Και ο Ολίσε το… βιολί του

Στα μέσα της εβδομάδας η Μπάγερν διέλυσε τη Ντινάμο Ζάγκρεμπ με 9-2, στην πρεμιέρα των δύο ομάδων στο Τσάμπιονς Λιγκ.

Είχαμε πριν δυο μέρες αναφερθεί στην εντυπωσιακή εικόνα που έχει στο ξεκίνημα της σεζόν ο Μίκαελ Ολίσε και ο νεαρός άσος των Βαυαρών συνεχίζει να τρελαίνει κόσμο.

Είναι αυτή την στιγμή ένας από τους πιο φορμαρισμένους επιθετικούς στην Ευρώπη και οι επιδόσεις του πρώην άσου της Κρίσταλ Πάλας, είναι talk of the town στο Μόναχο.

Όχι άδικα βεβαίως καθώς και σήμερα ήταν από τους πρωταγωνιστές στην εντυπωσιακή νίκη της ομάδας του Κομπανί στην Μπουντεσλίγκα.

Η Μπάγερν συνέτριψε εκτός έδρας την Βέρντερ Βρέμης με 5-0 και τα φώτα ήταν ξανά «στραμμένα» στον 22χρονο ακραίο επιθετικό της ομάδας του Μονάχου.

Τι έκανε ο Ολίσε και είναι ξανά στον «αφρό» της επικαιρότητας; Και τι δεν έκανε ο νεαρός σούπερ σταρ της Μπάγερν.

Πέτυχε δύο γκολ ενώ είχε και δύο ασίστ, βάζοντας τα «θεμέλια» για το εντυπωσιακό πέρασμα των Βαυαρών από την έδρα της Βέρντερ.

Michael Olise has two goals and two assists for Bayern Munich today.

That’s seven goal contributions in his last three games 😳 pic.twitter.com/pNOLVxy36V

— ESPN FC (@ESPNFC) September 21, 2024