14.10.2025 | 08:46
Αυξημένη η κίνηση στους δρόμους λόγω της απεργίας – Ουρές χιλιομέτρων σε Κηφισό και βασικές λεωφόρους
Γαλλία: Ο Λεκορνί παρουσιάζει σήμερα τον προϋπολογισμό στην Εθνοσυνέλευση και αναζητά παράταση ζωής
Κόσμος 14 Οκτωβρίου 2025 | 10:52

Γαλλία: Ο Λεκορνί παρουσιάζει σήμερα τον προϋπολογισμό στην Εθνοσυνέλευση και αναζητά παράταση ζωής

Η νέα δοκιμασία του Λεκορνί στην Εθνοσυνέλευση θα κρίνει εν πολλοίς εάν στη Γαλλία θα γίνουν πρόωρες εκλογές

Αντιμέτωπος με την Εθνοσυνέλευση θα έρθει σήμερα ο Σεμπαστιάν Λεκορνί καθώς θα παρουσιάσει το νέο σχέδιο προϋπολογισμού (15:00 ώρα Γαλλίας) ενώ ήδη έχουν ανακοινωθεί προτάσεις μομφής για τη νέα κυβέρνηση που ανακοίνωσε μετά κόπων και βασάνων το βράδυ της Κυριακής.

Μετά από το σήριαλ παραίτησης και εκ νέου διορισμού του από τον Μακρόν στη θέση του πρωθυπουργού, ο Λεκορνί επιδιώκει να επαναφέρει την αίσθηση πολιτικής σταθερότητας στη Γαλλία που παραμένει στην ουσία ακυβέρνητη εδώ και ένα χρόνο, αναζητώντας συμμαχίες στην Εθνοσυνέλευση που όμως γίνονται όλο και δυσκολότερες με την πάροδο του χρόνου και το βάθεμα της πολιτικής κρίσης στη δεύτερη μεγαλύτερη χώρα της Ε.Ε.

Πριν από τη συνεδρίαση της Εθνοσυνέλευσης ο Λεκορνί θα παρουσιάσει τον προϋπολογισμό στο υπουργικό του συμβούλιο του οποίου η συνοχή επίσης είναι αμφίβολη.

Θα πουν οι Σοσιαλιστές το «ναι»;

Οι μέχρι τώρα συζητήσεις με τους Σοσιαλιστές, που είναι αυτοί που θα μπορούσαν να δώσουν το «φιλί της ζωής» στον Λεκορνί και τον Μακρόν, δεν έχουν αποδώσει. Το Σοσιαλιστικό Κόμμα ζητά να ανασταλεί η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση που ο Μακρόν πέρασε με διάταγμα, να αυξηθεί η φορολογία σε ορισμένες επιχειρήσεις και να μειωθούν κάποιες από τις περικοπές στις δημόσιες δαπάνες όσον αφορά τον προϋπολογισμό.

Το κόμμα της Αριστεράς «Ανυπότακτη Γαλλία» έχει υποβάλει κείμενο πρότασης μομφής το οποίο συνυπογράφουν περίπου 15 βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος και των Πρασίνων

Η αντιπρόταση του γάλλου προέδρου να αναβληθεί η εφαρμογή της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης αντί να ανασταλεί δεν ήταν αρκετή για να πείσει τους Σοσιαλιστές να δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση.

«Αν επιμείνει στην πρότασή του, δεν θα συμμετάσχουμε στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό και θα προχωρήσουμε αμέσως σε μομφή», δήλωσε ο ηγέτης του Σοσιαλιστικού Κόμματος Ολιβιέ Φορ σε συνέντευξή του στην εφημερίδα La Tribune Dimanche. «Ήρθε η ώρα να επιλέξουμε».

Προτάσεις μομφής

Το κόμμα της Αριστεράς «Ανυπότακτη Γαλλία» έχει υποβάλει κείμενο πρότασης μομφής το οποίο συνυπογράφουν περίπου 15 βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος και των Πρασίνων. Η ακροδεξιά του Εθνικού Συναγερμού επίσης υπέβαλε πρόταση μομφής. Και οι δύο προτάσεις είναι πιθανόν να τεθούν σε ψηφοφορία την Τετάρτη ή την Πέμπτη.

Μετά από απανωτές συνεδριάσεις οι Σοσιαλιστές θα πρέπει να κινηθούν γρήγορα μετά την παρουσίαση του προϋπολογισμού από τον Λεκορνί. Αλλά και οι σύμμαχοι του Λεκορνί στην κυβέρνηση δεν είναι δεδομένο ότι θα αντιδράσουν θετικά εάν ο πρωθυπουργός αποφασίσει να κάνει παραχωρήσεις προς τους Σοσιαλιστές, κάτι που όμως δεν φαίνεται να έχει πολλές πιθανότητες.

Ο Εμανουέλ Μακρόν έριξε κι άλλο λάδι στη φωτιά από την Αίγυπτο όπου συμμετείχε στη Σύνοδο Κορυφής για τη Μέση Ανατολή.

«Οι πολιτικές δυνάμεις που αποφάσισαν να επικρίνουν τον Φρανσουά Μπαϊρού και οι πολιτικές δυνάμεις που προσπάθησαν να αποσταθεροποιήσουν τον Σεμπαστιάν Λεκορνί είναι οι αποκλειστικά υπεύθυνες για αυτή την αταξία», υποστήριξε, λες και οι δικές του επιλογές πρωθυπουργών από την ήττα του κόμματός του τον Ιούλιο του 2024 να μην σχετίζονται με την πολιτική κρίση που έχει περιέλθει η Γαλλία.

Εάν ο Λεκορνί αποτύχει να κερδίσει την πολυπόθητη συναίνεση στον προϋπολογισμό τα περιθώρια για τον Μακρόν τελειώνουν και δεν θα έχει πολλές άλλες επιλογές από το να προκηρύξει εθνικές εκλογές όπου το κόμμα του είναι πιθανόν να συντριβεί.

Business
Allwyn: Σε νέα εποχή ο ΟΠΑΠ – Η δύναμη πυρός του νέου σχήματος

Allwyn: Σε νέα εποχή ο ΟΠΑΠ – Η δύναμη πυρός του νέου σχήματος

«Θα του πω να καλέσει»: Ο πρόεδρος της Ινδονησίας ρώτησε τον Τραμπ αν μπορεί να συναντηθεί με τον γιο του, Έρικ
Ανοιχτό μικρόφωνο 14.10.25

«Θα του πω να καλέσει»: Ο πρόεδρος της Ινδονησίας ρώτησε τον Τραμπ αν μπορεί να συναντηθεί με τον γιο του, Έρικ

Δεν ήταν σαφές από το ηχητικό αν οι δύο άνδρες αναφέρονταν στην Trump Organization ή σε κάποια επιχειρηματική συμφωνία που εμπλέκει τον πρόεδρο ή την οικογένειά του.

Σύνταξη
Δύο υποψήφιοι της Δεξιάς διεκδικούν την προεδρία στη Βολιβία – Οι υποσχέσεις για τις «ουρές αναμονής»
«Ριζοσπαστική αλλαγή» 14.10.25

Δύο υποψήφιοι της Δεξιάς διεκδικούν την προεδρία στη Βολιβία – Οι υποσχέσεις για τις «ουρές αναμονής»

Η κατάρρευση των εσόδων από το φυσικό αέριο στη Βολιβία προκάλεσε χρόνια έλλειψη σκληρού συναλλάγματος, δολαρίων, και με τη σειρά της έλλειψη καυσίμων και πληθωρισμό ο οποίος ξεπερνά το 23% σε ετήσια βάση

Σύνταξη
Γάζα: Κήρυξαν την ειρήνη αλλά τα δύσκολα τώρα αρχίζουν – Αναλυτικά το κείμενο της διακήρυξης
Τα θολά σημεία 14.10.25

Κήρυξαν την ειρήνη, αλλά τώρα αρχίζουν τα δύσκολα - Αναλυτικά το κείμενο της διακήρυξης από τη Σύνοδο

Πανηγυρικό το κλίμα στο Ισραήλ αλλά και στην Αίγυπτο με τον Τραμπ να μην λυπάται μεγαλοστομίες για την «ανατολή μίας νέας Μέσης Ανατολής» καθώς κήρυξε το τέλος του πολέμου στη Γάζα

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ο Τραμπ λέει ότι ο Ερντογάν θα μπορούσε να βοηθήσει να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία
Κόσμος 14.10.25

Αναβάθμιση ρόλου για τον Ερντογάν από τον Τραμπ - «Θα μπορούσε να βοηθήσει να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία»

Σύμφωνα με τον Τραμπ, ο Ερντογάν θα μπορούσε να διαδραματίσει κομβικό ρόλο στην προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο θα εγκαταλείψει την εξουσία με ή χωρίς διαπραγμάτευση, δηλώνει η Ματσάδο
Κορίνα Ματσάδο 14.10.25

«Ο Μαδούρο θα εγκαταλείψει την εξουσία»

«Ο Μαδούρο έχει αυτήν τη στιγμή τη δυνατότητα να προχωρήσει σε ειρηνική μετάβαση», δηλώνει η αρχηγός της αντιπολίτευσης Κορίνα Ματσάδο, που έλαβε το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης την περασμένη εβδομάδα.

Σύνταξη
Γάζα: Συνεχίζει να ανησυχεί για τη Χαμάς ο Μακρόν παρά την κατάπαυση του πυρός
Γάζα 14.10.25

Συνεχίζει να ανησυχεί ο Μακρόν για τη Χαμάς

«Συνεχίζω να ανησυχώ» για τη Χαμάς, δηλώνει ο Εμανουέλ Μακρόν παρά την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, επειδή ξέρουμε πώς έχουν τα πράγματα με τις τρομοκρατικές οργανώσεις».

Σύνταξη
Ουκρανία: Ο Ζελένσκι λέει ότι θα συναντήσει τον Τραμπ στην Ουάσιγκτον την Παρασκευή
Την Παρασκευή 14.10.25

«Συνάντηση» Ζελένσκι - Τραμπ στην Ουάσιγκτον με τους Τόμαχοκ στο τραπέζι

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι θα συναντήσει τον Τραμπ στην Ουάσιγκτον την Παρασκευή και πως του έχει παρουσιάσει μια «εκτίμηση» για το πόσους πυραύλους Τόμαχοκ χρειάζεται η Ουκρανία κατά της Ρωσίας.

Σύνταξη
Μαδαγασκάρη: Μήνυμα του προέδρου Ρατζοέλινα που κάνει λόγο για «απόπειρα δολοφονίας» του
Μήνυμα 14.10.25

«Απόπειρα δολοφονίας» του καταγγέλλει ο πρόεδρος της Μαδαγασκάρης

Για απόπειρα δολοφονίας του έκανε λόγο σε μήνυμά του ο πρόεδρος της Μαδαγασκάρης, ο οποίος «εγκατέλειψε τη χώρα», αφότου στρατιωτικοί τάχθηκαν στο πλευρό αντικυβερνητικών διαδηλωτών.

Σύνταξη
Λίβανος: Οι RSF ζητούν την παραπομπή του Ισραήλ στο ΔΠΔ για τη δολοφονική επίθεση κατά δημοσιογράφων
Λίβανος 14.10.25

Οι RSF ζητούν την παραπομπή του Ισραήλ στο ΔΠΔ

Οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα ζητούν την παραπομπή του Ισραήλ στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για τη δολοφονική επίθεση σε δημοσιογράφους πριν δύο χρόνια στον Λίβανο.

Σύνταξη
Γάζα: Η Γερμανία απειλεί τους Παλαιστινίους – Να αποκηρύξουν τη Χαμάς εάν θέλουν να έχουν καλό μέλλον
Γάζα 14.10.25

Η Γερμανία απειλεί τώρα τους Παλαιστινίους

«Εάν η τρομοκρατία (Χαμάς) συνεχίσει να επικρατεί εκεί, όπως συμβαίνει τώρα, δεν θα υπάρχει καλό μέλλον για τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας», απειλεί ο Γιόχαν Βάντεφουλ.

Σύνταξη
Καλιφόρνια: Έθεσε ρυθμιστικούς κανόνες στα chatbots τεχνητής νοημοσύνης, με αφορμή αυτοκτονίες εφήβων
Βασικοί περιορισμοί 14.10.25

Καλιφόρνια: Έθεσε ρυθμιστικούς κανόνες στα chatbots τεχνητής νοημοσύνης, με αφορμή αυτοκτονίες εφήβων

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ επισήμανε ότι «δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια ενώ οι επιχειρήσεις αυτές δρουν χωρίς όρια και χωρίς να δίνουν λογαριασμό».

Σύνταξη
Ισραηλινοί όμηροι και Παλαιστίνιοι κρατούμενοι – Η άλλη όψη μιας ιστορικής ημέρας για τη Γάζα
Οι «πρωταγωνιστές» 13.10.25

Ισραηλινοί όμηροι και Παλαιστίνιοι κρατούμενοι – Η άλλη όψη μιας ιστορικής ημέρας για τη Γάζα

Στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, αλλά και στο Ισραήλ, η χαρά είναι μοιρασμένη. Η απελευθέρωση των ομήρων και η αποφυλάκιση των κρατουμένων ήταν το πρώτο βήμα μιας συμφωνίας που γεννά ελπίδα ειρήνης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τέλη κυκλοφορίας 2026: Αντίστροφη μέτρηση για την πληρωμή τους – Πότε εκπνέει η προθεσμία
Πλατφόρμα MyCar 14.10.25

Αντίστροφη μέτρηση για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας 2026 - Προθεσμία και πρόστιμα

Δεν αναμένεται να δοθεί κάποια παράταση για τα τέλη κυκλοφορίας, καθώς από πέρυσι ισχύει το νέο σύστημα των κλιμακωτών προστίμων στην περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής

Σύνταξη
Τραμπ ο «ειρηνοποιός»: Μετά τη Γάζα, ακολουθεί η Ουκρανία;
Αφαιρώντας τα αγκάθια 14.10.25

Τραμπ ο «ειρηνοποιός»: Μετά τη Γάζα, ακολουθεί η Ουκρανία;

Αμερικανός αναλυτής εκτιμά πως ο Τραμπ αυτή τη στιγμή είναι ο μοναδικός που μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, θεωρώντας τον Πούτιν πιο «μετριοπαθή» από όσο δείχνει.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
HOTΕΛ ΕΛVIRA: Η υγεία πάνω απ’ όλα
Media 14.10.25

HOTΕΛ ΕΛVIRA: Η υγεία πάνω απ’ όλα

Η νέα κωμική σειρά HOTΕΛ ΕΛVIRA επιστρέφει με ατελείωτα ευτράπελα. Όλα όσα θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο, στις 21.00, στο MEGA.

Σύνταξη
Μαζική συμμετοχή στην πανελλαδική απεργία ενάντια στο 13ωρο – Ξεκινούν οι συγκεντρώσεις
«Να αποσυρθεί» 14.10.25 Upd: 11:10

Μαζική συμμετοχή στην πανελλαδική απεργία ενάντια στο 13ωρο – Ξεκινούν οι συγκεντρώσεις

Μαζικά συμμετέχουν οι εργαζόμενοι στην απεργία ενάντια στο 13ωρο - Σε εξέλιξη η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ στα Προπύλαια - Σε λίγη ώρα στο Σύνταγμα το ραντεβού του ΕΚΑ και της ΑΔΕΔΥ - Όλες οι εξελίξεις στο in

Σύνταξη
Γερμανία: «Δώρο» έως και 2.000 ευρώ σε όσους παρατείνουν τη συνταξιοδότησή τους πέραν του ορίου
Από 1ης Ιανουαρίου 14.10.25

Ποια χώρα δίνει «δώρο» σε όσους παρατείνουν τη συνταξιοδότησή τους πέραν του ορίου

Το ποσό θα αφορά σε μηνιαίο αφορολόγητο και θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2026 - Η κυβέρνηση στη Γερμανία προσπαθεί να αντιμετωπίσει τις σοβαρές ελλείψεις σε εργατικό δυναμικό

Σύνταξη
Ρόνι Γουντ: Στον «πάγο» το πολυαναμενόμενο άλμπουμ των Faces – Ποιος ο λόγος
Music 14.10.25

Ρόνι Γουντ: Στον «πάγο» το πολυαναμενόμενο άλμπουμ των Faces – Ποιος ο λόγος

«Όταν καταφέρουμε να ξαναβρεθούμε στο στούντιο, θα ολοκληρώσουμε αυτά τα κομμάτια. Έχουμε ήδη ένα αρκετά δυνατό υλικό», είπε ο Ρόνι Γουντ σε πρόσφατη συνέντευξή του για το νέο άλμπουμ

Σύνταξη
«Θα του πω να καλέσει»: Ο πρόεδρος της Ινδονησίας ρώτησε τον Τραμπ αν μπορεί να συναντηθεί με τον γιο του, Έρικ
Ανοιχτό μικρόφωνο 14.10.25

«Θα του πω να καλέσει»: Ο πρόεδρος της Ινδονησίας ρώτησε τον Τραμπ αν μπορεί να συναντηθεί με τον γιο του, Έρικ

Δεν ήταν σαφές από το ηχητικό αν οι δύο άνδρες αναφέρονταν στην Trump Organization ή σε κάποια επιχειρηματική συμφωνία που εμπλέκει τον πρόεδρο ή την οικογένειά του.

Σύνταξη
Πετρέλαιο θέρμανσης: Ξεκινά την Τετάρτη η διάθεση – Τι αλλάζει φέτος στη διαδικασία χορήγησης επιδόματος
Οικονομικές Ειδήσεις 14.10.25

Ξεκινά την Τετάρτη η διάθεση πετρελαίου θέρμανσης - Τι αλλάζει φέτος στη διαδικασία χορήγησης επιδόματος

Η πλατφόρμα στην οποία θα δηλώνονται αυτόματα οι αγορές που αφορούν σε πετρέλαιο θέρμανσης - Οδηγίες προς πρατηριούχους και καταναλωτές από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Σύνταξη
«Μακάρι να μου το έλεγες 48 ώρες νωρίτερα»: Η αινιγματική ατάκα της Κέιτι Πέρι για τη σχέση της με τον Τζάστιν Τριντό
Μυστήριο 14.10.25

«Μακάρι να μου το έλεγες 48 ώρες νωρίτερα»: Η αινιγματική ατάκα της Κέιτι Πέρι για τη σχέση της με τον Τζάστιν Τριντό

Η pop star Κέιτι Πέρι βρέθηκε το βράδυ της Δευτέρας στη σκηνή του O2 στο Λονδίνο για μια συναυλία και ήταν όλο υπονοούμενα για τη σχέση της με τον Τζάστιν Τριντό.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της δημοκρατίας (Μέρος Ε’)
Language 14.10.25

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της δημοκρατίας (Μέρος Ε’)

Ο οστρακισμός, η δι' οστράκων εξορία, δεν εφαρμοζόταν από τους Αθηναίους ως ποινή, αλλά ως ένα μέτρο προληπτικό προς υπεράσπιση του δημοκρατικού πολιτεύματος

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Πέθανε στη φυλακή ο οδηγός που είχε προκαλέσει το τροχαίο με θύμα 50χρονη στον Λαγκαδά – Τι καταγγέλλεται
Ελλάδα 14.10.25

Πέθανε στη φυλακή ο οδηγός που είχε προκαλέσει το τροχαίο με θύμα 50χρονη στον Λαγκαδά – Τι καταγγέλλεται

Ο άνδρας που είχε προκαλέσει το θανατηφόρο τροχαίο στον Λαγκαδά, πέθανε στις φυλακές Κορυδαλλού έναν μήνα μετά τον θάνατο της 50χρονης μητέρας που σκότωσε

Σύνταξη
Δύο υποψήφιοι της Δεξιάς διεκδικούν την προεδρία στη Βολιβία – Οι υποσχέσεις για τις «ουρές αναμονής»
«Ριζοσπαστική αλλαγή» 14.10.25

Δύο υποψήφιοι της Δεξιάς διεκδικούν την προεδρία στη Βολιβία – Οι υποσχέσεις για τις «ουρές αναμονής»

Η κατάρρευση των εσόδων από το φυσικό αέριο στη Βολιβία προκάλεσε χρόνια έλλειψη σκληρού συναλλάγματος, δολαρίων, και με τη σειρά της έλλειψη καυσίμων και πληθωρισμό ο οποίος ξεπερνά το 23% σε ετήσια βάση

Σύνταξη
