Γαλλία: Η νέα σύνθεση της κυβέρνησης Λεκορνί και το στοίχημα της επόμενης ημέρας
Κόσμος 12 Οκτωβρίου 2025 | 23:47

Γαλλία: Η νέα σύνθεση της κυβέρνησης Λεκορνί και το στοίχημα της επόμενης ημέρας

Το βράδυ της Κυριακής το Ελιζέ παρουσίασε τη δεύτερη εκδοχή της κυβέρνησης Λεκορνί. Σε ποιους έδωσε τα «κλειδιά» ο Γάλλος πρωθυπουργός.

Αγώνας δρόμου για τον Σεμπαστιάν Λεκορνί ο οποίος επέστρεψε ως πρωθυπουργός της Γαλλίας την Παρασκευή προκειμένου να σχηματίσει κυβέρνηση. Αργά το βράδυ της Κυριακής η γαλλική προεδρία ανακοίνωσε τη νέα σύνθεση του υπουργικού συμβουλίου δίνοντας τα κλειδιά σε προσωπικότητες της «κοινωνίας των πολιτών» καθώς και σε πολιτικά πρόσωπα με πιο μετρημένες φιλοδοξίες από τους προκατόχους τους.

Οι νέοι υπουργοί στην κυβέρνηση Λεκορνί ΙΙ

Με το χρόνο συγκρότησης της κυβερνητικής ομάδας και τη σύγκληση του υπουργικού συμβουλίου να εξαντλείται -ορίζει ότι το Κοινοβούλιο έχει 70 ημέρες για να εξετάσει τον προϋπολογισμό πριν από τις 31 Δεκεμβρίου- το σχέδιο προϋπολογισμού θα πρέπει να αποσταλεί στην Εθνοσυνέλευση άμεσα.

Ο χρόνος πιέζει

Εν αναμονή του πρώτου Υπουργικού, που έχει προγραμματιστεί για το πρωί της Τρίτη, ο Λεκορνί παρέμεινε πιστός στις προηγούμενες επιλογές του ενώ η πιο αξιοσημείωτη αλλαγή στις υπουργικές επιλογές ήταν ο νέος υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνέζ, επικεφαλής της αστυνομίας του Παρισιού, ο οποίος αντικαθιστά τον Μπρουνό Ρεταγιό, ηγέτη του συντηρητικού κόμματος των Ρεπουμπλικάνων.

Ο Ρολάντ Λεσκίρ, πρώην αναπληρωτής υπουργός Βιομηχανίας της Γαλλίας και στενός σύμμαχος του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, αναλαμβάνει το υπουργείο Οικονομικών σε μια περίοδο που η κυβέρνηση βρίσκεται υπό έντονη πίεση να περάσει τον προϋπολογισμό για το 2026.

Τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου:

  • Υπουργός  Δικαιοσύνης: Gérald Darmanin
  • Υπουργός Εσωτερικών: Laurent Nuñez
  • Υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων: Catherine Vautrin
  • Υπουργός Εργασίας και Αλληλεγγύης: Jean-Pierre Farandou
  • Υπουργός Πολιτισμού: Rachida Dati
  • Υπουργός Υγείας, Οικογένειας, Αυτονομίας και Ατόμων με Αναπηρία: Stéphanie Rist
  • Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών: Roland Lescure
  • Υπουργός Παιδείας: Édouard Geffray
  • Υπουργός Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Διαστήματος: Philippe Baptiste
  • Υπουργός για τις Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις, το εμπόριο, τις βιοτεχνίες, τον τουρισμό και την αγοραστική δύναμη: Serge Papin
  • Υπουργός για τα Υπερπόντια εδάφη: Naïma Moutchou
  • Υπουργός για την Ευρώπη και Εξωτερικές Υποθέσεις: Jean-Noël Barrot
  • Υπουργός Πόλης και Στέγασης: Vincent Jeanbrun
  • Υπουργός για την οικολογική μετάβαση και την βιοποικιλότητα: Monique Barbut
  • Υπουργός Περιφερειακού Σχεδιασμού και Αποκέντρωσης: Françoise Gatel
  • Υπουργός Γεωργίας: Annie Genevard
  • Υπουργός Δράσης και Δημόσιου Λογιστικού: Amélie de Montchalin
  • Υπουργός Μεταφορών: Philippe Tabarot
  • Υπουργός Αθλητισμού: Marina Ferrari

Όλα τα βλέμματα στους Σοσιαλιστές

Ο Λεκορνί παραιτήθηκε την περασμένη εβδομάδα, μετά από μόλις 27 ημέρες στην εξουσία, όταν οι επιλογές του για το υπουργικό συμβούλιο εξόργισαν τα μέλη της κεντροδεξιάς συμμαχίας του. Αναλαμβάνει ξανά το αξίωμα υπό ένα κλίμα αβεβαιότητας: η Αριστερά έχει δεσμευτεί να καταθέσει πρόταση μομφής τη Δευτέρα, ενώ οι Σοσιαλιστές – οι οποίοι έχουν τη δύναμη να τον ανατρέψουν – διατηρούν ανοιχτές τις επιλογές τους.

Η Γαλλία βρίσκεται σε κρίση εδώ και μήνες, καθώς μια σειρά από μειοψηφικές κυβερνήσεις αγωνίζονται να περάσουν μέτρα λιτότητας για τη μείωση του ελλείμματος.

