Εμανουέλ Μακρόν, σύμφωνα με τον Αλέν Μινκ, πρώην μεντορά του.

Ο Μινκ, που στο παρελθόν είχε υπάρξει πολιτικός σύμβουλος του Εμανουέλ Μακρόν, μόνο σκληρά λόγια επιφυλάσσει πια για τον πρώην «μαθητή» του.

Μια νίκη της Λεπέν θα ήταν «ατιμωτική» για τον Μακρόν, λέει ο Αλέν Μινκ

Ο Μινκ κάποτε επαινούσε τον Μακρόν, είχε φτάσει στο σημείο να τον συγκρίνει ακόμη και με τους στρατηγούς του Ναπολέοντα. Τον είχε περιγράψει ως «εξαιρετικό ον ευλογημένο τόσο με ταλέντο όσο και με τύχη». Αλλά, μετά τα τελευταία «κατορθώματα» του Γάλλου προέδρου και τη βαθιά πολιτική και οικονομική κρίση στη Γαλλία, έχει αλλάξει γνώμη.

Κακός πρόεδρος

Μιλώντας στο Politico, τον περιγράφει ως τον «χειρότερο» πρόεδρο από την ίδρυση της Πέμπτης Δημοκρατίας της Γαλλίας, το 1958. Επίσης, επισημαίνει ότι ο ναρκισσισμός του οδήγησε τον Εμανουέλ Μακρόν να λάβει απερίσκεπτες αποφάσεις και να θέσει «σε κίνδυνο τους γαλλικούς θεσμούς». Το αποτέλεσμα ήταν να ενισχύσει την ακροδεξιά ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027.

REUTERS/Stephane Mahe/Pool

«Ο Μακρόν αφήνει τη χώρα σε πολύ χειρότερη κατάσταση από ό,τι όταν ανέλαβε τα ηνία της εξουσίας», λέει ο Μινκ. «Θα αφήσει ένα πολιτικό τοπίο που ίσως είναι μόνιμα ασταθές στη Γαλλία. Είναι ασυγχώρητο».

Το γραφείο του Γάλλου προέδρου αρνήθηκε να σχολιάσει τα λεγόμενά του. Παρά το γεγονός ότι ο Μινκ, επιφανής επιχειρηματίας που έχει υπάρξει σύμβουλος και άλλων προέδρων στο παρελθόν, είπε ότι η πρώτη θητεία του Μακρόν «δεν ήταν και τόσο άσχημη». Ωστόσο, πιστεύει ότι ο Γάλλος πρόεδρος περιστοιχίζεται από μια «απίστευτα μέτρια ομάδα» και παράλληλα «αρνείται την πραγματικότητα».

«Νομίζει, ως συνήθως, ότι είναι ο μόνος που θα σκαρφιστεί ένα μαγικό κόλπο για να βρει μια διέξοδο από τις δυσκολίες», λέει ο Μινκ. Αλλά ο Μακρόν δεν αναγνωρίζει ότι ο ίδιος είναι «το πρόβλημα». Ο πρώην σύμβουλος του Γάλλου προέδρου πιστεύει ότι για να επιλυθεί η πολιτική κρίση στη Γαλλία, ο Εμανουέλ Μακρόν πρέπει να αποσυρθεί από την εσωτερική πολιτική. Θα μπορούσε να στραφεί στις διεθνείς υποθέσεις.

Αλλά, όταν κάποιος, κάποτε, έχει παρομοιαστεί από τα ΜΜΕ με τον «Βασιλιά Ήλιο», Λουδοβίκο ΙΔ’, ίσως να μην μπορεί να δεχθεί ότι κάνει λάθη.

Ο Μινκ και οι άλλοι

Η κριτική του Αλέν Μινκ φαίνεται να απηχεί και μια γενικότερη αντίληψη για τα πεπραγμένα του Γάλλου προέδρου.

Πρόσφατα, οι Financial Times, επισήμαιναν ότι το κίνημα και η κληρονομιά του, ο λεγόμενος «μακρονισμός», αποσυντίθενται. Τα πολιτικά στοιχήματα που έπαιξε, γύρισαν μπούμερανγκ. Και πρώην σύμμαχοι και πρωθυπουργοί του, όπως ο Γκαμπριέλ Ατάλ και ο Εντουάρ Φιλίπ, στρέφονται εναντίον του, ενώ η δημοτικότητά του καταρρέει.

Ωστόσο, η κριτική του Μινκ είναι πολύ πιο προσωπική από εκείνες, ας πούμε, του Γκαμπριέλ Ατάλ και του Εντουάρ Φιλίπ. Και οι δύο πρώην πρωθυπουργοί, διορισμένοι από τον Μακρόν, τον κατηγόρησαν είτε εμμέσως είτε με απόλυτη σαφήνεια, πως ό,τι κάνει το κάνει για να παραμείνει αγκιστρωμένος στην εξουσία.

Επίσης, ο τρόπος με τον οποίο «τζογάρει» στην πολιτική, δεν του έχει βγει το τελευταίο διάστημα. Η σημερινή κατάσταση στη Γαλλία δεν μπορεί παρά να συνδεθεί και με το αποτυχημένο στοίχημά του το καλοκαίρι του 2024. Διέλυσε την Εθνοσυνέλευση σε μια προσπάθεια να ανακόψει την άνοδο του κόμματος της Λεπέν, το οποίο μόλις είχε κερδίσει στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τελικά, οι πρόωρες εκλογές κόστισαν στο μπλοκ του Μακρόν την ικανότητά του να κυβερνά και να ψηφίζει προϋπολογισμούς και ενίσχυσαν την ακροδεξιά. Η Εθνοσυνέλευση τριχοτομήθηκε σε ίσα κομμάτια και η μία κυβέρνηση μετά την άλλη πέφτουν. Και δεν μπορούν να περάσουν προϋπολογισμό.

REUTERS/Stephane Mahe/Pool

Το στοίχημα Λεκορνί

Ακόμη και ο επανδιορισμός του Σεμπαστιάν Λεκορνί στη θέση του πρωθυπουργού είναι ακόμη ένα στοίχημα που δεν ξέρει αν θα βγει.

Ακόμη και δικοί του άνθρωποι θεωρούν ότι ο Μακρόν είναι ένας υπερβολικά σίγουρος και ολοένα και πιο αποστασιοποιημένος πρόεδρος. Και ότι επιμένει να επιβάλει λύσεις, παρότι αυτές δεν λειτουργούν. «Είναι ένα τεράστιο χάος. Εν τω μεταξύ, η αυλή γύρω από τον πρόεδρο τον κρατά αισιόδοξο… Είναι καταστροφή», δήλωσε πρώην σύμβουλος στους Financial Times.

«Νομίζω ότι ο ίδιος ο Μακρόν δεν έχει ιδέα τι πρόκειται να κάνει: πάει στα τυφλά», δήλωσε άλλο στέλεχος της προεδρίας. «Ας ελπίσουμε ότι δεν θα πέσουμε σε παγόβουνο σαν τον Τιτανικό».

Συμφωνούν και οι Γάλλοι

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν επίσης ότι οι Γάλλοι ψηφοφόροι δεν είναι καθόλου ευχαριστημένοι από τη δεύτερη θητεία του Μακρόν. Ίσως να μην βλέπουν στις κινήσεις του ψυχολογικά χαρακτηριστικά και ναρκισσισμό, όπως ο Μινκ, αλλά καταλαβαίνουν ότι κάτι δεν λειτουργεί.

Πρόσφατες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η δημοτικότητά του έχει πέσει στα αρνητικά επίπεδα ρεκόρ που μόνο ο Φρανσουά Ολάντ είχε δει.

Και ταυτόχρονα, δείχνουν ότι ο ακροδεξιός Εθνικός Συναγερμός καλπάζει στις προτιμήσεις των Γάλλων. Πρόσφατη δημοσκόπηση της Elabe έδειξε τους Μαρίν Λεπέν και Ζορντάν Μπαρντελά να προηγούνται ηγετών των κεντροδεξιάς. Η Λεπέν λάμβανε το 34% των προτιμήσεων, έναν 15,5% του Εντουάρ Φιλίπ και 12,5% του Γκαμπριέλ Ατάλ, ο οποίος τώρα ηγείται του πολιτικού κόμματος του Μακρόν.

«Ζητά συναινέσεις, δεν κάνει υποχωρήσεις»

Ο Αλέν Μινκ, αναφερόμενος στις κινήσεις του Μακρόν από το 2024 έχει επιδεινώσει το ήδη «κατακερματισμένο πολιτικό τοπίο» στη Γαλλία. Ότι παραμελεί την κεντρώα «οικογένειά του» και, παρά το γεγονός ότι ζητά οικοδόμηση συνασπισμών, αρνείται να κάνει παραχωρήσεις. Αλλά έτσι, δεν μπορεί να οικοδομήσει συμμαχίες με άλλα κυρίαρχα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Ο Μινκ εκφράζει τον φόβο ότι το μόνο κόμμα που έχει μια σοβαρή πιθανότητα να κερδίσει τις προεδρικές εκλογές του 2027 -και μετά τις βουλευτικές- είναι ο ακροδεξιός Εθνικός Συναγερμός της Μαρίν Λεπέν.

«Αυτή θα ήταν μια τρομακτική προοπτική», λέει ο Μινκ στο Politico. Kαι «ατιμωτική» για τον Μακρόν, προσθέτει. Επίσης, ανησυχεί ότι οι Γάλλοι δεν έχουν κατανοήσει πλήρως τι «θεμελιώδης αλλαγή» είναι η μετάβαση από μια φιλελεύθερη δημοκρατία σε μια ανελεύθερη. «Νομίζουν ότι, αν αποτύχουν, απλώς θα τους διώξουμε», λέει. Ωστόσο, επισημαίνει ότι η επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο και οι αγώνες του πρωθυπουργού Ντόναλντ Τουσκ για την αποκατάσταση του κράτους δικαίου στην Πολωνία δείχνουν τους κινδύνους του φλερτ με τον αντιφιλελευθερισμό. «Το εισιτήριο επιστροφής είναι πολύ ακριβό», σημειώνει.

