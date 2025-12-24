Λεσόρ: «Προσπαθώ να είμαι φωνή στα αποδυτήρια, δεν μπορώ να κάθομαι και κλαίω…»

Ο Ματίας Λεσόρ μίλησε στους «Playmakers της Nova» και φυσικά δεν θα μπορούσε να μην μιλήσει για το θέμα του τραυματισμού του. Ο Γάλλος σέντερ τόνισε πως δεν μπορεί να κάθεται να μεμψιμοιρεί, λέγοντας πως προσπαθεί να αποτελεί τη «φωνή» των πράσινων στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού, στηρίζοντας τους συμπαίκτες του ψυχολογικά.

Οσον αφορά όσον αφορά το επικείμενο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό για την 19η αγωνιστική της Euroleague (2/1/26, 21:15) στο ΟΑΚΑ.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Λεσόρ:

«Προσπαθώ να βοηθάω την ομάδα όπως μπορώ, έστω και όχι στο γήπεδο. Προσπαθώ να είμαι φωνή στα αποδυτήρια και στην εξέδρα για να βοηθήσω τους συμπαίκτες μου όσο πιο πολύ μπορώ. Πρέπει να βάλω την ομάδα πρώτη, δεν μπορώ να κάθομαι και να κλαίω επειδή δεν παίζω. Ακόμα και αν δεν είμαι μέσα, θα είμαι χαρούμενος η ομάδα να πάει καλά. Έβλεπα το παιχνίδι με τη Φενέρ, είχε ένταση, πολύ trash talk. Τους κερδίσαμε όταν πήραμε τη Euroleague, μετά μας κέρδισαν αυτοί και πήραν τον τίτλο. Είναι ένα παιχνίδι από αυτά που μου αρέσουν, λησμόνησα τις καλές μέρες»

Εν συνεχεία ο Λεσόρ πρόσθεσε: «Το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό το περιμένουν όλοι, θα κάνουν τα πάντα για να κερδίσουν. Είναι σκυλομαχία, πρέπει να είσαι σκυλί. Ξέρω ότι είναι δύσκολο να το βλέπω απ’ έξω, κάθε φορά ιδρώνω σαν να έπαιξα. Πρέπει να είναι σκυλιά, πανέτοιμοι να ματώσουν και να αφήσουν την ψυχή τους στο παρκέ. Είτε 51-50, είτε 100-99, είναι νίκη. Δεν πιστεύω στον Άγιο Βασίλη, αλλά πιστεύω στον Θεό. Προσεύχομαι να είναι εκεί για εμένα και την οικογένειά μου. Ήταν δύσκολο ψυχικά και σωματικά, αλλά πιστεύω στον εαυτό μου και τον Θεό, πίστεψα στους ανθρώπους που ήταν γύρω μου και ελπίζω να ανταμειφθώ σύντομα».