Παναθηναϊκός – Άρης Betsson 82-77: Με την… ψυχή στο στόμα και την κλάση του Ναν

Ο Παναθηναϊκός ζορίστηκε αλλά λύγισε τον αξιόμαχο Άρη Betsson στο ΟΑΚΑ, νικώντας με 82-77 για την 7η αγωνιστική της Stoiximan GBL, με τους κίτρινους να κάνουν τρομερό δεύτερο δεκάλεπτο σκοράροντας 36 πόντους.

Οι «πράσινοι» με τον Κέντρικ Ναν να… καθαρίζει βάζοντας 19 πόντους και τον Κένεθ Φαρίντ να σκεπάζει τα καλάθια έχοντας 13 πόντους και 9 ριμπάουντ. Πολύ σημαντικός ήταν και ο Κώστας Σλούκας που διάβασε ιδανικά το παιχνίδι στα σημεία που η μπάλα… έκαιγε και τελείωσε το παιχνίδι με 11 πόντους και 5 ασίστ.

Από τον Άρη Betsson σε τρομερή βραδιά βρέθηκε ο Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ που είχε 18 πόντους με 6/8 τρίποντα, αλλά χωρίς να καταφέρει να γίνει επιδραστικός για την ομάδα του στο τέλος κάνοντας και ένα κομβικό λάθος στο τελευταίο λεπτό όταν έχασε την μπάλα από τον Σλούκα.

Η εξέλιξη του αγώνα

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε το ματς με στόχευση στην επίθεση και τον Σορτς να παίρνει τις πρώτες επιθέσεις του ματς βάζοντας τέσσερις πόντους και κάνοντας το 8-2 υπέρ των πράσινων στο 4’. Ο Νουά με καλάθι του έκανε το 13-6 στο 6ο λεπτό του παιχνιδιού. Ο Χουάντσο με ένα ακροβατικό lay-up έκανε το 16-11 υπέρ του Παναθηναϊκού στο 8’. Ο Ρογκαβόπουλος με τρίποντο έκανε το 19-13 στο 9’. To πρώτο δεκάλεπτο τελείωσε με τρίποντο του Γκραντ και τον Παναθηναϊκό στο +8 και σκορ 23-15.

Ο Άρης Betsson ξεκίνησε το δεύτερο δεκάλεπτο ρίχνοντας τη διαφορά στο -4 με καλάθι και φάουλ του Ίνοκ που έκανε το σκορ 25-21 στο 12’. Ο Σλούκας με καλάθι δύο πόντων έδωσε προβάδισμα με +7 στον Παναθηναϊκό και σκορ 29-22. Ο Φόρεστερ με δίποντο και ο Πουλιανίτης με τρίποντο μείωσαν στο -4 και σκορ 34-30 για τον Άρη Betsson στο 16’. Ο Άρης Betsson με δύο συνεχόμενα τρίποντα του Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ πέρασε μπροστά με 36-39 στο 18’.

Οι κίτρινοι ξέφυγαν και με +9 και σκορ 39-48 με συνεχόμενα τρίποντα του Γκιουζέλη και του Χάρελ. H ομάδα της Θεσσαλονίκης έκλεισε το πρώτο ημίχρονο μπροστά με +10 και σκορ 41-51 με buzzer beater τρίποντο του Μήτρου-Λονγκ.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με διάθεση στην άμυνα και μείωσε σε -7 και σκορ 46-53 με το ξεκίνημα του τρίτου δεκαλέπτου με καλάθι του Σορτς στο 23’. Ο Φαρίντ με καλάθι και φάουλ και ο Ναν με τρίποντο μείωσαν στο -2 για τον Παναθηναϊκό και σκορ 51-53 στο 25’. Ο Μήτρου Λονγκ με δύο συνεχόμενα τρίποντα έδωσε και πάλι κεφάλι στο σκορ στον Άρη με 56-59. Ο Άρης Betsson έκλεισε το τρίτο δεκάλεπτο μπροστά με +2 και σκορ 61-63.

Ο Γκραντ έφερε το ματς στον πόντο στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου, κάνοντας το σκορ 66-67 στο 32’, με τον Τζόουνς να δίνει με συνεχόμενους πόντους του και πάλι προβάδισμα με +5 και σκορ 66-71 στον Άρη. Ο Ναν με μεγάλο τρίποντο έδωσε προβάδισμα στον Παναθηναϊκό με +1 και σκορ 72-71 στο 35’. Ο Παναθηναϊκός με τον Ναν να παίρνει πάνω του τις τελευταίες επιθέσεις, έκανε το 81-77 στο 39’, με ένα καλάθι του Φαρίντ και ένα του Αμερικανού σταρ.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Παπαπέτρου, Θεονάς, Λόρτος

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 23-15, 41-51, 61-63, 82-77

Συνθέσεις

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR (Αταμάν): Σορτς 7 (3 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 λάθη), Ρογκαβόπουλος 3 (1/4 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Ναν 19 (3/5 δίποντα, 4/11 τρίποντα, 1/1 βολή, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Φαρίντ 13 (9 ριμπάουντ), Ερνανγκόμεθ 7 (1/4 τρίποντα, 11 ριμπάουντ), Καλαϊτζάκης, Όσμαν 8 (2/5 τρίποντα), Σλούκας 11 (1/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Σαμοντούροβ 1, Γκραντ 11 (3/4 τρίποντα, 4 ασίστ), Μήτογλου 2 (3 ριμπάουντ)

ΑΡΗΣ BETSSON (Μίλιτσιτς): Μήτρου-Λονγκ 18 (6/9 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 5 λάθη, 2 κλεψίματα), Τζόουνς 6 (4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 λάθη), Νουά 6 (0/3 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Ίνοκ 12 (3 ριμπάουντ), Χάρελ 8 (2/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 3 κλεψίματα), Φόρεστερ 4, Πουλιανίτης 7 (1/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Γκιουζέλης 3 (1), Μποχωρίδης 4 (3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Κουλμπόκα 9 (3/6 τρίποντα, 5 ριμπάουντ)