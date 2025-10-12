newspaper
Γαλλία: Σε συμπληγάδες ο Λεκορνί – Τα δύσκολα διλήμματα
Κόσμος 12 Οκτωβρίου 2025 | 11:20

Γαλλία: Σε συμπληγάδες ο Λεκορνί – Τα δύσκολα διλήμματα

Το σφικτό χρονοδιάγραμμα στη Γαλλία και η προθεσμία της Δευτέρας

Σύνταξη
Αγώνας δρόμου για τον Σεμπαστιάν Λεκορνί, ο οποίος επέστρεψε ως πρωθυπουργός της Γαλλίας την Παρασκευή, προκειμένου να σχηματίσει κυβέρνηση, ποντάροντας σε πολιτικές παραχωρήσεις αλλά και στον φόβο των νομοθετών για πρόωρες εκλογές, καθώς ετοιμάζεται να καταθέσει έναν προϋπολογισμό.

Με τόσο την άκρα δεξιά όσο και την άκρα αριστερά να ορκίζονται να τον ανατρέψουν, ο Λεκορνί χρειάζεται τουλάχιστον σιωπηρή υποστήριξη από κόμματα που κυμαίνονται από τους κεντροδεξιούς Ρεπουμπλικάνους έως τους κεντροαριστερούς Σοσιαλιστές. Και οι δύο ομάδες έδειξαν ότι μπορεί να είναι πρόθυμες να απόσχουν από προτάσεις μομφής, ανάλογα με τις πολιτικές του επιλογές.

«Πρέπει να βάλουμε τέλος σε αυτήν την πολιτική κρίση, η οποία εξοργίζει τον γαλλικό λαό, και σε αυτήν την αστάθεια, η οποία είναι επιζήμια για την εικόνα και τα συμφέροντά της Γαλλίας», ανέφερε ο Λεκορνί σε ανακοίνωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αργά την Παρασκευή.

Από τότε που το αποτυχημένο στοίχημα των πρόωρων εκλογών του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν πέρυσι αποδυνάμωσε το κεντρώο μπλοκ του και διέσπασε την Εθνοσυνέλευση, τα διαδοχικά υπουργικά συμβούλια δυσκολεύονται να κυβερνήσουν. Το αδιέξοδο έχει απειλήσει τις προσπάθειες για τον περιορισμό του μεγαλύτερου δημοσιονομικού ελλείμματος της ευρωζώνης.

Η πρώτη θητεία του Λεκορνί ως πρωθυπουργού έληξε απότομα την περασμένη Δευτέρα, όταν παραιτήθηκε λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση άλλων μελών του υπουργικού συμβουλίου, κατηγορώντας την αδιαλλαξία των πολιτικών ομάδων στην Εθνοσυνέλευση.

Το διήμερο παζάρι

Μετά την παραίτησή του, ο Λεκορνί είχε δύο ημέρες διαπραγματεύσεων με τα πολιτικά κόμματα. Είπε ότι κατά τη διάρκεια αυτών των συνομιλιών, διαπίστωσε ότι η απόλυτη πλειοψηφία των βουλευτών ήθελε να αποφύγει νέες εκλογές και είδε δυνατότητες συμβιβασμού. Στη συνέχεια, ο Μακρόν πραγματοποίησε συναντήσεις την Παρασκευή με τα πολιτικά κόμματα και αργά το ίδιο βράδυ επαναδιόρισε τον Λεκορνί στη θέση του πρωθυπουργού.

Ο πρωθυπουργός καλείται τώρα να παρουσιάσει τον προϋπολογισμό του 2026 τη Δευτέρα, προκειμένου να εγκριθεί μέχρι το τέλος του έτους μέσω της κανονικής διαδικασίας. Διαφορετικά, οι νομοθέτες ενδέχεται να χρειαστεί να ψηφίσουν ένα νομοσχέδιο έκτακτης ανάγκης για να διατηρήσουν τη χρηματοδότηση της κυβέρνησης.

Η μεγάλη πρόκληση στη Γαλλία

Όπως επισημαίνει το Bloomberg, η πρόκληση είναι η διαίρεση της κάτω βουλής μεταξύ εχθρικών συνασπισμών, με τα κόμματα να επικεντρώνονται στην τοποθέτηση για τις προεδρικές εκλογές του 2027 παρά σε συμβιβασμούς. Την Παρασκευή, ο Λεκορνί έκανε ιδιαίτερη αναφορά σε αυτή την ένταση, λέγοντας ότι όποιος ενταχθεί στην κυβέρνησή του πρέπει «να αποσυνδεθεί από τις φιλοδοξίες για τις προεδρικές εκλογές του 2027».

Η αποτυχία σχηματισμού υπουργικού συμβουλίου και ψήφισης προϋπολογισμού θα σήμαινε ότι ο Μακρόν θα έπρεπε είτε να προκηρύξει βουλευτικές εκλογές, είτε να επιλέξει έναν ακόμη πρωθυπουργό, είτε να παραιτηθεί — κάτι που έως τώρα απορρίπτει.

Ακόμα κι έτσι, τα πρώτα σημάδια φαίνεται να προσφέρουν στον Λεκορνί τουλάχιστον μια μικρή ελπίδα για επιβίωση. Το Σοσιαλιστικό Κόμμα περιέγραψε δύσκολες συνθήκες υπό τις οποίες θα μπορούσε να μην ασκήσει μομφή, ενώ οι Ρεπουμπλικάνοι φάνηκαν πιθανό να είναι πρόθυμοι να απόσχουν από μια πρόταση μομφής, ακόμη και αν δεν είναι μεταξύ των μελών του υπουργικού συμβουλίου.

«Εάν δεν είναι δυνατή η τροποποίηση του προϋπολογισμού, εάν δεν είναι όλα τα ζητήματα στο τραπέζι, φυσικά δεν θα έχουμε άλλη επιλογή από το να ασκήσουμε μομφή», δήλωσε ο ηγέτης των Σοσιαλιστών Ολιβιέ Φορ πριν από τον διορισμό του Λεκορνί. «Δεν θέλουμε χάος, δεν επιδιώκουμε τη διάλυση όποιο κι αν είναι το κόστος, αλλά ούτε και τη φοβόμαστε».

Ο Πιερ Ζουβέ, γενικός γραμματέας του Σοσιαλιστικού Κόμματος, επανέλαβε την ίδια θέση στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Carte Blanche

Όπως έγραψε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, σε μια συνάντηση Ρεπουμπλικανών νομοθετών το Σάββατο, ο ηγέτης του κόμματος Μπρούνο Ρεταϊγιό δήλωσε ότι αντιτίθεται στην ένταξη στην επόμενη κυβέρνηση του Λεκορνί. Ωστόσο, η μεγάλη πλειοψηφία των μελών της Εθνοσυνέλευσης τάχθηκε υπέρ της υποστήριξης του Λεκορνί εκτός κυβέρνησης.

Ο πρωθυπουργός πρέπει επίσης να διατηρήσει την υποστήριξη όσων έχουν απομείνει από ένα κεντρώο μπλοκ, δεδομένου ότι η άκρα αριστερά και η άκρα δεξιά της Μαρίν Λεπέν έχουν δηλώσει ότι θα επιδιώξουν να ανατρέψουν οποιοδήποτε υπουργικό συμβούλιο προκύψει για να επισπεύσουν τις εκλογές.

Ο Ζορντάν Μπαρντελά ηγέτης του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού της Λεπέν, έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά την ανακοίνωση ότι ο επαναδιορισμός του Λεκορνί είναι ένα «κακό αστείο» και μια «ταπείνωση» για τον γαλλικό λαό. «Ο Εθνικός Συναγερμός φυσικά θα καταδικάσει αμέσως αυτήν την ομάδα χωρίς μέλλον, της οποίας ο μοναδικός λόγος ύπαρξης είναι ο φόβος της διάλυσης, δηλαδή του λαού».

Χωρίς πλειοψηφία στο κοινοβούλιο τον τελευταίο χρόνο, οι υπουργοί δυσκολεύονται να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα του προϋπολογισμού. Το μείγμα πολιτικών και δημοσιονομικών κινδύνων έχει τρομάξει τους επενδυτές, πυροδοτώντας ρευστοποιήσεις σε γαλλικά περιουσιακά στοιχεία και αυξάνοντας το κόστος δανεισμού. Η διαφορά μεταξύ της απόδοσης των 10ετών γαλλικών και γερμανικών ομολόγων – ένα βασικό μέτρο κινδύνου – έχει αυξηθεί σε περισσότερες από 80 μονάδες βάσης από μόλις 65 τον Αύγουστο και 43 πριν ο Μακρόν προκηρύξει εκλογές το 2024.

Πηγή ΟΤ

Business
