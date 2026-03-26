Οι τρεις μνηστήρες για τον Ολίσε, η κλειστή πόρτα της Μπάγερν και το κλειδί των 200 εκατ. ευρώ
Ποδόσφαιρο 26 Μαρτίου 2026, 08:14

Λίβερπουλ, Μάντσεστερ Σίτι και Ρεάλ Μαδρίτης έχουν στην λίστα τους τον Μίκαελ Ολίσε, τι δηλώνουν από την Μπάγερν Μονάχου, πόσο θα κοστίσει πιθανή μεταγραφή του

Ηδη ο 24χρονος εξτρέμ της Μπάγερν Μονάχου Μίκαελ Ολίσε έγινε «καυτό» όνομα στη μεταγραφική αγορά. Τόσο «καυτό» που ο αθλητικός διευθυντής της Μπάγερν Μάξ ‘Εμπερλ αλλά και ο διευθύνων σύμβουλος Γιαν-Κρίστιαν Ντρέεσεν πήραν επίσημη θέση για το ενδεχόμενο πώλησής τους, φροντίζοντας να κλείσουν τις πόρτες.

Κίνηση τακτικής, καθώς η πολιτική είναι γνωστή. Όλα πωλούνται και όλα αγοράζονται, κάτι που δεν ισχύει μόνο για την Μπάγερν Μονάχου αλλά για το σύνολο της μεταγραφικής αγοράς. Για τον  Μίκαελ Ολίσε οι μνηστήρες είναι τρεις, η Λίβερπουλ, η Μάντσεστερ Σίτι και η Ρεάλ Μαδρίτης. Και οι τρεις είναι ομάδες με γερό πορτοφόλι. Παράλληλα η εκτίμηση είναι ότι η πόρτα για τη μεταγραφή του Ολίσε έχει «κλειδί» 200 εκατ. ευρώ.

Ο 24χρονος εξτρέμ είναι αποδοτικός στο Μόναχο, σκοράροντας 16 γκολ και δίδοντας 27 ασίστ σε 39 φετινές εμφανίσεις του σε όλες τις διοργανώσεις. Ο Ολίσε αποκτήθηκε το 2024 από την Κρίσταλ Πάλας έχει συμβόλαιο μέχρι το 2029 και κόστισε 60 εκατ. ευρώ. Η τρέχουσα αξία αγοράς του ανέρχεται στα 140 εκατ. ευρώ σύμφωνα με το transfermarkt.

«Δεν το σκεφτόμαστε καν», δήλωσε στην Sport Bild ο αθλητικός διευθυντής της Μπάγερν Μαξ Έμπερλ στο ενδεχόμενο πώλησης του Ολίσε, με τις φήμες να οργιάζουν για τους τρεις «μνηστήρες», την Λίβερπουλ, την Μάντσεστερ Σίτι και την Ρεάλ Μαδρίτης. Και πρόσθεσε: «Ο Ολίσε είναι παίκτης της Μπάγερν Μονάχου και έχει κάθε ευκαιρία εδώ που θα μπορούσαν να επιθυμήσουν κορυφαίοι παίκτες. Θέλουμε να διαμορφώσουμε το μέλλον μαζί του, να στηριχθούμε πάνω του».

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο διευθύνων σύμβουλος Γιαν-Κρίστιαν Ντρέεσεν που θεωρεί ότι ο Γάλλος Μίκαελ Ολίσε δεν έχει κίνητρο να φύγει από το Μόναχο, όπου έχει προσαρμοστεί, δεδομένων και των αγωνιστικών επιδόσεων.

«Όποιος σύλλογος κι αν προσπαθεί να τον πείσει να φύγει, θα του γυρίσει την πλάτη. Όποιος παίζει για την Μπάγερν Μονάχου ξέρει τι έχει εδώ και το απολαμβάνει», τόνισε ο Ντρέεσεν. «Αγωνιζόμαστε για τίτλους και αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα για εξαιρετικούς παίκτες σαν τον Ολίσε. Για αυτό το είδος παίκτη σημαίνει και κατάκτηση τροπαίων. Δεν υπάρχουν πολλοί σύλλογοι όπου μπορείς να το κάνεις αυτό και σίγουρα είμαστε ένας από αυτούς. Γι’ αυτό είμαι απόλυτα πεπεισμένος ότι ο Μίκαελ είναι ευχαριστημένος μαζί μας».

Ο Ολίσε δεν έχει ρήτρα αποδέσμευσης και αυτό είναι ισχυρό διαπραγματευτικό όπλο για την Μπάγερν. Τι θέλει ο ίδιος; «Γενικά, είσαι πάντα σε επαφή με τους παίκτες σου. Αλλά αυτό που συζητάμε παραμένει εσωτερικό», δήλωσε ο Εμπερλ. Το… καρφί έχει να κάνει με το ότι η Μπάγερν συζητά την επέκταση του συμβολαίου που όπως αναφέραμε λήγει το 2029.

Χρηματιστήρια: Σε διαρκή επιφυλακή οι εποπτικές αρχές – Οι 3 πηγές ανησυχίες

Κόσμος
Δύο νεκροί στο Άμπου Ντάμπι μετά από αναχαίτιση πυραύλου

Μετά τον Μέσι, ο… Γκριεζμάν: Έγινε ο δεύτερος πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στο MLS
Ποδόσφαιρο 26.03.26

Ο Ρεμίρο καλοβλέπει την Μπαρτσελόνα: «Μπάρτσα; Ποτέ δεν ξέρεις»!
Ποδόσφαιρο 25.03.26

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία
Η διαδικασία 26.03.26

Κατώτατος μισθός: Η «νάρκη» πριν η κυβέρνηση «πατήσει το κουμπί» της αύξησης
Στη σκιά του πολέμου 26.03.26

«Ο Μυταράς ήξερε ότι υπήρχε θέμα με τα πλαστά έργα» – Η χήρα του ζωγράφου για την υπόθεση Τσαγκαράκη
Ελλάδα 26.03.26

Παπασταύρου από Χιούστον για 25η Μαρτίου: Η Εκκλησία κρατά ζωντανό τον δεσμό της ομογένειας με την Ελλάδα
ΗΠΑ 26.03.26

Ο Τραμπ πιθανόν είναι σε δύσκολη θέση στο Ιράν – Και δεν μπορεί να απεμπλακεί, ακόμη και αν το θέλει
Ανάλυση CNN 26.03.26

Κακοποίηση, απαγωγή, απουσία: Η τραγική ιστορία της Duffy γίνεται ντοκιμαντέρ
Εφιάλτης 26.03.26

Τα ανοιχτά μέτωπα του Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 26.03.26

Μπαγκλαντές: Λεωφορείο γεμάτο επιβάτες κάνει βουτιά σε ποτάμι – 18 νεκροί, πολλοί αγνοούμενοι (βίντεο)
Στο Μπαγκλαντές 26.03.26

Το δουλεμπόριο Αφρικανών το πιο βαρύ έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, λέει ο ΟΗΕ – Αντιδράσεις ΗΠΑ και Ευρωπαίων
«Επανορθωτική δικαιοσύνη» 26.03.26

Μυστήριο με δύο βίντεο του Λευκού Οίκου στο X – «Θα εκτοξευθεί σύντομα, σωστά;»
Πόλεμος Μ. Ανατολή 26.03.26

Βουλιαγμένη: Πότε θα γίνει η επιχείρηση ανάσυρσης της σορού του 34χρονου δύτη
Λιμανάκια Βουλιαγμένης 26.03.26

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

