Παναθηναϊκός: Τα… εύσημα του Αταμάν στους παίκτες μετά τη νίκη με την Ντουμπάι (vid)
Ο Εργκίν Αταμάν απέδωσε τα εύσημα στους παίκτες του για την εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο, που χάρισε τη νίκη του Παναθηναϊκού κόντρα στην Ντουμπάι.
Ο Παναθηναϊκός γύρισε τον «διακόπτη» στο δεύτερο ημίχρονο και επικράτησε της Ντουμπάι με 103-82, για να σημειώσει την τρίτη διαδοχική του νίκη στη Euroleague.
Μετά το παιχνίδι, ο Εργκίν Αταμάν μίλησε στους παίκτες του στα αποδυτήρια, και τους επαίνεσε για την εμφάνιση που πραγματοποίησαν, ειδικότερα στο δεύτερο μέρος, σε επίθεση και άμυνα, απέναντι σε μία δύσκολη αντίπαλο.
Τι είπε ο Αταμάν στους παίκτες του Παναθηναϊκού
«Καλή δουλειά. Στο δεύτερο μέρος είχαμε καλή επιθετική άμυνα, ανεβάσαμε τον ρυθμό μας αμυντικά. Επίσης στην επίθεση παίξαμε πολύ καλύτερα και δεν είναι εύκολο να παίξεις ένα τέτοιου είδους παιχνίδι, αλλά κάνατε καλή δουλειά. Συγχαρητήρια», ήταν τα λόγια του Τούρκου τεχνικού.
Locked-in defense, smarter decisions, and a group that refused to slow down. ☘️
P.S.: Rumor has it someone mentioned “day off” again… but did it actually happen? 👀
Watch Coach Ergin Ataman’s full post-game speech exclusively on CLUB 1908: https://t.co/O0jvBD37wn 📲… pic.twitter.com/PIhu57mBry
— Panathinaikos BC (@Paobcgr) November 21, 2025
