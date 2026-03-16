Ο Κομπανί δεν έχει τερματοφύλακες – Η Μπάγερν «ξέμεινε» και ετοιμάζει 16χρονο για το Champions League

Να και κάτι που δεν βλέπεις συχνά να συμβαίνει! Η Μπάγερν Μονάχου έμεινε στο 1-1 με τη Λεβερκούζεν, για τη Bundesliga, το περασμένο Σάββατο (14/3) και πλέον ετοιμάζεται για τη ρεβάνς με την Αταλάντα, για τους «16» του Champions League.

Ναι, το 6-1 επί των Ιταλών στο πρώτο ματς έχει δώσει ήδη την πρόκριση στους Βαυαρούς, ωστόσο υπάρχει μία συνθήκη που δυσκολεύει τον Βινσέντ Κομπανί να προετοιμάσει την ομάδα του ακόμη και για ένα ματς, τυπική διαδικασία.

Η Μπάγερν Μονάχου έχει ξεμείνει από διαθέσιμους τερματοφύλακες λόγω τραυματισμών. Ναι και οι τέσσερις του ρόστερ είναι εκτός με προβλήματα.

Στην αναμέτρηση με τη Λεβερκούζεν, ο Σβεν Ούλραϊχ επέστρεψε στη δράση έπειτα από περίπου ενάμιση χρόνο, αλλά αποκόμισε μυϊκό τραυματισμό, την ώρα που οι Μάνουελ Νόιερ, Γιόνας Ούρμπιγκ και Λέον Κλάνατς, είναι ήδη στα πιτς.

Το απίθανο που συνέβη στην Μπάγερν

❌ Leon Klanac injured 🤕 All four goalkeepers are out of action! 😱 — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) March 15, 2026

Και όλα δείχνουν πως ο Κομπανί θα βρει τη λύση από την Κ19 του συλλόγου. Ο 16χρονος Λέον Πρέσκοτ από την ομάδα Νέων, δεν αποκλείεται να πάρει την ευκαιρία για το ντεμπούτο του στη ρεβάνς με την Αταλάντα.