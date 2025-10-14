Αντιμέτωπος με την Εθνοσυνέλευση θα έρθει σήμερα ο Σεμπαστιάν Λεκορνί καθώς θα παρουσιάσει το νέο σχέδιο προϋπολογισμού (15:00 ώρα Γαλλίας) ενώ ήδη έχουν ανακοινωθεί προτάσεις μομφής για τη νέα κυβέρνηση που ανακοίνωσε μετά κόπων και βασάνων το βράδυ της Κυριακής.

Μετά από το σήριαλ παραίτησης και εκ νέου διορισμού του από τον Μακρόν στη θέση του πρωθυπουργού, ο Λεκορνί επιδιώκει να επαναφέρει την αίσθηση πολιτικής σταθερότητας στη Γαλλία που παραμένει στην ουσία ακυβέρνητη εδώ και ένα χρόνο, αναζητώντας συμμαχίες στην Εθνοσυνέλευση που όμως γίνονται όλο και δυσκολότερες με την πάροδο του χρόνου και το βάθεμα της πολιτικής κρίσης στη δεύτερη μεγαλύτερη χώρα της Ε.Ε.

Πριν από τη συνεδρίαση της Εθνοσυνέλευσης ο Λεκορνί θα παρουσιάσει τον προϋπολογισμό στο υπουργικό του συμβούλιο του οποίου η συνοχή επίσης είναι αμφίβολη.

Θα πουν οι Σοσιαλιστές το «ναι»;

Οι μέχρι τώρα συζητήσεις με τους Σοσιαλιστές, που είναι αυτοί που θα μπορούσαν να δώσουν το «φιλί της ζωής» στον Λεκορνί και τον Μακρόν, δεν έχουν αποδώσει. Το Σοσιαλιστικό Κόμμα ζητά να ανασταλεί η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση που ο Μακρόν πέρασε με διάταγμα, να αυξηθεί η φορολογία σε ορισμένες επιχειρήσεις και να μειωθούν κάποιες από τις περικοπές στις δημόσιες δαπάνες όσον αφορά τον προϋπολογισμό.

Το κόμμα της Αριστεράς «Ανυπότακτη Γαλλία» έχει υποβάλει κείμενο πρότασης μομφής το οποίο συνυπογράφουν περίπου 15 βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος και των Πρασίνων

Η αντιπρόταση του γάλλου προέδρου να αναβληθεί η εφαρμογή της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης αντί να ανασταλεί δεν ήταν αρκετή για να πείσει τους Σοσιαλιστές να δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση.

«Αν επιμείνει στην πρότασή του, δεν θα συμμετάσχουμε στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό και θα προχωρήσουμε αμέσως σε μομφή», δήλωσε ο ηγέτης του Σοσιαλιστικού Κόμματος Ολιβιέ Φορ σε συνέντευξή του στην εφημερίδα La Tribune Dimanche. «Ήρθε η ώρα να επιλέξουμε».

Προτάσεις μομφής

Το κόμμα της Αριστεράς «Ανυπότακτη Γαλλία» έχει υποβάλει κείμενο πρότασης μομφής το οποίο συνυπογράφουν περίπου 15 βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος και των Πρασίνων. Η ακροδεξιά του Εθνικού Συναγερμού επίσης υπέβαλε πρόταση μομφής. Και οι δύο προτάσεις είναι πιθανόν να τεθούν σε ψηφοφορία την Τετάρτη ή την Πέμπτη.

Μετά από απανωτές συνεδριάσεις οι Σοσιαλιστές θα πρέπει να κινηθούν γρήγορα μετά την παρουσίαση του προϋπολογισμού από τον Λεκορνί. Αλλά και οι σύμμαχοι του Λεκορνί στην κυβέρνηση δεν είναι δεδομένο ότι θα αντιδράσουν θετικά εάν ο πρωθυπουργός αποφασίσει να κάνει παραχωρήσεις προς τους Σοσιαλιστές, κάτι που όμως δεν φαίνεται να έχει πολλές πιθανότητες.

Ο Εμανουέλ Μακρόν έριξε κι άλλο λάδι στη φωτιά από την Αίγυπτο όπου συμμετείχε στη Σύνοδο Κορυφής για τη Μέση Ανατολή.

«Οι πολιτικές δυνάμεις που αποφάσισαν να επικρίνουν τον Φρανσουά Μπαϊρού και οι πολιτικές δυνάμεις που προσπάθησαν να αποσταθεροποιήσουν τον Σεμπαστιάν Λεκορνί είναι οι αποκλειστικά υπεύθυνες για αυτή την αταξία», υποστήριξε, λες και οι δικές του επιλογές πρωθυπουργών από την ήττα του κόμματός του τον Ιούλιο του 2024 να μην σχετίζονται με την πολιτική κρίση που έχει περιέλθει η Γαλλία.

Εάν ο Λεκορνί αποτύχει να κερδίσει την πολυπόθητη συναίνεση στον προϋπολογισμό τα περιθώρια για τον Μακρόν τελειώνουν και δεν θα έχει πολλές άλλες επιλογές από το να προκηρύξει εθνικές εκλογές όπου το κόμμα του είναι πιθανόν να συντριβεί.