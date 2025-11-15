sports betsson
15.11.2025 | 10:07
Λεωφορείο έπεσε στις μπάρες στην εθνική οδό - Έξι τραυματίες
Οι αριθμοί μίλησαν: Ο Ολυμπιακός, η… επιστροφή του Παναθηναϊκού και η μεγάλη έκπληξη (pic)
Euroleague 15 Νοεμβρίου 2025 | 11:35

Οι αριθμοί μίλησαν: Ο Ολυμπιακός, η… επιστροφή του Παναθηναϊκού και η μεγάλη έκπληξη (pic)

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε από την Αρμάνι στο Μιλάνο όμως κυριαρχεί στη Euroleague, την ώρα που ο Παναθηναϊκός έκανε το 2/2 σε μια δύσκολη «διαβολοβδομάδα» – Ποια είναι τα δεδομένα μετά από 11 αγωνιστικές.

Vita.gr
Spotlight

Ο Ολυμπιακός μετά από τρεις συνεχόμενες νίκες στη Euroleague, ηττήθηκε από την Αρμάνι στο Μιλάνο με 88-87 και έπεσε σε ρεκόρ 7-4, ωστόσο είναι στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας και σε ισοβαθμία με τον Παναθηναϊκό, που είχε μια εξαιρετική «διαβολοβδομάδα» κι έκανε το 2/2 σε Παρίσι και Μαδρίτη, με τον Κένεθ Φαρίντ να πραγματοποιεί σπουδαίες εμφανίσεις.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα δεν έπαιξε καλά, όμως έχασε στο σουτ από τη Μιλάνο, σε ένα ματς που αν ήταν λίγο πιο προσεκτικός θα μπορούσε να το πάρει, σε αντίθεση με το τριφύλλι, που έπαιξε καλό μπάσκετ και πήρε δύο κομβικά «διπλά» που τον επανέφεραν στις πρώτες θέσεις και σε κατάσταση… ηρεμίας.

Το Figure8ht μετά από το πέρας της 11ης αγωνιστικής στη Euroleague, προχώρησε σε 10.000 διαφορετικές προσομοιώσεις, αναλύοντας τις πιθανότητες για τις 20 ομάδες της διοργάνωσης για το πού θα τερματίσουν στο φινάλε της regular season.

Ο Ολυμπιακός λοιπόν παρότι ηττήθηκε από την Αρμάνι, παραμένει η πιο κυρίαρχη ομάδα στη Λίγκα και το πρώτο φαβορί για να τερματίσει στην πρώτη τετράδα, αλλά και στην κορυφή, ενώ την ίδια στιγμή ο Παναθηναϊκός έκανε «άλμα» κι εκείνος μετά από τις δύο σερί νίκες.

Συγκεκριμένα, ο Ολυμπιακός παρέμεινε η πρώτη ομάδα σε πιθανότητες να τερματίσει πρώτη, αφού υπολογίζεται πως θα είναι ο μοναδικός σύλλογος που με βάση τις προσομοιώσεις θα φτάσεις τις 25 νίκες στην κανονική διάρκεια σε 38 αγωνιστικές. Οι ερυθρόλευκοι σύμφωνα με τους υπολογισμούς μπορούν με 25 νίκες να τερματίσουν πρώτοι, την ώρα που ο Παναθηναϊκός υπολογίζεται ότι θα κάνει 24 όπως και η Ζαλγκίρις και θα είναι δεύτερος.

Όπως μπορεί να δει κανείς εύκολα στον παρακάτω αναλυτικό πίνακα, τόσο ο Ολυμπιακός όσο και ο Παναθηναϊκός αναμένεται να είναι… περίπατο στη δεκάδα, αλλά και στην πρώτη εξάδα, ενώ οι ερυθρόλευκοι έχουν 72% για την πρώτη τετράδα και το πλεονέκτημα έδρας, με το τριφύλλι να έχει 53% πιθανότητες.

Φυσικά, η μεγάλη έκπληξη σε όλους τους υπολογισμούς είναι η Ζαλγκίρις που είναι η ομάδα που σύμφωνα με τους υπολογισμούς θα βρεθεί στην 3η θέση. Σημαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι πριν μια βδομάδα ο Παναθηναϊκός ήταν εκτός εξάδας, όμως με τις δυο νίκες που έκανε πέρασε τη Ρεάλ, ενώ «πέταξε» εκτός τετράδας και τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη που είχε δύο ήττες από Ερυθρό Αστέρα και Παρτίζαν.

Οι προσομοιώσεις για τη regular season της Euroleague και ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό:

Αξίζει να σημειωθεί πως οι προβλέψεις για την τελική κατάταξη και οι πιθανότητες για την κανονική διάρκεια της σεζόν υπολογίζονται μέσα από 10.000 διαφορετικές προσομοιώσεις. Ουσιαστικά τα δεδομένα είναι το ELO ranking (υπολογιστικό μοντέλο) τις δύο τελευταίες σεζόν, το net rating της φετινής σεζόν, χωρισμένο σε εντός και εκτός έδρας και φυσικά το πρόγραμμα όλων των ομάδων που απομένει μέχρι το τέλος.

Τράπεζες
Τράπεζες: Ανεβαίνουν τα έξοδα – Προς νέες κινήσεις εξοικονόμησης

Τράπεζες: Ανεβαίνουν τα έξοδα – Προς νέες κινήσεις εξοικονόμησης

OT FORUM
Χρυσές λίρες: Μια ανάσα από τα 1.000 ευρώ – Πόσες κατέχουν οι Έλληνες [γράφημα]

Χρυσές λίρες: Μια ανάσα από τα 1.000 ευρώ – Πόσες κατέχουν οι Έλληνες [γράφημα]

Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι
inTickets 14.11.25
inTickets 14.11.25

Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι

Το έργο - μονόλογος Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω σε κείμενο Μαρίας Λούκα, σκηνοθεσία Παυλίνας Μάρβιν και τον Ιώκο Ιωάννη Κοτίδη στον πρωταγωνιστικό ρόλο, έρχεται από τις 24 Νοεμβρίου στο Κέντρο ελέγχου τηλεοράσεων.

Σύνταξη
Αθλητική Ροή
Γιατί η Ευρώπη «τιμωρείται» στο νέο Μουντιάλ των 48 ομάδων
Ποδόσφαιρο 15.11.25

Γιατί η Ευρώπη «τιμωρείται» στο νέο Μουντιάλ των 48 ομάδων

Με τη συμμετοχή της Ευρώπης να μειώνεται από 40% σε 33%, ενώ η ποιότητα, τα έσοδα και η παραγωγή ταλέντων παραμένουν κορυφαία, το ερώτημα δεν είναι αν υποβαθμίστηκε η ήπειρος – αλλά γιατί η FIFA αλλάζει τους κανόνες εις βάρος της.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Euroleague 15.11.25

Οι αριθμοί μίλησαν: Ο Ολυμπιακός, η… επιστροφή του Παναθηναϊκού και η μεγάλη έκπληξη (pic)

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε από την Αρμάνι στο Μιλάνο όμως κυριαρχεί στη Euroleague, την ώρα που ο Παναθηναϊκός έκανε το 2/2 σε μια δύσκολη «διαβολοβδομάδα» – Ποια είναι τα δεδομένα μετά από 11 αγωνιστικές.

Σύνταξη
Η «ανακάλυψη» του Μεσίνα: Ποιος είναι ο Κουίν Έλις που «πλήγωσε» τον Ολυμπιακό (vids)
Euroleague 15.11.25

Η «ανακάλυψη» του Μεσίνα: Ποιος είναι ο Κουίν Έλις που «πλήγωσε» τον Ολυμπιακό (vids)

Ο Κουίν Έλις έβγαλε… μάτια στη Unipol Arena, πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση και ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στη νίκη επί του Ολυμπιακού – Ποιος είναι ο Άγγλος γκαρντ που θα κάνει… θραύση στη Euroleague.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Ολίμπια Μιλάνο – Ολυμπιακός 88-87: Όταν «ξύπνησε» ήταν αργά….
Euroleague 14.11.25

Ολίμπια Μιλάνο – Ολυμπιακός 88-87: Όταν «ξύπνησε» ήταν αργά….

Ο Ολυμπιακός κυνηγούσε στο σκορ την Αρμάνι για τρία δεκάλεπτα κι όταν αφυπνίστηκε στο τελευταίο, αποδείχθηκε πως ήταν αργά. Πίτερς με 27π. και Ντόρσεϊ με 25π. οι μοναδικοί που ξεχώρισαν στο Μιλάνο.

Σύνταξη
Με μπλουζάκια Έβανς στο ζέσταμα οι παίκτες του Ολυμπιακού – «Ποτέ μη χάνεις την ελπίδα, μείνε δυνατός»
Μπάσκετ 14.11.25

Με μπλουζάκια Έβανς στο ζέσταμα οι παίκτες του Ολυμπιακού – «Ποτέ μη χάνεις την ελπίδα, μείνε δυνατός»

Το συγκλονιστικό μήνυμα των παικτών του Ολυμπιακού στον Έβανς που τραυματίστηκε σοβαρά, πριν την έναρξη του αγώνα με την Αρμάνι: «Μην χάνεις ποτέ την ελπίδα σου – Μείνε δυνατός Κίναν».

Σύνταξη
LIVE: Αρμάνι Μιλάνο – Ολυμπιακός
Euroleague 14.11.25

LIVE: Αρμάνι Μιλάνο – Ολυμπιακός

LIVE: Αρμάνι Μιλάνο – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αρμάνι Μιλάνο – Ολυμπιακός για την 11η αγωνιστική της Euroleague. Tηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Η συνέντευξη Τύπου της Βαλένθια διήρκεσε μόλις 13 δευτερόλεπτα! – Τι συνέβη
Euroleague 14.11.25

Η συνέντευξη Τύπου της Βαλένθια διήρκεσε μόλις 13 δευτερόλεπτα! – Τι συνέβη

Σπάνιο σκηνικό μετά το ματς της Ευρωλίγκας Παρί - Βαλένθια καθώς στη συνέντευξη τύπου της ισπανικής ομάδας δεν υπήρχε ούτε ένας δημοσιογράφος! Είπε το σκορ κι αποχώρησε ο προπονητής των «νυχτερίδων».

Σύνταξη
Ο προπονητής της Βαλένθια πήγε στη συνέντευξη Τύπου και… δεν βρήκε κανέναν (vid)
Euroleague 14.11.25

Ο προπονητής της Βαλένθια πήγε στη συνέντευξη Τύπου και… δεν βρήκε κανέναν (vid)

Το Παρί - Βαλένθια έχει μόλις τελειώσει, ο τεχνικός της ισπανικής ομάδας, Πέδρο Μαρτίνεθ, μπαίνει στην αίθουσα Τύπου για να μιλήσει στους εκπροσώπους των ΜΜΕ και δεν βρίσκει κανέναν!

Σύνταξη
Σλούκας για Αταμάν: «Κράξατε και σήμερα; Δεν ξέρει» – Τι είπε ο Τούρκος προπονητής για τη νίκη με τη Ρεάλ
Euroleague 14.11.25

Σλούκας για Αταμάν: «Κράξατε και σήμερα; Δεν ξέρει» – Τι είπε ο Τούρκος προπονητής για τη νίκη με τη Ρεάλ

Ο Εργκίν Αταμάν συνεχάρη την ομάδα στα αποδυτήρια, μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ αποθέωσε και τον Κένεθ Φαρίντ - Η ατάκα του Σλούκα

Σύνταξη
Αρμάνι Μιλάνο – Ολυμπιακός: Στην Ιταλία για την τέταρτη σερί νίκη οι «ερυθρόλευκοι»
Euroleague 14.11.25

Αρμάνι Μιλάνο – Ολυμπιακός: Στην Ιταλία για την τέταρτη σερί νίκη οι «ερυθρόλευκοι»

Μετά το σοκ του τραυματισμού του Κίναν Έβανς ο Ολυμπιακός θέλει να ανασυνταχθεί ψυχολογικά και να πάρει την τέταρτη συνεχόμενη νίκη του στην Ευρωλίγκα, αντιμετωπίζοντας την Αρμάνι Μιλάνο εκτός έδρας.

Σύνταξη
Αταμάν: «Η διοίκηση του Παναθηναϊκού έκανε σπουδαία δουλειά που έφερε τον Φαρίντ»
Euroleague 14.11.25

Αταμάν: «Η διοίκηση του Παναθηναϊκού έκανε σπουδαία δουλειά που έφερε τον Φαρίντ»

Ο Παναθηναϊκός νίκησε σχετικά εύκολα τη Ρεάλ στη Μαδρίτη, με τον Εργκίν Αταμάν στέκεται στην προσθήκη του Κένεθ Φαρίντ, που όπως και κόντρα στην Παρί ήταν καταλυτικός στη νίκη των πράσινων.

Σύνταξη
Γιατί η Ευρώπη «τιμωρείται» στο νέο Μουντιάλ των 48 ομάδων
Ποδόσφαιρο 15.11.25

Γιατί η Ευρώπη «τιμωρείται» στο νέο Μουντιάλ των 48 ομάδων

Με τη συμμετοχή της Ευρώπης να μειώνεται από 40% σε 33%, ενώ η ποιότητα, τα έσοδα και η παραγωγή ταλέντων παραμένουν κορυφαία, το ερώτημα δεν είναι αν υποβαθμίστηκε η ήπειρος – αλλά γιατί η FIFA αλλάζει τους κανόνες εις βάρος της.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Η κυκλοφορία του νέου βιβλίου της Σάρα Φέργκιουσον «παγώνει» επ’ αόριστον
Σκάνδαλο Έπσταϊν 15.11.25

Η κυκλοφορία του νέου βιβλίου της Σάρα Φέργκιουσον «παγώνει» επ’ αόριστον

Το Flora And Fern «πάγωσε» ξαφνικά κατόπιν αιτήματος του εκδότη, την ώρα που η πρώην δούκισσα του Γιορκ αντιμετωπίζει νέο κύμα κριτικής για τις σχέσεις της με τον Τζέφρι Έπσταϊν στο παρελθόν

Σύνταξη
Νέα Αριστερά για προκλητικό Κυριαζίδη: Η ΝΔ τον επανέφερε στα έδρανά της, αυτή είναι το πρόβλημα
Βολές 15.11.25

Νέα Αριστερά για προκλητικό Κυριαζίδη: Η ΝΔ τον επανέφερε στα έδρανά της, αυτή είναι το πρόβλημα

«Θεωρεί φυσιολογικό να μιλά για οικονομικό αδιέξοδο με μηνιαίες αποδοχές που για πολλούς συμπολίτες μας μοιάζουν με άπιαστο όνειρο», τόνισε η Νέα Αριστερά για τις προκλητικές δηλώσεις του βουλευτή της ΝΔ

Σύνταξη
Τραμπ: Κατήργησε τους δασμούς σε δεκάδες είδη τροφίμων που οι Αμερικανοί δυσκολευόταν να αγοράσουν
Αύξηση τιμών 15.11.25

Πίσω ολοταχώς από Τραμπ: Κατήργησε τους δασμούς σε δεκάδες είδη τροφίμων που οι Αμερικανοί δυσκολεύονται να τα αγοράσουν

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η κατάργηση των δασμών σε μια σειρά είδη πρώτης ανάγκης είναι η μεγαλύτερη υποχώρηση στην εμπορική πολιτική του Τραμπ

Σύνταξη
Σφοδρά αντιπολιτευτικά πυρά για την ακρίβεια – «Ο Μητσοτάκης δεν είναι ο Χάρι Πότερ, αλλά ο Βόλντεμορτ»
Πολιτική αντιπαράθεση 15.11.25

Σφοδρά αντιπολιτευτικά πυρά για την ακρίβεια – «Ο Μητσοτάκης δεν είναι ο Χάρι Πότερ, αλλά ο Βόλντεμορτ»

Η αντιπολίτευση εκτοξεύει μύδρους για το ζήτημα της ακρίβειας που μαστίζει την πλειονότητα των πολιτών - «Η ακρίβεια είναι εδώ και αυτή η κυβέρνηση είτε δεν θέλει είτε δεν μπορεί να την αντιμετωπίσει»

Σύνταξη
Μπολσονάρου: Απερρίφθη η έφεση για «απόπειρα πραξικοπήματος» – Μικρές πιθανότητες να αποφύγει τη φυλάκιση
Βραζιλία 15.11.25

Απερρίφθη η έφεση του Μπολσονάρου για «απόπειρα πραξικοπήματος» - Μικρές πιθανότητες να αποφύγει τη φυλάκιση

Το δικαστήριο είχε ήδη αποφανθεί κατά της έφεσης του Ζαΐρ Μπολσονάρου την περασμένη εβδομάδα, αλλά έπρεπε ακόμη να επικυρώσει την απόφασή του

Σύνταξη
Λιστομανία: Η πολιτισμική «έκρηξη» που ξεσκέπασε τον φόβο της κοινωνίας για τον γυναικείο ενθουσιασμό
Liebestraum 15.11.25

Λιστομανία: Η πολιτισμική «έκρηξη» που ξεσκέπασε τον φόβο της κοινωνίας για τον γυναικείο ενθουσιασμό

Στις συναυλίες του Λιστ το 1844, ο γυναικείος ενθουσιασμός προκάλεσε χλευασμό και ηθικό πανικό. Η Λιστομανία αποκαλύπτει πώς η κοινωνία φοβόταν τις γυναίκες όταν καταλάμβαναν δημόσιο χώρο.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
NBA: Μυθικός Κάρι, νίκησε μόνος του τους Σπερς (109-108) – Σπουδαία νίκη των Κλίπερς με «τριπλό» Χάρντεν (127-133)
NBA 15.11.25

Μυθικός Κάρι, νίκησε μόνος του τους Σπερς (109-108) – Σπουδαία νίκη των Κλίπερς με «τριπλό» Χάρντεν (127-133)

Οι Γουόριορς επικράτησαν 109-108 των Σπερς με μαγικό Στεφ Κάρι, οποίος πέτυχε 49 πόντους – Ο «τριπλός» Τζέιμς Χάρντεν οδήγησε τους Κλίπερς σε νίκη 133-127 επί των Μάβερικς.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Τι πιστεύουν οι Αμερικανοί για τις επιθέσεις και το ενδεχόμενο πολέμου
Δημοσκόπηση 15.11.25

Τι πιστεύουν οι Αμερικανοί για το ενδεχόμενο πολέμου στη Βενεζουέλα - 12.000 πεζοναύτες στην Καραϊβική περιμένουν εντολές

Οι ΗΠΑ επιβεβαίωσαν ότι πραγματοποίησαν την 20η επίθεσή τους στην Καραϊβική σκοτώνοντας ακόμα 4 ανθρώπους - Τι δείχνει δημοσκόπηση για τις κινήσεις Τραμπ στη Βενεζουέλα

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Η Σοφία Κόπολα αστειεύεται ότι «κατέστρεψε τον Νονό»
Κλισέ; 15.11.25

Η Σοφία Κόπολα αστειεύεται ότι «κατέστρεψε τον Νονό»

«Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν θεωρούσαν ότι είχα κάτι σημαντικό να πω, αλλά βρήκα μερικούς που πίστεψαν σε εμένα», ανέφερε σε πρόσφατη ομιλία της η Σοφία Κόπολα, η οποία συμμετείχε και στις τρεις ταινίες «Ο Νονός».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Το Πολυτεχνείο δεν έχει ιδιοκτήτες, έχει τους νεκρούς», λέει «η φωνή του Πολυτεχνείου», Δημήτρης Παπαχρήστος
52 χρόνια μετά 15.11.25

«Το Πολυτεχνείο δεν έχει ιδιοκτήτες, έχει τους νεκρούς», λέει «η φωνή του Πολυτεχνείου», Δημήτρης Παπαχρήστος

Ο συγγραφέας και ραδιοφωνικός παραγωγός, που μετέδιδε το πνεύμα του αγώνα στο Πολυτεχνείο υπογραμμίζει πως «φοβισμένα παιδιά», μοιράστηκαν τον φόβο τους, τον ξεπέρασαν και «ξέπλυναν τη ντροπή των γονιών τους

Σύνταξη
Έξι μήνες σκοτάδι: Η Φλόρενς Πιου εξηγεί γιατί το Midsommar τη «βύθισε» στη θλίψη
«Με διέλυσε» 15.11.25

Έξι μήνες σκοτάδι: Η Φλόρενς Πιου εξηγεί γιατί το Midsommar τη «βύθισε» στη θλίψη

Η Φλόρενς Πιου αποκάλυψε ότι η απόλυτη συναισθηματική βύθιση στον ρόλο της στο Midsommar είχε σοβαρό αντίκτυπο στην ψυχική της υγεία, οδηγώντας τη σε μια περίοδο έξι μηνών βαθιάς θλίψης

Σύνταξη
Μεσσηνία: Θρίλερ με την εξαφάνιση μητέρας πέντε παιδιών – Τα ρούχα που βρέθηκαν σε περίεργα σημεία και οι μαρτυρίες
Στη Μεσσηνία 15.11.25

Θρίλερ με την εξαφάνιση μητέρας πέντε παιδιών - Τα ρούχα που βρέθηκαν σε περίεργα σημεία και οι μαρτυρίες

Μια νέα υπόθεση εξαφάνισης ήρθε στο προσκήνιο το βράδυ της Παρασκευής στην εκπομπή Φως στο Τούνελ. Η Αμαλία Νικολοπούλου χάθηκε ένα πρωινό του Οκτωβρίου του 2021 στη Ρευματιά Μεσσηνίας.

Σύνταξη
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

