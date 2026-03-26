Οι τρεις μνηστήρες για τον Ολίσε, η κλειστή πόρτα της Μπάγερν και το κλειδί των 200 εκατ. ευρώ

Ηδη ο 24χρονος εξτρέμ της Μπάγερν Μονάχου Μίκαελ Ολίσε έγινε «καυτό» όνομα στη μεταγραφική αγορά. Τόσο «καυτό» που ο αθλητικός διευθυντής της Μπάγερν Μάξ ‘Εμπερλ αλλά και ο διευθύνων σύμβουλος Γιαν-Κρίστιαν Ντρέεσεν πήραν επίσημη θέση για το ενδεχόμενο πώλησής τους, φροντίζοντας να κλείσουν τις πόρτες.

Κίνηση τακτικής, καθώς η πολιτική είναι γνωστή. Όλα πωλούνται και όλα αγοράζονται, κάτι που δεν ισχύει μόνο για την Μπάγερν Μονάχου αλλά για το σύνολο της μεταγραφικής αγοράς. Για τον Μίκαελ Ολίσε οι μνηστήρες είναι τρεις, η Λίβερπουλ, η Μάντσεστερ Σίτι και η Ρεάλ Μαδρίτης. Και οι τρεις είναι ομάδες με γερό πορτοφόλι. Παράλληλα η εκτίμηση είναι ότι η πόρτα για τη μεταγραφή του Ολίσε έχει «κλειδί» 200 εκατ. ευρώ.

Ο 24χρονος εξτρέμ είναι αποδοτικός στο Μόναχο, σκοράροντας 16 γκολ και δίδοντας 27 ασίστ σε 39 φετινές εμφανίσεις του σε όλες τις διοργανώσεις. Ο Ολίσε αποκτήθηκε το 2024 από την Κρίσταλ Πάλας έχει συμβόλαιο μέχρι το 2029 και κόστισε 60 εκατ. ευρώ. Η τρέχουσα αξία αγοράς του ανέρχεται στα 140 εκατ. ευρώ σύμφωνα με το transfermarkt.

«Δεν το σκεφτόμαστε καν», δήλωσε στην Sport Bild ο αθλητικός διευθυντής της Μπάγερν Μαξ Έμπερλ στο ενδεχόμενο πώλησης του Ολίσε, με τις φήμες να οργιάζουν για τους τρεις «μνηστήρες», την Λίβερπουλ, την Μάντσεστερ Σίτι και την Ρεάλ Μαδρίτης. Και πρόσθεσε: «Ο Ολίσε είναι παίκτης της Μπάγερν Μονάχου και έχει κάθε ευκαιρία εδώ που θα μπορούσαν να επιθυμήσουν κορυφαίοι παίκτες. Θέλουμε να διαμορφώσουμε το μέλλον μαζί του, να στηριχθούμε πάνω του».

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο διευθύνων σύμβουλος Γιαν-Κρίστιαν Ντρέεσεν που θεωρεί ότι ο Γάλλος Μίκαελ Ολίσε δεν έχει κίνητρο να φύγει από το Μόναχο, όπου έχει προσαρμοστεί, δεδομένων και των αγωνιστικών επιδόσεων.

«Όποιος σύλλογος κι αν προσπαθεί να τον πείσει να φύγει, θα του γυρίσει την πλάτη. Όποιος παίζει για την Μπάγερν Μονάχου ξέρει τι έχει εδώ και το απολαμβάνει», τόνισε ο Ντρέεσεν. «Αγωνιζόμαστε για τίτλους και αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα για εξαιρετικούς παίκτες σαν τον Ολίσε. Για αυτό το είδος παίκτη σημαίνει και κατάκτηση τροπαίων. Δεν υπάρχουν πολλοί σύλλογοι όπου μπορείς να το κάνεις αυτό και σίγουρα είμαστε ένας από αυτούς. Γι’ αυτό είμαι απόλυτα πεπεισμένος ότι ο Μίκαελ είναι ευχαριστημένος μαζί μας».

Ο Ολίσε δεν έχει ρήτρα αποδέσμευσης και αυτό είναι ισχυρό διαπραγματευτικό όπλο για την Μπάγερν. Τι θέλει ο ίδιος; «Γενικά, είσαι πάντα σε επαφή με τους παίκτες σου. Αλλά αυτό που συζητάμε παραμένει εσωτερικό», δήλωσε ο Εμπερλ. Το… καρφί έχει να κάνει με το ότι η Μπάγερν συζητά την επέκταση του συμβολαίου που όπως αναφέραμε λήγει το 2029.