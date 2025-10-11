newspaper
11.10.2025 | 10:22
Συναγερμός για ύποπτο αντικείμενο στη Λιοσίων
Γαλλία: Σαπουνόπερα από το Ελιζέ ως το Μαντινιόν – Αντιμέτωπος με πρόταση μομφής και ασφυκτικές προθεσμίες ο Λεκορνί
Κόσμος 11 Οκτωβρίου 2025 | 10:16

Γαλλία: Σαπουνόπερα από το Ελιζέ ως το Μαντινιόν – Αντιμέτωπος με πρόταση μομφής και ασφυκτικές προθεσμίες ο Λεκορνί

Σαν τα πουκάμισα αλλάζουν οι πρωθυπουργοί στη Γαλλία τον τελευταίο χρόνο, αλλά η περίπτωση του Λεκορνί που επέστρεψε αφού παραιτήθηκε φανερώνει τα αδιέξοδα στα οποία έχει παρασυρθεί ο Μακρόν

Spotlight

Σε σαπουνόπερα παραπέμπει η κεντρική πολιτική σκηνή στη Γαλλία με νέο φέρλπι πρωταγωνιστή τον Σεμπαστιάν Λεκορνί. Αφού παραιτήθηκε από πρωθυπουργός λίγες ώρες μετά την παρουσίαση του νέου κυβερνητικού σχήματος, ο Λεκορνί πήρε εντολή από τον Μακρόν να διερευνήσει την πιθανότητα συμβιβασμών μεταξύ των κομμάτων προκειμένου να συγκροτηθεί κοινοβουλευτική πλειοψηφία, υποσχέθηκε «καλά νέα» αλλά δεν κατάφερε να παρουσιάσει καμία νέα εξέλιξη και στη συνέχεια ο γάλλος πρόεδρος με μία πρωτοφανή στα χρονικά κίνηση τον διόρισε ξανά πρωθυπουργό. Όλα αυτά μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα.

Η πολιτική κρίση στη Γαλλία, απόρροια εν πολλοίς της προσκόλλησης του Εμανουέλ Μακρόν στην εξουσία, έχει αρχίσει να λαμβάνει χαρακτηριστικά γκροτέσκου καθώς ο γάλλος πρόεδρος χωρίς έρεισμα στην Εθνοσυνέλευση και στην κοινωνία προσπαθεί να κυβερνήσει εξαντλώντας τις τυπικές δυνατότητες που του δίνει το Σύνταγμα οι οποίες όμως έχουν φτάσει στα όριά τους.

Επιμένοντας σε μία σκληρή νεοφιλελεύθερη ατζέντα που ζητά θυσίες από τον γαλλικό λαό για να περιοριστεί το έλλειμμα και το χρέος, ο Μακρόν εμφανίζεται άκαμπτος και αρνείται οποιεσδήποτε παραχωρήσεις προς τα αριστερά του, αν και οι Σοσιαλιστές έχουν δηλώσει πολλάκις  ότι θα ήταν πρόθυμοι να συνεργαστούν υπό όρους.

Δυσαρέσκεια στους συμμάχους του Μακρόν

Η αρχική επιλογή του Λεκορνί, ενός στενού συνεργάτη του, για τη θέση του πρωθυπουργού στις 9 Σεπτεμβρίου, έμοιαζε εξαρχής μία αδιέξοδη επιλογή. Δεν υπήρχε λόγος ο Λεκορνί να πετύχει εκεί που οι προκάτοχός του Φρανσουά Μπαϊρού απέτυχε.

Αλλά αυτή τη φορά ο Λεκορνί δεν είχε μόνο να αντιμετωπίσει τη δυσαρέσκεια της αντιπολίτευσης αλλά και τριγμούς στη συμμαχία με τη δεξιά των Ρεπουμπλικανών που στηρίζουν εδώ και ένα χρόνο τις κυβερνήσεις Μακρόν, αλλά που πλέον βλέπουν ότι παρασέρνονται στην κινούμενη άμμο μαζί του.

Οι κοινωνικές αντιδράσεις στη Γαλλία εντείνονται και μαζικές διαδηλώσεις και απεργίες ζητούν την παραίτηση του γάλλου προέδρου που τα ποσοστά του στις δημοσκοπήσεις έχουν φτάσει σε ιστορικό χαμηλό.

Η επιστροφή του Λεκορνί στην πρωθυπουργική καρέκλα δεν φαίνεται να έχει καμία τύχη. Οι συνομιλίες που έκανε ο ίδιος ο Λεκορνί αλλά και ο Μακρόν με τα κόμματα της Εθνοσυνέλευσης – οι μόνοι που δεν έλαβαν πρόσκληση ήταν η Ανυπότακτη Γαλλία του Ζαν Λυκ Μελανσόν και ο Εθνικός Συναγερμός του Ζορντάν Μπαρντελά –  δεν οδήγησαν πουθενά.

Αδιέξοδες οι συζητήσεις με την κεντροαριστερά

Σοσιαλιστές, Κομμουνιστικό Κόμμα και Οικολόγοι δηλώνουν ότι δεν βρίσκουν κάποιο λόγο για να μην υπερψηφίσουν μια πρόταση μομφής ενώ οι συμμαχικές δυνάμεις των Ρεπουμπλικανών και του Horizon του Εντουάρντ Φιλίπ, δεν εγγυώνται προς το παρόν τη συμμετοχή τους στην κυβέρνηση.

Η Αριστερά της Ανυπότακτης Γαλλίας, η μεγαλύτερη δύναμη του κεντροαριστερού σχηματισμού του Νέου Λαϊκού Μετώπου που συμμετείχε στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές, έμεινε εξαρχής εκτός παζαριού για τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης και ζήτησε την παραίτηση του Μακρόν εγκαλώντας μάλιστα τους Σοσιαλιστές ότι θέλουν να δώσουν χείρα βοηθείας στον απομονωμένο πρόεδρο.

Γαλλία

Η ακροδεξιά του Εθνικού Συναγερμού που ήταν η δεύτερη δύναμη στις τελευταίες εκλογές ζητά επίσης προσφυγή στις κάλπες – των βουλευτικών εκλογών καθώς η Μαρίν Λεπέν έχει χάσει το δικαίωμα του εκλέγεσθαι λόγω καταδίκης και δεν θα μπορούσε να είναι υποψήφια αυτή τη στιγμή σε προεδρικές εκλογές – με τη βάσιμη ελπίδα ότι η φθορά της κεντροδεξιάς αλλά και της κλασσικής δεξιάς θα ενισχύσει τα ποσοστά της.

Η πόλωση στη γαλλική κοινωνία οξύνεται ακόμα περεταίρω καθώς το λεγόμενο «κέντρο» προσπαθεί να κυβερνήσει έχοντας απωλέσει εδώ και καιρό την πλειοψηφία στην κοινωνία, και πλέον αποτυγχάνει παταγωδώς να δείξει σταθερότητα ή ισχύ.

Ασφυκτικές προθεσμίες

Υπό αυτές τις συνθήκες ο Λεκορνί καλείται να σχηματίσει κυβέρνηση άρον άρον καθώς οι προθεσμίες για την ψήφιση προϋπολογισμού είναι ασφυκτικές.

Το γαλλικό Σύνταγμα προβλέπει μία προθεσμία 70 ημερών για την εξέταση του σχεδίου του προϋπολογισμού από την Εθνοσυνέλευση. Αυτό σημαίνει ότι οι σχετικές συνεδριάσεις θα πρέπει να ξεκινήσουν το αργότερο στις 15 Οκτωβρίου.

Το σχέδιο προϋπολογισμού πρέπει να παρουσιαστεί στο υπουργικό συμβούλιο δύο ημέρες πριν την εισαγωγή του στη Βουλή, επομένως την ερχόμενη Δευτέρα.

Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τον Λεκορνί που πρέπει να παρουσιάσει την κυβέρνηση μέχρι τη Δευτέρα. Εάν δεν τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα θα χρειαστεί η ψήφιση ειδικού νόμου που θα επιτρέπει στην εκτελεστική εξουσία να πραγματοποιήσει ορισμένες δαπάνες στο πλαίσιο της συνέχισης της δράσης της διοίκησης.

Σε κάθε περίπτωση, και ανεξάρτητα από το εάν θα έχει καταφέρει να ανακοινώσει κυβέρνηση, ο Λεκορνί θα βρεθεί τη Δευτέρα αντιμέτωπος με πρόταση μομφής όπως έχει ήδη ανακοινώσει η Ανυπότακτη Γαλλία.

Εάν δεν υπάρξει κάποια δραματική αλλαγή έως τότε στη στάση του Μακρόν και στη διάθεσή του να μην κάνει καμία ουσιαστική παραχώρηση η Γαλλία μπορεί να βρεθεί ακόμα μία φορά χωρίς κυβέρνηση, μόνο που πλέον τα περιθώρια για τον γάλλο πρόεδρο θα αρχίσουν να εξαντλούνται.

