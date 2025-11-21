Λεσόρ: Θα υποβληθεί σε αρθροσκόπηση από διακεκριμένο Ολλανδό καθηγητή
Ο Ματίας Λεσόρ μεταβαίνει στην στην Πορτογαλία το Σάββατο (22/11) προκειμένου υποβληθεί σε αρθροσκοπική επέμβαση από κορυφαίο Ολλανδό γιατρό.
Ο Ματίας Λεσόρ προσπαθεί να ξεπεράσει το σοβαρό πρόβλημα τραυματισμού που τον ταλαιπωρεί από πέρσι και σύμφωνα με ενημέρωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ο Γάλλος σέντερ θα μεταβεί το Σάββατο (22/11) για την Πορτογαλία προκειμένου να υποβληθεί σε αρθροσκόπηση από τον διακεκριμένο καθηγητή ορθοπαιδικής, Νικ φαν Ντάικ.
«Στο Οπόρτο της Πορτογαλίας θα μεταβεί το πρωί του Σαββάτου ο Ματίας Λεσόρ συνοδευόμενος από τον επικεφαλής του ιατρικού επιτελείου του Παναθηναϊκού AKTOR, Ιωάννη Τριανταφυλλόπουλο.
Τη Δευτέρα θα υποβληθεί σε αρθροσκοπική επέμβαση για την αποκατάσταση των χόνδρινων βλαβών της αριστερής ποδοκνημικής από τον διακεκριμένο καθηγητή ορθοπαιδικής, Niek van Dijk, ο οποίος θεωρείται εκ των κορυφαίων ειδικών παγκοσμίως, γι’ αυτό και επιλέχθηκε από τον αθλητή μας», αναφέρει η ενημέρωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός
