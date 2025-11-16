Αταμάν για Λεσόρ: «Εξετάζεται το ενδεχόμενο χειρουργείου»

Στην αποκάλυψη πως ο Ματίας Λεσόρ ενδέχεται να μπει στο χειρουργείο μετά το τέλος της τρέχουσας σεζόν, προέβη ο τεχνικός του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν, μετά τη νίκη επί του Άρη. Μεταξύ άλλων, ο Τούρκος προπονητής, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, αναφέρθηκε και στην κατάσταση του Ρισόν Χολμς, λέγοντας θα χάσει το ματς με τη Ντουμπάι για τη Euroleague.

Αναλυτικά όσα είπε ο Αταμάν για Λεσόρ και Χολμς:

«Ο Χολμς και ο Λεσόρ δεν θα είναι φυσικά μαζί μας για την αναμέτρηση με την Ντουμπάι. Ο Λεσόρ δεν είναι ξεκάθαρο το τι θα συμβεί. Θα αποφασίσει ο ίδιος, αλλά είναι αποφασισμένος να κάνει τα πάντα προκειμένου να βοηθήσει. Δεν είναι ξεκάθαρο αν θα κάνει χειρουργείο. Είμαστε αισιόδοξοι και εξετάζεται το σενάριο να γίνει ένα χειρουργείο στο τέλος της σεζόν, μόνο αν αυτό επιτραπεί.

Φυσικά πάνω από όλα είναι η υγεία. Όσον αφορά τον Χολμς, επίσης δεν θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι με την Ντουμπάι, μετά την διακοπή των Εθνικών ομάδων υπολογίζουμε την επιστροφή του. Για τον Ομέρ υπάρχουν λίγες πιθανότητες να δώσει το παρών αυτή την εβδομάδα».

Για τους Έλληνες δημοσιογράφους, ο Αταμάν είχε μόνο καλά λόγια:

«Στη EuroLeague υπάρχουν πολλές μεταγραφές παικτών και προπονητών, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να γίνουν μεταγραφές και δημοσιογράφων. Πολύ καλές ερωτήσεις εδώ, πολύς κόσμος σε αυτή τη συνέντευξη. Στο Παρίσι δεν υπήρχε ούτε ένας. Ο Πέδρο Μαρτίνεθ έζησε το ίδιο.

Πρέπει να σας κάνουμε μεταγραφή. Είμαι πολύ περίεργος γιατί το NBA Europe θέλει Παρίσι, Λονδίνο, Μάντσεστερ. Αν δεν υπάρχει ενδιαφέρον εκεί, πώς θα φτιαχτεί μία δυνατή λίγκα; Αρχικά, πρέπει να έρχονται οι δημοσιογράφοι. Πρώτη φορά το είδα αυτό. Πρέπει να τα σκεφτόμαστε όλα. Κι αυτή είναι μία πολύ επικίνδυνη κατάσταση για το ευρωπαϊκό μπάσκετ».