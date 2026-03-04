Δεν πάει Ντουμπάι ο Ομπστ – Ανανεώνει το συμβόλαιο του με την Μπάγερν!
Στην Μπάγερν Μονάχου θα συνεχίσει και τα επόμενα χρόνια ο Αντρέας Ομπστ, καθώς ο Γερμανός γκαρντ ανανέωσε το συμβόλαιό του με τον βαυαρικό σύλλογο.
Ο Αντρέας Ομπστ μπορεί να φερόταν πως είχε συμφωνήσει για «χρυσό» συμβόλαιο με την Ντουμπάι πριν από μερικές εβδομάδες, όμως κάτι τέτοιο φαίνεται πως ισχύει πλέον, καθώς ο Γερμανός γκαρντ όλα δείχνουν πως θα μείνει στη Βαυαρία και την Μπάγερν Μονάχου.
Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέφερε ο Ρόμπερτ Χόιζελ, ο διεθνής σουτέρ συμφώνησε σε νέο μακροχρόνιο συμβόλαιο με τη Μπάγερν, επιβεβαιώνοντας την πρόθεση των Γερμανών να «χτίσουν» πάνω σε έναν από τους βασικούς τους πυλώνες.
Τα σπουδαία στοιχεία του Ομπστ και η Ντουμπάι
Ο Ομπστ αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς στην περιφέρεια της ομάδας, με το περιφερειακό του σουτ να είναι από τα πιο αξιόπιστα όπλα της Μπάγερν στην EuroLeague. Η παραμονή του θεωρείται κομβική για τη συνέχεια του αγωνιστικού πλάνου των Βαυαρών, οι οποίοι επιδιώκουν σταθερότητα στον κορμό τους.
Οι λεπτομέρειες της διάρκειας και των οικονομικών όρων της συμφωνίας δεν έχουν γίνει γνωστές, ωστόσο η κίνηση αυτή δείχνει ξεκάθαρα την εμπιστοσύνη της Μπάγερν στο πρόσωπο του 29χρονου γκαρντ που βρέθηκε πολύ ψηλά στη μεταγραφική λίστα της Ντουμπάι.
- Ο Elite Σάντσεθ Μαρτίνεθ ορίστηκε στο Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ
- Τέλος στην περιπέτεια του Γιασικεβίτσιους – Έφυγε από το Ντουμπάι
- Το «τρομακτικό» πρόγραμμα της Νιούκαστλ: Δίνει 6 σπουδαία ματς σε 19 μέρες (pic)
- Οι φοβεροί και τρομεροί Σπερς σάρωσαν τα βραβεία του μήνα στο ΝΒΑ (pic, vid)
- Το ιδιαίτερο μήνυμα του Νεϊμάρ σε Ροντρίγκο: «Διάδοχέ μου σου ζητώ μόνο ένα πράγμα…»
- Ο Τζον Πουλακίδας και το ντεμπούτο στο ΝΒΑ με τους Μάβερικς – Τα πρώτα λεπτά και η στατιστική του
- Δεν πάει Ντουμπάι ο Ομπστ – Ανανεώνει το συμβόλαιο του με την Μπάγερν!
- Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Έφυγε από τη ζωή ο Βασίλης Δανιήλ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις