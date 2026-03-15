Μπάγερν: Έξαλλος ο Χένες με τον διαιτητή, ο οποίος παραδέχθηκε λάθος του

Μεγάλο θόρυβο έκανε η Μπάγερν Μονάχου με αφορμή τη διαιτησία του Κριστιάν Ντίγκερτ, του 45χρονου διαιτητή που υπήρξε διεθνής το διάστημα 2013-24. Ο ρέφερι στο εκτός έδρας παιχνίδι με τη Λεβερκούζεν (1-1) άφησε τους πρωτοπόρους της Bundesliga με εννέα παίκτες, αποβάλλοντας με κόκκινη κάρτα τον Τζάκσον στο 42’ και τον Λουίς Ντίαζ με δεύτερη κίτρινη στο 84’.

Ο συγκεκριμένος αγώνας είχε και… τρίτο ημίχρονο. Ο επίτιμος πρόεδρος της Μπάγερν και μέλος του εποπτικού συμβουλίου της Ούλι Χένες έγινε έξαλλος και έκανε λόγο «για τη χειρότερη διαιτησία που έχω δει ποτέ στη Bundesliga», ο Ντίνγκερτ παραδέχθηκε ότι δεν έπρεπ να αποβάλει τον Λουίς Ντίαζ, παρόλα αυτά ο εκπρόσωπος της ομοσπονδίας στήριξε τον διαιτητή!

«Αυτή είναι η χειρότερη διαιτησία που έχω δει ποτέ σε αγώνα της Bundesliga», δήλωσε ο Ούλι Χένες στην Bild μετά τον αγώνα.

Τη… σκυτάλη πήρε ο διαιτητής Κριστιάν Ντίνγκερτ που παραδέχθηκε το λάθος του, αν και στη διάρκεια του αγώνα θεώρησε ότι ο Λουίς Ντίαζ έκανε βουτιά μετά από επαφή του με τον τερματοφύλακα της Λεβερκούζεν Γιάνις Μπλάσουιτς. «Σε πραγματικό χρόνο, μου φάνηκε σαν ο Ντίαζ να έπεσε μόνος του. Έτσι το αντιλήφθηκα. Όμως, δεν πρόσεξα την επαφή με το πόδι του τερματοφύλακα εκείνη τη στιγμή», δήλωσε ο 45χρονος διαιτητής στο Sky Germany.

Και πρόσθεσε: «Τώρα που είδα τη φάση στο βίντεο, θα έλεγα ότι δεν είναι πέναλτι, αυτό είναι ξεκάθαρο. Όμως, μια δεύτερη κίτρινη κάρτα είναι πολύ σκληρή απόφαση και δεν θα την έδινα ξανά».

Θέση, με αφορμή την κριτική του Χένες πήρε και εκπρόσωπος διαιτησίας της γερμανικής ομσοπονδίας ποδοσφαίρου, Άλεξ Φόιερχερντ, ο οποίος απέρριψε την κριτική του επίτιμου προέδρου της Μπάγερν. «Ίσως η γνώμη του επηρεάστηκε από το γεγονός ότι η πλειονότητα των αποφάσεων που σχετίζονται με τον αγώνα ήταν εναντίον της Μπάγερν, Πάντως, σε καμία περίπτωση δεν έγιναν σκανδαλώδη λάθη», δήλωσε ο Φόιερχερντ.

Ο Φόιερχερντ πρόσθεσε ότι η τιμωρία του Ντίαζ θα ισχύσει, παρόλο που ο Ντίνγκερτ παραδέχτηκε το λάθος του. «Η κίτρινη-κόκκινη κάρτα ήταν μια πραγματική απόφαση του διαιτητή. Τέτοιες πραγματικές αποφάσεις είναι γενικά οριστικές. Επομένως, εκτός από την περίπτωση σοβαρών λαθών, όπως η σύγχυση προσώπου με ένα άλλο, η τιμωρία συνήθως ισχύει», υπογράμμισε ο εκπρόσωπος διαιτησίας της ΠΟ Γερμανίας