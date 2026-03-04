sports betsson
Τετάρτη 04 Μαρτίου 2026
Δεν πάει Ντουμπάι ο Ομπστ – Ανανεώνει το συμβόλαιο του με την Μπάγερν!
Euroleague 04 Μαρτίου 2026, 09:17

Δεν πάει Ντουμπάι ο Ομπστ – Ανανεώνει το συμβόλαιο του με την Μπάγερν!

Στην Μπάγερν Μονάχου θα συνεχίσει και τα επόμενα χρόνια ο Αντρέας Ομπστ, καθώς ο Γερμανός γκαρντ ανανέωσε το συμβόλαιό του με τον βαυαρικό σύλλογο.

Σύνταξη
Ο Αντρέας Ομπστ μπορεί να φερόταν πως είχε συμφωνήσει για «χρυσό» συμβόλαιο με την Ντουμπάι πριν από μερικές εβδομάδες, όμως κάτι τέτοιο φαίνεται πως ισχύει πλέον, καθώς ο Γερμανός γκαρντ όλα δείχνουν πως θα μείνει στη Βαυαρία και την Μπάγερν Μονάχου.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέφερε ο Ρόμπερτ Χόιζελ, ο διεθνής σουτέρ συμφώνησε σε νέο μακροχρόνιο συμβόλαιο με τη Μπάγερν, επιβεβαιώνοντας την πρόθεση των Γερμανών να «χτίσουν» πάνω σε έναν από τους βασικούς τους πυλώνες.

Τα σπουδαία στοιχεία του Ομπστ και η Ντουμπάι

Ο Ομπστ αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς στην περιφέρεια της ομάδας, με το περιφερειακό του σουτ να είναι από τα πιο αξιόπιστα όπλα της Μπάγερν στην EuroLeague. Η παραμονή του θεωρείται κομβική για τη συνέχεια του αγωνιστικού πλάνου των Βαυαρών, οι οποίοι επιδιώκουν σταθερότητα στον κορμό τους.

Οι λεπτομέρειες της διάρκειας και των οικονομικών όρων της συμφωνίας δεν έχουν γίνει γνωστές, ωστόσο η κίνηση αυτή δείχνει ξεκάθαρα την εμπιστοσύνη της Μπάγερν στο πρόσωπο του 29χρονου γκαρντ που βρέθηκε πολύ ψηλά στη μεταγραφική λίστα της Ντουμπάι.

