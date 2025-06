Ο Ολίσε δεν… λυπήθηκε τους παίκτες της Όκλαντ μετά το 10-0

Η Μπάγερν αντιμετώπισε την Όκλαντ Σίτι από τη Νέα Ζηλανδία στην πρεμιέρα της στο Παγκόσμιο Κύπελλο συλλόγων και συνέτριψε την αντίπαλό της με 10-0.

Έχουν ειπωθεί πολλά από την στιγμή που τελείωσε ο χθεσινός αγώνας, αναφορικά με το αν οι Βαυαροί έπρεπε να «κόψουν ταχύτητα» και να μην βάλουν δέκα γκολ στην Όκλαντ Σίτι, ειδικά απ’ την στιγμή που το σκορ στο πρώτο ημίχρονο ήταν 6-0.

Δεν ήταν λίγοι μάλιστα εκείνοι κατέκριναν τους ποδοσφαιριστές της γερμανικής ομάδας, επισημαίνοντας ότι δεν τήρησαν το fair play απέναντι στους αντιπάλους τους.

Φαίνεται όμως πως ο Μίκαελ Ολίσε έχει διαφορετική άποψη, καθώς ρωτήθηκε σχετικά μετά το τέλος του αγώνα με την Όκλαντ Σίτι και η απάντησή του ήταν ξεκάθαρη.

Ο δημοσιογράφος ρώτησε λοιπόν τον Ολίσε αν αισθάνθηκε λύπη για την ομάδα από τη Νέα Ζηλανδία μετά το βαρύ κι ασήκωτο 10-0, με τον άσο της Μπάγερν ν’ απαντά, «όχι».

‘Bro is so awkward’ – Olise gives brilliant one-word answer when asked if he feels bad for Auckland City after 10-0 win https://t.co/wwqs04DPdB

— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) June 16, 2025