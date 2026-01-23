Σενάρια από την Ισπανία για Παναθηναϊκό και Ομπστ

Ο Παναθηναϊκός μπορεί να βρίσκεται σε δύσκολη θέση και να περνάει ντεφορμάρισμα στη Euroleague, όμως την ίδια στιγμή στο εξωτερικό τα σενάρια και η μεταγραφολογία δίνει και παίρνει, με ένα από τα ονόματα που γράφεται για το τριφύλλι να είναι ο Αντρέας Ομπστ.

Ο Γερμανός γκαρντ και κορυφαίος σουτέρ τριών πόντων μένει ελεύθερος το καλοκαίρι και αποτελεί ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα στην αγορά, αφού όλη η Euroleague παρακολουθεί στενά την περίπτωση του. Ο Παναθηναϊκός είναι μια από αυτές τις ομάδες και σύμφωνα με τους Ισπανούς θα κάνει την κίνηση του, όμως θα δώσει «μάχη» με τη Ρεάλ Μαδρίτης που επίσης θέλει διακαώς τον Ομπστ.

Τι αναφέρουν στην Ισπανία για τον Ομπστ, τη Ρεάλ και τον Παναθηναϊκό

Όπως αναφέρει το «Rumores de Basket» και ο δημοσιογράφος, Νάτσο Μπράβο, ο Γερμανός γκαρντ ολοκληρώνει το συμβόλαιό του με την Μπάγερν Μονάχου και έχει ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον δύο μεγάλων ομάδων της διοργάνωσης.

Συγκεκριμένα, τόσο η Ρεάλ Μαδρίτης, όσο και ο Παναθηναϊκός παρακολουθούν στενά την περίπτωσή του, έχοντας ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον ενόψει της επόμενης σεζόν. Ο Ομπστ, που πραγματοποιεί σταθερά υψηλού επιπέδου εμφανίσεις και θεωρείται από τους κορυφαίους σουτέρ της EuroLeague, αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα πιο “καυτά” ονόματα της αγοράς.

Οι ίδιες πληροφορίες τονίζουν ότι προσφορές δεν πρόκειται να του λείψουν το προσεχές καλοκαίρι, με το status του ελεύθερου και το αγωνιστικό του προφίλ να τον καθιστούν ιδιαίτερα ελκυστικό για ομάδες που αναζητούν αξιόπιστη λύση στο περιφερειακό σουτ.