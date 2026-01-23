Ο Λεσόρ περνάει όλα τα τεστ και μπαίνει στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού

Ο Παναθηναϊκός μπορεί να γνώρισε ακόμη μια ήττα και να συνεχίζει να μην είναι σε καθόλου καλή κατάσταση, όμως έρχεται και ένα ευχάριστο στο τριφύλλι, καθώς όλα δείχνουν ότι ο Ματίας Λεσόρ μετράει αντίστροφα για να επιστρέψει στις προπονήσεις.

Ο Γάλλος σέντερ που έκανε θραύση τη σεζόν 2023-24, αλλά τραυματίστηκε σοβαρά και υπέστη υποτροπή, φαίνεται πως έχει περάσει όλα τα απαραίτητα ιατρικά και εργομετρικά τεστ και αν όλα πάνε καλά θα μπει στις ατομικές προπονήσεις την επόμενη βδομάδα.

Οι εκτιμήσεις για τον Λεσόρ

Αν όλα πάνε καλά, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα που θα μπορούσε να είναι στις αρχές Φλεβάρη, θα ξεκινήσει να γυμνάζεται κανονικά με την ομάδα, κάτι πολύ σημαντικό για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν, που ποντάρει πολλά στον Λεσόρ.

Ιατρικά μάλιστα όλα πηγαίνουν σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Ολλανδού χειρουργού, Φαν Ντάικ και πλέον ο τρόπος που θα ανταποκριθεί ο οργανισμός του θα κρίνει το επόμενο και σπουδαιότερο βήμα που είναι η επιστροφή του στις ομαδικές προπονήσεις.