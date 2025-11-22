O «μάγος» της ποδοκνημικής – Ποιος είναι ο Νικ Φαν Ντάικ που θα χειρουργήσει τον Ματίας Λεσόρ

Το ταξίδι του Ματίας Λεσόρ στο Οπόρτο δεν είναι ένα συνηθισμένο ιατρικό ταξίδι. Είναι το ταξίδι προς τον άνθρωπο που εδώ και δεκαετίες θεωρείται ο απόλυτος «γιατρός των πρωταθλητών». Έναν χειρουργό που έχει χτίσει τον μύθο του στα παρκέ και στο χορτάρι, έναν ειδικό στον οποίο στρέφονται οι μεγαλύτεροι αθλητές του πλανήτη.

Αυτόν θα εμπιστευτεί τη Δευτέρα (24/11) ο σέντερ του Παναθηναϊκού, σε μια λεπτή αρθροσκοπική επέμβαση για την αποκατάσταση των χόνδρινων βλαβών στην ποδοκνημική.

Ο Νικ Φαν Ντάικ δεν είναι απλώς ένας κορυφαίος ορθοπαιδικός. Είναι ο άνθρωπος που άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι τραυματισμοί του αστραγάλου. Η φήμη του ταξιδεύει πολύ πέρα από τα χειρουργεία και τα επιστημονικά συνέδρια· βρίσκεται χαραγμένη στις καριέρες αθλητών που συνέχισαν να γράφουν ιστορία χάρη σε εκείνον.

Αυτή η διαχρονική εμπιστοσύνη δεν κερδίζεται εύκολα. Χτίζεται σε κάθε δύσκολη περίπτωση, σε κάθε επιστροφή που μοιάζει αδύνατη, σε κάθε φόβο που μετατρέπεται σε ανάταση. Κι αυτό ακριβώς είναι το «στίγμα» του Ολλανδού.

Ο Λεσόρ και η λίστα των αθλητών που έχει χειρουργήσει

Κριστιάνο Ρονάλντο, Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, Ρουντ Φαν Νίστελροϊ, Ρομπίν Φαν Πέρσι, Μάρκο Φαν Μπάστεν. Πέπε, Κέιλορ Νάβας, Μαρσέλο, Νταβίντ Λουίς, Ζοάο Φέλιξ, Πάτο, Ελ Σαράου, από το μπάσκετ, ο θρύλος της Μπαρτσελόνα Χουάν Κάρλος Ναβάρο, είναι μερικά από τα ονόματα που έχει αναλάβει ο 74χρονος ορθοπεδικός.

Δεν είναι τυχαίο ότι κορυφαίοι σύλλογοι όπως οι Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Άρσεναλ, Μίλαν και Γιουβέντους τον εμπιστεύονται για να αξιολογήσει κρίσιμους τραυματισμούς των αθλητών τους. Όταν μια διοίκηση που κινεί δισεκατομμύρια ζητά γνώμη από έναν γιατρό, αυτό λέει πολλά για το ποιος πραγματικά είναι ο καλύτερος.