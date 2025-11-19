Αταμάν: «Δεν υπάρχει χρόνος να ψάξουμε για νέο παίκτη»

Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε ενόψει του ματς του Παναθηναϊκού εναντίον της Ντουμπάι BC (20/11, 21:15), αναφέρθηκε με τα καλύτερα λόγια στον Κένεθ Φαρίντ και παράλληλα ξεκαθάρισε ότι οι «πράσινοι» δεν θα κινηθούν για άλλο παίκτη.

Παράλληλα, ο Τούρκος τεχνικός τόνισε ότι η ομάδα του θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτική στο παιχνίδι που ακολουθεί, καθώς η Ντουμπάι διαθέτει έμπειρους παίκτες που μπορούν να «απειλήσουν».

Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Εργκίν Αταμάν:

«Ξεχνάμε την προηγούμενη εβδομάδα, τώρα έχουμε καινούργιο παιχνίδι. Η Ντουμπάι είναι νέα ομάδα στη EuroLeague, όμως έχει παίκτες με εμπειρία, όπως τον Πετρούσεβ και τον Μπέικον. Ο Καμπενγκέλε έχει ξεκινήσει καλά τη σεζόν. Σίγουρα νιώθουμε καλύτερα σε σχέση με μία εβδομάδα πριν».

Για τον Γιούρτσεβεν: «Ο Ομέρ ακόμη δεν είναι υγιής, πονάει. Ελπίζω να είναι 100% έτοιμος για το επόμενο παιχνίδι με την Παρτίζαν την Τρίτη».

Για το ότι η ομάδα ήταν εντελώς διαφορετική την προηγούμενη εβδομάδα: «Κένεθ Φαρίντ. Η απάντηση είναι πολύ απλή. Δεν μπορείς να παίξεις μπάσκετ για 40 λεπτά χωρίς σέντερ. Να παίξεις ολόκληρο παιχνίδι χωρίς σέντερ είναι απίθανο. Είχαμε πολλά προγράμματα. Τώρα με τη συμβολή του η ομάδα βρήκε ισορροπία. Στην ομάδα αν χάσεις κάτι, είναι πρόβλημα για όλους τους άλλους παίκτες. Ο Φαρίντ έκανε πολύ καλή δουλειά στα προηγούμενα παιχνίδια».

Για το αν η ομάδα ψάχνει ακόμη παίκτη στην αγορά μετά την απόκτηση του Φαρίντ: «Μέχρι τη διακοπή των εθνικών ομάδων, έχουμε δύο παιχνίδια. Δεν υπάρχει χρόνος για να αναζητήσουμε νέο παίκτη. Σε αυτή την περίοδο, ο Γιούρτσεβεν θα επιστρέψει και μετά τη διακοπή ελπίζω ότι ο Χολμς θα επιστρέψει και θα είμαστε σε πλήρες ρόστερ, οπότε δεν θα είμαστε στην αγορά».