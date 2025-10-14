newspaper
Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Λεκορνί: Αναστέλλεται η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού μέχρι τις προεδρικές εκλογές
Κόσμος 14 Οκτωβρίου 2025 | 17:20

Λεκορνί: Αναστέλλεται η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού μέχρι τις προεδρικές εκλογές

Ο γάλλος πρωθυπουργός, Σεμπαστιάν Λεκορνί, ευρισκόμενος υπό ασφυκτική πίεση, ανακοίνωσε ότι η εφαρμογή της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού αναστέλλεται μέχρι τις επόμενες προεδρικές εκλογές, το 2027.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Spotlight

Η γαλλική κυβέρνηση αναστέλλει την εφαρμογή της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος μέχρι τις επόμενες προεδρικές εκλογές, το 2027, ανακοίνωσε στο κοινοβούλιο, την ημέρα παρουσίασης του προϋπολογισμού, ο πρωθυπουργός, Σεμπαστιάν Λεκορνί.

Ο Λεκορνί ανακοίνωσε την αναστολή της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης «μέχρι τις προεδρικές εκλογές» του 2027

Την απόφαση αυτή ανέμενε το Σοσιαλιστικό Κόμμα που περίμενε τον Γάλλο πρωθυπουργό να κάνει τις σχετικές ανακοινώσεις προκειμένου στη συνέχεια να λάβει αποφάσεις αν θα στηρίξει ή όχι μια πρόταση μομφής κατά του Γάλλου πρωθυπουργού. Στο άκουσμα της αναστολής της μεταρρύθμισης οι σοσιαλιστές βουλευτές ξέσπασαν σε χειροκροτήματα.

Το μέτρο θα κοστίσει «400 εκατομμύρια ευρώ το 2026 και 1,8 δισεκατομμύρια το 2027», επομένως, «θα πρέπει να αντισταθμιστεί από εξοικονομήσεις», σημείωσε ο Λεκορνί.

Ο ίδιος, κατηγόρησε τον ακροδεξιό Εθνικό Συναγερμό της Μαρίν Λεπέν και το κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς Ανυπότακτη Γαλλία του Ζαν Λικ Μελανσόν ότι επιδιώκουν θεσμική κρίση στη χώρα η οποία, όπως είπε, δεν θα πραγματοποιηθεί.

«Κανένα πρόσχημα για μια πρόταση μομφής»

Κάλεσε τους βουλευτές να μην χρησιμοποιήσουν την ψηφοφορία επί του προϋπολογισμού ως πρόσχημα για να ανατρέψουν την κυβέρνησή του. «Δεν υπάρχει πλέον κανένα πρόσχημα για μια πρόταση μομφής» είπε και εμφανίστηκε «ανοιχτός» σε συζητήσεις και συμβιβασμούς.

Υπογράμμισε ταυτόχρονα ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να εγκριθεί πριν από το τέλος του χρόνου ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2026, επισημαίνοντας ότι επιθυμεί η έγκριση αυτή να πραγματοποιηθεί μέσω της κοινοβουλευτικής διαδικασίας και όχι με προεδρική απόφαση.

Ο Γάλλος  πρωθυπουργός δεν υιοθέτησε το αίτημα των κομμάτων της αριστεράς για επιβολή ενός ειδικού φόρου επί του μεγάλου πλούτου και συγκεκριμένα για όσους έχουν περιουσιακά στοιχεία που υπερβαίνουν τα 100 εκατομμύρια ευρώ.  Παραδέχτηκε ωστόσο ότι το φορολογικό σύστημα της χώρας «παρουσιάζει ανωμαλίες» σε σχέση με τη φορολόγηση των ισχυρότερων οικονομικά πολιτών και άφησε ανοιχτή την πόρτα για την επιβολή μια έκτακτης εισφοράς.

Παραμένει ο στόχος για μείωση του ελλείμματος – Κίνηση καλής θέλησης με το άρθρο 49.3 του Συντάγματος

Όσον αφορά τον γενικό προϋπολογισμό, ο επικεφαλής της κυβέρνησης έχει θέσει έναν στόχο: το έλλειμμα θα πρέπει να είναι μικρότερο από 5 % του ΑΕΠ το 2026. «Δεν θα γίνω πρωθυπουργός ενός εκτροχιασμένου δημόσιου λογαριασμού», είπε, επιβεβαιώνοντας ότι ο στόχος του δημοσιονομικού ελλείμματος θα επιτευχθεί φέτος.

Η κυβέρνηση Λεκορνί ανακοίνωσε επίσης πως αποσύρεται από τη χρήση του άρθρου 49.3 του Συντάγματος, αίτημα που είχε υποβάλει το Σοσιαλιστικό Κόμμα. Το άρθρο αφορά μια συνταγματική διάταξη που επιτρέπει στην Κυβέρνηση να περάσει ένα νομοσχέδιο από την Εθνοσυνέλευση (κάτω βουλή του Κοινοβουλίου) χωρίς να γίνει ψηφοφορία.

Economy
ΔΝΤ: Κατεβάζει τον πήχη της ανάπτυξης στην Ελλάδα

ΔΝΤ: Κατεβάζει τον πήχη της ανάπτυξης στην Ελλάδα

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έχασε την άνοδο του Οκτωβρίου – Βουτιά για τον ΟΠΑΠ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έχασε την άνοδο του Οκτωβρίου – Βουτιά για τον ΟΠΑΠ

Πέδρο Σάντεθ: Η εκεχειρία στη Γάζα δεν σημαίνει λήθη – Οι υπεύθυνοι για τη γενοκτονία πρέπει να λογοδοτήσουν
Ζητά δικαιοσύνη 14.10.25

Πέδρο Σάντεθ: Η εκεχειρία στη Γάζα δεν σημαίνει λήθη – Οι υπεύθυνοι για τη γενοκτονία πρέπει να λογοδοτήσουν

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, υποστήριξε ότι «οι κύριοι υπεύθυνοι για τη γενοκτονία στη Γάζα πρέπει να λογοδοτήσουν». Σε αυτούς συμπεριέλαβε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ο Τζορτζ Στεφανόπουλος έκοψε τη συνέντευξη με τον Τζέι Ντι Βανς σε ζωντανή εκπομπή – Μετά από on air καυγά
Κόσμος 14.10.25

Ο Τζορτζ Στεφανόπουλος έκοψε τη συνέντευξη με τον Τζέι Ντι Βανς σε ζωντανή εκπομπή – Μετά από on air καυγά

Όταν ο Βανς διαμαρτυρήθηκε, λέγοντας: «Όχι, Τζορτζ, είπα...», ο παρουσιαστής τον διέκοψε για άλλη μια φορά και προχωρώντας σε διαφημιστικό διάλειμμα.

Σύνταξη
Το δικαίωμα στη διαμαρτυρία υπό συνεχή επίθεση στα δυτικά κράτη – Τι εντόπισε έρευνα
Βαθιά κρίση 14.10.25

Το δικαίωμα στη διαμαρτυρία υπό συνεχή επίθεση στα δυτικά κράτη – Τι εντόπισε έρευνα

Πλήγμα φαίνεται ότι δέχεται το δικαίωμα για διαμαρτυρία στις δυτικές χώρες, με την αστυνομία να αποκτά μεγαλύτερη ισχύ και διαδηλώσεις να απαγορεύονται σε συγκεκριμένες περιοχές

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Βέλγιο: Πάνω από 100.000 διαδηλωτές στις Βρυξέλλες κατά των μέτρων λιτότητας – Ακύρωση εκατοντάδων πτήσεων
Γενική απεργία 14.10.25

Πάνω από 100.000 διαδηλωτές στις Βρυξέλλες κατά των μέτρων λιτότητας - Ακύρωση εκατοντάδων πτήσεων

Όλες οι πτήσεις αναχωρήσεων και σχεδόν οι μισές πτήσεις αφίξεων έχουν ακυρωθεί στο αεροδρόμιο Zaventem των Βρυξελλών, επηρεάζοντας συνολικά 48.000 επιβάτες

Σύνταξη
Γάζα: Σε τεντωμένο σχοινί η εκεχειρία – Πέντε νεκροί Παλαιστίνιοι από πυρά του IDF
Ανησυχία 14.10.25

Σε τεντωμένο σχοινί η εκεχειρία - Πέντε νεκροί Παλαιστίνιοι από πυρά του IDF

Για έξι Παλαιστίνιους νεκρούς σε δύο ξεχωριστά περιστατικά κάνει λόγο η υγειονομική αρχή στη Γάζα - Ο IDF καλεί τους κατοίκους να μην πλησιάζουν τα στρατεύματα που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή

Σύνταξη
Γάζα: Η «αυγή της νέας Μέσης Ανατολής» βρίσκει τους Παλαιστίνιους χωρίς στέγη και τροφή
Αγωνία 14.10.25

Χωρίς τροφή και στέγη η «αυγή της νέας Μέσης Ανατολής» στη Γάζα - Καταγγελίες για βασανιστήρια στις ισραηλινές φυλακές

Η Γάζα δεν βομβαρδίζεται αλλά ακόμα αγωνιά για τροφή και ανθρωπιστική βοήθεια - Πείνα και κακομεταχείριση στις ισραηλινές φυλακές καταγγέλλουν οι απελευθερωμένοι Παλαιστίνιοι

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
«Θα του πω να καλέσει»: Ο πρόεδρος της Ινδονησίας ρώτησε τον Τραμπ αν μπορεί να συναντηθεί με τον γιο του, Έρικ
Ανοιχτό μικρόφωνο 14.10.25

«Θα του πω να καλέσει»: Ο πρόεδρος της Ινδονησίας ρώτησε τον Τραμπ αν μπορεί να συναντηθεί με τον γιο του, Έρικ

Δεν ήταν σαφές από το ηχητικό αν οι δύο άνδρες αναφέρονταν στην Trump Organization ή σε κάποια επιχειρηματική συμφωνία που εμπλέκει τον πρόεδρο ή την οικογένειά του.

Σύνταξη
Δύο υποψήφιοι της Δεξιάς διεκδικούν την προεδρία στη Βολιβία – Οι υποσχέσεις για τις «ουρές αναμονής»
«Ριζοσπαστική αλλαγή» 14.10.25

Δύο υποψήφιοι της Δεξιάς διεκδικούν την προεδρία στη Βολιβία – Οι υποσχέσεις για τις «ουρές αναμονής»

Η κατάρρευση των εσόδων από το φυσικό αέριο στη Βολιβία προκάλεσε χρόνια έλλειψη σκληρού συναλλάγματος, δολαρίων, και με τη σειρά της έλλειψη καυσίμων και πληθωρισμό ο οποίος ξεπερνά το 23% σε ετήσια βάση

Σύνταξη
Γάζα: Κήρυξαν την ειρήνη αλλά τα δύσκολα τώρα αρχίζουν – Αναλυτικά το κείμενο της διακήρυξης
Τα θολά σημεία 14.10.25

Κήρυξαν την ειρήνη, αλλά τώρα αρχίζουν τα δύσκολα - Αναλυτικά το κείμενο της διακήρυξης από τη Σύνοδο

Πανηγυρικό το κλίμα στο Ισραήλ αλλά και στην Αίγυπτο με τον Τραμπ να μην λυπάται μεγαλοστομίες για την «ανατολή μίας νέας Μέσης Ανατολής» καθώς κήρυξε το τέλος του πολέμου στη Γάζα

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ο Τραμπ λέει ότι ο Ερντογάν θα μπορούσε να βοηθήσει να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία
Κόσμος 14.10.25

Αναβάθμιση ρόλου για τον Ερντογάν από τον Τραμπ - «Θα μπορούσε να βοηθήσει να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία»

Σύμφωνα με τον Τραμπ, ο Ερντογάν θα μπορούσε να διαδραματίσει κομβικό ρόλο στην προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία.

Σύνταξη
Τώρα φταίνε στον Τσιάρα και οι έλεγχοι της OLAF για τις καθυστερήσεις πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 14.10.25

Τώρα φταίνε στον Τσιάρα και οι έλεγχοι της OLAF για τις καθυστερήσεις πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης υποστήριξε ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκεται σε «υπηρεσιακή ετοιμότητα» για τις πληρωμές των επιδομάτων, και συνέδεσε τις καθυστερήσεις με τους ελέγχους της OLAF, την ώρα που υπάρχει κίνδυνος να χαθούν λεφτά.

Σύνταξη
Αταμάν: «Δεν σκέφτομαι να χρησιμοποιώ 12 παίκτες σε κάθε αγώνα – Το σημαντικό είναι να κερδίζουμε»
Μπάσκετ 14.10.25

Αταμάν: «Δεν σκέφτομαι να χρησιμοποιώ 12 παίκτες σε κάθε αγώνα – Το σημαντικό είναι να κερδίζουμε»

Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε στη media day του Παναθηναϊκού για το παιχνίδι με τη Βιλερμπάν, ενώ αναφερόμενος στον Κέντρικ Ναν είπε οτι ο Αμερικανός νιώθει καλά και πως το πιθανότερο είναι να αγωνιστεί.

Σύνταξη
Σέιμουρ Χερς – Δημοσιογραφία παλαιάς κοπής, ανώνυμες πηγές και σφαγή άμαχων Βιετναμέζων
1969 14.10.25

Σέιμουρ Χερς – Δημοσιογραφία παλαιάς κοπής, ανώνυμες πηγές και σφαγή άμαχων Βιετναμέζων

Το ντοκιμαντέρ Cover-Up της Λόρα Πόιτρας για τον βραβευμένο με Πούλιτζερ, Αμερικανό ερευνητή δημοσιογράφο, Σέιμουρ Χερς, είναι μια συναρπαστική ωδή στον δημοσιογραφικό κλάδο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πέδρο Σάντεθ: Η εκεχειρία στη Γάζα δεν σημαίνει λήθη – Οι υπεύθυνοι για τη γενοκτονία πρέπει να λογοδοτήσουν
Ζητά δικαιοσύνη 14.10.25

Πέδρο Σάντεθ: Η εκεχειρία στη Γάζα δεν σημαίνει λήθη – Οι υπεύθυνοι για τη γενοκτονία πρέπει να λογοδοτήσουν

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, υποστήριξε ότι «οι κύριοι υπεύθυνοι για τη γενοκτονία στη Γάζα πρέπει να λογοδοτήσουν». Σε αυτούς συμπεριέλαβε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σύνταξη
Αστυνομική επέμβαση εναντίον κατάληψης συλλόγου φοιτητών στο Πολυτεχνείο – Προηγήθηκε αίτημα της Πρυτανείας
Ανώτατη Εκπαίδευση 14.10.25

Αστυνομική επέμβαση εναντίον κατάληψης συλλόγου φοιτητών στο Πολυτεχνείο – Προηγήθηκε αίτημα της Πρυτανείας

Εκκένωση της κατάληψης που είχαν αποφασίσει οι φοιτητές - «εφαρμόστηκε ο νόμος» δηλώνει ο Πρύτανης του ΕΜΠ.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Μεσσηνία: «Γνώριζε τον ανιψιό του θύματος» – Τι αποκαλύπτει ο δικηγόρος του 22χρονου συνεργού στο διπλό φονικό
Ελλάδα 14.10.25

Μεσσηνία: «Γνώριζε τον ανιψιό του θύματος» – Τι αποκαλύπτει ο δικηγόρος του 22χρονου συνεργού στο διπλό φονικό

Ο δικηγόρος του 22χρονου Χαράλαμπος Λυκούδης μίλησε στο MEGA και το Live News περιγράφοντας όλα όσα του είπε ο 22χρονος για το διπλό φονικού στη Μεσσηνία

Σύνταξη
Η μάχη του Εγώ: Από το εξώφυλλο του Τime στον πίνακα του Κολοράντο, ο Τραμπ έχει μηδενική ανοχή για την εικόνα του
«Ναρκισσισμός» 14.10.25

Η μάχη του Εγώ: Από το εξώφυλλο του Τime στον πίνακα του Κολοράντο, ο Τραμπ έχει μηδενική ανοχή για την εικόνα του

Από τα πλαστά εξώφυλλα της Time που κρέμονταν στα κλαμπ του, μέχρι την πρόσφατη οργή για το «εξαιρετικά μικρό στέμμα» στη νέα του φωτογραφία, ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαιώνει με κάθε ευκαιρία ότι η μάχη για την εικόνα είναι εξίσου κρίσιμη όσο και οι γεωπολιτικές διαπραγματεύσεις

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΗΠΑ: Ο Τζορτζ Στεφανόπουλος έκοψε τη συνέντευξη με τον Τζέι Ντι Βανς σε ζωντανή εκπομπή – Μετά από on air καυγά
Κόσμος 14.10.25

Ο Τζορτζ Στεφανόπουλος έκοψε τη συνέντευξη με τον Τζέι Ντι Βανς σε ζωντανή εκπομπή – Μετά από on air καυγά

Όταν ο Βανς διαμαρτυρήθηκε, λέγοντας: «Όχι, Τζορτζ, είπα...», ο παρουσιαστής τον διέκοψε για άλλη μια φορά και προχωρώντας σε διαφημιστικό διάλειμμα.

Σύνταξη
Ο Λανουά κατάλαβε και ανέβασε τον πήχη με τους ορισμούς των Γερμανών
On Field 14.10.25

Ο Λανουά κατάλαβε και ανέβασε τον πήχη με τους ορισμούς των Γερμανών

Ξεκίνησε με τον Αϊτεκίν που δεν είναι διεθνής, ακολούθησε ο Οσμερς (1η κατηγορία), ενώ οι επόμενοι είναι ο ελίτ Τσβάιερ για το Αρης-Παναθηναϊκός και ο έμπειρος 1ης κατηγορίας Στέγκεμαν για το ΑΕΚ-ΠΑΟΚ

Βάιος Μπαλάφας
Νέο ρεκόρ για την Τέιλορ Σουίφτ: Όλα τα τραγούδια του «The Life of a Showgirl» κατακτούν το Billboard Hot 100
Φαινόμενο 14.10.25

Νέο ρεκόρ για την Τέιλορ Σουίφτ: Όλα τα τραγούδια του «The Life of a Showgirl» κατακτούν το Billboard Hot 100

Η Τέιλορ Σουίφτ γράφει ξανά ιστορία με όλα τα τραγούδια του νέου της άλμπουμ «The Life of a Showgirl» να βρίσκονται στις 12 πρώτες θέσεις του Billboard Hot 100, σπάζοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ

Σύνταξη
LIVE: Λετονία Κ21 – Ελλάδα Κ21
Ποδόσφαιρο 14.10.25

LIVE: Λετονία Κ21 – Ελλάδα Κ21

LIVE: Λετονία Κ21 – Ελλάδα Κ21. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λετονία Κ21 – Ελλάδα Κ21 για την 3η αγωνιστική των προκριματικών του Euro Κ21. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2.

Σύνταξη
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το τουρνουά μπάσκετ στο Θεμιστόκλειο Δημοτικό Στάδιο από τον Δήμο Πειραιά
Αυτοδιοίκηση 14.10.25

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το τουρνουά μπάσκετ στο Θεμιστόκλειο Δημοτικό Στάδιο από τον Δήμο Πειραιά

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η διοργάνωση του Δήμου Πειραιά με επίκεντρο το «Street basket». Ο Δήμος φέρνει τον αθλητισμό σε κάθε γειτονιά της πόλης.

Σύνταξη
Γκράφιτι στον καθεδρικό ναό του Canterbury διχάζουν το κοινό – «Τι θα ρωτούσες τον Θεό;»
«HEAR US» 14.10.25

Γκράφιτι στον καθεδρικό ναό του Canterbury διχάζουν το κοινό – «Τι θα ρωτούσες τον Θεό;»

Τα γράφιτι που εμφανίστηκαν στον καθεδρικό ναό του Canterbury ήταν το αποτέλεσμα κοινοτικών εργαστηρίων που επικεντρώθηκαν στο ερώτημα: «Τι θα ρωτούσες τον Θεό;».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025
