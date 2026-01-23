Σενάρια από την Ισπανία για Παναθηναϊκό και Ομπστ
«Βόμβα» μεγατόνων από την Ισπανία, καθώς ο Αντρέας Ομπστ φέρεται να είναι ο επόμενος μεγάλος στόχος του Παναθηναϊκού…
- «Και ναι και όχι» από Μητσοτάκη στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ - Τι είπε στη συνέντευξη στο Euronews
- Τραγικό: 586 άνθρωποι πέθαναν σε τροχαία από το 2015 - 2025 στην Κρήτη
- Λάρισα: Ένοχοι δυο γονείς που δεν έστελναν τα παιδιά τους στο σχολείο την περίοδο της πανδημίας
- Λύκοι έφτασαν μέχρι την πόρτα σπιτιού στο Πανόραμα
Ο Παναθηναϊκός μπορεί να βρίσκεται σε δύσκολη θέση και να περνάει ντεφορμάρισμα στη Euroleague, όμως την ίδια στιγμή στο εξωτερικό τα σενάρια και η μεταγραφολογία δίνει και παίρνει, με ένα από τα ονόματα που γράφεται για το τριφύλλι να είναι ο Αντρέας Ομπστ.
Ο Γερμανός γκαρντ και κορυφαίος σουτέρ τριών πόντων μένει ελεύθερος το καλοκαίρι και αποτελεί ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα στην αγορά, αφού όλη η Euroleague παρακολουθεί στενά την περίπτωση του. Ο Παναθηναϊκός είναι μια από αυτές τις ομάδες και σύμφωνα με τους Ισπανούς θα κάνει την κίνηση του, όμως θα δώσει «μάχη» με τη Ρεάλ Μαδρίτης που επίσης θέλει διακαώς τον Ομπστ.
Τι αναφέρουν στην Ισπανία για τον Ομπστ, τη Ρεάλ και τον Παναθηναϊκό
Όπως αναφέρει το «Rumores de Basket» και ο δημοσιογράφος, Νάτσο Μπράβο, ο Γερμανός γκαρντ ολοκληρώνει το συμβόλαιό του με την Μπάγερν Μονάχου και έχει ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον δύο μεγάλων ομάδων της διοργάνωσης.
Συγκεκριμένα, τόσο η Ρεάλ Μαδρίτης, όσο και ο Παναθηναϊκός παρακολουθούν στενά την περίπτωσή του, έχοντας ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον ενόψει της επόμενης σεζόν. Ο Ομπστ, που πραγματοποιεί σταθερά υψηλού επιπέδου εμφανίσεις και θεωρείται από τους κορυφαίους σουτέρ της EuroLeague, αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα πιο “καυτά” ονόματα της αγοράς.
Οι ίδιες πληροφορίες τονίζουν ότι προσφορές δεν πρόκειται να του λείψουν το προσεχές καλοκαίρι, με το status του ελεύθερου και το αγωνιστικό του προφίλ να τον καθιστούν ιδιαίτερα ελκυστικό για ομάδες που αναζητούν αξιόπιστη λύση στο περιφερειακό σουτ.
- Κόπα Άφρικα: Οι σχέσεις μεταξύ αφρικανικών κρατών υπερτερούν του ποδοσφαίρου
- Επείγουσα νοσηλεία στο νοσοκομείο για τον Μιρτσέα Λουτσέσκου – Τι συνέβη…
- Το μήνυμα του Γιαμπουσέλε στα social media που έβαλε… φωτιά για το μέλλον του! (pic)
- Η μεγάλη ώρα της Ελλάδας: Η Εθνική πόλο κόντρα στην Ουγγαρία για το ιστορικό πρώτο μετάλλιο
- Η Marca ξεχώρισε τον Κωνσταντέλια: «Άλλαξε την εικόνα του ΠΑΟΚ»
- Σενάρια από την Ισπανία για Παναθηναϊκό και Ομπστ
- NBA: Ασταμάτητοι οι Σπερς, με νίκες συνέχισαν Κλιπέρς και Μπουλς (vids)
- Ποια είναι τα σενάρια για να βρεθεί στο Top 8 ο ΠΑΟΚ – Ο ρόλος του Παναθηναϊκού (pic)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις