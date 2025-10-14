newspaper
Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΓΑΛΛΙΑ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Γαλλία: Σωσίβιο στον Λεκορνί πετάνε οι Σοσιαλιστές – Δεν θα υποστηρίξουν τις προτάσεις μομφής
Κόσμος 14 Οκτωβρίου 2025 | 20:53

Γαλλία: Σωσίβιο στον Λεκορνί πετάνε οι Σοσιαλιστές – Δεν θα υποστηρίξουν τις προτάσεις μομφής

Προϋπολογισμός μερικής αναδιπλωσης και κινήσεις επιβίωσης από τον Σεμπαστιάν Λεκορνί. Σανίδα σωτηρίας οι Σοσιαλιστές προσφέρουν «μαξιλαράκι» ασφαλείας για να μην περάσουν οι προτάσεις δυσπιστίας.

Στράτος Ιωακείμ
ΕπιμέλειαΣτράτος Ιωακείμ
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Χάρβαρντ: Ξεδιπλώνοντας τις 4 διαστάσεις του ύπνου

Χάρβαρντ: Ξεδιπλώνοντας τις 4 διαστάσεις του ύπνου

Spotlight

Χρόνο στην κλεψύδρα δείχνει να κερδίζει η κυβέρνηση του Σεμπάστιαν Λεκορνί στη Γαλλία. Σε μια κίνηση τακτικής αναστέλλει την εφαρμογή της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος μέχρι τις επόμενες προεδρικές εκλογές (2027) «αγοράζοντας» χρόνο στη σαθρή πολιτική σκηνή που ανά πάσα χρονική στιγμή ενδέχεται να καταρρεύσει.

Η αναστολή της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού (αύξηση ορίου ηλικίας) είχε στόχο να κερδίσει την εύνοια των Σοσιαλιστών (PS), κάτι που μοιάζει να επιτυγχάνεται

Η αναστολή της μεταρρύθμισης αυτής ήταν ένας από τους όρους που έθετε το Σοσιαλιστικό κόμμα για να μην ψηφίσει την πρόταση μομφής σε βάρος της κυβέρνησης Λεκορνί με τους συσχετισμούς εντός του Κοινοβουλίου να αλλάζουν δίνοντας ανάσα επιβίωσης στον εκλεκτό του Εμανουέλ Μακρόν.

Στο άκουσμα του «παγώματος» της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης,  στις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησής του ενώπιον της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης, οι βουλευτές του κόμματος τον Σοσιαλιστών ξέσπασαν σε χειροκροτήματα, δείγμα πως η στάση τους απέναντι στην κυβέρνηση «Λεκορνί ΙΙ» αλλάζει.

«Εμφύλιος» στο Σοσιαλιστικό κόμμα

Λίγο αργότερα η υποψία έγινε βεβαιότητα. Οι βουλευτές του Σοσιαλιστικού κόμματος δεν θα στηρίξουν πρόταση μομφής εναντίον της κυβέρνησης μειοψηφίας του Σεμπαστιάν Λεκορνί, ανέφεραν πηγές του κόμματος στο πρακτορείο Reuters.

Όμως, το κόμμα δείχνει πως δεν θα πάει «μπετόν» σε αυτή την απόφαση. Με πρωτοβουλία του Paul Christophle, επικεφαλής της αριστερής πτέρυγας της ομάδας των Σοσιαλιστών στην Εθνοσυνέλευση, αρκετοί βουλευτές του PS ετοιμάζονται να ψηφίσουν υπέρ της πρότασης μομφής που κατέθεσε η «Ανυπότακτη Γαλλία».

Ωστόσο, ο αριθμός τους είναι απίθανο να φτάσει τις είκοσι τέσσερις ψήφους που απαιτούνται το πρωί της Πέμπτης για την ανατροπή της κυβέρνησης. Για να περάσει η πρόταση μομφής κατά του Πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί, απαιτούνται 289 ψήφοι υπέρ (η απόλυτη πλειοψηφία των 577 βουλευτών της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης).

Η ριζοσπαστική αριστερά και η ακροδεξιά αντιπολίτευση έχουν υποβάλει προτάσεις μομφής κατά της κυβέρνησης, όμως χρειάζονται τις ψήφους των Σοσιαλιστών για να ανατρέψουν τον Λεκορνί, αφού το συντηρητικό Ρεπουμπλικανό κόμμα έχει δηλώσει ότι, προς το παρόν, στηρίζει την κυβέρνηση.

Η στήριξη της κυβέρνησης και από τους Σοσιαλιστές σημαίνει ότι ο προϋπολογισμός που εισηγήθηκε ο Λεκορνί για το 2026 θα συζητηθεί από το κοινοβούλιο.

Νωρίτερα, στην ομιλία του στην Εθνοσυνέλευση, ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Σοσιαλιστών Μπορίς Βαλό, χαρακτήρισε «απαράδεκτο» τον προϋπολογισμό, σημειώνοντας όμως ότι η προσφορά του Λεκορνί να αναστείλει τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού σηματοδοτεί μια νίκη.

Ο Βαλό δεν δήλωσε ξεκάθαρα αν το κόμμα του θα καταψηφίσει τις δύο προτάσεις μομφής, λέγοντας μόνο ότι πιστεύει στον κοινοβουλευτικό διάλογο και θα φροντίσει ώστε οι δεσμεύσεις του πρωθυπουργού να μετατραπούν σε πράξεις.

Το κόστους του… «παγώματος»

Το «πάγωμα» του συνταξιοδοτικού θα κοστίσει «400 εκατομμύρια ευρώ το 2026 και 1,8 δισεκατομμύρια το 2027», επομένως, «θα πρέπει να αντισταθμιστεί από εξοικονομήσεις», σημείωσε ο Λεκορνί στην Εθνοσυνέλευση.

Ο ίδιος, κατηγόρησε τον ακροδεξιό Εθνικό Συναγερμό της Μαρίν Λεπέν και το κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς Ανυπότακτη Γαλλία του Ζαν Λικ Μελανσόν ότι επιδιώκουν θεσμική κρίση στη χώρα η οποία, όπως είπε, δεν θα πραγματοποιηθεί.

«Κανένα πρόσχημα για μια πρόταση μομφής»

Κάλεσε τους βουλευτές να μην χρησιμοποιήσουν την ψηφοφορία επί του προϋπολογισμού ως πρόσχημα για να ανατρέψουν την κυβέρνησή του. «Δεν υπάρχει πλέον κανένα πρόσχημα για μια πρόταση μομφής» είπε και εμφανίστηκε «ανοιχτός» σε συζητήσεις και συμβιβασμούς.

Υπογράμμισε ταυτόχρονα ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να εγκριθεί πριν από το τέλος του χρόνου ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2026, επισημαίνοντας ότι επιθυμεί η έγκριση αυτή να πραγματοποιηθεί μέσω της κοινοβουλευτικής διαδικασίας και όχι με προεδρική απόφαση.

Ο Γάλλος πρωθυπουργός δεν υιοθέτησε το αίτημα των κομμάτων της Αριστεράς για επιβολή ενός ειδικού φόρου επί του μεγάλου πλούτου και συγκεκριμένα για όσους έχουν περιουσιακά στοιχεία που υπερβαίνουν τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Παραδέχτηκε ωστόσο ότι το φορολογικό σύστημα της χώρας «παρουσιάζει ανωμαλίες» σε σχέση με τη φορολόγηση των ισχυρότερων οικονομικά πολιτών και άφησε ανοιχτή την πόρτα για την επιβολή μια έκτακτης εισφοράς.

Παραμένει ο στόχος για μείωση του ελλείμματος – Κίνηση καλής θέλησης με το άρθρο 49.3 του Συντάγματος

Όσον αφορά τον γενικό προϋπολογισμό, ο επικεφαλής της κυβέρνησης έχει θέσει έναν στόχο: το έλλειμμα θα πρέπει να είναι μικρότερο από 5 % του ΑΕΠ το 2026. «Δεν θα γίνω πρωθυπουργός ενός εκτροχιασμένου δημόσιου λογαριασμού», είπε, επιβεβαιώνοντας ότι ο στόχος του δημοσιονομικού ελλείμματος θα επιτευχθεί φέτος.

Η κυβέρνηση Λεκορνί ανακοίνωσε επίσης πως αποσύρεται από τη χρήση του άρθρου 49.3 του Συντάγματος, αίτημα που είχε υποβάλει το Σοσιαλιστικό Κόμμα. Το άρθρο αφορά μια συνταγματική διάταξη που επιτρέπει στην Κυβέρνηση να περάσει ένα νομοσχέδιο από την Εθνοσυνέλευση (κάτω βουλή του Κοινοβουλίου) χωρίς να γίνει ψηφοφορία.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
EXAE: Αβεβαιότητα και αγωνία στους εργαζομένους από την πρόταση εξαγοράς της Euronext

EXAE: Αβεβαιότητα και αγωνία στους εργαζομένους από την πρόταση εξαγοράς της Euronext

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Χάρβαρντ: Ξεδιπλώνοντας τις 4 διαστάσεις του ύπνου

Χάρβαρντ: Ξεδιπλώνοντας τις 4 διαστάσεις του ύπνου

Wall Street
Wall Street: Ντίμον, Σόλομον και Φρέιζερ προειδοποιούν για «φούσκα»

Wall Street: Ντίμον, Σόλομον και Φρέιζερ προειδοποιούν για «φούσκα»

inWellness
inTown
Stream newspaper
ΕΕ: Το τέλος της Ιδιωτικότητας αναβλήθηκε – Παραμένουν κρυπτογραφημένες οι συνομιλίες
Κόσμος 14.10.25

ΕΕ: Το τέλος της Ιδιωτικότητας αναβλήθηκε – Παραμένουν κρυπτογραφημένες οι συνομιλίες

Η ΕΕ ανέβαλε την κατάθεση νόμου ώστε να ελέγχονται οι κρυπτογραφημένες συνομιλίες, ο οποίος αποσκοπούσε στη μαζική σάρωση των επικοινωνιών «για την προστασία των παιδιών μας»

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γάμος με τηλεδιάσκεψη και ένα κλικ
«Παντρέψουμε.com» 14.10.25

Γάμος με τηλεδιάσκεψη και ένα κλικ

Μια νέα υπηρεσία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων δίνει την δυνατότητα νόμιμου γάμου ακόμα και με τις πιτζάμες σας, με μόλις 217 δολάρια

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γάζα-Ισραήλ: Ξεκίνησαν οι ανταλλαγές λειψάνων ανάμεσα στις δύο μεριές
Κόσμος 14.10.25

Ξεκίνησαν οι ανταλλαγές λειψάνων ανάμεσα στο Ισραήλ και τις παλαιστινιακές οργανώσεις

Το Ισραήλ και οι παλαιστινιακές οργανώσεις προχώρησαν σε ανταλλαγές λειψάνων, όπως προβλέπει η συμφωνία για την ειρήνη στη Γάζα. Το Ισραήλ απειλεί με παρακράτηση της ανθρωπιστικής βοήθειας

Σύνταξη
Sea-Watch: Η υποστηριζόμενη από την ΕΕ ακτοφυλακή της Λιβύης αυξάνει τις επιθέσεις κατά μεταναστών και ΜΚΟ
Στοιχεία από το 2016 14.10.25

Sea-Watch: Η υποστηριζόμενη από την ΕΕ ακτοφυλακή της Λιβύης αυξάνει τις επιθέσεις κατά μεταναστών και ΜΚΟ

Σε έκθεση της Sea-Watch καταγράφονται 60 βίαια περιστατικά από το 2016 από τις λιβυκές πολιτοφυλακές. Πάνω από 169.000 άνθρωποι επέστράφησαν βίαια στη Λιβύη όπου υπέστησαν κακοποίηση και βασανιστήρια.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πέδρο Σάντεθ: Η εκεχειρία στη Γάζα δεν σημαίνει λήθη – Οι υπεύθυνοι για τη γενοκτονία πρέπει να λογοδοτήσουν
Ζητά δικαιοσύνη 14.10.25

Πέδρο Σάντεθ: Η εκεχειρία στη Γάζα δεν σημαίνει λήθη – Οι υπεύθυνοι για τη γενοκτονία πρέπει να λογοδοτήσουν

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, υποστήριξε ότι «οι κύριοι υπεύθυνοι για τη γενοκτονία στη Γάζα πρέπει να λογοδοτήσουν». Σε αυτούς συμπεριέλαβε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ο Τζορτζ Στεφανόπουλος έκοψε τη συνέντευξη με τον Τζέι Ντι Βανς σε ζωντανή εκπομπή – Μετά από on air καυγά
Κόσμος 14.10.25

Ο Τζορτζ Στεφανόπουλος έκοψε τη συνέντευξη με τον Τζέι Ντι Βανς σε ζωντανή εκπομπή – Μετά από on air καυγά

Όταν ο Βανς διαμαρτυρήθηκε, λέγοντας: «Όχι, Τζορτζ, είπα...», ο παρουσιαστής τον διέκοψε για άλλη μια φορά και προχωρώντας σε διαφημιστικό διάλειμμα.

Σύνταξη
Λεκορνί: Αναστέλλεται η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού μέχρι τις προεδρικές εκλογές
Ραγδαίες εξελίξεις 14.10.25 Upd: 19:00

Αναστέλλεται η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού στη Γαλλία - Τι σηματοδοτεί η απόφαση, η στάση των Σοσιαλιστών

Ο γάλλος πρωθυπουργός, Σεμπαστιάν Λεκορνί, ευρισκόμενος υπό ασφυκτική πίεση, ανακοίνωσε ότι η εφαρμογή της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού αναστέλλεται μέχρι τις επόμενες προεδρικές εκλογές, το 2027.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Το δικαίωμα στη διαμαρτυρία υπό συνεχή επίθεση στα δυτικά κράτη – Τι εντόπισε έρευνα
Βαθιά κρίση 14.10.25

Το δικαίωμα στη διαμαρτυρία υπό συνεχή επίθεση στα δυτικά κράτη – Τι εντόπισε έρευνα

Πλήγμα φαίνεται ότι δέχεται το δικαίωμα για διαμαρτυρία στις δυτικές χώρες, με την αστυνομία να αποκτά μεγαλύτερη ισχύ και διαδηλώσεις να απαγορεύονται σε συγκεκριμένες περιοχές

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Βέλγιο: Πάνω από 100.000 διαδηλωτές στις Βρυξέλλες κατά των μέτρων λιτότητας – Ακύρωση εκατοντάδων πτήσεων
Γενική απεργία 14.10.25

Πάνω από 100.000 διαδηλωτές στις Βρυξέλλες κατά των μέτρων λιτότητας - Ακύρωση εκατοντάδων πτήσεων

Όλες οι πτήσεις αναχωρήσεων και σχεδόν οι μισές πτήσεις αφίξεων έχουν ακυρωθεί στο αεροδρόμιο Zaventem των Βρυξελλών, επηρεάζοντας συνολικά 48.000 επιβάτες

Σύνταξη
Γάζα: Σε τεντωμένο σχοινί η εκεχειρία – Έξι νεκροί Παλαιστίνιοι από πυρά του IDF
Ανησυχία 14.10.25 Upd: 19:55

Σε τεντωμένο σχοινί η εκεχειρία - Έξι νεκροί Παλαιστίνιοι από πυρά του IDF

Για έξι Παλαιστίνιους νεκρούς σε δύο ξεχωριστά περιστατικά κάνει λόγο η υγειονομική αρχή στη Γάζα - Ο IDF καλεί τους κατοίκους να μην πλησιάζουν τα στρατεύματα που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή

Σύνταξη
Γάζα: Η «αυγή της νέας Μέσης Ανατολής» βρίσκει τους Παλαιστίνιους χωρίς στέγη και τροφή
Αγωνία 14.10.25

Χωρίς τροφή και στέγη η «αυγή της νέας Μέσης Ανατολής» στη Γάζα - Καταγγελίες για βασανιστήρια στις ισραηλινές φυλακές

Η Γάζα δεν βομβαρδίζεται αλλά ακόμα αγωνιά για τροφή και ανθρωπιστική βοήθεια - Πείνα και κακομεταχείριση στις ισραηλινές φυλακές καταγγέλλουν οι απελευθερωμένοι Παλαιστίνιοι

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τσεντεβίτα – Άρης 80-59: Πρώτη ήττα στο Eurocup για τους «κιτρινόμαυρους»
Μπάσκετ 14.10.25

Τσεντεβίτα – Άρης 80-59: Πρώτη ήττα στο Eurocup για τους «κιτρινόμαυρους»

Ο Άρης το πάλεψε μέχρι τα μέσα της 4ης περιόδου στη Σλοβενία (64-57), ωστόσο στα τελευταία λεπτά έμεινε από δυνάμεις κι έτσι γνώρισε την πρώτη του ήττα στο Eurocup με 80-59 από την Τσεντεβίτα.

Αλέξανδρος Κωτάκης
LIVE: Λετονία – Αγγλία
Ποδόσφαιρο 14.10.25

LIVE: Λετονία – Αγγλία

LIVE: Λετονία – Αγγλία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Λετονία – Αγγλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
LIVE: Ισπανία – Βουλγαρία
Ποδόσφαιρο 14.10.25

LIVE: Ισπανία – Βουλγαρία

LIVE: Ισπανία – Βουλγαρία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Ισπανία – Βουλγαρία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
LIVE: Ιταλία – Ισραήλ
Ποδόσφαιρο 14.10.25

LIVE: Ιταλία – Ισραήλ

LIVE: Ιταλία – Ισραήλ. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Ιταλία – Ισραήλ για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
ΕΕ: Το τέλος της Ιδιωτικότητας αναβλήθηκε – Παραμένουν κρυπτογραφημένες οι συνομιλίες
Κόσμος 14.10.25

ΕΕ: Το τέλος της Ιδιωτικότητας αναβλήθηκε – Παραμένουν κρυπτογραφημένες οι συνομιλίες

Η ΕΕ ανέβαλε την κατάθεση νόμου ώστε να ελέγχονται οι κρυπτογραφημένες συνομιλίες, ο οποίος αποσκοπούσε στη μαζική σάρωση των επικοινωνιών «για την προστασία των παιδιών μας»

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σαν σήμερα ο Βλάσσης Μπονάτσος είπε αντίο: Αναρχία στη σκηνή, σκάνδαλο με τη γυμνόστηθη Αλίκη και Άλλα Κόλπα μιας ροκ ψυχής 
Ατόφιος 14.10.25

Σαν σήμερα ο Βλάσσης Μπονάτσος είπε αντίο: Αναρχία στη σκηνή, σκάνδαλο με τη γυμνόστηθη Αλίκη και Άλλα Κόλπα μιας ροκ ψυχής 

Σαν σήμερα, το 2004, έφυγε από τη ζωή ο Βλάσσης Μπονάτσος, μια από τις πιο ασυμβίβαστες, αληθινές και εκρηκτικές παρουσίες του ελληνικού καλλιτεχνικού στερεώματος. Ήταν μόλις 54 ετών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Στη ΓΑΔΑ ο ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ για να αναγνωρίσει τους δύο δράστες
Ελλάδα 14.10.25

Στη ΓΑΔΑ ο ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ για να αναγνωρίσει τους δύο δράστες

Ο 22χρονος συνεργός, όπως έχει προκύψει από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, πριν τη δολοφονία τηλεφώνησε σε τρίτο πρόσωπο το οποίο βρισκόταν εντός του κάμπινγκ

Σύνταξη
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Η Neuropublic που απειλούσε με αγωγές, τα πρόσωπα της Γαία Επιχειρείν και η συμμετοχή Λάτση
Πολιτική 14.10.25

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Η Neuropublic που απειλούσε με αγωγές, τα πρόσωπα της Γαία Επιχειρείν και η συμμετοχή Λάτση

Όσο προχωρά η εξεταστική τόσο πληθαίνουν τα ερωτήματα για το ρόλο του τεχνικού συμβούλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, την εταιρεία Neuropublic, αλλά και για την έτερη εταιρεία που εμπλέκεται στην υπόθεση, Γαία Επιχειρείν.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
«Νάπολι και Ιντερ αρνήθηκαν τον Νεϊμάρ»
Ποδόσφαιρο 14.10.25

«Νάπολι και Ιντερ αρνήθηκαν τον Νεϊμάρ»

Ο Βραζιλιάνος άσος Νεϊμάρ προτάθηκε στις δυο ιταλικές ομάδες όμως δεν θέλησαν να τον αποκτήσουν ως ελεύθερο από τον Ιανουάριο και μετά που λήγει το συμβόλαιό του με την Σάντος

Βάιος Μπαλάφας
Καρέ-καρέ ληστεία «τσαντάκια» – Παρίστανε τον διανομέα και τραβούσε με βία τις τσάντες γυναικών
Νίκαια 14.10.25

Καρέ-καρέ ληστεία «τσαντάκια» – Παρίστανε τον διανομέα και τραβούσε με βία τις τσάντες γυναικών

Φόβος και τρόμος για ανυποψίαστες γυναίκες είχε γίνει στις δυτικές συνοικίες, ένας 41χρονος άνδρας που, προσποιούνταν τον διανομέα και έκλεβε τις τσάντες τους.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Αναντολού Εφές
Μπάσκετ 14.10.25

LIVE: Ολυμπιακός – Αναντολού Εφές

LIVE: Ολυμπιακός – Αναντολού Εφές. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Αναντολού Εφές για την 4η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports 4.

Σύνταξη
Το Βρετανικό Μουσείο ζητά 3,5 εκατομμύρια για να διατηρήσει ένα σπάνιο μενταγιόν που συνδέεται με τον Ερρίκο Η’
Μυστήριο 14.10.25

Το Βρετανικό Μουσείο ζητά 3,5 εκατομμύρια για να διατηρήσει ένα σπάνιο μενταγιόν που συνδέεται με τον Ερρίκο Η’

Το Βρετανικό Μουσείο επιθυμεί να κρατήσει στην κατοχή του, ένα μενταγιόν με την ονομασία «Η καρδιά των Τυδώρ», το οποίο ανακαλύφθηκε το 2019 από έναν ερασιτέχνη ανιχνευτή μετάλλων σε χωράφι.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γάμος με τηλεδιάσκεψη και ένα κλικ
«Παντρέψουμε.com» 14.10.25

Γάμος με τηλεδιάσκεψη και ένα κλικ

Μια νέα υπηρεσία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων δίνει την δυνατότητα νόμιμου γάμου ακόμα και με τις πιτζάμες σας, με μόλις 217 δολάρια

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ναυάγιο στο Αγαθονήσι: Καταδίκη της Ελλάδας από το ΕΔΔΑ για 16 θανάτους προσφύγων το 2018
Ελλάδα 14.10.25

Ναυάγιο στο Αγαθονήσι: Καταδίκη της Ελλάδας από το ΕΔΔΑ για 16 θανάτους προσφύγων το 2018

Τον Μάρτιο του 2018, 16 πρόσφυγες έχασαν τη ζωή τους. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έκρινε ότι οι αρχές δεν έκαναν ό,τι έπρεπε για τη διάσωσή τους, ενώ η έρευνα ήταν ελλιπής.

Σύνταξη
Γάζα-Ισραήλ: Ξεκίνησαν οι ανταλλαγές λειψάνων ανάμεσα στις δύο μεριές
Κόσμος 14.10.25

Ξεκίνησαν οι ανταλλαγές λειψάνων ανάμεσα στο Ισραήλ και τις παλαιστινιακές οργανώσεις

Το Ισραήλ και οι παλαιστινιακές οργανώσεις προχώρησαν σε ανταλλαγές λειψάνων, όπως προβλέπει η συμφωνία για την ειρήνη στη Γάζα. Το Ισραήλ απειλεί με παρακράτηση της ανθρωπιστικής βοήθειας

Σύνταξη
Τι είπε ο Γκαγκάτσης στην UEFA για τη διαιτησία της Εθνικής και της Σκωτίας
Ποδόσφαιρο 14.10.25

Τι είπε ο Γκαγκάτσης στην UEFA για τη διαιτησία της Εθνικής και της Σκωτίας

Ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης επικοινώνησε με την UEFA για να διαμαρτυρηθεί για τα δυο μέτρα και δυο σταθμά των ρέφερι στους αγώνες Σκωτία-Ελλάδα 3-1 και Σκωτία-Λευκορωσία 2-1

Βάιος Μπαλάφας
Ν. Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση «ξηλώνει το πουλόβερ της προστασίας της εργασίας»
Εργασιακό νομοσχέδιο 14.10.25

Ν. Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση «ξηλώνει το πουλόβερ της προστασίας της εργασίας»

Δριμεία κριτική στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας που αφορά, μεταξύ άλλων, τη θέσπιση έως 13 ωρών εργασίας, άσκησε από το βήμα της Βουλής ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Σύνταξη
Με email στους «γαλάζιους» βουλευτές ο Μάκης Βορίδης αποδομεί τον Βάρρα και στέλνει μήνυμα σε Μαξίμου
Πολιτική 14.10.25

Με email στους «γαλάζιους» βουλευτές ο Μάκης Βορίδης αποδομεί τον Βάρρα και στέλνει μήνυμα σε Μαξίμου

Γραμμή άμυνας χτίζει ο Μάκης Βορίδης, που έχει βρεθεί εκ νέου στο επίκεντρο μετά την κατάθεση Βάρρα. Σε μια ασυνήθιστη κίνηση στέλνει ενημερωτικό σημείωμα στα emails των βουλευτών της ΝΔ, και σήματα προς το Μαξίμου.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
«Σώστε την Μπρίτνεϊ»: Ο Κέβιν Φέντερλαϊν κρούει τον κώδωνα του κινδύνου – Το μαχαίρι, τα περιττώματα, η κηδεμονία και ο φόβος
Απομνημονεύματα 14.10.25

«Σώστε την Μπρίτνεϊ»: Ο Κέβιν Φέντερλαϊν κρούει τον κώδωνα του κινδύνου – Το μαχαίρι, τα περιττώματα, η κηδεμονία και ο φόβος

Στα νέα του απομνημονεύματα, ο Κέβιν Φέντερλαϊν, ο χορευτής, D.J. και πρώην σύζυγος της Μπρίτνεϊ Σπίαρς, παρουσιάζει τη δική του οπτική για την τεταμένη τους σχέση, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία του ότι η απόφαση για την απελευθέρωση της ποπ σταρ από την κηδεμονία της, μπορεί να ήταν λανθασμένη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Must Read
Διόρθωσε και λίγο το ΧΑ, τάραξε τα νερά ο ΟΠΑΠ, μεγαλώνουν οι τράπεζες, περιμένοντας την Εθνική, η υπομονή του Ζησιάδη, η ψήφος στην IDEAL, ξεμπλοκάρει η οικοδομή

Διόρθωσε και λίγο το ΧΑ, τάραξε τα νερά ο ΟΠΑΠ, μεγαλώνουν οι τράπεζες, περιμένοντας την Εθνική, η υπομονή του Ζησιάδη, η ψήφος στην IDEAL, ξεμπλοκάρει η οικοδομή

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο