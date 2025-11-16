Προμηθέας – Ολυμπιακός 64-88: «Προπόνηση» στην Πάτρα για τους «ερυθρόλευκους»

Ο Ολυμπιακός ξέσπασε στον Προμηθέα μετά την από την Αρμάνι Μιλάνο. Πέρασε εύκολα από την Πάτρα (64-88) και έκανε το 7/7 στην Stoiximan GBL παραμένοντας πρώτος με το απόλυτο νικών.

Σε πολύ καλή επιθετική μέρα βρέθηκε ο Σάσα Βεζένκοφ που είχε 18 πόντους με 8/10 δίποντα, ενώ πολύ καλός ήταν και ο Σέιμπεν Λι που κατεγραψε 15 πόντους και 7 ασίστ. Στα δικά του πολύ καλά στάνταρ απόδοσης κινήθηκε και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ο οποίος είχε 12 πόντους σε 18.31 λεπτά συμμετοχής.

Από τον Προμηθέα ξεχώρισαν ο Κόουλμαν που είχε 11 πόντους αλλά και οι Μπαζίνας και ΜακΚάλουμ που έβαλαν από 9 έκαστος.

Αργό ξεκίνημα αλλά ξέφυγε νωρίς

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε μουδιασμένα το ματς στην επίθεση, με τον Ντόρσεϊ να είναι για ακόμα μια φορά η αιχμή του δόρατος. Με τρίποντα των ΜακΚόλουμ και Χάμοντς ο Προμηθέας έκανε το 11-16 στο 7’. Ο Προμηθέας έφτασε μέχρι και το 12-16 με τον Ντόρσεϊ να βάζει ένα τρομερό buzzer beater στο τέλος της πρώτης περιόδου, δίνοντας προβάδισμα με +7 στον Ολυμπιακό και σκορ 12-19.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο ο Προμηθέας προσπάθησε να τρέξει βγάζοντας κάποιες εντυπωσιακές φάσεις, όμως ο Ολυμπιακός με κάρφωμα του Χολ και καλάθι του Λι ξέφυγε με +13 και σκορ 18-31 στο 15’, με τον Πίτερς να είναι για δεύτερο συνεχόμενο ματς πολύ καλός καθώς είχε 6 πόντους σε εκείνο το σημείο.

O Oλυμπιακός συνέχισε να παίζει «λυσσασμένη» άμυνα με τον Λι να κλεβει τη μπάλα και να καρφώνει στον αιφνιδιασμό για το 18-35, με τον Κώστα Παπανικολάου να είναι πάρα πολύ καλός σε άμυνα και επίθεση. Ένα τρίποντο του Λαρεντζάκη και ένα κάρφωμα του Κώστα Αντετοκούνμπο έδωσαν στον Ολυμπιακό προβάδισμα με +22 και σκορ 23-45 που ήταν και το σκορ του πρώτου ημιχρόνου.

Μείωσε προσωρινά ο Προμηθέας, πάτησε γκάζι ο Ολυμπιακός

Ο Προμηθέας κατέβασε τη διαφορά με το ξεκίνημα της τρίτης περιόδου στο -16, όμως ο Ολυμπιακός με ένας επιμέρους σκορ ξέφυγαν και πάλι με +21 και σκορ 29-50. Ο ΜακΚάλουμ με τέσσερις συνεχόμενους πόντους μείωσε στο -15 για τον Προμηθέα και σκορ 40-55 στο 25’. Ο Ντόρσεϊ με τρίποντο έκανε το +20 και πάλι για τον Ολυμπιακό και σκορ 42-62 στο 28’. Η τρίτη περίοδος ολοκληρώθηκε με ακόμα μία εντυπωσιακή φάση και τον Παπανικολάου να βρίσκει με πάσα ολόκληρου γηπέδου τον Βεζένκοφ, ο οποίος έκανε το 46-68 που ήταν και το σκορ της τρίτης περιόδου.

Στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου ο Ολυμπιακός ξέφυγε με +24 και σκορ 50-74 με το κάρφωμα του Χολ στο 33’. Ο Χάρις έκανε το 56-76 και μείωσε στο -20 για τους Πατρινούς στο 34’. Ο Μπαζίνας με 2/2 βολές έκανε το 60-81, με τον Λι να σκοράρει νωρίτερα και να φτάνει τους 11 πόντους στο ματς. Ο Ολυμπιακός με έναν υποδειγματικό αιφνιδιασμό που κατέληξε σε τρίποντο του Πίτερς ξέφυγε και με +28 και σκορ 60-88 στο 39’. Το ματς τελείωσε με τον Ολυμπιακό να επικρατεί με 64-88 κάνοντας το απόλυτο 7/7 στη Stoiximan GBL και συνεχίζοντας πρώτος.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Συμεωνίδης, Τσολάκος, Ζιώγας

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 12-19, 23-45, 46-68, 64-88

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Λιμνιάτης): Χάμοντς 3 (1/6 σουτ), Κόουλμαν 11 (5/7 δίποντα, 1/2 βολές, 10 ριμπάουντ, 4 κλεψίματα), Πλώτας 4 (4 ριμπάουντ), ΜακΚάλουμ 9 (2/7 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 2/3 βολές, 3 ασίστ, 4 λάθη), Μακούρα 6 (1/5 τρίποντα), Χάρις 9 (3/6 δίποντα, 1/2 τρίποντα), Μπαζίνας 9 (2/4 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 2/2 βολές, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα), Καπετάκης 2, Λάγιος 7 (2/5 δίποντα, 3/6 βολές, 8 ριμπάουντ), Πρέκας, Κομνιανίδης, Σταυρακόπουλος 4 (1/7 σουτ)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 2 (2/2 βολές), Βεζένκοβ 18 (8/10 δίποντα, 2/2 βολές, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Ντόρσεϊ 12 (4/7 τρίποντα), Μιλουτίνοβ 7 (3/4 δίποντα, 1/1 βολή, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ σε 12 λεπτά), Φουρνιέ (0/1 δίποντο, 0/1 τρίποντο, 2 ασίστ, 3 λάθη σε 11:28), Γουόρντ 3 (1 τρίποντο, 4 ασίστ, 3 λάθη), Λαρεντζάκης 3 (1 τρίποντο, 4 κλεψίματα), Λι 15 (6/6 δίποντα, 3/3 βολές, 7 ασίστ), Παπανικολάου 2 (4 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 2 κλεψίματα), Πίτερς 14 (4/4 δίποντα, 1/6 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 4 κλεψίματα), Αντετοκούνμπο 2, Χολ 10 (5/7 δίποντα, 5 ριμπάουντ, 2 μπλοκ)