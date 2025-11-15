Οι αριθμοί μίλησαν: Ο Ολυμπιακός, η… επιστροφή του Παναθηναϊκού και η μεγάλη έκπληξη (pic)

Ο Ολυμπιακός μετά από τρεις συνεχόμενες νίκες στη Euroleague, ηττήθηκε από την Αρμάνι στο Μιλάνο με 88-87 και έπεσε σε ρεκόρ 7-4, ωστόσο είναι στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας και σε ισοβαθμία με τον Παναθηναϊκό, που είχε μια εξαιρετική «διαβολοβδομάδα» κι έκανε το 2/2 σε Παρίσι και Μαδρίτη, με τον Κένεθ Φαρίντ να πραγματοποιεί σπουδαίες εμφανίσεις.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα δεν έπαιξε καλά, όμως έχασε στο σουτ από τη Μιλάνο, σε ένα ματς που αν ήταν λίγο πιο προσεκτικός θα μπορούσε να το πάρει, σε αντίθεση με το τριφύλλι, που έπαιξε καλό μπάσκετ και πήρε δύο κομβικά «διπλά» που τον επανέφεραν στις πρώτες θέσεις και σε κατάσταση… ηρεμίας.

Το Figure8ht μετά από το πέρας της 11ης αγωνιστικής στη Euroleague, προχώρησε σε 10.000 διαφορετικές προσομοιώσεις, αναλύοντας τις πιθανότητες για τις 20 ομάδες της διοργάνωσης για το πού θα τερματίσουν στο φινάλε της regular season.

Ο Ολυμπιακός λοιπόν παρότι ηττήθηκε από την Αρμάνι, παραμένει η πιο κυρίαρχη ομάδα στη Λίγκα και το πρώτο φαβορί για να τερματίσει στην πρώτη τετράδα, αλλά και στην κορυφή, ενώ την ίδια στιγμή ο Παναθηναϊκός έκανε «άλμα» κι εκείνος μετά από τις δύο σερί νίκες.

Συγκεκριμένα, ο Ολυμπιακός παρέμεινε η πρώτη ομάδα σε πιθανότητες να τερματίσει πρώτη, αφού υπολογίζεται πως θα είναι ο μοναδικός σύλλογος που με βάση τις προσομοιώσεις θα φτάσεις τις 25 νίκες στην κανονική διάρκεια σε 38 αγωνιστικές. Οι ερυθρόλευκοι σύμφωνα με τους υπολογισμούς μπορούν με 25 νίκες να τερματίσουν πρώτοι, την ώρα που ο Παναθηναϊκός υπολογίζεται ότι θα κάνει 24 όπως και η Ζαλγκίρις και θα είναι δεύτερος.

Όπως μπορεί να δει κανείς εύκολα στον παρακάτω αναλυτικό πίνακα, τόσο ο Ολυμπιακός όσο και ο Παναθηναϊκός αναμένεται να είναι… περίπατο στη δεκάδα, αλλά και στην πρώτη εξάδα, ενώ οι ερυθρόλευκοι έχουν 72% για την πρώτη τετράδα και το πλεονέκτημα έδρας, με το τριφύλλι να έχει 53% πιθανότητες.

Φυσικά, η μεγάλη έκπληξη σε όλους τους υπολογισμούς είναι η Ζαλγκίρις που είναι η ομάδα που σύμφωνα με τους υπολογισμούς θα βρεθεί στην 3η θέση. Σημαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι πριν μια βδομάδα ο Παναθηναϊκός ήταν εκτός εξάδας, όμως με τις δυο νίκες που έκανε πέρασε τη Ρεάλ, ενώ «πέταξε» εκτός τετράδας και τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη που είχε δύο ήττες από Ερυθρό Αστέρα και Παρτίζαν.

Οι προσομοιώσεις για τη regular season της Euroleague και ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό:

🟤 EuroLeague Playoff & Play-in Projection | Round 11/38 Change in Top 4:

📈 IN: 🇬🇷 Panathinaikos

📉 OUT: 🇲🇨 Monaco Change in Top 6:

📈 IN: 🇬🇷 Panathinaikos

📉 OUT: 🇪🇸 Real Madrid 🚫No changes in Top 10#EveryGameMatters #EuroLeague #simulation #Zalgiris #OlympiacosBC… pic.twitter.com/7PMqNMc8WQ — Figurei8ht (@Figurei8ht) November 15, 2025

Αξίζει να σημειωθεί πως οι προβλέψεις για την τελική κατάταξη και οι πιθανότητες για την κανονική διάρκεια της σεζόν υπολογίζονται μέσα από 10.000 διαφορετικές προσομοιώσεις. Ουσιαστικά τα δεδομένα είναι το ELO ranking (υπολογιστικό μοντέλο) τις δύο τελευταίες σεζόν, το net rating της φετινής σεζόν, χωρισμένο σε εντός και εκτός έδρας και φυσικά το πρόγραμμα όλων των ομάδων που απομένει μέχρι το τέλος.