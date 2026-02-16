Η Μπάγερν έβαλε τέλος στα… όνειρα της Λίβερπουλ για Ολίσε

Η Λίβερπουλ έκανε την Ευρώπη να… παραμιλάει με τις μεταγραφές που έκανε το περασμένο καλοκαίρι και φαίνεται πως οι «κόκκινοι» έχουν την διάθεση να… ταρακουνήσουν και φέτος το μεταγραφικό παζάρι.

Μόνο που τα όνειρα των ιθυνόντων της αγγλικής ομάδας για τον πρώτο τους μεταγραφικό στόχο, θα μείνουν… όνειρα, αν κρίνει κάποιος από τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας.

Οι πρωταθλητές Αγγλίας είναι διατεθειμένοι να δώσουν «γη και ύδωρ» στην Μπάγερν για την απόκτηση του Μίκαελ Ολίσε, αλλά η προσπάθεια των «κόκκινων» δεν αναμένεται να στεφθεί από επιτυχία.

Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις του Ολίσε με την φανέλα των Βαυαρών έκαναν τους ανθρώπους της Λίβερπουλ να στρέψουν το ενδιαφέρον τους προς Μόναχο μεριά, αλλά οι αγγλικές ιστοσελίδες αναφέρουν πως η πρωταθλήτρια Αγγλίας θα μείνει με την… όρεξη.

Οι «κόκκινοι» θα ήθελαν τον Ολίσε για «διάδοχο» του Μοχάμεντ Σαλάχ, ο οποίος αναμένεται να φύγει από το Άνφιλντ στο τέλος της σεζόν, αλλά το συγκεκριμένο «σενάριο» φαντάζει απίθανο.

Η Μπάγερν δεν σκοπεύει να συζητήσει το ενδεχόμενο πώλησης του Γάλλου ακραίου επιθετικού, ακόμα και αν η Λίβερπουλ φτάσει να προσφέρει «τρελά» ποσά για την απόκτηση του διεθνούς άσου.

Η θέση των πρωταθλητών Γερμανίας είναι ξεκάθαρη και μάλιστα αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι πως οι Βαυαροί ετοιμάζονται να προσφέρουν ένα νέο (μυθικό) συμβόλαιο στον παίκτη, βάζοντας έτσι τέλος στην…όρεξη του αγγλικού συλλόγου ή όποιας άλλης ομάδας εκφράσει ενδιαφέρον για την απόκτησή του.

Ο Γάλλος εξτρέμ πήγε στο Μόναχο το καλοκαίρι του 2024, αφήνοντας την Κρίσταλ πάλας και η συνεργασία των δύο πλευρών λήγει το καλοκαίρι του 2029.

Πρόθεση μάλιστα της Μπάγερν είναι να προσφέρει νέο συμβόλαιο στον Ολίσε, αυξάνοντας τις ετήσιες αποδοχές του παίκτη, καθώς οι διοικούντες την γερμανική ομάδα θέλουν να έχουν απόλυτα ικανοποιημένο τον διεθνή άσο.

Μάλιστα θα πρέπει εδώ να σημειωθεί πως εκτός από την Λίβερπουλ, ενδιαφέρον φαίνεται να έχει δείξει για τον Ολίσε και η Παρί Σεν Ζερμέν, αλλά και σ’ αυτή την περίπτωση δεν αλλάζει κάτι για τους Βαυαρούς.

Η Μπάγερν δεν πρόκειται να δώσει τον Γάλλο άσο ούτε στην Παρί Σεν Ζερμέν και αυτό σημαίνει πως «κόκκινοι» και Παριζιάνοι θα πρέπει ν’ αναζητήσουν άλλη λύση για τα άκρα της επίθεσης.

Είναι επίσης σημαντικό να τονίσουμε ότι ο Ολίσε είναι απόλυτα ικανοποιημένος στην πρωτεύουσα της Βαυαρίας και όλα δείχνουν ότι θα βάλει την υπογραφή του στο νέο συμβόλαιο που θα του προσφέρει άμεσα η Μπάγερν.

Κι όσο για την Λίβερπουλ; Οι πρωταθλητές Αγγλίας θα ψάξουν γι’ άλλο μεταγραφικό «μπαμ» αλλά είναι προφανές πως θα επιμείνουν στην τακτική των ηχηρών και δαπανηρών κινήσεων στο μεταγραφικό «παζάρι», αν και έχουν… κλάψει τα λεφτά που έδωσαν πέρυσι για Βιρτς, Εκιτικέ αλλά και για τον Ίσακ, αν και για τον τελευταίο θα πρέπει να σημειωθεί πως αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού.