Το βράδυ της 12ης Οκτωβρίου, στη Γαλλία, ανακοινώθηκε επίσημα ο κατάλογος των 34 υπουργών της δεύτερης κυβέρνησης Λεκορνί. Στο νέο κυβερνητικό σχήμα συμμετέχουν οι 12 από τους 18 υπουργούς της προηγούμενης κυβέρνησης, όπως ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό στο υπουργείο Εξωτερικών και ο Ζεραρ Νταρμανέν στο υπουργείο Δικαιοσύνης. Μετέχουν επίσης πέντε υπουργοί που κατά το παρελθόν είχαν συμμετάσχει σε κυβερνήσεις επί προεδρίας Μακρόν.

Αγώνας δρόμου για τον Σεμπαστιάν Λεκορνί ο οποίος επέστρεψε ως πρωθυπουργός της Γαλλίας την Παρασκευή προκειμένου να σχηματίσει κυβέρνηση

Σε γενικές γραμμές οι περισσότεροι υπουργοί, είναι μέλη πολιτικών σχηματισμών προσκείμενων στο Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, ενώ έξι προέρχονται από το Ρεπουμπλικανικό κόμμα και βρίσκονται αντιμέτωποι με την απειλή διαγραφής, αφού το κόμμα αυτό αποφάσισε ότι στηρίζει μεν, αλλά δεν συμμετέχει στην κυβέρνηση.

Για να ενσαρκωθεί η «ρήξη» που επιδιώκει ο πρωθυπουργός, το άλλο μισό της κυβέρνησης αποτελείται από νέα πρόσωπα, από εκπροσώπους της «κοινωνίας των πολιτών», εκλεγμένα μέλη της Εθνοσυνέλευσης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ανώτερους δημόσιους υπαλλήλους και τοπικούς συμβούλους, μάλλον άγνωστους στο ευρύ κοινό.

Ο χρόνος τελειώνει

Το πιο επείγον καθήκον για αυτό το νέο εκτελεστικό όργανο θα είναι η υποβολή προϋπολογισμού. Ο προϋπολογισμός πρέπει να παρουσιαστεί στο Υπουργικό Συμβούλιο στις αρχές αυτής της εβδομάδας, προκειμένου να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα και να καταστεί δυνατή η τελική έγκριση πριν από τις 31 Δεκεμβρίου. Ο Γάλλος πρωθυπουργός σκοπεύει να εξοικονομήσει 31 δισεκατομμύρια ευρώ στον προϋπολογισμό της επόμενης χρονιάς, σύμφωνα με την εφημερίδα La Tribune. Το ποσό είναι αρκετά μειωμένο σε σχέση με το πρόγραμμα λιτότητας που είχε εξαγγείλει ο ο πρώην πρωθυπουργός, Φρανσουά Μπαϊρού.

Όμως, ο χρόνος πιέζει ασφυκτικά και το έργο της κυβέρνησης Λεκορνί, μέρα με τη μέρα, γίνεται ακόμα δυσκολότερο. Τα πρώτα εμπόδια που θα κληθεί να ξεπεράσει αφορούν δύο νέες προτάσεις μομφής που κατατέθηκαν πριν ακόμα συνεδριάσει και προβεί στις προγραμματικές δηλώσεις ο πρωθυπουργός.

Προτάσεις δυσπιστίας κατέθεσαν ήδη στην γαλλική Εθνοσυνέλευση το ακροδεξιό κόμμα «Εθνικός Συναγερμός» της Μαρίν Λεπέν και το κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς «Ανυπότακτη Γαλλία», του Ζαν-Λικ Μελανσόν.

Για να πέσει η κυβέρνηση θα πρέπει να ταχθεί υπέρ πρότασης μομφής η απόλυτη πλειοψηφία των μελών της Εθνοσυνέλευσης, κάτι που λίγο-πολύ θα εξαρτηθεί από το τι θα κάνει το Σοσιαλιστικό κόμμα, το οποίο προς το παρόν επιδιώκει την άρση ορισμένων αποφάσεων που σχετίζονται με την αναμόρφωση του συνταξιοδοτικού συστήματος και έχει δηλώσει ότι τελεί εν αναμονή των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης.

Υπάρχουν ακόμα θολά σημεία

Τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, με τη χώρα να βρίσκεται αντιμέτωπη με μια πολιτική κρίση χωρίς προηγούμενο, προσπαθούν να αποκρυπτογραφήσουν τις προθέσεις των κομματικών σχηματισμών όμως αυτό δεν είναι πάντα εύκολο.

Οι Οικολόγοι για παράδειγμα κρατούν κλειστά τα χαρτιά τους και δεν έχουν ακόμη σχολιάσει τη νέα κυβέρνηση. Ορισμένα μέλη μάλιστα φαίνονται έτοιμα να γυρίσουν σελίδα. Το Σοσιαλιστικό Κόμμα έχει επίσης μέχρι στιγμής αρνηθεί να σχολιάσει. Το ζήτημα της αναστολής ή μη της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος θα μπορούσε να αποδειχθεί καθοριστικό στην απόφασή του να υποστηρίξει ή όχι αυτές τις προτάσεις της νέας κυβέρνησης.

Μέσα σε ένα κλίμα αβεβαιότητας ο Σεμπαστιάν Λεκορνί ευχαρίστησε τους νέους υπουργούς που δέχτηκαν να ενταχθούν στην κυβέρνησή του, «μοναδική αποστολή» της οποίας είναι «να ξεπεράσει την πολιτική κρίση», όπως είπε.

Παραμονή της παρουσίασης του προϋπολογισμού, από τον οποίο η κυβέρνηση εξαρτά την επιβίωσή της, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι είναι αναγκαίο να τηρήσει την αύξηση των αμυντικών δαπανών, ώστε να αντιμετωπιστούν η ρωσική απειλή και οι άλλες, παγκόσμιες προκλήσεις. Εν μέσω των περικοπών, το υπουργείο Ενόπλων Δυνάμεων θα είναι ένα από τα ελάχιστα του οποίου ο προϋπολογισμός αναμένεται να αυξηθεί.

Ο αμετανόητος Μακρόν και ο «αβύθιστος»… Τιτανικός

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν κάλεσε τις πολιτικές δυνάμεις της χώρας του να «εργαστούν για τη σταθερότητα» και να μην «ποντάρουν στην αστάθεια». Σε δηλώσεις κατά την άφιξή του στην Αίγυπτο κατηγόρησε «τις πολιτικές δυνάμεις που έπαιξαν με την αποσταθεροποίηση» ότι «είναι οι μόνες υπεύθυνες για την αναταραχή».

Με τα σύννεφα να πολλαπλασιάζονται, διάχυτη είναι η ανησυχία και στα μέσα ενημέρωσης αναφορικά με τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η παρατεταμένη πολιτική αστάθεια στην οικονομία της χώρας. Χαρακτηριστικό είναι δημοσίευμα στην εφημερίδα Le Figaro όπου περιγράφεται με σαρκασμό και απαισιοδοξία η σημερινή κατάσταση της Γαλλίας και, κατ’ επέκταση, της Ευρώπης, συγκρίνοντάς τη με τον Τιτανικό που οδεύει προς το ναυάγιο. Η εφημερίδα παραλληλίζει τη σημερινή Γαλλία με την Ελλάδα της οικονομικής κρίσης, σαρκάζοντας όσους επιμένουν ότι «η Γαλλία δεν θα γίνει ποτέ η Ελλάδα» — όπως παλαιότερα ισχυρίζονταν πως ο Τιτανικός ήταν «αβύθιστος».

«Πολιτικοί ηγέτες παρουσιάζονται αποδυναμωμένοι και αποκομμένοι από την πραγματικότητα, ενώ το πολιτικό σύστημα βυθίζεται στην παρακμή και τον κυνισμό. Οι βουλευτές επιδίδονται σε μικροπολιτικά παιχνίδια, οι πολίτες βυθίζονται στην απάθεια, και η κοινωνία δείχνει έτοιμη να εκραγεί» αναφέρει το δημοσίευμα.