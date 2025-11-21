sports betsson
Αταμάν για την καλύτερη Ευρωλίγκα που έχει κατακτήσει, την επιστροφή του Λεσόρ και τι θα κάνει όταν αποσυρθεί
Μπάσκετ 21 Νοεμβρίου 2025 | 20:35

Αταμάν για την καλύτερη Ευρωλίγκα που έχει κατακτήσει, την επιστροφή του Λεσόρ και τι θα κάνει όταν αποσυρθεί

Ο Έργκιν Αταμάν μίλησε σε διαδικτυακή εκπομπή στη Σερβία και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο όνειρο που έχει με τον Παναθηναϊκό, την επικείμενη επιστροφή του Λεσόρ και ποια από τρεις Ευρωλίγκες του θεωρεί πιο σημαντική.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Μεγάλη συνέντευξη στην οποία απάντησε σε αρκετά θέματα του Παναθηναϊκού και του μπάσκετ γενικότερα παραχώρησε ο Εργκίν Αταμάν στο σέρβικό διαδικτυακό κανάλι Arena Sport TV και την εκπομπή «Na klupi» («Στον πάγκο» σε ελεύθερη μετάφραση).

Μεταξύ άλλων ο Τούρκος τεχνικός του τριφυλλιού αποκάλυψε πως όνειρό του είναι η κατάκτηση μιας ακόμη Ευρωλίγκας με τον Παναθηναϊκό και εξήγησε γιατί η πρώτη Ευρωλίγκα με την Εφές είναι το πιο σημαντικό τρόπαιο από τα τρία που έχει κατακτήσει στη διοργάνωση.

Επίσης κράτησε αποστάσεις από το NBA Europe λέγοντας πως ίσως είναι μια στρατηγική του NBA ώστε να καταστρέψει το ευρωπαϊκό μπάσκετ προκειμένου να μην του πάρει τη δημοφιλία.

Εξάλλου αναφερόμενος στον Ματίας Λεσόρ είπε και πάλι πως δεν μπορεί να πει πότε ακριβώς θα επιστρέψει ο Γάλλος σέντερ, ωστόσο όταν αυτό γίνει τότε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού θα βελτιωθεί κατά 50% όπως χαρακτηριστικά εξήγησε.

Τέλος ο Αταμάν είπε πως όταν αποσυρθεί από το μπάσκετ θα πάρει μια βάρκα καθώς του αρέσει να κολυμπάει!

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Εργκίν Αταμάν

Για την ανανεωμένη EuroLeague και τον ανταγωνισμό: «Πολλά παιχνίδια, τώρα είμαστε ακόμα μόνο στις 8 εβδομάδες που παίξαμε. Αν κοιτάξετε η βαθμολογία δεν υπάρχει τίποτα, έτσι η πρώτη ομάδα και εμείς που βρισκόμαστε στην 8η θέση είμαστε μία νίκη μακριά.

Μπορείς να δεις καλύτερα την κατάσταση μετά το πέρας της μισής σεζόν. Αφού παίξουμε 19 παιχνίδια και υπάρχει πραγματικότητα, αν με ρωτήσεις ποιο είναι το φαβορί φέτος, ειλικρινά δεν μπορώ να πω τίποτα τώρα. Επειδή υπάρχουν 9-10 ομάδες που αν δεις τα προηγούμενα παιχνίδια, όλοι κερδίζουν όλους.

Είναι πολύ σημαντικό πως σε κάθε παιχνίδι να βρούμε την ισορροπία και να φτάσουμε στη μέση της σεζόν και να έχουμε μια καλή θέση στη βαθμολογία.

Η φετινή EuroLeague, είναι πολύ σκληρή, δεν υπάρχει ομάδα που είναι ξεκάθαρο φαβορί, όπως τα προηγούμενα χρόνια. Φέτος λένε πως ο Παναθηναϊκός είναι το φαβορί αλλά δεν το πιστεύω, διότι, παρακολουθώντας τα παιχνίδια μέχρι στιγμής, μπορείς να δεις πως υπάρχουν 8-9 ομάδες που μπορούν να κερδίζουν την EuroLeague».

Για τον Λεσόρ: «Περιμένω και εγώ όπως και εσείς. Συνεχίζει τη θεραπεία του και σε μερικές εβδομάδες θα κάνει μια δυναμική ατομική παρουσία στο παρκέ. Όπως μου είπαν οι γιατροί δεν είναι 100% έτοιμος, αυτή τη στιγμή. Επίσης είναι και η νοοτροπία των παικτών που πρέπει να είναι άνετη.

Δεν είναι εύκολο να παίξεις, να ξεκινήσεις, να ξεκινήσεις από ένα χρόνο, υπάρχει μια κατάσταση στην οποία πρέπει να νιώθει άνετα για να ξεκινήσει και να αγωνιστεί. Όπως όλοι περιμένουμε. Για εμάς, είναι εξαιρετικά σημαντικός και πέρυσι κάναμε μια καλή σεζόν, πήγαμε Final Four, αλλά στην κρίσιμη στιγμή μας λείπει ο Ματίας.

Την πρώτη χρονιά μου στον Παναθηναϊκό, που κερδίσαμε την EuroLeague και τα πάντα στην Ελλάδα, ο Ματίας ήταν από τους πιο σημαντικούς παίκτες της ομάδας μας.

Ήταν ο καλύτερος σέντερ τα τελευταία δύο τρία χρόνια στην EuroLeague. Οπότε προσπαθούμε να τον αντικαταστήσουμε. Πέρυσι το κάναμε με τον Γκάμπριελ. Φέτος προσπαθούμε να το κάνουμε με τον Γιούρτσεβεν και τον Χολμς, αλλά και ο Χολμς είναι ήδη νέα άφιξη από το NBA στην Ευρώπη και τραυματίστηκε.

Οπότε το ίδιο αν ο Ματίας όταν επιστρέψει το συντομότερο δυνατό, πιστεύω πως η ομάδα θα βελτιωθεί πάνω από το 50% επειδή χρειαζόμαστε δύναμη κάτω από το καλάθι. Έχουμε τον καλύτερο σέντερ της Ευρώπης και ήδη παίξαμε μία χρονιά χωρίς αυτόν, οπότε είναι υπερβολικά δυνατό».

Για τις καλύτερες στιγμές από τις τρεις EuroLeague που έχει κατακτήσει: «Φυσικά η καλύτερη στιγμή ήταν η πρώτη μου με την Εφές. Όλοι έλεγαν πως δεν έχω κερδίσει μια μεγάλη σημαντική ευρωπαϊκή διοργάνωση και όταν κερδίσαμε με την Εφές την EuroLeague, ήταν μια εξαιρετικά μεγάλη ανάμνηση για μένα. Και με τον Παναθηναϊκό ήταν διαφορετικά. Δεν έχω ξαναδεί ποτέ στη ζωή μου τέτοιο πάθος από φίλαθλο. Ήταν εξαιρετικά συναρπαστικό για μένα.

Αν έχει όνειρο στην ζωή του: Είχα όνειρο να κερδίσω το χρυσό μετάλλιο με την Τουρκία αλλά έχασα την ευκαιρία στο Eurobasket. Όνειρό μου να κερδίσω για ακόμη μία φορά την EuroLeague με τον Παναθηναϊκό και με την Εθνική Τουρκίας χρυσά μετάλλια. Δεν είναι μόνο ένα όνειρο.

Με την επιστροφή του Ματίας (την επόμενη εβδομάδα, τον επόμενο μήνα, στα πλέι-οφς δεν ξέρω πότε), πιστεύω θα έχουμε πολλές πιθανότητες, βρίσκοντας τις ισορροπίες».

Για την Εθνική Τουρκίας: «Μου αρέσει να προπονώ την Εθνική Τουρκίας, μου αρέσει να εκπροσωπώ τη χώρα μου. Η Εθνική ομάδα είναι διαφορετικό, και για μένα είναι συναρπαστικό. Είμαι περήφανος που με την Εθνική βρήκαμε πολύ καλή χημεία και κερδίσαμε το ασημένιο μετάλλιο στο Eurobasket. Είναι πολύ ωραίο να μιλάς στη γλώσσα σου στα αποδυτήρια και να σε καταλαβαίνουν».

Για την αδυναμία του στα γκαρντ: «Κατά τη διάρκεια του αγώνα περισσότερο από το 50% των περιπτώσεων οι γκαρντ έχουν την ευθύνη είναι πολύ σημαντικοί που δημιουργούν τώρα στο νέο μπάσκετ. Είναι πολύ σημαντικό να τους δώσουμε αυτή την αυτοπεποίθηση στο γήπεδο. Και τα τελευταία χρόνια η αλλαγή στο ευρωπαϊκό μπάσκετ είναι πως οι ομάδες αρχίζουν και παίζουν με τρία γκαρντ, το ίδιο προσπαθούμε να κάνουμε και εμείς. Έτσι επέλεξα τους καλούς γκαρντ και μου αρέσει να παίζω με καλούς γκαρντ. Τα τελευταία χρόνια έχω έναν από τους καλύτερους γκαρντ στην EuroLeague τον Κώστα Σλούκα και είναι το «κλειδί» της επιτυχίας».

Για το NBA Europe: «Δεν άκουσα να τοποθετούν μια σερβική ομάδα. Πώς γίνεται να αρνούνται μια έδρα σαν της Παρτιζάν και του Ερυθρού. Πώς μπορείς να αρνηθείς μια ομάδα με την κουλτούρα των Σέρβων. Στο NBA, παίζουν πιο πολύ για σόου.

Πιστεύω θα καταστρέψει το NBA, ίσως φοβούνται για το τι συμβαίνει στην Ευρώπη, ο κόσμος στην Ευρώπη φωνάζει πιο πολύ από το NBA. Είναι μια στρατηγική για το NBA να καταστρέψει το ευρωπαϊκό μπάσκετ για να μην πάρει δημοτικότητα από το NBA. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι να προστατέψουν την ποιότητα του μπάσκετ. Πολλές ομάδες έχουν πρόβλημα με το μπάτζετ στην Ευρώπη, οπότε το μάρκετινγκ πρέπει να βοηθήσει και το NBA έχει πολύ καλό μάρκετινγκ».

Για το τι θα κάνει όταν τελειώσει την προπονητική του καριέρα: «Μου αρέσει να βρίσκομαι στο υψηλότερο επίπεδο της διοίκησης του αθλητισμού. Έτσι όταν φτάσω σε ηλικία απόσυρσης, θα πάρω μια βάρκα, μου αρέσει να κολυμπάω για να είμαι πιο χαλαρός, επειδή ο αθλητισμός μπορεί να σε κάνει να νιώθεις καλά αλλά είναι δύσκολο στη ζωή σου και λόγω του στρες στο σώμα σου».

YouTube thumbnail
YouTube thumbnail

Wall Street
Wall Street: Μεγάλη ανάκαμψη της αγοράς μετά το sell-off αυτή την εβδομάδα

Wall Street: Μεγάλη ανάκαμψη της αγοράς μετά το sell-off αυτή την εβδομάδα

World
Morgan Stanley: Οι 5 καταλύτες που θα δώσουν «καύσιμα» στην Ευρωζώνη το 2026

Morgan Stanley: Οι 5 καταλύτες που θα δώσουν «καύσιμα» στην Ευρωζώνη το 2026

inWellness
inTown
«Πολύ παραγωγική» η συνάντηση ανάμεσα στους Τραμπ – Μαμντάνι [βίντεο]
Στήριξη Τραμπ 21.11.25 Upd: 23:39

Οι Τραμπ και Μαμντάνι φέρονται να τα βρήκαν για την ανέγερση νέων προσιτών κατοικιών στη Νέα Υόρκη

Παρά την εκρηκτική μέχρι τώρα σχέση τους απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, οι Ντόναλντ Τραμπ και Ζόχραν Μαμντάνι τα βρήκαν και μίλησαν με σεβασμό ο ένας για τον άλλο

nklokas
nklokas
Θύελλα αντιδράσεων μετά την απομάκρυνση των παιδιών της οικογένεια που ζούσε απομονωμένη σε δάσος στην Ιταλία
«Γονική αμέλεια» 21.11.25

Θύελλα αντιδράσεων μετά την απομάκρυνση των παιδιών οικογένειας που ζούσε απομονωμένη σε δάσος της Ιταλίας

Μεγάλη εντύπωση έχει προκαλέσει στην Ιταλία, η ιστορία τριών παιδιών τα οποία μέχρι το βράδυ της Πέμπτης 20 Νοεμβρίου ζούσαν μαζί με τους γονείς τους σε ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι στο δάσος.

Σύνταξη
Ο ατζέντης του Χακίμι… άναψε φωτιές: «Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι το σπίτι του»
Ποδόσφαιρο 21.11.25

Ο ατζέντης του Χακίμι… άναψε φωτιές: «Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι το σπίτι του»

Σενάρια επιστροφής του Ασράφ Χακίμι στη Ρεάλ, «πυροδότησε» ο ατζέντης του νυν παίκτη της Παρί Σεν Ζερμέν με τις δηλώσεις του για ενδεχόμενη επιστροφή του πελάτη του στη «βασίλισσα».

Σύνταξη
Απαγωγή 227 παιδιών και δασκάλων από καθολικά οικοτροφεία στη Νιγηρία
Επιχειρήσεις σε εξέλιξη 21.11.25

Απαγωγή 227 παιδιών και δασκάλων από καθολικά οικοτροφεία στη Νιγηρία

Οι στρατιωτικές και αστυνομικές αρχές στην πολιτεία του Νίγηρα στη Νιγηρία, βρίσκονται σε συναγερμό διερευνώντας την απαγωγή 227 ατόμων από καθολικά οικοτροφεία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Γκλεν Κλόουζ υπερασπίζεται την Κιμ Καρντάσιαν και τη σειρά «All’s Fair», την ώρα που οι κριτικοί κάνουν πάρτυ
«Σοβαρότητα» 21.11.25

Η Γκλεν Κλόουζ υπερασπίζεται την Κιμ Καρντάσιαν και τη σειρά «All’s Fair», την ώρα που οι κριτικοί κάνουν πάρτυ

Η Κλόουζ, η οποία μοιράστηκε για πρώτη φορά την οθόνη με την Κιμ Καρντάσιαν για τη νέα σειρά «All’s Fair», δήλωσε ότι έμεινε εντυπωσιασμένη από την influencer.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο ρόλος του «ανθρώπινου πλεονεκτήματος» στην αγορά εργασίας – Πώς η τεχνητή νοημοσύνη αναδιαμορφώνει όσα ξέραμε
AI 21.11.25

Ο ρόλος του «ανθρώπινου πλεονεκτήματος» στην αγορά εργασίας – Πώς η τεχνητή νοημοσύνη αναδιαμορφώνει όσα ξέραμε

Η τεχνητή νοημοσύνη πρόκειται να επηρεάσει άμεσα τον τρόπο που λειτουργεί η αγορά εργασίας, φέρνοντας στο προσκήνιο τις ανθρώπινες ικανότητες

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
ΣΥΡΙΖΑ για υποκλοπές: Ο Μητσοτάκης μετέτρεψε το πρωθυπουργικό γραφείο σε συντονιστικό κέντρο παρακράτους
Σκάνδαλο παρακολουθήσεων 21.11.25

ΣΥΡΙΖΑ για υποκλοπές: Ο Μητσοτάκης μετέτρεψε το πρωθυπουργικό γραφείο σε συντονιστικό κέντρο παρακράτους

Κόλαφο για την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό χαρακτηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ την κατάθεση του διαχειριστή της Krikel στη δίκη για τις υποκλοπές. «Αγαπημένο σπορ του πρωθυπουργού» η συγκάλυψη, επισημαίνει.

Σύνταξη
Καναδάς: Αρκούδα Γκρίζλι επιτέθηκε εναντίον μαθητών και δασκάλων – Δύο άτομα σε κρίσιμη κατάσταση
Τρόμος 21.11.25

Αρκούδα Γκρίζλι στον Καναδά επιτέθηκε εναντίον μαθητών και δασκάλων - Δύο άτομα σε κρίσιμη κατάσταση

Μια αρκούδα γκρίζλι επιτέθηκε σε μια σχολική τάξη μαθητών δημοτικού που είχε βγει για πεζοπορία. Η αρκούδα άφησε πίσω της έντεκα τραυματίες με δύο άτομα να χαροπαλεύουν

Σύνταξη
Απομάκρυνση δικύκλων: Αυτά που δεν μπορούν να επισκευάσουν οι οδηγοί, τα κλεμμένα και όσα «κρατάνε» θέσεις parking
Αύξηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων 21.11.25

Απομάκρυνση δικύκλων: Αυτά που δεν μπορούν να επισκευάσουν οι οδηγοί, τα κλεμμένα και όσα «κρατάνε» θέσεις parking

Σχεδόν 50% αυξήθηκαν οι απομακρύνσεις εγκαταλελειμμένων δικύκλων σε σχέση με το 2023 - Σε ποιες γειτονιές της Αθήνας καταγράφονται τα πιο υψηλά ποσοστά - Οι απειλές που δέχονται τα συνεργεία του δήμου

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Έκρηξη της αστεγίας, κρίση κόστους ζωής, συρρίκνωση εισοδημάτων – Η Γερμανία μετατρέπεται σε χώρα νεόπτωχων
Χάσμα ανισοτήτων 21.11.25

Έκρηξη της αστεγίας, κρίση κόστους ζωής, συρρίκνωση εισοδημάτων – Η Γερμανία μετατρέπεται σε χώρα νεόπτωχων

Ο αριθμός των αστέγων στη Γερμανία έφτασε σε ιστορικό υψηλό, τα χρέη συσσωρεύονται στα νοικοκυριά, ενώ στην κυβέρνηση Μερτς περικόπτουν προνοιακά επιδόματα και «σφάζονται» για τις συντάξεις

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Περίμεναν Χριστουγεννιάτικη αγορά μπροστά από το Μπάκιγχαμ μα τους περίμενε μια δυσάρεστη έκπληξη
Μεγάλη Βρετανία 21.11.25

Περίμεναν Χριστουγεννιάτικη αγορά μπροστά από το Μπάκιγχαμ μα τους περίμενε μια δυσάρεστη έκπληξη

Απογοητευμένοι και παραπλανημένοι νιώθουν τουρίστες από όλο τον κόσμο εξαιτίας μιας διαφήμισης που δημιουργήθηκε από Τεχνητή Νοημοσύνη για... χριστουγεννιάτικη αγορά στο Μπάκιγχαμ

Σύνταξη
Συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη 3 άτομα που μετέφεραν με όχημα κλεμμένα καλώδια και χαλκοσωλήνες
Ελλάδα 21.11.25

Συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη 3 άτομα που μετέφεραν με όχημα κλεμμένα καλώδια και χαλκοσωλήνες

Στη θέα των αστυνομικών στην Ελευσίνα ένας εκ των δραστών ηλικίας 18 ετών ο οποίος οδηγούσε το όχημα επιτάχυνε, προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο και ακολούθησε καταδίωξη.

Σύνταξη
«Οι καταστροφές είναι βιβλικές» – Δήμαρχοι και ο περιφερειάρχης μιλούν στο in για τη σφοδρή κακοκαιρία
Ελλάδα 21.11.25

«Οι καταστροφές είναι βιβλικές» – Δήμαρχοι και ο περιφερειάρχης μιλούν στο in για τη σφοδρή κακοκαιρία

Η σφοδρή κακοκαιρία σαρώνει τη Δυτική Ελλάδα, προκαλώντας βιβλικές καταστροφές σε Κέρκυρα και Ήπειρο. Οι δήμαρχοι και ο Περιφερειάρχης μιλούν στο in για την καταστροφή χωριών.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
