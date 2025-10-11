Λεκορνί: Κυβέρνηση που να αντανακλά τη σύνθεση της Εθνοσυνέλευσης αλλά να μην είναι όμηρος των κομμάτων
Επισκεπτόμενος αστυνομικό τμήμα ο Σεμπαστιάν Λεκορνί προχώρησε σε νέες δηλώσεις χωρίς όμως να στέλνει ξεκάθαρα μηνύματα
Η επόμενη γαλλική κυβέρνηση θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τη σύνθεση της Εθνοσυνέλευσης, δήλωσε ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί σήμερα, μετά τον επαναδιορισμό του.
«Χρειαζόμαστε μία κυβέρνηση που αντανακλά την πραγματικότητα του κοινοβουλίου, όμως να μην είναι όμηρος των κομματικών συμφερόντων», είπε ο Λεκορνί σε δημοσιογράφους, αφού επισκέφθηκε ένα αστυνομικό τμήμα στο Λ’ Αι λε Ροζ, ένα προάστιο νότια του Παρισιού.
Ο ίδιος δικαιολόγησε αρχικά την επιλογή του αστυνομικού τμήματος του L’Haÿ-les-Roses για την πρώτη του επίσκεψη από τη στιγμή που διορίστηκε ξανά πρωθυπουργός, υπενθυμίζοντας ότι ο ίδιος υπήρξε εφεδρικός αστυνομικός.
Ερωτηθείς σχετικά με την πιθανότητα αναστολής της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, που είναι το αίτημα της κεντροαριστεράς για τη συμμετοχή της στην κυβέρνηση ο Λεκορνί απάντησε: «Όλες οι συζητήσεις είναι πιθανές, αρκεί να είναι ρεαλιστικές»
Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, από τις διαβουλεύσεις του με τα πολιτικά κόμματα προέκυψε ότι «η καθημερινή ασφάλεια, η καταπολέμηση της ανασφάλειας και η απόρριψη της βίας είναι θέματα που μπορούν να συγκεντρώσουν ευρεία συναίνεση».
Όσον αφορά όμως την ταμπακέρα που δεν είναι άλλη από την εξασφάλιση ευρείας συναίνεσης στη Βουλή ο Λεκορνί ανέφερε ότι «θα κάνω το καθήκον μου και δεν θα δημιουργήσω προβλήματα».
Επιπλέον, είπε ότι «σέβεται» την απόφαση του ηγέτη των Ρεπουμπλιακνών Μπρούν Ρεταγιό να μην συμμετάσχει στην κυβέρνηση, διαβεβαιώνοντας ότι «ποτέ δεν θα μιλήσει άσχημα» για αυτόν.
Ερωτηθείς σχετικά με την πιθανότητα αναστολής της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, που είναι το αίτημα της κεντροαριστεράς για τη συμμετοχή της στην κυβέρνηση ο Λεκορνί απάντησε: «Όλες οι συζητήσεις είναι πιθανές, αρκεί να είναι ρεαλιστικές».
