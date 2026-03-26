Τη σορό του 34χρονου δύτη, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από το μεσημέρι της Κυριακής 22 Μαρτίου κατά τη διάρκεια κατάδυσης στο «Πηγάδι του Διαβόλου» στη Βουλιαγμένη, εντόπισαν την Τετάρτη 25 Μαρτίου τα σωστικά συνεργεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δύτης βρέθηκε σε πολύ μεγάλο βάθος, άνω των 30 μέτρων.

Η σορός του 34χρονου έχει εγκλωβιστεί στο σημείο και έχει σχεδιαστεί νέα επιχείρηση για την ανάσυρσή του.

Οι διασώστες εντόπισαν την κάμερα του δύτη, η οποία φαίνεται να κατέγραψε τις τελευταίες στιγμές του 34χρονου και τις προσπάθειές του να ανέβει στην επιφάνεια.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως παρά το γεγονός ότι ο δύτης ήταν εκπαιδευμένος, έμπειρος και πλήρως εξοπλισμένος, θαλάσσιο ρεύμα φαίνεται να του προκάλεσε την απώλεια του εξοπλισμού και εν τέλει την τραγική του κατάληξη.