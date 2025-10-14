Η γαλλική κυβέρνηση αναστέλλει την εφαρμογή της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος μέχρι τις επόμενες προεδρικές εκλογές, το 2027, ανακοίνωσε στο κοινοβούλιο, την ημέρα παρουσίασης του προϋπολογισμού, ο πρωθυπουργός, Σεμπαστιάν Λεκορνί.

Ο Λεκορνί ανακοίνωσε την αναστολή της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης «μέχρι τις προεδρικές εκλογές» του 2027

Την απόφαση αυτή ανέμενε το Σοσιαλιστικό Κόμμα που περίμενε τον Γάλλο πρωθυπουργό να κάνει τις σχετικές ανακοινώσεις προκειμένου στη συνέχεια να λάβει αποφάσεις αν θα στηρίξει ή όχι μια πρόταση μομφής κατά του Γάλλου πρωθυπουργού. Στο άκουσμα της αναστολής της μεταρρύθμισης οι σοσιαλιστές βουλευτές ξέσπασαν σε χειροκροτήματα.

Το μέτρο θα κοστίσει «400 εκατομμύρια ευρώ το 2026 και 1,8 δισεκατομμύρια το 2027», επομένως, «θα πρέπει να αντισταθμιστεί από εξοικονομήσεις», σημείωσε ο Λεκορνί.

Ο ίδιος, κατηγόρησε τον ακροδεξιό Εθνικό Συναγερμό της Μαρίν Λεπέν και το κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς Ανυπότακτη Γαλλία του Ζαν Λικ Μελανσόν ότι επιδιώκουν θεσμική κρίση στη χώρα η οποία, όπως είπε, δεν θα πραγματοποιηθεί.

«Κανένα πρόσχημα για μια πρόταση μομφής»

Κάλεσε τους βουλευτές να μην χρησιμοποιήσουν την ψηφοφορία επί του προϋπολογισμού ως πρόσχημα για να ανατρέψουν την κυβέρνησή του. «Δεν υπάρχει πλέον κανένα πρόσχημα για μια πρόταση μομφής» είπε και εμφανίστηκε «ανοιχτός» σε συζητήσεις και συμβιβασμούς.

Υπογράμμισε ταυτόχρονα ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να εγκριθεί πριν από το τέλος του χρόνου ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2026, επισημαίνοντας ότι επιθυμεί η έγκριση αυτή να πραγματοποιηθεί μέσω της κοινοβουλευτικής διαδικασίας και όχι με προεδρική απόφαση.

Ο Γάλλος πρωθυπουργός δεν υιοθέτησε το αίτημα των κομμάτων της αριστεράς για επιβολή ενός ειδικού φόρου επί του μεγάλου πλούτου και συγκεκριμένα για όσους έχουν περιουσιακά στοιχεία που υπερβαίνουν τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Παραδέχτηκε ωστόσο ότι το φορολογικό σύστημα της χώρας «παρουσιάζει ανωμαλίες» σε σχέση με τη φορολόγηση των ισχυρότερων οικονομικά πολιτών και άφησε ανοιχτή την πόρτα για την επιβολή μια έκτακτης εισφοράς.

Παραμένει ο στόχος για μείωση του ελλείμματος – Κίνηση καλής θέλησης με το άρθρο 49.3 του Συντάγματος

Όσον αφορά τον γενικό προϋπολογισμό, ο επικεφαλής της κυβέρνησης έχει θέσει έναν στόχο: το έλλειμμα θα πρέπει να είναι μικρότερο από 5 % του ΑΕΠ το 2026. «Δεν θα γίνω πρωθυπουργός ενός εκτροχιασμένου δημόσιου λογαριασμού», είπε, επιβεβαιώνοντας ότι ο στόχος του δημοσιονομικού ελλείμματος θα επιτευχθεί φέτος.

Η κυβέρνηση Λεκορνί ανακοίνωσε επίσης πως αποσύρεται από τη χρήση του άρθρου 49.3 του Συντάγματος, αίτημα που είχε υποβάλει το Σοσιαλιστικό Κόμμα. Το άρθρο αφορά μια συνταγματική διάταξη που επιτρέπει στην Κυβέρνηση να περάσει ένα νομοσχέδιο από την Εθνοσυνέλευση (κάτω βουλή του Κοινοβουλίου) χωρίς να γίνει ψηφοφορία.