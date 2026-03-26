Σημαντική είδηση:
26.03.2026 | 09:28
Κίνηση: Καθυστερήσεις σε Κηφισό και κέντρο Αθήνας
Βουλιαγμένη: Πότε θα γίνει η επιχείρηση ανάσυρσης της σορού του 34χρονου δύτη
Ελλάδα 26 Μαρτίου 2026

Βουλιαγμένη: Πότε θα γίνει η επιχείρηση ανάσυρσης της σορού του 34χρονου δύτη

Βρέθηκε οπτικό υλικό του 34χρονου δύτη όπου φαίνονται οι προσπάθειες που κάνει να βγει έξω από το «πηγάδι του διαβόλου» στη Βουλιαγμένη.

Τη σορό του 34χρονου δύτη, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από το μεσημέρι της Κυριακής 22 Μαρτίου κατά τη διάρκεια κατάδυσης στο «Πηγάδι του Διαβόλου» στη Βουλιαγμένη, εντόπισαν την Τετάρτη 25 Μαρτίου τα σωστικά συνεργεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δύτης βρέθηκε σε πολύ μεγάλο βάθος, άνω των 30 μέτρων.

Η σορός του 34χρονου έχει εγκλωβιστεί στο σημείο και έχει σχεδιαστεί νέα επιχείρηση για την ανάσυρσή του.

Οι διασώστες εντόπισαν την κάμερα του δύτη, η οποία φαίνεται να κατέγραψε τις τελευταίες στιγμές του 34χρονου και τις προσπάθειές του να ανέβει στην επιφάνεια.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως παρά το γεγονός ότι ο δύτης ήταν εκπαιδευμένος, έμπειρος και πλήρως εξοπλισμένος, θαλάσσιο ρεύμα φαίνεται να του προκάλεσε την απώλεια του εξοπλισμού και εν τέλει την τραγική του κατάληξη.

Βουλιαγμένη: Επιχείρηση ανάσυρσης το ερχόμενο Σάββατο

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι διασώστες θα χρησιμοποιήσουν ειδικά μίγματα αερίων στις φιάλες οξυγόνου, προκειμένου να μπορέσουν να καταδυθούν με ασφάλεια στο μεγάλο βάθος όπου εντοπίστηκε η σορός.

Η επιχείρηση εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί, εκτός απροόπτου, το Σάββατο 28 Μαρτίου. Την Τρίτη κατά τη διάρκεια των ερευνών τα σωστικά συνεργεία είχαν εντοπίσει ένα βατραχοπέδιλο και ένα καταδυτικό σκούτερ στην περιοχή.

Το «Πηγάδι του Διαβόλου» είναι ένα υποθαλάσσιο σπήλαιο αρνητικής ροής που θεωρείται από τα πιο επικίνδυνα στην Ελλάδα. Εκεί ο 34χρονος είχε βουτήξει με ένα φίλο του, ο οποίος κατάφερε να βγει στην επιφάνεια.

Όπως αναφέρουν έμπειροι σπηλαιοδύτες, το συγκεκριμένο «πηγάδι» εντοπίζεται περίπου στα 11 μέτρα βάθος και σχηματίζει ένα πεπλατυσμένο κυλινδρικό «πηγάδι», που κατεβαίνει κάθετα έως τα 28,5 μέτρα. Ο δύτης κατεβαίνοντας 11 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας συναντά ένα άνοιγμα περίπου 3 μέτρων, που κατεβαίνει μέχρι τα 28,5 μέτρα βάθος.

Όπως υπογραμμίζει ο έμπειρος δύτης Αντώνης Γράφας, ο οποίος έχει κάνει με την ομάδα του τη χαρτογράφηση του συγκεκριμένου σπηλαίου και συμμετείχε στις έρευνες για τον εντοπισμό του 34χρονου δύτη, «η είσοδος του σπηλαίου είναι ιδιαίτερα περιορισμένη, με διαστάσεις περίπου 1 μέτρο ύψος και 1,5 μέτρο πλάτος, ενώ από ένα σημείο και μετά το φυσικό φως εξαφανίζεται πλήρως».

Το επικίνδυνο σημείο του «Πηγαδιού»

Εκεί, όπως υπογραμμίζει ο κ. Γράφας εντοπίζεται και ένα από τα πιο επικίνδυνα στοιχεία του «Πηγαδιού», που είναι τα ισχυρά και συνεχόμενα υποθαλάσσια ρεύματα.

«Χαρακτηριστικό της έντασης της εισροής του νερού είναι πως ακόμη και οι φυσαλίδες από την εκπνοή των δυτών παρασύρονται στα έγκατα του σπηλαίου αντί να ταξιδεύουν προς την επιφάνεια», σημειώνει ο Αντώνης Γράφας, περιγράφοντας τις ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες που επικρατούν στο σημείο.

Όπως προσθέτει, σε απόσταση περίπου δύο μέτρων από την είσοδο δημιουργείται μια μεγαλύτερη αίθουσα, όπου η ένταση του ρεύματος μειώνεται σταδιακά, ωστόσο μέχρι εκείνο το σημείο οι δύτες βρίσκονται ουσιαστικά στο έλεος της δύναμης του νερού. Όπως έχει καταγράψει ο ίδιος μέσα από αποστολές εξερεύνησης, το σπήλαιο εκτείνεται πολύ βαθύτερα και πιο μακριά από ό,τι είναι ορατό από την είσοδό του. Η ομάδα του κατάφερε να χαρτογραφήσει διαδρομή περίπου 145 μέτρων.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η κατεύθυνση του σπηλαίου μετά τα 145 μέτρα παραμένει ανεξερεύνητη, την ώρα οι διάφοροι μύθοι κάνουν λόγο για σύνδεσή του με τη λίμνη της Βουλιαγμένης.

