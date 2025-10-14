Χρόνο στην κλεψύδρα δείχνει να κερδίζει η κυβέρνηση του Σεμπάστιαν Λεκορνί στη Γαλλία. Σε μια κίνηση τακτικής αναστέλλει την εφαρμογή της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος μέχρι τις επόμενες προεδρικές εκλογές (2027) «αγοράζοντας» χρόνο στη σαθρή πολιτική σκηνή που ανά πάσα χρονική στιγμή ενδέχεται να καταρρεύσει.

Η αναστολή της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού (αύξηση ορίου ηλικίας) είχε στόχο να κερδίσει την εύνοια των Σοσιαλιστών (PS), κάτι που μοιάζει να επιτυγχάνεται

Η αναστολή της μεταρρύθμισης αυτής ήταν ένας από τους όρους που έθετε το Σοσιαλιστικό κόμμα για να μην ψηφίσει την πρόταση μομφής σε βάρος της κυβέρνησης Λεκορνί με τους συσχετισμούς εντός του Κοινοβουλίου να αλλάζουν δίνοντας ανάσα επιβίωσης στον εκλεκτό του Εμανουέλ Μακρόν.

Στο άκουσμα του «παγώματος» της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, στις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησής του ενώπιον της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης, οι βουλευτές του κόμματος τον Σοσιαλιστών ξέσπασαν σε χειροκροτήματα, δείγμα πως η στάση τους απέναντι στην κυβέρνηση «Λεκορνί ΙΙ» αλλάζει.

«Εμφύλιος» στο Σοσιαλιστικό κόμμα

Λίγο αργότερα η υποψία έγινε βεβαιότητα. Οι βουλευτές του Σοσιαλιστικού κόμματος δεν θα στηρίξουν πρόταση μομφής εναντίον της κυβέρνησης μειοψηφίας του Σεμπαστιάν Λεκορνί, ανέφεραν πηγές του κόμματος στο πρακτορείο Reuters.

Όμως, το κόμμα δείχνει πως δεν θα πάει «μπετόν» σε αυτή την απόφαση. Με πρωτοβουλία του Paul Christophle, επικεφαλής της αριστερής πτέρυγας της ομάδας των Σοσιαλιστών στην Εθνοσυνέλευση, αρκετοί βουλευτές του PS ετοιμάζονται να ψηφίσουν υπέρ της πρότασης μομφής που κατέθεσε η «Ανυπότακτη Γαλλία».

Ωστόσο, ο αριθμός τους είναι απίθανο να φτάσει τις είκοσι τέσσερις ψήφους που απαιτούνται το πρωί της Πέμπτης για την ανατροπή της κυβέρνησης. Για να περάσει η πρόταση μομφής κατά του Πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί, απαιτούνται 289 ψήφοι υπέρ (η απόλυτη πλειοψηφία των 577 βουλευτών της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης).

Η ριζοσπαστική αριστερά και η ακροδεξιά αντιπολίτευση έχουν υποβάλει προτάσεις μομφής κατά της κυβέρνησης, όμως χρειάζονται τις ψήφους των Σοσιαλιστών για να ανατρέψουν τον Λεκορνί, αφού το συντηρητικό Ρεπουμπλικανό κόμμα έχει δηλώσει ότι, προς το παρόν, στηρίζει την κυβέρνηση.

Η στήριξη της κυβέρνησης και από τους Σοσιαλιστές σημαίνει ότι ο προϋπολογισμός που εισηγήθηκε ο Λεκορνί για το 2026 θα συζητηθεί από το κοινοβούλιο.

Νωρίτερα, στην ομιλία του στην Εθνοσυνέλευση, ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Σοσιαλιστών Μπορίς Βαλό, χαρακτήρισε «απαράδεκτο» τον προϋπολογισμό, σημειώνοντας όμως ότι η προσφορά του Λεκορνί να αναστείλει τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού σηματοδοτεί μια νίκη.

Ο Βαλό δεν δήλωσε ξεκάθαρα αν το κόμμα του θα καταψηφίσει τις δύο προτάσεις μομφής, λέγοντας μόνο ότι πιστεύει στον κοινοβουλευτικό διάλογο και θα φροντίσει ώστε οι δεσμεύσεις του πρωθυπουργού να μετατραπούν σε πράξεις.

Το κόστους του… «παγώματος»

Το «πάγωμα» του συνταξιοδοτικού θα κοστίσει «400 εκατομμύρια ευρώ το 2026 και 1,8 δισεκατομμύρια το 2027», επομένως, «θα πρέπει να αντισταθμιστεί από εξοικονομήσεις», σημείωσε ο Λεκορνί στην Εθνοσυνέλευση.

Ο ίδιος, κατηγόρησε τον ακροδεξιό Εθνικό Συναγερμό της Μαρίν Λεπέν και το κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς Ανυπότακτη Γαλλία του Ζαν Λικ Μελανσόν ότι επιδιώκουν θεσμική κρίση στη χώρα η οποία, όπως είπε, δεν θα πραγματοποιηθεί.

«Κανένα πρόσχημα για μια πρόταση μομφής»

Κάλεσε τους βουλευτές να μην χρησιμοποιήσουν την ψηφοφορία επί του προϋπολογισμού ως πρόσχημα για να ανατρέψουν την κυβέρνησή του. «Δεν υπάρχει πλέον κανένα πρόσχημα για μια πρόταση μομφής» είπε και εμφανίστηκε «ανοιχτός» σε συζητήσεις και συμβιβασμούς.

Υπογράμμισε ταυτόχρονα ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να εγκριθεί πριν από το τέλος του χρόνου ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2026, επισημαίνοντας ότι επιθυμεί η έγκριση αυτή να πραγματοποιηθεί μέσω της κοινοβουλευτικής διαδικασίας και όχι με προεδρική απόφαση.

Ο Γάλλος πρωθυπουργός δεν υιοθέτησε το αίτημα των κομμάτων της Αριστεράς για επιβολή ενός ειδικού φόρου επί του μεγάλου πλούτου και συγκεκριμένα για όσους έχουν περιουσιακά στοιχεία που υπερβαίνουν τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Παραδέχτηκε ωστόσο ότι το φορολογικό σύστημα της χώρας «παρουσιάζει ανωμαλίες» σε σχέση με τη φορολόγηση των ισχυρότερων οικονομικά πολιτών και άφησε ανοιχτή την πόρτα για την επιβολή μια έκτακτης εισφοράς.

Παραμένει ο στόχος για μείωση του ελλείμματος – Κίνηση καλής θέλησης με το άρθρο 49.3 του Συντάγματος

Όσον αφορά τον γενικό προϋπολογισμό, ο επικεφαλής της κυβέρνησης έχει θέσει έναν στόχο: το έλλειμμα θα πρέπει να είναι μικρότερο από 5 % του ΑΕΠ το 2026. «Δεν θα γίνω πρωθυπουργός ενός εκτροχιασμένου δημόσιου λογαριασμού», είπε, επιβεβαιώνοντας ότι ο στόχος του δημοσιονομικού ελλείμματος θα επιτευχθεί φέτος.

Η κυβέρνηση Λεκορνί ανακοίνωσε επίσης πως αποσύρεται από τη χρήση του άρθρου 49.3 του Συντάγματος, αίτημα που είχε υποβάλει το Σοσιαλιστικό Κόμμα. Το άρθρο αφορά μια συνταγματική διάταξη που επιτρέπει στην Κυβέρνηση να περάσει ένα νομοσχέδιο από την Εθνοσυνέλευση (κάτω βουλή του Κοινοβουλίου) χωρίς να γίνει ψηφοφορία.