15.10.2025 | 14:34
Ξεκίνησε η πληρωμή των αγροτών ύψους 153 εκατ. ευρώ – Οι δικαιούχοι
Γαλλία: Οι ασκήσεις ισορροπίας του Λεκορνί κρατούν (προς το παρόν) τον Μακρόν ζωντανό
Κόσμος 15 Οκτωβρίου 2025 | 14:19

Γαλλία: Οι ασκήσεις ισορροπίας του Λεκορνί κρατούν (προς το παρόν) τον Μακρόν ζωντανό

Η χείρα βοηθείας που έτειναν οι Σοσιαλιστές στον Λεκορνί δεν τον βγάζει από τη δύσκολη θέση καθώς πρέπει να καταφέρει να περάσει έναν προϋπολογισμό σκληρής λιτότητας

Spotlight

Προκειμένου να αποφύγει μία νέα – τέταρτη – πτώση της κυβέρνησης στη Γαλλία μέσα σε ένα χρόνο, ο Μακρόν αποφάσισε να θυσιάσει, τουλάχιστον εν μέρει, το «τοτέμ» της πολιτικής του – την ασφαλιστική μεταρρύθμιση.

Ο νόμος του 2023 που πέρασε με διάταγμα και αύξανε τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης προκάλεσε μεγάλη κοινωνική αναταραχή και ήταν ένα κομβικό σημείο για τη φθορά του Μακρόν που προχώρησε σε πρόωρες βουλευτικές εκλογές με αποτέλεσμα το κόμμα του να ηττηθεί και η γαλλική Βουλή να είναι πλέον μοιρασμένη στα τρία χωρίς την εύκολη εξασφάλιση πλειοψηφίας.

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί, πιστός συνεργάτης του Μακρόν και διορισμένος από τον ίδιο δύο φορές στη θέση του πρωθυπουργού, ανακοίνωσε χθες στην Εθνοσυνέλευση ότι η εν λόγω μεταρρύθμιση – σημαία της νεοφιλελεύθερης ατζέντας του γάλλου προέδρου θα ανασταλεί έως τις προεδρικές εκλογές του 2027.

Αυτό ήταν αρκετό για τους Σοσιαλιστές ώστε να αφήσουν να εννοηθεί ότι δεν θα υπερψηφίσουν πρόταση μομφής κατά του Λεκορνί, ρίχνοντας έτσι την κυβέρνηση, αν και τις προηγούμενες ημέρες ζητούσαν κατάργηση και όχι αναστολή της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης.

Λεκορνί

Πρωτοφανείς σε μέγεθος απεργίες προκάλεσε ο προϋπολογισμός του πρώην πρωθυπουργού, Μπαϊρού

Σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις φαίνεται πως οι (διαφορετικές) προτάσεις μομφής που κατατίθενται από την αριστερά και την ακροδεξιά την Πέμπτη δεν θα έχουν επιτυχή έκβαση καθώς η ψήφος της κοινοβουλευτικής ομάδας των Σοσιαλιστών είναι καθοριστική για να συγκεντρωθεί η απαραίτητη πλειοψηφία.

Ρήξη στον κυβερνητικό συνασπισμό

Ωστόσο, η αναστολή της μεταρρύθμισης θα μπορούσε να προκαλέσει ρήξεις στον ήδη εύθραυστο μειοψηφικό συνασπισμό της κυβέρνησης.

Ο Μπρούνο Ρεταγιό, επικεφαλής των Les Républicains, δήλωσε ότι «η αναστολή της μεταρρύθμισης των συντάξεων και η σιωπή του πρωθυπουργού για τη μετανάστευση αποδεικνύουν ότι αυτή η κυβέρνηση κρατείται όμηρος των Σοσιαλιστών».

Στο πεδίο οικονομικής και πολιτικής κρίσης που κινείται η Γαλλία τον τελευταίο χρόνο οι ισορροπίες είναι δύσκολο να κρατηθούν πόσο μάλλον όταν η ηγεσία έχει χάσει τη λαϊκή νομιμοποίηση

Αν ξεπεράσει τον σκόπελο των προτάσεων μομφής, ο Λεκορνί θα πρέπει να περάσει στην επόμενη δύσκολη πίστα που είναι η έγκριση ενός προϋπολογισμού λιτότητας μέχρι το τέλος του έτους.

Πρόκειται για μια μακρά διαδικασία με εγκρίσεις άρθρων και τροπολογίες που κινδυνεύουν ανά πάσα στιγμή να θέσουν την κυβέρνηση υπό αμφισβήτηση.

Πόσο μάλλον όταν το πνεύμα του σχεδίου προϋπολογισμού είναι στην ίδια κατεύθυνση με αυτό που παρουσίασε ο πρώην πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού πριν παραιτηθεί εν μέσω κοινωνικών αντιδράσεων.

Το έλλειμμα και ποιοι θα πληρώσουν το μάρμαρο

Ο νέος προϋπολογισμός έχει ως προτεραιότητα να μειώσει το δημόσιο έλλειμμα από 5,4% σε 4,7% σε ένα χρόνο, ποσοστό ελάχιστα μεγαλύτερο από το 4,6% που στόχευε ο Μπαϊρού. Για να γίνει αυτό και να υπάρξει περαιτέρω μείωση τα επόμενα χρόνια ο Λεκορνί παρουσίασε ένα σχέδιο περικοπών 17 δισ. από δημόσιες δαπάνες και 14 δισ. αύξησης των εσόδων.

Σύμφωνα με τη Le Monde oι συνολικές δημόσιες δαπάνες θα αυξηθούν κατά 0,2% εξαιρουμένου του πληθωρισμού, έξι φορές λιγότερο από ό,τι το 2025.

Η μείωση θα προέλθει κυρίως από περικοπές στη χρηματοδότηση της τοπικής αυτοδιοίκησης και της κοινωνικής ασφάλισης. Σύμφωνα με το σχέδιο προϋπολογισμού τουλάχιστον 7 δισεκατομμύρια ευρώ πρέπει να «εξοικονομηθούν» από την υγειονομική περίθαλψη, κάτι που είναι πιθανό ότι θα επηρεάσει όλους τους χρήστες υγείας.

Μειώσεις δαπανών προβλέπονται και για άλλους τομείς του κοινωνικού κράτους ενώ αντιθέτως οι στρατιωτικός προϋπολογισμός θα αυξηθεί κατά 6,7 δισεκατομμύρια ευρώ.

Φυσικά οι πληρωμές για τους τόκους του γαλλικού χρέους (74 δισ. ευρώ) που είναι στο «κόκκινο» θα πρέπει να συνεχίζουν να εξυπηρετούνται κανονικά.

Αναφορικά με τα έσοδα του κράτους που πρέπει να αυξηθούν οι μεγάλες επιχειρήσεις μένουν εν πολλοίς στο απυρόβλητο. Ο «έκτακτος» φόρος που επιβλήθηκε το 2025 στα κέρδη των 440 μεγαλύτερων εταιρειών δεν καταργείται, αλλά ο συντελεστής του έχει μειωθεί στο μισό.

Κανένα δράμα για τους πλούσιους

Έτσι αναμένεται να αποφέρει μόνο 4 δισ. ευρώ αντί για τα 8 δισ. ευρώ που προβλέπονται το 2025. Ταυτόχρονα, ο Λεκορνί σχεδιάζει να μειώσει ακόμα ένα φόρο που επιβάλλεται στις εταιρείες -και επικρίνεται από τους βιομηχάνους- κατά το ένα τρίτο.

«Αυτό δεν είναι ένα δώρο στα μεγάλα αφεντικά, είναι μια επένδυση σε 300.000 εταιρείες που αντιπροσωπεύουν εκατομμύρια θέσεις εργασίας σε όλη τη Γαλλία», υποστήριξε ο επικεφαλής της κυβέρνησης.

Αντιθέτως στο στόχαστρο της κυβέρνησης μπαίνουν τα χαμηλότερα εισοδήματα. Οι προτεινόμενες φορολογικές ρυθμίσεις αναμένεται να επηρεάσουν 200.000 νοικοκυριά που θα κληθούν να πληρώσουν περισσότερα ενώ δεν έχει αυξηθεί η αγοραστική τους δύναμη. Πλήγμα θα δεχτούν και οι συνταξιούχοι ενώ οριζόντιες επιβαρύνσεις θα δουν οι καταναλωτές από την αύξηση του φόρου σε κάποια προϊόντα.

«Κανένα δράμα ούτε για τα αφεντικά ούτε για τους πλούσιους», σχολιάζει η Le Monde που επισημαίνει ότι το Ανώτατο Συμβούλιο για τα δημόσια οικονομικά έχει επιφυλάξεις για την υλοποίηση του στόχου μείωσης του ελλείμματος με βάση το σχέδιο του προϋπολογισμού που κατατέθηκε.

Ειδικότερα θεωρεί ότι βασίζεται περισσότερο σε «αισιόδοξα σενάρια», και «κακώς τεκμηριωμένα νέα μέτρα». Ακόμα και αν το σχέδιο Λεκορνί εφαρμοζόταν πλήρως «το έλλειμμα θα παρέμενε πολύ υψηλό» και το χρέος θα συνέχιζε να αυξάνεται «με ανησυχητικό ρυθμό», ανέφερε χαρακτηριστικά το Ανώτατο Συμβούλιο.

Στο πεδίο οικονομικής και πολιτικής κρίσης που κινείται η Γαλλία τον τελευταίο χρόνο οι ισορροπίες είναι δύσκολο να κρατηθούν πόσο μάλλον όταν η ηγεσία έχει χάσει τη λαϊκή νομιμοποίηση.

Οι Σοσιαλιστές λένε ότι θα επιδιώξουν την εισαγωγή του φόρου Ζουκμάν

Σήμερα οι Σοσιαλιστές δήλωσαν ότι θα επιδιώξουν την εισαγωγή του λεγόμενου φόρου Ζουκμάν στον πλούτο στο πλαίσιο σχεδίων για αύξηση των δημοσίων εσόδων από τη φορολόγηση των πιο πλούσιων στη χώρα.

Πρόκειται για μία πρόταση νόμου «κόκκινο πανί» για τους πλούσιους, με μεγάλες επιχειρήσεις να έχουν απειλήσει ότι θα εγκαταλείψουν τη χώρα εάν εφαρμοστεί.

Η πρόταση, που πήρε το όνομά της από τον οικονομολόγο Γκαμπριέλ Ζουκμάν, κάνει λόγο για ελάχιστη ετήσια φορολόγηση 2% επί της καθαρής αξίας περιουσίας νοικοκυριών που υπερβαίνουν τα 100 εκατ. ευρώ. ώστε να υπάρξει φορολογική δικαιοσύνη.

Η ιδέα – που είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στη γαλλική κοινωνία – βασίζεται σε έρευνες που δείχνουν ότι οι υπερπλούσιοι πληρώνουν αναλογικά λιγότερους φόρους σε σχέση με τον μέσο πολίτη – συχνά λιγότερο από 0,3% της περιουσίας τους ετησίως.

Η εφαρμογή του θα επηρέαζε μόλις 1.800 νοικοκυριά (0,01% των φορολογουμένων) και θα μπορούσε να αποφέρει 20 δισ. ευρώ ετησίως, βοηθώντας στην κάλυψη μέρος του ελλείμματος.

Το εάν οι Σοσιαλιστές έριξαν ένα πυροτέχνημα για να λειάνουν την κριτική που δέχονται από τα αριστερά ότι λειτουργούν ως στήριγμα ενός ετοιμόρροπου Μακρόν, ή σκοπεύουν όντως να ξεκινήσουν έναν νέο γύρο αντιπαράθεσης με τον Λεκορνί για τη φορολογία του πλούτου, μένει να φανεί και σίγουρα οι κοινωνικές αντιδράσεις όσο συζητείται ο προϋπολογισμός θα έχουν τον δικό τους ρόλο στην πορεία της νέας κυβέρνησης και στις συμμαχίες που επιδιώκει.

Στο παρασκήνιο ο Μακρόν

Ο Εμανουέλ Μακρόν πάντως, σύμφωνα με συμβούλους του, θα προτιμήσει να μείνει στο παρασκήνιο όσο ο Λεκορνί θα προσπαθεί να κρατηθεί στην πρωθυπουργική καρέκλα.

Το μόνο δημόσιο σχόλιο που έκανε για την κατάσταση που έχει περιέλθει η Γαλλία ήταν από την Αίγυπτο και τη Σύνοδο Κορυφής που οργάνωσε ο Τραμπ. Και δεν αποτέλεσε έκπληξη για κανέναν. Ο γάλλος πρόεδρος αποποιήθηκε της ευθύνης και κατηγόρησε την αντιπολίτευση για το «χάος».

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τροπολογία-«έκπληξη» για τις δημόσιες προτάσεις και διαγραφές μετοχών στο χρηματιστήριο

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τροπολογία-«έκπληξη» για τις δημόσιες προτάσεις και διαγραφές μετοχών στο χρηματιστήριο

Θέλει σχέδιο 15.10.25

Υγιεινή διατροφή: Πέντε απλά μυστικά

Η υγιεινή διατροφή δεν είναι κάτι εύκολο, ιδιαίτερα με ένα γεμάτο πρόγραμμα. Ωστόσο υπάρχουν τα μυστικά που μας κρατούν στη σωστή τροχιά.

Σύνταξη
Μιλάνο: «Την σκοτώνει!» – Μαχαίρωσε τη σύντροφό του στο μπαλκόνι λίγο πριν μπουν οι αστυνομικοί στο σπίτι
Στο Μιλάνο 15.10.25

«Την σκοτώνει!» - Μαχαίρωσε τη σύντροφό του στο μπαλκόνι λίγο πριν μπουν οι αστυνομικοί στο σπίτι

Το 29χρονο μοντέλο από το Μιλάνο είχε αποφασίσει να τον χωρίσει - Φίλος της που του είχε πει νωρίτερα ότι φοβάται, κάλεσε την Αστυνομία - Ο 52χρονος αφού την μαχαίρωσε, επιχείρησε να αυτοκτονήσει

Σύνταξη
Κρυπτονομίσματα: Γιγαντιαία απάτη ύψους 14 δισ. δολαρίων – Απαγγέλθηκαν κατηγορίες
Στις ΗΠΑ 15.10.25

Γιγαντιαία απάτη σε κρυπτονομίσματα, ύψους 14 δισ. δολαρίων - Απαγγέλθηκαν κατηγορίες

Η απάτη περιελάμβανε στρατόπεδα καταναγκαστικής εργασίας - Τα κρυπτονομίσματα κατασχέθηκαν σε κοινή επιχείρηση ΗΠΑ και Ηνωμένου Βασιλείου - Απαγγέλθηκαν κατηγορίες στον ιδρυτή της Prince Group

Σύνταξη
Και νέα έκρηξη του ηφαιστείου Λεβοτόμπι στην Ινδονησία – Τι είναι το «λαχάρ» που απειλεί τώρα την περιοχή
Τέφρα σε ύψος 10 χλμ 15.10.25

Και νέα έκρηξη του ηφαιστείου Λεβοτόμπι στην Ινδονησία – Τι είναι το «λαχάρ» που απειλεί τώρα την περιοχή

Το μεγάλο ηφαίστειο στο νησί Φλόρες στην Ινδονησία άρχισε να εκρήγνυται τα ξημερώματα, χωρίς αυτή τη φορά να προκαλέσει ακυρώσεις πτήσεων.

Σύνταξη
Γάζα: Ξεκίνησαν οι συνομιλίες για τη δεύτερη φάση εκεχειρίας – Η «ειρήνη» Τραμπ θα δοκιμαστεί πίσω από τα φώτα
Σε τεντωμένο σχοινί 15.10.25

Ξεκίνησαν οι συνομιλίες για τη β' φάση εκεχειρίας - Μπορεί η «ειρήνη» Τραμπ να εξελιχθεί σε κάτι παραπάνω από μία φωτογραφία;

Το βασικό ζήτημα που απασχολεί του μεσολαβητές είναι να διατηρηθεί η εκεχειρία στη Γάζα που όμως αποδεικνύεται ιδιαίτερα εύθραυστη

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Washington Post για Γάζα – Ειρήνη χτισμένη στην άμμο;
Αντίστροφη μέτρηση 15.10.25

Washington Post για Γάζα - Ειρήνη χτισμένη στην άμμο;

Μπορεί πολλοί να έδωσαν τα εύσημα στον Τραμπ που κατάφερε να πείσει τον Νετανιάχου, αλλά ο Νετανιάχου μπορεί να ξαναβρεί τον «δρόμο» προς τη σύγκρουση, ενόψει των εκλογών.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ουκρανία: Εσπευσμένη εκκένωση χωριών στο Χάρκοβο διέταξαν οι αρχές – Εντείνονται οι ρωσικές επιθέσεις
Περίχωρα του Κούπιανσκ 15.10.25

Εσπευσμένη εκκένωση χωριών στο Χάρκοβο διέταξαν οι ουκρανικές αρχές - Εντείνονται οι ρωσικές επιθέσεις

Οι ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία εντείνονται καθώς οι δυνάμεις της Μόσχας προωθούνται στην Κούπιανσκ, πόλη -κλειδί στην αργή πρόοδό προς τα δυτικά

Σύνταξη
Εκεχειρία στη Γάζα: Η Ευρώπη φοβάται τις κινήσεις του Νετανιάχου – Ο Τραμπ πρέπει να τον συγκρατήσει
Δύσκολο παζλ 15.10.25

Εκεχειρία στη Γάζα: Η Ευρώπη φοβάται τις κινήσεις του Νετανιάχου – Ο Τραμπ πρέπει να τον συγκρατήσει

Η Ευρώπη πιστεύει ότι δεν μπορεί να σταματήσει η πίεση προς τον Νετανιάχου, πριν πραγματικά επιτευχθεί ειρήνη. Και ο ρόλος του Τραμπ είναι κρίσιμος, ώστε να μη βάλει φωτιά στα θεμέλια της συμφωνίας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Κίνα: Τρία κωδικοποιημένα editorial στην People’s Daily αποκαλύπτουν το οικονομικό όραμα του Πεκίνου
Κόσμος 15.10.25

Τρία κωδικοποιημένα editorial στην People's Daily αποκαλύπτουν το οικονομικό όραμα της Κίνας

Η Κίνα τεστάρει τις ιδέες της για βιομηχανικό και οικονομικό μετασχηματισμό, μέσα από μια σειρά editorial γραμμένα με ψευδώνυμο, μέσα από έναν αυθεντικό «έξυπνα» κινέζικο τρόπο

Σύνταξη
Ούντινε: Συγκρούσεις διαδηλωτών – αστυνομίας στο περιθώριο του αγώνα Ιταλίας – Ισραήλ
Ούντινε 15.10.25

Συγκρούσεις με την αστυνομία στο περιθώριο του αγώνα Ιταλίας - Ισραήλ

Δύο δημοσιογράφοι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων που σημειώθηκαν μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών στο περιθώριο του ποδοσφαιρικού αγώνα Ιταλίας - Ισραήλ στην Ούντινε.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Στις 37 οι εκτελέσεις από την αρχή της χρονιάς μετά τη θανάτωση άλλων δύο θανατοποινιτών
Φλόριντα - Μιζούρι 15.10.25

Αλλες 2 εκτελέσεις θανατοποινιτών στις ΗΠΑ

Στις 37 αυξήθηκε ο αριθμός των θανατώσεων από την αρχή της χρονιάς στις ΗΠΑ, μετά τις εκτελέσεις άλλων δύο θανατοποινιτών στη Φλόριντα και το Μιζούρι.

Σύνταξη
Παγκόσμια Έρευνα Lancet: Ανησυχητική αύξηση στα ποσοστά θνησιμότητας των νέων – Αναδυόμενη υγειονομική κρίση
Έρευνα Lancet 15.10.25

Aυξήθηκε 40% η θνησιμότητα στους νέους - Αναδυόμενη υγειονομική κρίση

Στην ανατολική Ευρώπη τα ποσοστά θνησιμότητας σε εφήβους και νέους 20-24 ετών αυξήθηκαν κατά 40% και 54% αντίστοιχα, την περίοδο 2011-2023. Συγκλονιστική έρευνα της ιατρικής επιθεώρησης Lancet.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Μαθητές έδειραν 11χρονο στο σχολείο – «Μάθετέ του να μη δίνει σημασία» είπε στη μητέρα του η διευθύντρια
Στη Θεσσαλονίκη 15.10.25

Μαθητές έδειραν 11χρονο στο σχολείο - «Μάθετέ του να μη δίνει σημασία» είπε στη μητέρα του η διευθύντρια

Το περιστατικό σημειώθηκε σε δημοτικό σχολείο στη Θεσσαλονίκη - Όταν ο πατέρας ζήτησε εξηγήσεις, του είπαν ότι ο γιος του «δεν είναι ποτέ ευχαριστημένος, θα ήθελε να χτυπήσετε εσείς τα άλλα παιδάκια»

Σύνταξη
Η Betsson στο χωριό σου: Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στην Άνω Μερά Μυκόνου – Μια πράξη ζωής για την τοπική κοινωνία!
Τα Νέα της Αγοράς 15.10.25

Η Betsson στο χωριό σου: Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στην Άνω Μερά Μυκόνου – Μια πράξη ζωής για την τοπική κοινωνία!

Η σειρά της Betsson στο YouTube, «Η Betsson στο χωριό σου», με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, συνεχίζει το ταξίδι της στα χωριά της Ελλάδας, μεταφέροντας μηνύματα πρόληψης και αλληλεγγύης.

Σύνταξη
Φάμελλος: Δεν είμαστε αντίπαλοι με τον Τσίπρα – Καταλύτης αλλαγών ο ισχυρός ΣΥΡΙΖΑ
Πολιτική Γραμματεία 15.10.25

Φάμελλος: Δεν είμαστε αντίπαλοι με τον Τσίπρα – Καταλύτης αλλαγών ο ισχυρός ΣΥΡΙΖΑ

«Πιστεύω στην ιστορική, κοινωνική και πολιτική αναγκαιότητα του ΣΥΡΙΖΑ», υπογράμμισε ο Σωκράτης Φάμελλος - «Η λύση πρέπει να προέλθει από τον προοδευτικό χώρο», πρόσθεσε.

Σύνταξη
Δικαιώματα των γυναικών: οι αυτοδιοικητικές Αρχές είναι καίριας σημασίας για την επιτάχυνση της προόδου
Το ζητούμενο 15.10.25

Δικαιώματα των γυναικών: οι αυτοδιοικητικές Αρχές είναι καίριας σημασίας για την επιτάχυνση της προόδου

Πραγματική πρόοδος μπορεί να επιτευχθεί μόνο εάν η αυτοδιοίκηση συμμετέχει πλήρως ως στρατηγικός εταίρος στη διαμόρφωση και την υλοποίηση της νέας Στρατηγικής της ΕΕ για την ισότητα των φύλων.

Σύνταξη
Ο Τραμπ «απειλεί» ξανά το Μουντιάλ: Σε κίνδυνο τα ματς της Βοστώνης λόγω… αριστερής δημάρχου
Ποδόσφαιρο 15.10.25

Ο Τραμπ «απειλεί» ξανά το Μουντιάλ: Σε κίνδυνο τα ματς της Βοστώνης λόγω… αριστερής δημάρχου

Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να θέτει την ομαλή διεξαγωγή του επικείμενου Παγκοσμίου Κυπέλλου σε κίνδυνο, αυτή τη φορά απειλώντας να αλλάξει την έδρα των προγραμματισμένων για τη Βοστώνη αγώνων, λόγω των πολιτικών πεποιθήσεων της δημάρχου, Μισέλ Γου.

Σύνταξη
Μιλάνο: «Την σκοτώνει!» – Μαχαίρωσε τη σύντροφό του στο μπαλκόνι λίγο πριν μπουν οι αστυνομικοί στο σπίτι
Στο Μιλάνο 15.10.25

«Την σκοτώνει!» - Μαχαίρωσε τη σύντροφό του στο μπαλκόνι λίγο πριν μπουν οι αστυνομικοί στο σπίτι

Το 29χρονο μοντέλο από το Μιλάνο είχε αποφασίσει να τον χωρίσει - Φίλος της που του είχε πει νωρίτερα ότι φοβάται, κάλεσε την Αστυνομία - Ο 52χρονος αφού την μαχαίρωσε, επιχείρησε να αυτοκτονήσει

Σύνταξη
Τα δόντια των πρώτων αγροτών της Συρίας «μιλούν»: Πώς οι γυναίκες ένωσαν τα πρώτα χωριά του κόσμου
Έρευνα 15.10.25

Τα δόντια των πρώτων αγροτών της Συρίας «μιλούν»: Πώς οι γυναίκες ένωσαν τα πρώτα χωριά του κόσμου

Νέα μελέτη σε δόντια από 71 ανθρώπινες γνάθους αποκαλύπτει πώς οι άνθρωποι της Νεολιθικής εποχής δημιούργησαν σταθερές κοινότητες, δίκτυα συνεργασίας και ίσες κοινωνίες πριν από 10.000 χρόνια.

Σύνταξη
Κόντρα Μιχαηλίδου και Δούκα για τη διαχείριση του Γηροκομείου – Η «εξυγίανση» και οι καταγγελίες του δήμου Αθηναίων
Αντιπαράθεση 15.10.25

Κόντρα Μιχαηλίδου και Δούκα για τη διαχείριση του Γηροκομείου – Η «εξυγίανση» και οι καταγγελίες του δήμου Αθηναίων

Τροπολογία προβλέπει τη μεταφορά της διαχείρισης του Γηροκομείου Αθηνών από τον δήμο στην αποκεντρωμένη διοίκηση - Σφοδρή αντίδραση από τον Χάρη Δούκα που καταγγέλλει «πραξικόπημα» από την κυβέρνηση. Απόσυρση της τροπολογίας ζητεί το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Βουλή: Απορρίφθηκε η ένσταση αντισυνταγματικότητας για το 13ωρο – Την Πέμπτη η ψηφοφορία
Πολιτική Γραμματεία 15.10.25

Βουλή: Απορρίφθηκε η ένσταση αντισυνταγματικότητας για το 13ωρο – Την Πέμπτη η ψηφοφορία

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης υπερασπίστηκαν την ένσταση για τη διάταξη που εμμέσως επιβάλλει στον εργαζόμενο 13ωρη εργασία για 37 ημέρες τον χρόνο, ωστόσο η υπουργός την απέρριψε.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

