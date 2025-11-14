Η βαθμολογία της Euroleague μετά την ήττα του Ολυμπιακού στο Μιλάνο (pic)

Ο Ολυμπιακός «άγγιξε» την ανατροπή στο Μιλάνο, αλλά ηττήθηκε στις λεπτομέρειες από την Αρμάνι με 88-87 και έπεσε στο 7-4.

Μετά το αποψινό αποτέλεσμα οι Ερυθρόλευκοι ολοκληρώνουν την 11η αγωνιστική της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης στην 4η θέση, έχοντας όμως το ίδιο ρεκόρ με τις Ζαλγκίρις Κάουνας, Παναθηναϊκό και Μπαρτσελόνα, που επικράτησε απόψε της Βίρτους Μπολόνια με 88-81.

Στην κορυφή της βαθμολογίας βρίσκονται οι Χάποελ Τελ Αβίβ και Ερυθρός Αστέρας, έχοντας αμφότεροι 8/3.

Αποτελέσματα και πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής

Ερυθρός Αστέρας – Μονακό 91-79

Φενέρμπαχτσε – Χάποελ Τελ Αβίβ 74-68

Ρεάλ Μαδρίτης – Παναθηναϊκός 77-87

Παρί – Βαλένθια 90-86

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μπασκόνια 89-83

Dubai BC – Ζάλγκιρις Κάουνας 95-89

Αναντολού Εφές – Μπάγερν Μονάχου 74-72

Βιλερμπάν – Παρτίζαν 88-87

Μπαρτσελόνα – Βίρτους Μπολόνια 88-81

Αρμάνι Μιλάνο – Ολυμπιακός 88-87

Η βαθμολογία της Euroleague:

Το πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής

Βιλερμπάν – Μονακό 19/11 στις 21:00

Αναντολού Εφές – Μπαρτσελόνα 20/11 στις 19:30

Παναθηναϊκός – Dubai BC 20/11 στις 21:15

Αρμάνι Μιλάνο – Χάποελ Τελ Αβίβ 20/11 στις 21:30

Ρεάλ Μαδρίτης – Ζάλγκιρις Κάουνας 20/11 στις 21:45

Ολυμπιακός – Παρί 21/11 στις 21:15

Βίρτους Μπολόνια – Μακάμπι Τελ Αβίβ 21/11 στις 21:30

Παρτίζαν – Φενέρμπαχτσε 21/11 στις 21:30

Μπασκόνια – Μπάγερν Μονάχου 21/11 στις 21:30

Βαλένθια – Ερυθρός Αστέρας 21/11 στις 22:00